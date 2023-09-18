Projeksiyon-Birleştirme Normal Formu (PJNF) olarak da bilinen Beşinci Normal Form (5NF), ilişkisel veritabanı sistemleri bağlamında üst düzey bir normal formdur. Artıklık ve tutarsızlıklarla ilgili sorunları ele almak ve veritabanının amaçlanan tasarımına sadık kalmasını sağlamak için bir veritabanı şemasını daha da iyileştirme sürecidir.

5NF, bir veritabanı zaten en uygun durumda olduğunda, özellikle de zaten Dördüncü Normal Form'a (4NF) ulaştığında ve birden fazla tablo arasında önemsiz olmayan birleştirme bağımlılıkları yansıtılmadığında elde edilir. Daha basit bir ifadeyle, veritabanında mevcut olan tüm birleştirme bağımlılıkları ya birincil anahtar (süper anahtar) kısıtlamalarına bağlı olduğunda ya da şeması tarafından ima edildiğinde, bir veritabanının 5NF'de olduğu söylenir.

5NF'ye ulaşmanın ana nedenlerinden biri, bir veritabanı içinde anormalliklere yol açabilecek fazlalıktan kaçınmaktır. Artıklık, aynı verilerin hatalı ayrıştırma nedeniyle sistemdeki birden fazla tabloda tekrarlanması durumunda ortaya çıkar. Bu tekrarlama, veritabanını çeşitli uygulamalar için kullanırken istenmeyen hatalara yol açabilir.

5NF, ilk olarak 1979'da Ronald Fagin tarafından önerildi. O zamandan beri, bir veritabanının bu normal forma ulaşmasını sağlamak için çeşitli algoritmalar geliştirildi. Böyle bir algoritma, bir ilişkiyi daha küçük ilişkilere ayrıştırırken işlevsel bağımlılıkların korunmasını garanti eden "Kayıpsız-Birleştirme Ayrıştırma" adı verilen bir sürecin kullanılmasını içerir. Bu, ayrıştırma işlemi sırasında hiçbir bilginin kaybolmamasını sağlamak açısından çok önemlidir.

Müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code bir platform olan AppMaster, doğruluk, verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için en uygun veritabanı tasarımı ilkelerinden yararlanmayı vurgular. Bu, görsel olarak veri modelleri oluşturma, İş Süreçleri aracılığıyla iş mantığı oluşturma ve REST API ile WSS Uç Noktalarını tanımlama yeteneği de dahil olmak üzere platformun özelliklerinde açıkça görülmektedir. Müşteriler, 5NF'ye ulaşmaya yönelik yönergeleri takip ederek yüksek performanslı, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilir.

5NF'ye uygun olarak AppMaster uygulamaları Postgresql uyumlu herhangi bir birincil veritabanıyla sorunsuz şekilde çalışabilir. Go (golang) kullanılarak oluşturulan oluşturulan arka uç uygulamaları, benzersiz ölçeklenebilirlik sergiliyor ve bu da onları yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için ideal kılıyor.

5NF'yi basit bir örnekle açıklamak için, öğrenciler, dersler ve öğretmenler hakkında bilgi içeren bir okul sistemi veritabanını düşünelim. Tablonun birincil anahtarının Öğrenci Kimliği, Ders Kimliği ve Öğretmen Kimliği'nin birleşimi olduğunu varsayalım. Tabloda önemsiz olmayan bir birleştirme bağımlılığı (yani, birincil anahtar kısıtlamalarından çıkarılamayan bir bağımlılık) mevcutsa, bu, veritabanının 5NF'de olmadığını gösterir.

Şimdi, şema tarafından birleştirme bağımlılığı ima ediliyorsa veritabanının 5NF'de olduğu söylenir. Bu normal form, her bir veri parçasının veritabanında tam olarak tek bir yerde saklanmasını sağlayarak, fazlalık ve bilgi kaybını önler. AppMaster müşterileri, 5NF'yi kullanarak, uygulamalarının performansını potansiyel olarak engelleyebilecek yedeklilik ve anormalliklerle ilgili sorunlarla karşılaşmadan uygulamalarını kolayca oluşturabilir, bakımını yapabilir ve ölçeklendirebilir.

5NF, özellikle karmaşık sistemler için verimli veritabanı tasarımına ulaşma sürecinde önemli bir adımdır. Geliştiriciler, 5NF yönergelerine bağlı kalarak veritabanlarının düzenli olmasını, yedekli olmamasını ve çeşitli uygulamaların taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklenebilir olmasını sağlayabilirler. AppMaster no-code platformu, tutarlı, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir veritabanı yapılarına sahip uygulamalar üretebilen sağlam ve kapsamlı bir platform sağlayarak bu ilkeleri bünyesinde barındırır.