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Boş Değer

Eyl 15, 2023

İlişkisel veritabanları bağlamında boş değer, veritabanı tablosunun belirli bir sütununda herhangi bir değerin veya verinin bulunmadığını gösteren özel bir işarettir. Eksik, bilinmeyen veya uygulanamayan bir bilgiyi temsil eder ve gerçek değerler olan sıfır veya boş bir dizeyle karıştırılmamalıdır. Boş değerler, ilişkisel veritabanlarında tutarlılığı artırmak ve verilerin bütünlüğünü korumak için tasarlanmış önemli bir kavramdır.

Boş bir değerin önemi, ilişkisel modelin 1970 yılında Dr. Edgar F. Codd tarafından tanıtıldığı veritabanı sistemlerinin ilk günlerine kadar uzanır. İlişkisel model, esas olarak birinci dereceden yüklem mantığı ilkesine dayanır. değerler arasındaki ilişkileri temsil etmek için resmi bir yöntem. İlişkisel veritabanlarında, boş bir değerin, belirli bir satırdaki belirli bir sütun için "bilinmeyen doğruluk değerine" sahip olduğu düşünülebilir. Bu, boş bir değerle karşılaşıldığında, veri yokluğunun kasıtlı mı olduğu yoksa o anda bilinmiyor mu olduğunun belirsiz olduğu anlamına gelir.

Tipik olarak ilişkisel veritabanları boş değerleri barındırmak ve yönetmek için çeşitli stratejiler kullanır. Örneğin, SQL standardı ve birçok popüler veritabanı yönetim sistemi (DBMS), belirli bir sütunda boş bir değerin varlığını açıkça belirten NULL anahtar sözcüğünü destekler. Ayrıca şema tanımları genellikle NOT NULL gibi kısıtlamalar kullanarak veya varsayılan olarak NULL'a izin vererek bir sütunun boş değerleri kabul edip etmeyeceğini belirtir. Bir veritabanı şeması tasarlarken geliştiricilerin, normalleştirme, veri tutarlılığı ve raporlama ihtiyaçları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak veri modellerinde boş değerleri kullanıp kullanmayacağına ve nasıl kullanacaklarına dair bilinçli bir karar vermesi gerekir.

Boş değerleri yönetmek ve bunlarla çalışmak, veritabanı işlemlerinde benzersiz zorluklar sunar. Örneğin, verileri sorgularken boş değerler beklenmeyen sonuçlara yol açabilir ve verilerin filtrelenmesi, sıralanması ve toplanması sırasında özel dikkat gerektirebilir. SQL'de boş değerler bilinen değerlerden farklı şekilde ele alınır ve bu nedenle NULL anahtar sözcüğü karşılaştırmalar, ifadeler ve işlevler de dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanılır. Boş değerleri etkili bir şekilde işlemek için SQL, diğerlerinin yanı sıra IS NULL ve IS NOT NULL operatörleri, COALESCE işlevi ve NULLIF işlevi gibi belirli özellikleri içerir.

AppMaster kullanıcıların arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olduğundan, ilişkisel veritabanlarını oluştururken, güncellerken ve sorgularken boş değerleri anlamak hayati önem taşır. Bir AppMaster kullanıcısı, eksik veya bilinmeyen verilere sahip olabilecek sütunlara sahip bir veritabanı şeması tasarladığında, bu sütunları boş değerleri kabul edecek şekilde tanımlama seçeneğine sahiptir. Bunu yaparak, oluşturulan arka uç uygulamaları bu sütunlardaki boş değerleri destekleyerek esneklik sağlayacak ve çeşitli veri senaryolarına uyum sağlayacaktır.

Örneğin, bir AppMaster kullanıcısının çevrimiçi bir alışveriş platformu oluşturduğunu düşünün. İnceleyen_adı, derecelendirme ve inceleme_metni gibi sütunların yer aldığı, ürün incelemeleriyle ilgili bilgileri depolayan bir tabloları olabilir. Bu durumda, bazı müşteriler gerçek bir inceleme yazmadan derecelendirme bırakmayı tercih edebileceğinden, inceleme_metni sütununda boş değerlere izin vermek makul olabilir. Review_text sütununda boş değerlerin bulunması, herhangi bir incelemenin sağlanmadığını gösterir.

AppMaster no-code platformu, en son teknolojileri kullanarak uygulama oluşturma ve dağıtmaya yönelik güçlü yetenekleriyle birleştiğinde, kullanıcıların projelerindeki ilişkisel veritabanlarını verimli bir şekilde yönetmesine ve değiştirmesine olanak tanır. Boş değerlerin işlenmesine yönelik yerleşik destek sayesinde AppMaster, kullanıcıların kendi özel gereksinimlerini karşılayan tutarlı, doğru ve anlamlı veri yönetimine sahip uygulamalar oluşturabilmelerini sağlar. AppMaster, boş değerlerin gücünden yararlanarak, kullanıcıların ilişkisel veritabanlarının tüm potansiyelini açığa çıkarmasına ve geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha az zaman ve maliyetle yüksek kaliteli uygulamalar sunmasına olanak tanır.

Daha fazla terimi keşfedin:
Boş Değer Denormalizasyon Eşzamanlılık Kontrolü Görüntüle Kendi Kendine Katılma Kilitleniyor Saklı Prosedür Sorgu Optimize Edici Tuple Veri Kontrol Dili (DCL) Veri Tanımlama Dili (DDL) Veri İşleme Dili (DML) Yabancı Anahtar Çapraz Katılım İmleç İşlem Kontrol Dili (TCL)

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