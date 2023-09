ภาษาแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (SQL)

Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาเฉพาะโดเมนที่ใช้ในการจัดการ จัดการ และสืบค้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ SQL ทำหน้าที่เป็นภาษาโปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ในการสร้าง บำรุงรักษา และปฏิบัติการระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ตลอดจนองค์ประกอบที่สำคัญในสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันที่เน้นข้อมูล รวมถึงแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AppMaster no-code

SQL ได้รับการพัฒนาครั้งแรกโดย IBM ในปี 1970 โดยอิงจากการวิจัยของ Edgar F. Codd ผู้แนะนำแนวคิดการปฏิวัติของแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ปัจจุบัน SQL ได้กลายเป็นมาตรฐานที่แท้จริงสำหรับการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งสนับสนุนโดยผู้จำหน่าย RDBMS ส่วนใหญ่ เช่น Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL และ PostgreSQL เป็นผลให้ทักษะ SQL กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลและการจัดการข้อมูล

ที่แกนหลัก SQL ทำหน้าที่ดำเนินการสี่ประเภทหลักกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: สร้าง อ่าน อัปเดต และลบ (CRUD)

สร้าง: SQL อนุญาตให้สร้างตารางใหม่และวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ (เช่น ดัชนี มุมมอง และข้อจำกัด) เพื่อกำหนดโครงร่างข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และบังคับใช้ความสมบูรณ์ของข้อมูล คำสั่ง CREATE TABLE และ CREATE INDEX เป็นตัวอย่างของคำสั่ง SQL ที่ใช้ในบริบทนี้

อ่าน: SQL ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งหรือหลายตารางตามเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งทำได้โดยใช้คำสั่ง SELECT ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับส่วนคำสั่งต่างๆ เช่น WHERE, GROUP BY, HAVING และ ORDER BY เพื่อกรอง รวม และเรียงลำดับข้อมูลที่กำลังเคียวรี ความสามารถในการรวมหลายตารางโดยใช้ตัวดำเนินการ INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN หรือ FULL OUTER JOIN เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ SQL ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ดึงข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้

อัปเดต: SQL มีคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง รวมถึงการแก้ไขค่าข้อมูลหรือการเพิ่มบันทึกใหม่ ตัวอย่างได้แก่ คำสั่ง UPDATE สำหรับการแก้ไขแถวที่มีอยู่ และคำสั่ง INSERT INTO สำหรับการเพิ่มแถวใหม่ นอกจากนี้ คำสั่ง ALTER TABLE ของ SQL ยังเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตารางหรือข้อจำกัด ดัชนี และอ็อบเจ็กต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลบ: SQL ยังอำนวยความสะดวกในการลบข้อมูลออกจากตาราง เช่นเดียวกับการลบตารางทั้งหมดหรือวัตถุฐานข้อมูลอื่น ๆ คำสั่ง DELETE FROM จัดการการลบแถวที่ระบุ ในขณะที่คำสั่ง DROP TABLE กำจัดโครงสร้างตารางทั้งหมดและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะที่กำหนดอย่างหนึ่งของ SQL คือการยึดมั่นในหลักการของแบบจำลอง ACID (Atomicity, Consistency, Isolation และ Durability) ซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของธุรกรรมข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายรายพร้อมกัน สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการใช้ธุรกรรม ซึ่งรวมคำสั่ง SQL หลายคำสั่งไว้ในหน่วยการทำงานเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ ธุรกรรมช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์หรือย้อนกลับไปยังสถานะเดิมในกรณีที่เกิดความล้มเหลว โดยรักษาความสอดคล้องของข้อมูล

SQL มีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีส่วนขยายและรูปแบบต่างๆ มากมาย เช่น SQL-92, SQL-99 และ SQL:2003 โดยแต่ละส่วนขยายได้เพิ่มคุณลักษณะและความสามารถใหม่ๆ นอกจากนี้ ผู้จำหน่าย RDBMS แต่ละรายมักเสนอคุณลักษณะหรือการปรับปรุงเฉพาะ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "ภาษาถิ่น" ที่ปรับให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของตน

แพลตฟอร์ม AppMaster no-code รองรับการใช้ SQL ในแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ เนื่องจากช่วยให้สามารถผสานรวมกับฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ PostgreSQL ได้อย่างราบรื่น ความเข้ากันได้นี้ช่วยให้แอปพลิเคชันที่สร้างโดย AppMaster สามารถทำงานกับข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ SQL ในการจัดการ การสืบค้น และการแปลงข้อมูล การผสมผสานระหว่าง SQL และแพลตฟอร์ม AppMaster ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับขนาดได้ และคุ้มค่าซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

โดยสรุป Structured Query Language (SQL) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการ การสืบค้น และการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ของ SQL กับแอปพลิเคชัน AppMaster เน้นถึงความสามารถรอบด้านและประสิทธิภาพอันทรงพลังที่ได้จากภาษาการเขียนโปรแกรมที่พยายามจริงนี้ในกรณีการใช้งานและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย