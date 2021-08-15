Herhangi bir uygulama, verileri işlemek için bir sistemdir (bir program kodu şeklinde sunulan bilgiler). Uygulamayla etkileşime girerken, verileri ve onunla nasıl çalışması gerektiğini "gösterirsiniz".

Bir kullanıcı hesabı başlatarak veya bir mesaj yazarak yeni veriler oluşturursunuz. "Kaydet" düğmesine tıklayarak, bunların şimdi işlenmesi ve gelecekte kullanılmak üzere kaydedilmesi gerektiğini gösterirsiniz. "Hesabı düzenle" veya "mesaj gönder"i seçmek - bunlarla belirli bir şekilde ilgilenmek için komutlar verin.

Veritabanı Sorgu Yürütme Şemaları

Uygulamanız için tüm bilgiler veritabanlarında saklanır. Bunlar, her bir öğenin yerini açıkça tanımlayan, aralarındaki ilişkileri ve onlarla nasıl çalışabileceğinizi gösteren sıralı yapılardır. Veritabanları farklı ilkeler üzerine kurulabilir, AppMaster.io, PostgreSQL ile tam uyumlu klasik ilişkisel veritabanlarını kullanır.

İlişkisel veri şemasına bir örnek

Başvurunuzu bilgilerle doldurabilmek için veritabanını oluşturmanız gerekir:

veri modelleri oluşturun - yani, verilerinizin ne olacağını AppMaster Studio'ya "açıklayın";

oluşturun - yani, verilerinizin ne olacağını AppMaster Studio'ya "açıklayın"; Bu modeller arasında bağlantılar kurun.

Bunun için AppMaster Studio'nun bir Veri Tasarımı veri modeli tasarımcısı vardır. İçinde sıradan programcılar gibi bir veritabanı tasarlayacaksınız . Ancak kod satırları yerine görsel programlama araçlarını kullanacaksınız.

AppMaster.io Veri Modelleri Tasarımcısı

AppMaster Studio'da ilk projenizi oluşturun ve bu makalenin ne hakkında olduğuna bir göz atmak için Veri Tasarımı Tasarımcısına gidin.

Veri modelleri oluşturma

Veri modelleri , uygulamanıza eklediğiniz ve AppMaster Studio için "anlaşılabilir" olan bilgileri tanımlar. Şekiller veya çizimlerle karşılaştırılabilirler: verilerinizin nasıl görüneceğini, başka hangi verilerle ilişkilendirileceğini ve nasıl depolanıp işlendiğini belirlerler.

Örneğin, AppMaster Studio'da yeni bir proje oluşturduğunuzda, buna Kullanıcı modeli otomatik olarak eklenir - buradan kullanıcı hesapları oluşturacaksınız.

Modeller oluşturarak ve özelleştirerek uygulamanızın veritabanını tasarlarsınız .

Bir obje

Belirli bir modele dayalı olarak uygulamanızda oluşturulan veri birimine nesne adı verilir.

Örneğin, çalışanınız Jenny Smith'in hesabı (sizin veya kayıt formu aracılığıyla Jenny'nin kendisi tarafından oluşturulan) User sınıfının (Kullanıcı modeli tarafından oluşturulan) bir nesnesi olacaktır.

AppMaster Studio tasarımcısında yalnızca gelecekteki nesneleri tanımlayacak ve planlayacaksınız, ancak bunları yalnızca bitmiş uygulamada oluşturabilirsiniz.

Bir veri modelinden bir nesne oluşturmak için başvuru sayfanıza özel bir öğe eklemeniz gerekir - örneğin bir kayıt formu. Uygulama tasarımcılarına öğeler ekleyeceksiniz: Web Uygulamaları (web uygulamaları için) ve Mobil Uygulamalar (mobil uygulamalar için). Nesneler hakkında bilgi edinmek için, tasarımcılara da eklenen diğer öğeler - tablolar, kartlar - kullanılır.

