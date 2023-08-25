Kodsuz Sanal Turlar

No-code sanal turlar, herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeyen yazılım ve platformlar kullanılarak oluşturulan etkileşimli ve sürükleyici deneyimleri ifade eder. Bu platformlar; geliştiricilerin, BT profesyonellerinin ve hatta teknoloji konusunda bilgili olmayan kişilerin, emlak, eğitim, turizm ve ürün gösterimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörler ve amaçlar için sağlam, benzersiz ve ilgi çekici sanal turlar oluşturmasına olanak tanır. no-code hareket, daha fazla erişilebilirlik, yaratıcılık ve kaynak verimliliği sağlayacak şekilde süreci demokratikleştirerek, yazılım geliştirme hakkındaki düşüncelerimizde devrim yarattı.

Pazar araştırmasına göre, no-code geliştirme platformu pazarının, tahmin dönemi boyunca %48,46'lık Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2017'de 3,8 milyar ABD dolarından 2022'ye kadar 27,23 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Bu hızlı büyüme, yazılım geliştirme süreçlerini basitleştiren ve hızlandıran ileri teknolojilere olan talebin artmasıyla ilişkilendirilebilir. İşletmeler ve bireyler, AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarından yararlanarak, önemli ölçüde azaltılmış zaman ve çabayla sanal turlar da dahil olmak üzere gelişmiş uygulamalar oluşturabilirler.

AppMaster ile kullanıcılar herhangi bir kodlama deneyimine ihtiyaç duymadan sürükleyici sanal turlar oluşturabilirler. Arka uç, web ve mobil uygulamalarla uyumlu olan AppMaster, drag-and-drop arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan geniş bir kitaplık ile geliştirme sürecini kolaylaştırarak belirli gereksinimlere göre sorunsuz ve kusursuz özelleştirmeyi kolaylaştırır. Ek olarak AppMaster, çeşitli ortamlarda sorunsuz entegrasyon ve dağıtım sağlamak amacıyla sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için gerekli belgeleri otomatik olarak oluşturur.

no-code sanal turların belirleyici yönlerinden biri sundukları etkileşimdir. Geleneksel statik görüntülerden veya videolardan farklı olarak sanal turlar, kullanıcılara gerçek dünya ortamlarını keşfetme ve gezinme duygusunu simüle eden son derece ilgi çekici ve sürükleyici bir deneyim sunar. Müşteriler, deneyimi daha da zenginleştirmek için 3D işlenmiş görüntüler, 360 derecelik panoramalar, sesli anlatım ve bilgilendirici açılır pencerelerin bulunduğu sıcak noktalar dahil olmak üzere çeşitli multimedya öğelerini dahil edebilir.

AppMaster aracılığıyla oluşturulan No-code sanal turlar, platformlar arasında uyumluluk ve çeşitli cihazlarda en iyi performansı sağlamak için modern web teknolojilerinin gücünden ve esnekliğinden yararlanır. Örneğin, web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript kullanılarak oluşturulurken mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI dayalı sunucu odaklı çerçeveler kullanır. Bu çok yönlülük, hem geliştirme hem de son kullanıcı aşamalarında kullanıcılara kusursuz ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar.

no-code sanal turlar oluşturmak için AppMaster kullanmanın bir diğer avantajı da teknik borcu ortadan kaldırma kararlılığıdır. Kullanıcılar gereksinimleri değiştirdiğinde veya özellikleri yükselttiğinde, AppMaster uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturarak kullanıcıların gereksiz karmaşıklıklar veya birikmiş verimsizlikler olmadan ürünlerini sürekli olarak geliştirmelerine olanak tanır. Bu, geleneksel programlama paradigmalarının getirdiği sınırlamaları aştığı için no-code dünyanın benzersiz ve paha biçilmez bir yönüdür.

Ayrıca AppMaster, teslim edilebilirlik ve ölçeklenebilirliğe odaklanarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için idealdir. Arka uç entegrasyonu için Go (golang) kullanılarak oluşturulan uygulamalarla kullanıcılar, en zorlu koşullar altında bile olağanüstü performansın ve güvenilirliğin tadını çıkarabilirler. Platform ayrıca birincil veri depolama çözümü olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumluluk sunarak çok çeşitli müşteriler ve endüstriler için çok yönlü bir seçim haline geliyor.

Genel olarak no-code sanal turlar, modern işletmelerin ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan çığır açıcı bir çözüm olarak ortaya çıktı. Geliştiriciler ve kuruluşlar, AppMaster yararlanarak yazılım geliştirmeyi hızlandırabilir, maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir ve gelişen pazar taleplerine kolayca uyum sağlayabilir. no-code sanal turlar, programcı olmayan kişilere vizyonlarını verimli ve sezgisel bir şekilde hayata geçirme gücü vererek, yazılım geliştirme ortamını dönüştürmeye devam etmeyi ve yeni bir yenilik ve erişilebilirlik çağını başlatmayı vaat ediyor.