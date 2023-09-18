Madde Sahipliği

İlişkisel veritabanları bağlamında, Sahip Olma Cümlesi , SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) toplama işlevleri aracılığıyla alınan verilerin gelişmiş filtrelenmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü ve temel bir yapıdır. Toplama işlevleri, ilişkisel bir veritabanındaki bir dizi satır üzerinde hesaplamalar yapmak ve tek bir çıktı değeri döndürmek için kullanılır. Yaygın toplama işlevleri COUNT, SUM, AVG, MAX ve MIN'i içerir. Sahip Olma Cümlesi, GROUP BY deyiminden sonra uygulanır ve belirtilen koşullara göre bu toplama işlevlerinden türetilen sonuçları filtrelemek için kullanılır.

Sahip Olma Cümlesi ile daha yaygın olarak kullanılan WHERE Cümlesi arasındaki temel fark, bunların farklı bağlamlara uygulanmasında yatmaktadır. WHERE Cümlesi, toplama işlevlerini uygulamadan önce kayıtları filtrelemek için kullanılırken, Sahip Olma Cümlesi, toplama gerçekleştikten sonra kullanılır. Bu nedenle, toplu veriler üzerinde çalışarak geliştiricilerin toplu işlevlerin sonuçları üzerinde belirli koşullar ve kısıtlamalar belirlemesine olanak tanır ve böylece sonuçları kendi gereksinimlerine uyacak şekilde hassaslaştırır.

Sahip Olma Maddesinin önemini ve gerçek dünyadaki uygulamasını anlamak, ilişkisel veritabanlarıyla çalışan yazılım geliştiriciler için çok önemlidir. Son teknoloji no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları benzersiz bir kolaylık ve verimlilikle oluşturmasına olanak tanır. AppMaster güçlü araçları, kullanıcılara görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri olarak anılır), REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturma olanağı sağlar. Ek olarak AppMaster, birincil veritabanı sistemi olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu ilişkisel veritabanıyla kesintisiz etkileşimi destekler ve bu da geliştirme sürecinde Have Clause'un uygunluğunu daha da güçlendirir.

Sahip Olma Cümlesinin kullanımını göstermek için aşağıdaki örneği ele alalım. Bir şirketin, belirli bir eşiği aşan satışlara sahip kategorilere göre filtrelenmiş, ürünlerinin toplam satış hacmini ayrıntılandıran bir rapor oluşturması gerektiğini varsayalım. Bu senaryoda, GROUP BY yan tümcesi, verileri ürün kategorilerine göre gruplandırmak için kullanılırken, Have Clause, gruplandırılmış verileri öngörülen koşula (yani satış eşiğine) göre filtrelemek için uygulanır. Sahip Olma Cümlesini kullanan örnek SQL sorgusu şöyle görünecektir:

Kategori SEÇİN, SUM(satış_hacmi) AS total_sales ÜRÜNLERDEN Kategoriye Göre GRUPLA HAVING total_sales > strict_threshold;

Yukarıdaki sorguda "ürünler" tablosundaki veriler "kategori" sütununa göre gruplandırılır ve "TOPLA" fonksiyonu kullanılarak toplu satış hacmi hesaplanır. Daha sonra, yalnızca toplam satış hacmi belirtilen eşiğin üzerinde olan kategorileri gösterecek şekilde sonuçları filtrelemek için Sahip Olma Maddesi tanıtılır.

Örnekten de görülebileceği gibi, Sahip Olma Cümlesi, toplama işlevlerini içeren karmaşık veri işleme görevleriyle uğraşırken SQL'in vazgeçilmez bir yönüdür. Doğru uygulanması, belirli kriterlere uyan verilerin alınması, filtrelenmesi ve sunulması görevini hızlandırır ve ilişkisel veritabanları üzerine oluşturulan uygulamaların genel verimliliğine ve performansına doğrudan katkıda bulunur.

AppMaster güçlü no-code platformu, web, mobil ve arka uç uygulamalarının tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtımıyla ilgili zaman ve maliyeti önemli ölçüde azaltır. AppMaster, Have Clause'un ve diğer SQL yapılarının gücünden yararlanarak, kullanıcılarının sürekli gelişen gereksinimlerini karşılayan son teknoloji uygulamalar oluşturmak için ölçeklenebilir ve uyarlanabilir bir çözüm sunar. Platform, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI uygulamaları için kaynak kodu üretir. Sonuç, etkileşimli kullanıcı arayüzü, sezgisel iş mantığı ve ilişkisel veritabanlarıyla kusursuz entegrasyonla tamamlanan kapsamlı bir uygulama paketidir; bunların tümü tek bir kod satırı yazılmadan gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, Sahip Olma Cümlesi, toplama işlevlerine özgü gelişmiş veri filtrelemeyi kolaylaştıran önemli bir SQL yapısıdır. Birleştirilmiş verileri iyileştirme ve değiştirme yeteneği sayesinde, Sahip Olma Maddesi, ilişkisel veritabanı destekli uygulamaların optimizasyonuna ve performansına önemli ölçüde katkıda bulunur. AppMaster no-code platformunun gücünden yararlananlar için, Have Clause, son kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılayan verimli, ölçeklenebilir ve kapsamlı yazılım oluşturma arayışında vazgeçilmez bir araç sunar.