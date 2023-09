구조적 쿼리 언어(SQL)

SQL(구조적 쿼리 언어)은 관계형 데이터베이스를 관리, 조작 및 쿼리하는 데 사용되는 도메인별 언어입니다. SQL은 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)을 효율적으로 생성, 유지 관리 및 운영하는 데 사용되는 표준 프로그래밍 언어로 작동합니다. 이는 애플리케이션 개발자, 데이터 분석가 및 데이터베이스 관리자를 위한 필수 도구일 뿐만 아니라 AppMaster no-code 플랫폼에서 생성된 애플리케이션을 포함하여 데이터 집약적 애플리케이션 아키텍처의 중요한 구성 요소입니다.

SQL은 관계형 데이터 모델의 혁신적인 개념을 도입한 Edgar F. Codd의 연구를 기반으로 1970년대 IBM에 의해 처음 개발되었습니다. 오늘날 SQL은 Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL과 같은 대부분의 RDBMS 공급업체에서 지원하는 관계형 데이터베이스를 관리하고 쿼리하기 위한 사실상의 표준이 되었습니다. 결과적으로, 데이터 관리 및 조작에 중점을 두는 IT 전문가에게 SQL 기술은 필수 불가결한 요소가 되었습니다.

기본적으로 SQL은 관계형 데이터베이스에 저장된 데이터에 대해 CRUD(생성, 읽기, 업데이트 및 삭제)라는 네 가지 기본 유형의 작업을 수행하는 역할을 합니다.

생성: SQL을 사용하면 데이터 스키마를 정의하고, 테이블 간의 관계를 설정하고, 데이터 무결성을 강화하기 위해 새 테이블과 기타 데이터베이스 개체(예: 인덱스, 뷰, 제약 조건)를 생성할 수 있습니다. CREATE TABLE 및 CREATE INDEX 문은 이 컨텍스트에서 사용되는 SQL 명령의 예입니다.

읽기: SQL을 사용하면 사용자는 특정 기준에 따라 하나 또는 여러 테이블에서 데이터를 검색할 수 있습니다. 이는 WHERE, GROUP BY, HAVING 및 ORDER BY와 같은 다양한 절과 결합하여 쿼리되는 데이터를 필터링, 집계 및 정렬할 수 있는 SELECT 문을 사용하여 수행됩니다. INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN 또는 FULL OUTER JOIN 연산자를 사용하여 여러 테이블을 조인하는 기능은 SQL의 또 다른 필수 기능으로, 사용자가 관계형 데이터베이스에서 복잡한 통찰력을 추출할 수 있도록 해줍니다.

업데이트: SQL은 데이터 값 수정 또는 새 레코드 추가를 포함하여 테이블의 기존 데이터를 변경하는 명령을 제공합니다. 예에는 기존 행을 수정하기 위한 UPDATE 문과 새 행을 추가하기 위한 INSERT INTO 문이 포함됩니다. 또한 SQL의 ALTER TABLE 명령을 사용하면 테이블 구조나 관련 제약 조건, 인덱스 및 기타 개체를 변경할 수 있습니다.

삭제: SQL은 또한 테이블에서 데이터를 쉽게 제거할 수 있을 뿐만 아니라 전체 테이블이나 기타 데이터베이스 개체를 삭제할 수도 있습니다. DELETE FROM 문은 특정 행 제거를 처리하는 반면 DROP TABLE 명령은 전체 테이블 구조 및 관련 데이터를 제거합니다.

SQL의 특징 중 하나는 동시 다중 사용자 환경에서 데이터 트랜잭션의 신뢰성과 무결성을 보장하는 ACID 모델(원자성, 일관성, 격리성 및 내구성) 원칙을 준수한다는 것입니다. 이는 여러 SQL 문을 분할할 수 없는 단일 작업 단위로 묶는 트랜잭션을 사용하여 달성됩니다. 트랜잭션은 관련된 모든 문이 성공적으로 완료되거나 오류가 발생한 경우 이전 상태로 롤백되어 데이터 일관성을 유지하도록 보장합니다.

SQL은 처음부터 SQL-92, SQL-99 및 SQL:2003과 같은 수많은 확장 및 변형을 통해 상당히 발전했으며 각각 새로운 기능과 성능을 추가했습니다. 또한 각 RDBMS 공급업체는 일반적으로 자사 제품에 맞는 특정 기능이나 향상된 기능(때때로 "방언"이라고도 함)을 제공합니다.

AppMaster no-code 플랫폼은 PostgreSQL 호환 데이터베이스와의 원활한 통합을 촉진하므로 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션에서 SQL 사용을 지원합니다. 이러한 호환성을 통해 AppMaster 에서 생성된 응용 프로그램은 관계형 데이터를 효율적으로 사용하여 데이터 관리, 쿼리 및 변환에 대한 SQL의 입증된 강점을 활용할 수 있습니다. SQL과 AppMaster 플랫폼의 이러한 결합을 통해 고객은 특정 요구 사항에 맞는 강력하고 확장 가능하며 비용 효율적인 소프트웨어 솔루션을 만들 수 있습니다.

결론적으로 SQL(구조적 쿼리 언어)은 관계형 데이터베이스를 관리, 쿼리 및 조작하는 데 필수적인 도구로, IT 전문가와 소프트웨어 개발자가 애플리케이션에서 효율적인 데이터 처리를 달성할 수 있도록 해줍니다. AppMaster 애플리케이션과 SQL의 호환성은 다양한 사용 사례와 산업에서 검증된 프로그래밍 언어가 제공하는 다양성과 강력한 성능을 강조합니다.