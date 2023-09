স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ (SQL) হল একটি ডোমেন-নির্দিষ্ট ভাষা যা রিলেশনাল ডাটাবেস পরিচালনা, ম্যানিপুলেট এবং অনুসন্ধান করতে ব্যবহৃত হয়। রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS) দক্ষতার সাথে তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য এসকিউএল একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে কাজ করে। এটি অ্যাপ্লিকেশন বিকাশকারী, ডেটা বিশ্লেষক এবং ডাটাবেস প্রশাসকদের জন্য একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম, সেইসাথে AppMaster no-code প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা সহ ডেটা-নিবিড় অ্যাপ্লিকেশনগুলির আর্কিটেকচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এসকিউএল প্রাথমিকভাবে 1970-এর দশকে আইবিএম দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এডগার এফ. কডের গবেষণার উপর ভিত্তি করে, যিনি রিলেশনাল ডেটা মডেলের বিপ্লবী ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। ওরাকল, মাইক্রোসফ্ট এসকিউএল সার্ভার, মাইএসকিউএল, এবং পোস্টগ্রেএসকিউএল-এর মতো বেশিরভাগ RDBMS বিক্রেতাদের দ্বারা সমর্থিত রিলেশনাল ডাটাবেসগুলি পরিচালনা এবং অনুসন্ধান করার জন্য এসকিউএল আজ বাস্তবিক মান হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, এসকিউএল দক্ষতা তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং ম্যানিপুলেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ আইটি পেশাদারদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এর মূল অংশে, এসকিউএল রিলেশনাল ডাটাবেসে সংরক্ষিত ডেটাতে চারটি প্রাথমিক ধরনের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে: তৈরি করুন, পড়ুন, আপডেট করুন এবং মুছুন (CRUD)।

তৈরি করুন: এসকিউএল নতুন টেবিল এবং অন্যান্য ডাটাবেস অবজেক্ট (যেমন, সূচী, ভিউ, এবং সীমাবদ্ধতা) তৈরির জন্য ডেটা স্কিমা সংজ্ঞায়িত করতে, টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং ডেটা অখণ্ডতা প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়। সারণী তৈরি করুন এবং সূচক তৈরি করুন বিবৃতিগুলি এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত SQL কমান্ডের উদাহরণ।

পড়ুন: SQL নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীদের এক বা একাধিক টেবিল থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম করে। এটি SELECT স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে অর্জন করা হয়, যা বিভিন্ন ধারার সাথে মিলিত হতে পারে, যেমন WHERE, GROUP BY, HAVING, এবং ORDER BY, ফিল্টার, একত্রিত এবং অনুসন্ধান করা ডেটা সাজানোর জন্য। অভ্যন্তরীণ যোগদান, বাম যোগদান, ডান যোগদান, বা সম্পূর্ণ বাইরের যোগদান অপারেটর ব্যবহার করে একাধিক টেবিলে যোগদান করার ক্ষমতা হল এসকিউএল-এর আরেকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, যা ব্যবহারকারীদের রিলেশনাল ডাটাবেস থেকে জটিল অন্তর্দৃষ্টি বের করতে সক্ষম করে।

আপডেট: SQL ডাটা মান পরিবর্তন বা নতুন রেকর্ড যোগ সহ টেবিলে বিদ্যমান ডেটা পরিবর্তন করার জন্য কমান্ড প্রদান করে। উদাহরণগুলির মধ্যে বিদ্যমান সারিগুলি সংশোধন করার জন্য আপডেট বিবৃতি এবং নতুনগুলি যোগ করার জন্য INSERT INTO বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে৷ উপরন্তু, SQL এর ALTER TABLE কমান্ড টেবিলের গঠন বা তাদের সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা, সূচী এবং অন্যান্য বস্তুর পরিবর্তন করতে সক্ষম করে।

মুছে ফেলুন: SQL এছাড়াও টেবিল থেকে ডেটা অপসারণ, সেইসাথে সম্পূর্ণ টেবিল বা অন্যান্য ডাটাবেস অবজেক্ট মুছে ফেলার সুবিধা দেয়। DELETE FROM স্টেটমেন্টটি নির্দিষ্ট সারি অপসারণ পরিচালনা করে, যখন DROP TABLE কমান্ড সমগ্র টেবিলের কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট ডেটা মুছে দেয়।

এসকিউএল-এর সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল ACID মডেলের নীতিগুলির (পরমাণু, সামঞ্জস্যতা, বিচ্ছিন্নতা এবং স্থায়িত্ব) এর আনুগত্য, যা সমকালীন বহু-ব্যবহারকারী পরিবেশে ডেটা লেনদেনের নির্ভরযোগ্যতা এবং অখণ্ডতার গ্যারান্টি দেয়। এটি লেনদেন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যা একাধিক SQL স্টেটমেন্টকে একক, অবিভাজ্য কাজের এককে বান্ডিল করে। লেনদেন নিশ্চিত করে যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিবৃতি হয় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ডেটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে।

SQL-92, SQL-99, এবং SQL:2003-এর মতো অসংখ্য এক্সটেনশন এবং বৈচিত্র্য সহ, প্রতিটিতে নতুন বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা যোগ করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতিটি RDBMS বিক্রেতা সাধারণত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা বর্ধিতকরণ অফার করে, কখনও কখনও "উপভাষা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়, তাদের পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত।

AppMaster no-code প্ল্যাটফর্মটি তার ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে SQL এর ব্যবহার সমর্থন করে, কারণ এটি PostgreSQL- সামঞ্জস্যপূর্ণ ডাটাবেসের সাথে বিরামবিহীন একীকরণের সুবিধা দেয়। এই সামঞ্জস্যতা AppMaster দ্বারা উত্পন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে রিলেশনাল ডেটার সাথে দক্ষতার সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়, ডেটা পরিচালনা, অনুসন্ধান এবং রূপান্তর করার ক্ষেত্রে SQL এর প্রমাণিত শক্তিগুলিকে পুঁজি করে। এসকিউএল এবং AppMaster প্ল্যাটফর্মের এই সংমিশ্রণটি গ্রাহকদের তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে শক্তিশালী, মাপযোগ্য এবং ব্যয়-কার্যকর সফ্টওয়্যার সমাধান তৈরি করতে সক্ষম করে।

উপসংহারে, স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ (SQL) হল একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা রিলেশনাল ডাটাবেসগুলি পরিচালনা, অনুসন্ধান এবং ম্যানিপুলেট করার জন্য, আইটি পেশাদার এবং সফ্টওয়্যার বিকাশকারীদের তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দক্ষ ডেটা পরিচালনা করতে সক্ষম করে৷ AppMaster অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে এসকিউএল-এর সামঞ্জস্যতা বহুমুখীতা এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্সকে হাইলাইট করে যা এই চেষ্টা-এন্ড-সত্য প্রোগ্রামিং ভাষাটি বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং শিল্পে সরবরাহ করে।