结构化查询语言 (SQL) 是一种用于管理、操作和查询关系数据库的特定领域语言。 SQL 作为一种标准编程语言，用于高效地创建、维护和操作关系数据库管理系统 (RDBMS)。它是应用程序开发人员、数据分析师和数据库管理员的必备工具，也是数据密集型应用程序架构中的关键组件，包括在AppMaster no-code平台上创建的应用程序。

SQL 最初由 IBM 在 20 世纪 70 年代基于 Edgar F. Codd 的研究开发，他引入了关系数据模型的革命性概念。如今，SQL 已成为管理和查询关系数据库的事实上的标准，受到大多数 RDBMS 供应商的支持，例如 Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL 和 PostgreSQL。因此，SQL 技能对于专注于数据管理和操作的 IT 专业人员来说已变得不可或缺。

SQL 的核心是对存储在关系数据库中的数据执行四种主要类型的操作：创建、读取、更新和删除 (CRUD)。

创建： SQL 允许创建新表和其他数据库对象（例如索引、视图和约束）来定义数据模式、建立表之间的关系并强制数据完整性。 CREATE TABLE 和 CREATE INDEX 语句是在此上下文中使用的 SQL 命令的示例。

读取： SQL 使用户能够根据特定条件从一个或多个表中检索数据。这是通过使用 SELECT 语句来实现的，该语句可以与各种子句（例如 WHERE、GROUP BY、HAVING 和 ORDER BY）结合使用，以对查询的数据进行过滤、聚合和排序。使用 INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN 或 FULL OUTER JOIN 运算符连接多个表的能力是 SQL 的另一个基本功能，使用户能够从关系数据库中提取复杂的见解。

更新： SQL 提供了更改表中现有数据的命令，包括修改数据值或添加新记录。示例包括用于修改现有行的 UPDATE 语句和用于添加新行的 INSERT INTO 语句。此外，SQL 的 ALTER TABLE 命令可以更改表的结构或其关联的约束、索引和其他对象。

删除： SQL 还可以方便地从表中删除数据，以及删除完整的表或其他数据库对象。 DELETE FROM 语句处理特定行的删除，而 DROP TABLE 命令则删除整个表结构和关联数据。

SQL 的定义特征之一是它遵循 ACID 模型的原则（原子性、一致性、隔离性和持久性），这保证了并发多用户环境中数据事务的可靠性和完整性。这是通过使用事务来实现的，事务将多个 SQL 语句捆绑到一个不可分割的工作单元中。事务确保所有关联的语句要么成功完成，要么在失败时回滚到之前的状态，从而保持数据一致性。

SQL 自诞生以来已经发生了很大的发展，有许多扩展和变体，例如 SQL-92、SQL-99 和 SQL:2003，每个扩展和变体都添加了新的特性和功能。此外，每个 RDBMS 供应商通常都会提供针对其产品量身定制的特定功能或增强功能，有时称为“方言”。

AppMaster no-code平台支持在其后端、Web 和移动应用程序中使用 SQL，因为它有助于与 PostgreSQL 兼容的数据库无缝集成。这种兼容性使AppMaster生成的应用程序能够有效地处理关系数据，充分利用 SQL 在管理、查询和转换数据方面的成熟优势。 SQL 和AppMaster平台的这种组合使客户能够根据其特定需求创建功能强大、可扩展且经济高效的软件解决方案。

总之，结构化查询语言 (SQL) 是管理、查询和操作关系数据库的重要工具，使 IT 专业人员和软件开发人员能够在其应用程序中实现高效的数据处理。 SQL 与AppMaster应用程序的兼容性凸显了这种久经考验的编程语言在各种用例和行业中所提供的多功能性和强大的性能。