Dans le contexte des licences logicielles et de l'open source, « Closed Source » fait référence à un type de modèle de développement et de distribution de logiciels dans lequel le code source du logiciel n'est pas rendu accessible au public pour visualisation, modification ou redistribution. Cette approche contraste avec le modèle open source, dans lequel les développeurs de logiciels mettent leur code source à la disposition de tous pour qu'il puisse le visualiser, l'utiliser et le modifier selon ses besoins. Les logiciels fermés, souvent appelés logiciels propriétaires, sont protégés par les lois sur le droit d'auteur et les dispositions relatives aux secrets commerciaux qui fixent des restrictions sur l'utilisation, la copie, la distribution et l'ingénierie inverse du logiciel. Ce modèle reflète une approche plus traditionnelle de la création de logiciels, dans laquelle des entreprises ou des développeurs individuels produisent des applications propriétaires et conservent la propriété exclusive de leurs propriétés intellectuelles.

Dans les logiciels à source fermée, les utilisateurs finaux reçoivent généralement les fichiers binaires exécutables compilés plutôt que le code source original lisible par l'homme, ce qui empêche les utilisateurs d'accéder, de modifier ou de comprendre le fonctionnement interne du logiciel. Cette limitation est intentionnellement mise en place pour protéger les intérêts du développeur ou de la société qui détient les droits sur le logiciel. En gardant le code source confidentiel, les développeurs de sources fermées gardent le contrôle sur le développement de leur produit, restreignent l'accès à ses fonctionnalités et à sa technologie et génèrent des revenus en facturant aux clients les licences, la maintenance et le support.

Bien que les logiciels fermés puissent être moins flexibles et moins adaptables que les logiciels open source, ils offrent plusieurs avantages qui contribuent à leur utilisation généralisée sur le marché. Par exemple, les développeurs fermés peuvent garantir la qualité, la stabilité et la sécurité de leurs produits en gardant un contrôle total sur le cycle de développement et les mises à jour. Ils peuvent également fournir une assistance technique directe à leurs clients, protéger leurs technologies innovantes des concurrents et garantir une source de revenus grâce aux frais de licence logicielle et à d'autres stratégies de monétisation.

La plate no-code d' AppMaster offre aux clients un moyen simple de créer des applications backend, Web et mobiles en fournissant le code source généré pour les applications dans leur abonnement Entreprise. Cela permet aux clients de développer et de modifier davantage leurs applications selon leurs besoins. Bien que le code source des applications générées puisse être mis à la disposition des clients, AppMaster conserve les droits et la propriété de la plateforme et de la technologie sous-jacentes. La plate-forme utilise une combinaison de Go (golang) pour les applications backend, du framework Vue3 et de JS/TS pour les applications Web, de Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS pour générer les applications.

Malgré la popularité croissante des projets open source, le modèle fermé reste répandu dans des contextes spécifiques où les développeurs donnent la priorité au maintien du contrôle et à la sécurisation de leurs revenus. Des exemples de logiciels fermés à succès incluent les systèmes d'exploitation tels que Microsoft Windows et macOS, ainsi que les applications de bureau telles que Microsoft Office et Adobe Creative Suite. Ces produits se caractérisent par leur nature exclusive et leurs développeurs utilisent souvent divers modèles de licence pour les commercialiser et les distribuer aux clients.

Il est essentiel de noter que les logiciels fermés ont fait l'objet de nombreux débats dans l'industrie du logiciel, notamment par rapport à leur homologue open source. Certains soutiennent que le modèle source fermé entrave l'innovation, car il n'encourage pas le développement collaboratif et interdit aux autres développeurs de s'appuyer sur les technologies existantes. D'autres affirment que les logiciels fermés peuvent offrir une meilleure stabilité, qualité et sécurité, car les développeurs conservent le contrôle total de l'évolution du logiciel et corrigent les vulnérabilités en interne avant de publier des mises à jour pour leurs clients.

En conclusion, les logiciels fermés constituent une approche distinctive du développement et de la distribution de logiciels, dans laquelle le code source reste exclusif, propriétaire et confidentiel. Ce modèle permet aux développeurs de garder le contrôle de leur produit, de protéger leurs droits de propriété intellectuelle et de générer des revenus grâce aux frais de licence et à d'autres méthodes. Même s'ils ne favorisent pas le même degré de collaboration ou de liberté que l'approche open source, les logiciels fermés continuent de jouer un rôle important dans l'industrie du logiciel, offrant aux développeurs et aux entreprises une alternative fiable et testée sur le marché pour créer, distribuer et monétiser leurs applications logicielles.