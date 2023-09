Язык структурированных запросов (SQL) — это предметно-ориентированный язык, используемый для управления, манипулирования и запроса реляционных баз данных. SQL функционирует как стандартный язык программирования, используемый для эффективного создания, обслуживания и эксплуатации систем управления реляционными базами данных (СУБД). Это важный инструмент для разработчиков приложений, аналитиков данных и администраторов баз данных, а также важнейший компонент в архитектуре приложений с интенсивным использованием данных, в том числе созданных на платформе AppMaster no-code.

SQL был первоначально разработан IBM в 1970-х годах на основе исследований Эдгара Ф. Кодда, который представил революционную концепцию реляционной модели данных. Сегодня SQL стал фактическим стандартом для управления реляционными базами данных и запроса к ним, поддерживаемым большинством поставщиков СУБД, таких как Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и PostgreSQL. В результате навыки SQL стали незаменимыми для ИТ-специалистов, занимающихся управлением и манипулированием данными.

По своей сути SQL служит для выполнения четырех основных типов операций над данными, хранящимися в реляционных базах данных: создание, чтение, обновление и удаление (CRUD).

Создание: SQL позволяет создавать новые таблицы и другие объекты базы данных (например, индексы, представления и ограничения) для определения схемы данных, установления связей между таблицами и обеспечения целостности данных. Операторы CREATE TABLE и CREATE INDEX являются примерами команд SQL, используемых в этом контексте.

Читайте: SQL позволяет пользователям извлекать данные из одной или нескольких таблиц на основе определенных критериев. Это достигается с помощью оператора SELECT, который можно комбинировать с различными предложениями, такими как WHERE, GROUP BY, HAVING и ORDER BY, для фильтрации, агрегирования и сортировки запрашиваемых данных. Возможность объединения нескольких таблиц с помощью операторов INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN или FULL OUTER JOIN — еще одна важная особенность SQL, позволяющая пользователям извлекать сложную информацию из реляционных баз данных.

Обновление: SQL предоставляет команды для изменения существующих данных в таблицах, включая изменение значений данных или добавление новых записей. Примеры включают оператор UPDATE для изменения существующих строк и оператор INSERT INTO для добавления новых. Кроме того, команда SQL ALTER TABLE позволяет изменять структуру таблиц или связанных с ними ограничений, индексов и других объектов.

Удаление: SQL также облегчает удаление данных из таблиц, а также удаление целых таблиц или других объектов базы данных. Инструкция DELETE FROM обрабатывает удаление определенных строк, а команда DROP TABLE удаляет целые структуры таблицы и связанные с ней данные.

Одной из определяющих особенностей SQL является его приверженность принципам модели ACID (атомарность, согласованность, изоляция и долговечность), которая гарантирует надежность и целостность транзакций данных в параллельных многопользовательских средах. Это достигается за счет использования транзакций, которые объединяют несколько операторов SQL в одну неделимую единицу работы. Транзакции гарантируют, что все связанные операторы либо завершатся успешно, либо откатятся к прежнему состоянию в случае сбоя, сохраняя согласованность данных.

SQL значительно изменился с момента своего создания, появились многочисленные расширения и варианты, такие как SQL-92, SQL-99 и SQL:2003, каждое из которых добавляло новые функции и возможности. Более того, каждый поставщик РСУБД обычно предлагает определенные функции или улучшения, иногда называемые «диалектами», адаптированные к их продуктам.

Платформа AppMaster no-code поддерживает использование SQL в своих серверных, веб- и мобильных приложениях, поскольку облегчает интеграцию с базами данных, совместимыми с PostgreSQL. Эта совместимость позволяет приложениям, созданным AppMaster, эффективно работать с реляционными данными, используя проверенные преимущества SQL в управлении, запросе и преобразовании данных. Такое сочетание SQL и платформы AppMaster позволяет клиентам создавать мощные, масштабируемые и экономичные программные решения, адаптированные к их конкретным потребностям.

В заключение отметим, что язык структурированных запросов (SQL) — это жизненно важный инструмент для управления реляционными базами данных, выполнения запросов и манипулирования ими, позволяющий ИТ-специалистам и разработчикам программного обеспечения добиться эффективной обработки данных в своих приложениях. Совместимость SQL с приложениями AppMaster подчеркивает универсальность и высокую производительность этого проверенного языка программирования в самых разных случаях использования и отраслях.