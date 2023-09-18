İlişkisel veritabanları bağlamında Projeksiyon , veri alırken bir tablodan (veya ilişkiden) belirli sütunların (veya niteliklerin) seçilmesi işlemini ifade eder. Bu işlem, ilişkisel veritabanları içindeki verilerle iletişim kurmak ve verileri işlemek için kullanılan Yapılandırılmış Sorgu Dilinin (SQL) temel bir özelliğidir. Projeksiyon, kullanıcıların yalnızca belirli kullanım durumları için gerekli olan ilgili bilgileri almasına izin vererek veri erişimini ve optimizasyonları kolaylaştıran, etkili veritabanı tasarımının kritik bir özelliğidir.

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SQL'de Projeksiyon, SELECT deyimi ve ardından virgülle ayrılmış sütun adları kullanılarak gerçekleştirilir. İzdüşümün arkasında yatan kavram, Yunan harfi pi (π) ile temsil edildiği ilişkisel cebirden türetilmiştir. Bu bağlamda projeksiyon, bir dizi nitelik değerini, bu niteliklerin bir alt kümesinden oluşan yeni bir ilişkiye eşleyen işlemdir. Bu, aşağıdakiler gibi bir dizi avantaj sağlar:

Optimize edilmiş veri alımı: Sorgulardan döndürülen veri miktarını sınırlayan projeksiyon, kaynak tüketimini azaltır ve veri alma süreçlerini hızlandırır.

Sorgulardan döndürülen veri miktarını sınırlayan projeksiyon, kaynak tüketimini azaltır ve veri alma süreçlerini hızlandırır. Veri güvenliği: Projeksiyon, veritabanı yöneticilerinin belirli sütunlara erişimi kısıtlamasına izin vererek, yetkisiz kullanıcıların bu sütunları görüntülemesini veya bunlara erişmesini engelleyerek hassas verilerin korunmasına yardımcı olabilir.

Projeksiyon, veritabanı yöneticilerinin belirli sütunlara erişimi kısıtlamasına izin vererek, yetkisiz kullanıcıların bu sütunları görüntülemesini veya bunlara erişmesini engelleyerek hassas verilerin korunmasına yardımcı olabilir. Artan bakım kolaylığı: Projeksiyonun kullanılması, geliştiricilerin belirli veri parçalarına odaklanan modüler, ayrık uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak kod tabanının anlaşılmasını, bakımını ve güncellenmesini kolaylaştırır.

Örneğin, "Müşteriler" adında, "MüşteriKimliği", "Ad", "Soyadı", "E-posta", "Telefon" ve "Adres" gibi birden fazla sütuna sahip büyük bir tablo içeren ilişkisel bir veritabanını düşünelim. Bir kullanıcı müşterilerin yalnızca adlarını ve e-posta adreslerini almak isterse, yalnızca "FirstName", "LastName" ve "Email" sütunlarını seçmek için projeksiyonu kullanabilir, bu da sonuç kümesini basitleştirir ve veri kümesinden aktarılan veri miktarını azaltır. veritabanı sunucusu. İlgili SQL sorgusu şöyle görünecektir:

Ad, Soyad, E-posta SEÇİN Müşterilerden;

Projeksiyonla çalışırken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, sonuç kümesinde yinelenen verilerin olasılığıdır. İlişkisel bir veritabanında her satırın birincil anahtara göre benzersiz olması gerekir; ancak belirli sütunlardan veri yansıtırken sonuç kümesinin yinelenen satırlar içerdiği durumlar olabilir. Bu durumu ele almak için SQL, sonuç kümesinden yinelenen satırları kaldırmak üzere SELECT deyimine eklenebilecek DISTINCT anahtar sözcüğünü sağlar. Değiştirilen sorgu şöyle görünecektir:

FARKLI SEÇİN Ad, Soyad, E-posta Müşterilerden;

AppMaster no-code platformu, veritabanı işlemlerini optimize etmek ve uygulama performansını artırmak için projeksiyon ve diğer gelişmiş konseptlerden kapsamlı bir şekilde yararlanır. AppMaster, veri modelleri oluşturmaya yönelik görsel araçlar sağlayarak, kullanıcıların çok az veya hiç kodlama gerektirmeden projeksiyonun verimli kullanımı da dahil olmak üzere karmaşık veritabanı yapılarını tasarlamasına, uygulamasına ve yönetmesine olanak tanır. Ayrıca, AppMaster güçlü ve esnek arka uç uygulamaları, PostgreSQL uyumlu herhangi bir birincil veritabanıyla sorunsuz şekilde çalışacak şekilde özelleştirilebilir ve çok çeşitli kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için sağlam ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Özetlemek gerekirse projeksiyon, ilişkisel veritabanlarında optimize edilmiş veri alımı, gelişmiş veri güvenliği ve artırılmış uygulama sürdürülebilirliği gibi kritik faydalar sağlayan güçlü ve önemli bir işlemdir. AppMaster no-code platformu, projeksiyon kavramlarını ve diğer gelişmiş veritabanı tekniklerini birleştirerek, kullanıcıların çeşitli platformlar ve kullanım durumları için verimli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar tasarlamasına, oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanıyarak geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştirir ve Teknik borcun azaltılması.