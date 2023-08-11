Mikro hizmetler, karmaşık, yekpare uygulamaları daha küçük, gevşek bağlı, bağımsız olarak konuşlandırılabilir ve bakımı kolay hizmetlere ayırmaya odaklanan modern bir yazılım mimarisi tasarım modelini ifade eder. Bu küçük hizmetlerin her biri bağımsız olarak geliştirilir, dağıtılır ve yönetilir; bu da kuruluşların karmaşık uygulamaların geliştirilmesinde ve devreye alınmasında daha fazla çeviklik, ölçeklenebilirlik ve esneklik elde etmesine olanak tanır. Ayrıca bu modüler yaklaşım, geliştirme ekiplerinin farklı hizmetler üzerinde paralel olarak çalışmasını sağlayarak üretkenliği önemli ölçüde artırır ve yeni özellikler ve geliştirmeler için pazara sunma süresini kısaltır .

AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında, mikro hizmet mimarisini benimsemek, platformun temel tasarım ilkeleri ve yetenekleriyle iyi bir uyum sağladığı için geliştirme sürecini daha da optimize edebilir. No-code platformlar, teknik olmayan kullanıcıların güçlü görsel araçlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla uygulamalar oluşturmasını sağlayarak özel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Mikro hizmetler mimarisi, uygulamanın arka ucunu, web ve mobil bileşenlerini düzenlemek ve yönetmek için sorunsuz ve verimli bir yol sağlayarak bu platformları etkili bir şekilde tamamlayabilir.

Mikro hizmet mimarisinin dikkate değer avantajları arasında daha hızlı geliştirme döngülerini kolaylaştırma, geliştirilmiş esneklik ve verimli kaynak kullanımı yer alır. Bireysel ekipler, bir uygulamayı daha küçük hizmetlere bölerek belirli bileşenlere odaklanabilir, bunları bağımsız olarak daha hızlı geliştirebilir ve yineleyebilir. Ek olarak, her hizmet bağımsız olarak konuşlandırılabilir ve ölçeklenebilir olduğundan, genel sistem arızalara karşı daha dayanıklı hale gelir ve değişen iş yüklerini daha iyi karşılayabilir. Ayrıca mikro hizmetler, farklı programlama dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri kullanılarak geliştirilebilir ve kuruluşların her kullanım durumu için en iyi araçları ve kaynakları kullanmasını sağlar.

Ayrıca mikro hizmetler, konteynerleştirme, sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hatları ve API güdümlü geliştirme gibi çeşitli modern geliştirme metodolojileri ve araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Örneğin, AppMaster platformunda, bir müşteri 'Yayınla' düğmesine her bastığında, sistem uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarına paketler (yalnızca arka uç) ve bunları buluta dağıtır . Bu kolaylaştırılmış süreç, uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için verimli bir yol sağlar ve mikro hizmetler yaklaşımına iyi bir şekilde hitap eder.

Son araştırmalara ve sektör anketlerine göre, mikro hizmetlerin benimsenmesi istikrarlı bir şekilde artıyor ve çoğu kuruluş bu mimariyi öngörülebilir gelecekte ya benimsiyor ya da benimsemeyi planlıyor. Örneğin, O'Reilly tarafından yürütülen bir araştırma, kuruluşların %50'sinden fazlasının belirli bir kapasitede mikro hizmetleri kullandığını ortaya koyarken, Cloud Foundry'nin benzer bir raporu, işletmelerin %75'e kadarının mikro hizmetleri kullandığını veya bunlarla deneyler yaptığını gösterdi. Bunun gibi istatistikler, özellikle AppMaster gibi no-code platformlarla birleştirildiğinde, mikro hizmetlerin önemini ve potansiyel faydalarını daha da vurgular.

Mikro hizmetlerin başarılı bir şekilde benimsenmesine ilişkin örnekler, Amazon, eBay ve Alibaba gibi e-ticaret devlerinden Netflix, Uber ve Spotify gibi teknoloji devlerine kadar çeşitli sektör dikeylerinde bulunabilir. Bu kuruluşlar, mikro hizmetleri benimsemenin, operasyonel verimliliği, iş çevikliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmenin zorlayıcı faydalarını gösteriyor.

Mikro hizmetler mimarisi, AppMaster gibi no-code platformlar için ideal bir tamamlayıcıdır ve platformun temel tasarım ilkeleri ve yetenekleriyle uyumludur. Bu mimari modeli benimsemek, uygulama geliştirme hızını, ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırabilir ve sonuçta kuruluşların modern iş dünyasının sürekli gelişen taleplerini daha iyi karşılamasını ve günümüzün hızlı tempolu dijital ortamında rekabet gücünü korumasını sağlayabilir.