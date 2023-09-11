Yazılım lisanslama ve açık kaynak bağlamında, "Kapalı Kaynak", yazılımın kaynak kodunun kamuya açık olarak görüntülenmesi, değiştirilmesi veya yeniden dağıtılması için erişilebilir hale getirilmediği bir tür yazılım geliştirme ve dağıtım modeli anlamına gelir. Bu yaklaşım, yazılım geliştiricilerin kaynak kodlarını herkesin görüntüleyebileceği, kullanabileceği ve gerektiğinde değiştirebileceği açık kaynak modelinin tersidir. Genellikle özel mülk yazılım olarak anılan kapalı kaynaklı yazılım, telif hakkı yasaları ve yazılımın kullanımı, kopyalanması, dağıtımı ve tersine mühendislik işlemlerine ilişkin kısıtlamalar getiren ticari sır hükümleriyle korunmaktadır. Bu model, şirketlerin veya bireysel geliştiricilerin özel uygulamalar ürettiği ve fikri mülkiyetlerinin münhasır mülkiyetini elinde tuttuğu, yazılım oluşturmaya yönelik daha geleneksel bir yaklaşımı yansıtıyor.

Kapalı kaynak yazılımda, son kullanıcılar genellikle orijinal insan tarafından okunabilen kaynak kodu yerine derlenmiş yürütülebilir ikili dosyaları alır; bu da kullanıcıların yazılımın iç işleyişine erişmesini, değiştirmesini veya anlamasını engeller. Bu sınırlama, geliştiricinin veya yazılımın haklarını elinde bulunduran şirketin çıkarlarını korumak amacıyla kasıtlı olarak konulmuştur. Kapalı kaynak geliştiricileri, kaynak kodunu gizli tutarak ürünlerinin geliştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olur, özelliklerine ve teknolojisine erişimi kısıtlar ve müşterilerden lisans, bakım ve destek için ücret alarak gelir elde eder.

Kapalı kaynak yazılım, açık kaynak yazılıma göre daha az esnek ve uyarlanabilir olsa da, piyasada yaygın kullanımına katkıda bulunan çeşitli faydalar sunmaktadır. Örneğin, kapalı kaynak geliştiricileri, geliştirme döngüsü ve güncellemeler üzerinde tam kontrol sağlayarak ürünlerinin kalitesini, istikrarını ve güvenliğini sağlayabilirler. Ayrıca müşterilerine doğrudan teknik destek sağlayabilir, yenilikçi teknolojilerini rakiplerinden koruyabilir ve yazılım lisans ücretleri ve diğer para kazanma stratejileri aracılığıyla gelir akışını güvence altına alabilirler.

AppMaster no-code platformu, Kurumsal aboneliklerindeki uygulamalar için oluşturulan kaynak kodunu sağlayarak müşterilere arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaları için sorunsuz bir yol sunar. Bu, müşterilerin uygulamalarını gerektiği gibi daha da geliştirmelerine ve değiştirmelerine olanak tanır. Oluşturulan uygulamaların kaynak kodu müşterilere sunulsa da AppMaster, temel platform ve teknolojinin haklarını ve mülkiyetini elinde tutar. Platform, uygulamaları oluştururken arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kombinasyonunu kullanıyor.

Açık kaynak projelerinin artan popülaritesine rağmen kapalı kaynak modeli, geliştiricilerin kontrolü sürdürmeye ve gelirlerini güvence altına almaya öncelik verdiği belirli bağlamlarda yaygın olmaya devam ediyor. Başarılı kapalı kaynak yazılım örnekleri arasında Microsoft Windows ve macOS gibi işletim sistemlerinin yanı sıra Microsoft Office ve Adobe Creative Suite gibi masaüstü uygulamaları yer alır. Bu ürünler, tescilli doğalarıyla karakterize edilir ve geliştiricileri, bunları müşterilere pazarlamak ve dağıtmak için sıklıkla çeşitli lisanslama modelleri kullanır.

Kapalı kaynak yazılımın, özellikle açık kaynak kodlu karşılığıyla bağlantılı olarak yazılım endüstrisinde çok sayıda tartışmanın konusu olduğunu belirtmek önemlidir. Bazıları, kapalı kaynak modelinin işbirlikçi gelişimi teşvik etmediği ve diğer geliştiricilerin mevcut teknolojileri geliştirmesini yasakladığı için yeniliği engellediğini iddia ediyor. Diğerleri, geliştiricilerin yazılımın gelişimi üzerinde tam kontrole sahip olmaları ve güncellemeleri müşterilerine yayınlamadan önce kurum içindeki güvenlik açıklarını ele almaları nedeniyle kapalı kaynak yazılımın daha iyi kararlılık, kalite ve güvenlik sunabileceğini iddia ediyor.

Sonuç olarak, kapalı kaynak yazılım, kaynak kodunun özel, özel ve gizli kaldığı yazılım geliştirme ve dağıtımına farklı bir yaklaşımdır. Bu model, geliştiricilerin ürünleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını, fikri mülkiyet haklarını korumalarını ve lisans ücretleri ve diğer yöntemlerle gelir elde etmelerini sağlar. Açık kaynak yaklaşımıyla aynı düzeyde işbirliğini veya özgürlüğü teşvik etmese de kapalı kaynak yazılım, geliştiricilerin ve işletmelerin oluşturması, dağıtması ve dağıtması için güvenilir, pazarda test edilmiş bir alternatif sağlayarak yazılım endüstrisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. yazılım uygulamalarından para kazanma.