संरचित क्वेरी भाषा (एसक्यूएल) एक डोमेन-विशिष्ट भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित, हेरफेर और क्वेरी करने के लिए किया जाता है। SQL एक मानक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में कार्य करता है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (RDBMS) को कुशलतापूर्वक बनाने, बनाए रखने और संचालित करने के लिए किया जाता है। यह एप्लिकेशन डेवलपर्स, डेटा विश्लेषकों और डेटाबेस प्रशासकों के लिए एक आवश्यक उपकरण है, साथ ही AppMaster no-code प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए गए डेटा-सघन अनुप्रयोगों के आर्किटेक्चर में एक महत्वपूर्ण घटक है।

SQL को शुरुआत में IBM द्वारा 1970 के दशक में एडगर एफ. कॉड के शोध के आधार पर विकसित किया गया था, जिन्होंने रिलेशनल डेटा मॉडल की क्रांतिकारी अवधारणा पेश की थी। आज, SQL रिलेशनल डेटाबेस के प्रबंधन और क्वेरी के लिए वास्तविक मानक बन गया है, जो अधिकांश RDBMS विक्रेताओं, जैसे Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL और PostgreSQL द्वारा समर्थित है। परिणामस्वरूप, डेटा प्रबंधन और हेरफेर पर ध्यान केंद्रित करने वाले आईटी पेशेवरों के लिए SQL कौशल अपरिहार्य हो गए हैं।

इसके मूल में, SQL रिलेशनल डेटाबेस में संग्रहीत डेटा पर चार प्राथमिक प्रकार के ऑपरेशन करने का कार्य करता है: बनाएं, पढ़ें, अपडेट करें और हटाएं (CRUD)।

बनाएं: SQL डेटा स्कीमा को परिभाषित करने, तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने और डेटा अखंडता को लागू करने के लिए नई तालिकाओं और अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स (उदाहरण के लिए, इंडेक्स, दृश्य और बाधाएं) के निर्माण की अनुमति देता है। क्रिएट टेबल और क्रिएट इंडेक्स स्टेटमेंट इस संदर्भ में उपयोग किए गए SQL कमांड के उदाहरण हैं।

पढ़ें: SQL उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर एक या एकाधिक तालिकाओं से डेटा पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसे SELECT स्टेटमेंट का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जिसे पूछे जाने वाले डेटा को फ़िल्टर करने, एकत्रित करने और सॉर्ट करने के लिए विभिन्न खंडों जैसे WHERE, GROUP BY, HAVING और ORDER BY के साथ जोड़ा जा सकता है। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या फुल आउटर जॉइन ऑपरेटरों का उपयोग करके कई तालिकाओं में शामिल होने की क्षमता एसक्यूएल की एक और आवश्यक विशेषता है, जो उपयोगकर्ताओं को रिलेशनल डेटाबेस से जटिल अंतर्दृष्टि निकालने के लिए सशक्त बनाती है।

अद्यतन: SQL तालिकाओं में मौजूदा डेटा को बदलने के लिए आदेश प्रदान करता है, जिसमें डेटा मानों का संशोधन या नए रिकॉर्ड जोड़ना शामिल है। उदाहरणों में मौजूदा पंक्तियों को संशोधित करने के लिए अद्यतन कथन और नई पंक्तियों को जोड़ने के लिए INSERT INTO कथन शामिल हैं। इसके अलावा, SQL का ALTER TABLE कमांड तालिकाओं या उनसे संबंधित बाधाओं, अनुक्रमणिका और अन्य वस्तुओं की संरचना में परिवर्तन को सक्षम बनाता है।

हटाएं: SQL तालिकाओं से डेटा को हटाने के साथ-साथ संपूर्ण तालिकाओं या अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हटाने की सुविधा भी देता है। DELETE FROM स्टेटमेंट विशिष्ट पंक्तियों को हटाने का काम संभालता है, जबकि DROP TABLE कमांड संपूर्ण टेबल संरचनाओं और संबंधित डेटा को हटा देता है।

SQL की परिभाषित विशेषताओं में से एक ACID मॉडल (परमाणुता, संगति, अलगाव और स्थायित्व) के सिद्धांतों का पालन है, जो समवर्ती बहु-उपयोगकर्ता वातावरण में डेटा लेनदेन की विश्वसनीयता और अखंडता की गारंटी देता है। यह लेन-देन के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो कई SQL कथनों को कार्य की एक एकल, अविभाज्य इकाई में बंडल करता है। लेन-देन यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी संबद्ध विवरण या तो सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं या विफलता के मामले में डेटा स्थिरता को बनाए रखते हुए अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गए हैं।

SQL अपनी स्थापना के बाद से काफी विकसित हुआ है, SQL-92, SQL-99 और SQL:2003 जैसे कई एक्सटेंशन और विविधताओं के साथ, प्रत्येक में नई सुविधाएँ और क्षमताएँ जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, प्रत्येक आरडीबीएमएस विक्रेता आम तौर पर अपने उत्पादों के अनुरूप विशिष्ट सुविधाएँ या संवर्द्धन प्रदान करता है, जिन्हें कभी-कभी "बोलियाँ" भी कहा जाता है।

AppMaster no-code प्लेटफ़ॉर्म अपने बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन में SQL के उपयोग का समर्थन करता है, क्योंकि यह PostgreSQL-संगत डेटाबेस के साथ सहज एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह अनुकूलता AppMaster द्वारा उत्पन्न एप्लिकेशन को रिलेशनल डेटा के साथ कुशलतापूर्वक काम करने की अनुमति देती है, जो डेटा को प्रबंधित करने, क्वेरी करने और बदलने में SQL की सिद्ध शक्तियों का लाभ उठाती है। SQL और AppMaster प्लेटफ़ॉर्म का यह संयोजन ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शक्तिशाली, स्केलेबल और लागत प्रभावी सॉफ़्टवेयर समाधान बनाने में सक्षम बनाता है।

अंत में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (एसक्यूएल) रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने, पूछताछ करने और हेरफेर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो आईटी पेशेवरों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपने अनुप्रयोगों में कुशल डेटा हैंडलिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। AppMaster अनुप्रयोगों के साथ एसक्यूएल की अनुकूलता विभिन्न प्रकार के उपयोग के मामलों और उद्योगों में इस आजमाई हुई और सच्ची प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुमुखी प्रतिभा और शक्तिशाली प्रदर्शन पर प्रकाश डालती है।