Kodsuz Geliştirme Platformu/NCDP'ler

No-Code Geliştirme Platformları (NCDP'ler), yazılım geliştirme ekosisteminde, bireylere geleneksel el kodlaması olmadan uygulamaları tasarlama, geliştirme ve dağıtma yetkisi veren yenilikçi bir teknolojik gelişmedir. Bu platformlar, arka uç, web ve mobil arayüzler gibi çeşitli bileşenleri içeren karmaşık uygulamalar oluşturmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak hem geliştiricilere hem de geliştirici olmayanlara hitap eder.

Mimari ve Bileşenler:

Arka Uç Uygulamaları: Bu platformlar, veri modellerinin veya veritabanı şemasının görsel olarak oluşturulmasını sağlar. İş mantığının görsel temsilini gerçek uygulamalara çevirebilir. Örneğin AppMaster , müşterilerin iş mantığından REST API ve WSS Uç Noktalarına kadar her şeyi yöneterek görsel olarak veri modelleri oluşturmasına ve bunları Go (golang) tabanlı uygulamalara çevirmesine olanak tanır.



Web Uygulamaları: NCDP'ler, karmaşık iş mantığıyla birleştirilmiş drag-and-drop UI tasarımını kullanarak etkileşimli web uygulamalarının oluşturulmasını kolaylaştırır. AppMaster Vue3 çerçevesini kullanması, hızlı ve sezgisel tasarıma izin vererek geliştirme hızını 10 kat artırır.



Mobil Uygulamalar: Mobil uygulama geliştirme, görsel kullanıcı arabirimi oluşturma ve mantık tasarımı ile sorunsuz hale getirilir. AppMaster Kotlin tabanlı sunucu odaklı çerçevesi, Android için Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI gibi araçlar, uygulamaların, uygulama mağazalarına yeni sürümler gönderilmeden güncellenmesini sağlar.



Dağıtım ve Yürütme:

Oluşturma ve Derleme: NCDP'ler tasarım planlarını alır ve bunları kaynak koduna çevirir, ardından derleme, test etme ve paketleme gelir. Buluta dağıtım, tipik olarak, tasarımdan canlı uygulamaya sorunsuz bir geçiş sağlayan docker konteynerleri aracılığıyla yönetilir.



Şirket İçi Barındırma: AppMaster Enterprise aboneliği gibi gelişmiş abonelikler, müşterilerin şirket içi barındırma için kaynak kodu veya çalıştırılabilir ikili dosyalar edinmesine olanak tanıyarak gelişmiş kontrol ve özelleştirme sağlar.



Ölçeklenebilirlik ve Performans:

Durum Bilgisi Olmayan Uygulamalar: AppMaster gibi platformlar, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanarak kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına uygun olağanüstü ölçeklenebilirlik elde edebilir. Bu, değişen yüklerin işlenmesi ve uygulamaların iş ihtiyaçlarına göre ölçeklendirilmesi açısından önemlidir.



Veritabanı Uyumluluğu: Postgresql uyumlu sistemler gibi veritabanlarıyla çalışma esnekliği, veri bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar.

Verimlilik ve Maliyet Etkinliği:

Hızlı Geliştirme: NCDP'ler, uygulama geliştirmeyi genellikle 10 kat daha hızlı hale getirir. Bu, çeşitli görsel araçların ve önceden oluşturulmuş bileşenlerin entegrasyonu yoluyla elde edilir.



Maliyet Azaltma: Teknik borcun ortadan kaldırılması ve otomatik süreçlerin kullanılması, geliştirmeyi 3 kat daha uygun maliyetli hale getirebilir.



Dokümantasyon ve Bakım:

Otomatik Belgeleme: AppMaster gibi platformlar, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (açık API) gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu, belgelerin her zaman en son değişikliklerle uyumlu olmasını sağlar.



Teknik Borç Yok: NCDP'ler uygulamaları sıfırdan oluşturduklarından, teknik borçtan doğal olarak kaçınırlar ve devam eden bakım ve güncellemeleri daha düzenli hale getirirler.



Kalkınmanın Demokratikleşmesi:

Erişilebilirlik: NCDP'ler, uygulama geliştirmeyi, geliştirici olmayanlar veya vatandaş geliştiriciler dahil olmak üzere daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirdi. Bu, çeşitli endüstrilerde artan yenilik ve büyümeye yol açmıştır.



Entegrasyon ve Uyumluluk:

Mevcut Sistemlerle Entegrasyon: NCDP'ler, mevcut kurumsal sistemler, API'ler ve veritabanları ile entegrasyon yeteneği sağlayarak, yeni uygulamaların bir kuruluşun mevcut teknolojik ortamına kolayca sığmasını sağlar.



Güvenlik ve Uyumluluk:

Sağlam Güvenlik Önlemleri: AppMaster gibi platformlar, katı güvenlik protokollerini benimser ve yasal uyumluluğa uyar, bu da onları finans ve sağlık gibi hassas sektörler için uygun hale getirir.



Kullanım Durumları ve Uygulamalar:

Kuruluştan Küçük İşletmelere: NCDP'ler, sektörlere ve şirket boyutlarına yayılan kullanım örnekleriyle çok çeşitli müşterilere hitap eder. Küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar NCDP'ler, uygulamaların nasıl oluşturulduğu ve dağıtıldığı konusunda devrim yaratıyor.



Gelecek Eğilimler ve Gelişmeler:



Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Entegrasyonu: NCDP'lerde ortaya çıkan trendler, otomasyonu, tahmine dayalı analitiği ve akıllı karar vermeyi daha da geliştirmek için yapay zeka ve makine öğreniminin entegrasyonunu içerir.



No-Code Geliştirme Platformları, yazılım geliştirme dünyasında bir paradigma değişimini temsil eder. Zaman, maliyet ve karmaşıklıkta önemli bir azalma ile tasarımdan dağıtıma kadar kapsamlı bir çözüm sunarlar. AppMaster gibi platformlar, kapsayıcı, verimli, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır modern uygulama geliştirme için her şeyi kapsayan bir ortam sağlayarak bu dönüşüme öncülük ediyor.