Le langage de requête structuré (SQL) est un langage spécifique à un domaine utilisé pour gérer, manipuler et interroger des bases de données relationnelles. SQL fonctionne comme un langage de programmation standard utilisé pour créer, maintenir et exploiter efficacement des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il s'agit d'un outil essentiel pour les développeurs d'applications, les analystes de données et les administrateurs de bases de données, ainsi qu'un composant essentiel dans l'architecture des applications gourmandes en données, y compris celles créées sur la plateforme no-code AppMaster.

SQL a été initialement développé par IBM dans les années 1970, sur la base des recherches d'Edgar F. Codd, qui a introduit le concept révolutionnaire de modèle de données relationnelles. Aujourd'hui, SQL est devenu le standard de facto pour la gestion et l'interrogation des bases de données relationnelles, pris en charge par la plupart des fournisseurs de SGBDR, tels qu'Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL et PostgreSQL. En conséquence, les compétences SQL sont devenues indispensables pour les professionnels de l’informatique axés sur la gestion et la manipulation des données.

À la base, SQL sert à effectuer quatre principaux types d'opérations sur les données stockées dans des bases de données relationnelles : créer, lire, mettre à jour et supprimer (CRUD).

Créer : SQL permet la création de nouvelles tables et d'autres objets de base de données (par exemple, des index, des vues et des contraintes) pour définir le schéma de données, établir des relations entre les tables et garantir l'intégrité des données. Les instructions CREATE TABLE et CREATE INDEX sont des exemples de commandes SQL utilisées dans ce contexte.

Lire : SQL permet aux utilisateurs de récupérer des données d'une ou plusieurs tables en fonction de critères spécifiques. Ceci est réalisé à l'aide de l'instruction SELECT, qui peut être combinée avec diverses clauses, telles que WHERE, GROUP BY, HAVING et ORDER BY, pour filtrer, agréger et trier les données interrogées. La possibilité de joindre plusieurs tables à l'aide des opérateurs INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ou FULL OUTER JOIN est une autre fonctionnalité essentielle de SQL, permettant aux utilisateurs d'extraire des informations complexes à partir de bases de données relationnelles.

Mise à jour : SQL fournit des commandes pour modifier les données existantes dans les tables, notamment la modification des valeurs des données ou l'ajout de nouveaux enregistrements. Les exemples incluent l'instruction UPDATE pour modifier les lignes existantes et l'instruction INSERT INTO pour en ajouter de nouvelles. De plus, la commande ALTER TABLE de SQL permet de modifier la structure des tables ou leurs contraintes, index et autres objets associés.

Supprimer : SQL facilite également la suppression des données des tables, ainsi que la suppression de tables complètes ou d'autres objets de base de données. L'instruction DELETE FROM gère la suppression de lignes spécifiques, tandis que la commande DROP TABLE élimine des structures de table entières et les données associées.

L'une des caractéristiques déterminantes de SQL est son adhésion aux principes du modèle ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité), qui garantit la fiabilité et l'intégrité des transactions de données dans des environnements multi-utilisateurs simultanés. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation de transactions, qui regroupent plusieurs instructions SQL en une seule unité de travail indivisible. Les transactions garantissent que toutes les instructions associées sont terminées avec succès ou restaurées à leur état antérieur en cas d'échec, préservant ainsi la cohérence des données.

SQL a considérablement évolué depuis sa création, avec de nombreuses extensions et variantes telles que SQL-92, SQL-99 et SQL:2003, chacune ajoutant de nouvelles fonctionnalités et capacités. En outre, chaque fournisseur de SGBDR propose généralement des fonctionnalités ou des améliorations spécifiques, parfois appelées « dialectes », adaptées à leurs produits.

La plate no-code AppMaster prend en charge l'utilisation de SQL dans ses applications backend, Web et mobiles, car elle facilite une intégration transparente avec les bases de données compatibles PostgreSQL. Cette compatibilité permet aux applications générées par AppMaster de travailler efficacement avec des données relationnelles, en capitalisant sur les atouts éprouvés de SQL en matière de gestion, d'interrogation et de transformation des données. Cette combinaison de SQL et de la plateforme AppMaster permet aux clients de créer des solutions logicielles puissantes, évolutives et rentables, adaptées à leurs besoins spécifiques.

En conclusion, le langage de requête structuré (SQL) est un outil essentiel pour gérer, interroger et manipuler des bases de données relationnelles, permettant aux professionnels de l'informatique et aux développeurs de logiciels de gérer efficacement les données dans leurs applications. La compatibilité de SQL avec les applications AppMaster met en évidence la polyvalence et les performances puissantes offertes par ce langage de programmation éprouvé dans une grande variété de cas d'utilisation et d'industries.