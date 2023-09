Linguaggio di query strutturato (SQL)

Structured Query Language (SQL) è un linguaggio specifico del dominio utilizzato per gestire, manipolare ed eseguire query su database relazionali. SQL funziona come un linguaggio di programmazione standard utilizzato per creare, mantenere e utilizzare in modo efficiente sistemi di gestione di database relazionali (RDBMS). È uno strumento essenziale per sviluppatori di applicazioni, analisti di dati e amministratori di database, nonché un componente fondamentale nell'architettura delle applicazioni ad alta intensità di dati, comprese quelle create sulla piattaforma no-code AppMaster.

SQL è stato inizialmente sviluppato da IBM negli anni '70, sulla base delle ricerche di Edgar F. Codd, che introdusse il concetto rivoluzionario del modello dati relazionale. Oggi, SQL è diventato lo standard de facto per la gestione e l'interrogazione dei database relazionali, supportato dalla maggior parte dei fornitori di RDBMS, come Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e PostgreSQL. Di conseguenza, le competenze SQL sono diventate indispensabili per i professionisti IT focalizzati sulla gestione e manipolazione dei dati.

Fondamentalmente, SQL serve per eseguire quattro tipi principali di operazioni sui dati archiviati nei database relazionali: creazione, lettura, aggiornamento ed eliminazione (CRUD).

Crea: SQL consente la creazione di nuove tabelle e altri oggetti di database (ad esempio, indici, viste e vincoli) per definire lo schema dei dati, stabilire relazioni tra tabelle e garantire l'integrità dei dati. Le istruzioni CREATE TABLE e CREATE INDEX sono esempi di comandi SQL utilizzati in questo contesto.

Lettura: SQL consente agli utenti di recuperare dati da una o più tabelle in base a criteri specifici. Ciò si ottiene utilizzando l'istruzione SELECT, che può essere combinata con varie clausole, come WHERE, GROUP BY, HAVING e ORDER BY, per filtrare, aggregare e ordinare i dati interrogati. La possibilità di unire più tabelle utilizzando gli operatori INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN o FULL OUTER JOIN è un'altra caratteristica essenziale di SQL, che consente agli utenti di estrarre informazioni complesse dai database relazionali.

Aggiornamento: SQL fornisce comandi per modificare i dati esistenti nelle tabelle, inclusa la modifica dei valori dei dati o l'aggiunta di nuovi record. Gli esempi includono l'istruzione UPDATE per modificare le righe esistenti e l'istruzione INSERT INTO per aggiungerne di nuove. Inoltre, il comando ALTER TABLE di SQL consente modifiche alla struttura delle tabelle o ai vincoli, agli indici e ad altri oggetti associati.

Elimina: SQL facilita anche la rimozione dei dati dalle tabelle, nonché l'eliminazione di tabelle complete o altri oggetti del database. L'istruzione DELETE FROM gestisce la rimozione di righe specifiche, mentre il comando DROP TABLE elimina intere strutture di tabella e dati associati.

Uno dei tratti distintivi di SQL è la sua adesione ai principi del modello ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento e Durabilità), che garantisce l'affidabilità e l'integrità delle transazioni di dati in ambienti multiutente simultanei. Ciò si ottiene attraverso l'uso di transazioni, che raggruppano più istruzioni SQL in un'unica unità di lavoro indivisibile. Le transazioni garantiscono che tutte le istruzioni associate vengano completate con successo o riportate allo stato precedente in caso di errore, preservando la coerenza dei dati.

SQL si è evoluto notevolmente sin dal suo inizio, con numerose estensioni e variazioni come SQL-92, SQL-99 e SQL:2003, ognuna delle quali aggiunge nuove funzionalità e capacità. Inoltre, ciascun fornitore di RDBMS offre in genere funzionalità o miglioramenti specifici, a volte definiti "dialetti", adattati ai propri prodotti.

La piattaforma no-code AppMaster supporta l'uso di SQL nelle sue applicazioni backend, web e mobili, poiché facilita l'integrazione perfetta con i database compatibili con PostgreSQL. Questa compatibilità consente alle applicazioni generate da AppMaster di lavorare in modo efficiente con i dati relazionali, sfruttando i comprovati punti di forza di SQL nella gestione, interrogazione e trasformazione dei dati. Questa combinazione di SQL e della piattaforma AppMaster consente ai clienti di creare soluzioni software potenti, scalabili ed economiche su misura per le loro esigenze specifiche.

In conclusione, lo Structured Query Language (SQL) è uno strumento vitale per la gestione, l'interrogazione e la manipolazione dei database relazionali, consentendo ai professionisti IT e agli sviluppatori di software di ottenere una gestione efficiente dei dati nelle loro applicazioni. La compatibilità di SQL con le applicazioni AppMaster evidenzia la versatilità e le potenti prestazioni offerte da questo linguaggio di programmazione collaudato in un'ampia varietà di casi d'uso e settori.