Örneğin, Jenny kayıt formunu doldurur doldurmaz (bu form bir proje oluştururken otomatik olarak oluşturulur) ve Kaydol 'u tıkladığında, hesabı oluşturulacak ve başvurunuza kaydedilecektir. Yani, yeni bir nesne görünecek, kullanıcı Jenny Smith. Bununla ilgili bilgileri yine Yönetici Paneli uygulamasında otomatik olarak oluşturulan Kullanıcılar tablosunda görüntüleyebilirsiniz.

Her nesneye bir kimlik atanır - uygulamanızın onu "tanıyacağı" benzersiz bir numaraya sahip bir tanımlayıcı.

Alanlar

Her veri modeli, gelecekteki nesnelerin özelliklerini ve bunlarla nasıl çalışılacağına ilişkin uygulamanız için temel talimatları içeren alanlara sahiptir.

Örneğin, Kullanıcı modelinde bazı alanlar varsayılan olarak oluşturulur. Jenny, kayıt sırasında - Oturum Açma, Şifre, Ad, #nbsp;Ad ve Soyadı dahil olmak üzere doldurulur. Jenny'nin hesabının hangi kullanıcı grubuna ait olduğunu gösteren bir Gruplar alanı vardır - bu alanın değerine göre uygulama, hangi işlevlere erişimi olduğunu belirleyecektir. Jenny'nin adresini hesabına eklemek için Adres gibi ek alanlar da oluşturabilirsiniz.

Alanlar, nesnenin hangi özelliklere sahip olabileceğini tanımlar. Oluştururken hepsini doldurmanız gerekmez - daha sonra yapabilir veya hiç yapmayabilirsiniz. Ayrıca otomatik tamamlamayı ayarlayabilir veya bazı alanları gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Bağlantılar

İki veri modeli arasında ilişkiler kurulabilir - onlardan oluşturulan nesnelerin birbirleriyle nasıl ilişki kuracağını ve etkileşime gireceğini belirlemek için.

AppMaster.io'daki bağlantı türleri

Bu tür bağlantıların üç türü vardır:

has_one - A veri modelinden oluşturulan 1 nesne, yalnızca veri modeli B'den oluşturulan 1 nesne ile ilişkilendirilebilir.

- A veri modelinden oluşturulan 1 nesne, yalnızca veri modeli B'den oluşturulan 1 nesne ile ilişkilendirilebilir. has_many - A veri modelinden oluşturulan 1 nesne, veri modeli B'den oluşturulan birden çok nesneyle ilişkilendirilebilir.

- A veri modelinden oluşturulan 1 nesne, veri modeli B'den oluşturulan birden çok nesneyle ilişkilendirilebilir. many_to_many - veri modeli A'dan oluşturulan bir dizi nesne, veri modeli B'den oluşturulan birçok nesneyle ilişkilendirilebilir.

Bağlantılı Veri Modelleri, uygulamanızda ortak işleme için ek yetenekler kazanır. Bir veri modeli sonsuz sayıda başkalarıyla ilişkilendirilebilir - asıl şey, bağlantıların mantığını o kadar karmaşık hale getirmemek, bunu kendiniz çözemezsiniz.

Örneğin: uygulamanız çalışanların dahili siparişler oluşturmasına izin veriyorsa (örneğin, kırtasiye satın alınması için), o zaman bir Sipariş modeli oluşturursunuz ve has_many aracılığıyla mevcut bir Kullanıcıyı bununla ilişkilendirirsiniz - o zaman Jenny birçok sipariş oluşturabilir (örneğin, her ay veya çeyrek). has_one ilişkisi kurarsanız, Jenny yalnızca bir bilet oluşturabilecektir.

Sıradaki ne?

Böylece, AppMaster Studio'da veri modelleriyle çalışmanın temellerini öğrendiniz. Şimdi bu talimatı kullanarak ilk modelinizi oluşturun.

Uygulamanızın mantığını özelleştirmek için iş süreçlerini ve uç noktaları kullanın.

Görsel bileşeni özelleştirmek için - editörler Web Uygulamaları (web uygulamaları oluşturma) ve Mobil Uygulamalar (mobil uygulamalar oluşturma).

Modülleri kullanarak ek işlevler ekleyebilirsiniz.

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