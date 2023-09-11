Çift lisanslama, bir yazılım ürününün veya kod parçasının aynı anda iki veya daha fazla farklı lisans altında sunulması uygulamasını ifade eder. Bu yaklaşım, yayıncının yazılımın fikri mülkiyet hakları üzerinde bir miktar kontrolü korurken lisanslama seçenekleri ve iş modelleri açısından daha fazla esneklik sağlamak isteyebileceği açık kaynaklı yazılım projeleri için yaygın olarak kullanılır.

Çift lisanslama modeli, yazılım geliştiricilerin ve yayıncıların, açık kaynak lisanslarının sağladığı özgürlük ve esnekliği tercih edenlerin yanı sıra, genellikle özel kapalı kaynak lisanslarıyla sunulan güvence ve desteğe ihtiyaç duyanlar da dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmelerini sağlar. . Bu yaklaşım aynı zamanda yayıncının gelir elde etmesini de kolaylaştırabilir çünkü bazı kullanıcılar ticari destek, garantiler veya tazminat gibi ek faydalar içeren özel bir lisans için ödeme yapmaya daha yatkın olabilir.

Çift lisanslamanın en önemli avantajlarından biri, farklı kullanıcıların ve kullanım durumlarının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Örneğin, açık kaynak lisansı bireysel geliştiriciler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya açık kaynak topluluğunun işbirlikçi yapısından faydalanmak isteyen akademik kurumlar için uygun olabilirken özel lisans daha sıkı koruma gerektiren işletmeler için daha uygun olabilir. fikri mülkiyet hakları veya ek destek ve bakım hizmetleri için.

Yazılım lisanslama ve açık kaynak bağlamında birçok popüler ikili lisanslama modeli vardır. Böyle bir model, yazılımın özel bir ticari lisansın yanı sıra Apache Lisansı veya MIT Lisansı gibi izin veren bir açık kaynak lisansı altında sunulmasını içerir. Bu, kullanıcıların genellikle garanti veya tazminat olmadan gelen açık kaynak sürümü ile yasal koruma veya özel destek gibi ek faydalar sağlayabilen ticari sürüm arasında seçim yapmasına olanak tanır. Bu yaklaşımı benimseyen yazılım ürünlerine örnek olarak MySQL, Qt ve Red Hat Enterprise Linux verilebilir.

Diğer bir ikili lisanslama modeli, yazılımın özel bir ticari lisansın yanı sıra GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) gibi copyleft açık kaynak lisansı altında sunulmasını içerir. Bu durumda GPL, yazılımın açık kaynak sürümünü temel alan türev çalışmaların da GPL kapsamında yayınlanmasını sağlar; bu da bazı kullanıcılar veya kullanım durumları için arzu edilmeyebilir. GPL'nin telif hakkı hükümlerine bağlı kalmamayı tercih edenler, genellikle destek ve yasal koruma gibi ek avantajlar sağlayan özel lisansı tercih edebilir. Bu yaklaşımı benimseyen yazılım ürünlerine örnek olarak Ghostscript, Sleepycat ve SugarCRM verilebilir.

AppMaster olarak, kullanıcılarımıza daha fazla esneklik ve seçenek sunma açısından ikili lisanslamanın değerinin farkındayız. Güçlü no-code platformumuz, müşterilerin görsel olarak oluşturulmuş veri modellerine, iş mantığına, REST API'ye ve WSS endpoints dayalı olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Business ve Business+ abonelik planlarımızı kullanarak müşterilerimiz yürütülebilir ikili dosyalara erişebilirken Kurumsal abonelik planımız şirket içi uygulamaları barındırmak için kaynak koduna erişimin kilidini açar.

Ürünlerimizi farklı düzeylerde destek ve avantajlarla ikili lisanslar altında sunarak, küçük işletmelerin, işletmelerin ve bireysel geliştiricilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Platformumuzu sürekli iyileştirme ve genişletme konusundaki kararlılığımız, müşterilerimizin hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme konusunda lider çözüm olarak AppMaster güvenmeye devam edebilmelerini sağlar.

Sonuç olarak, ikili lisanslama, yayıncıların fikri mülkiyet haklarını korurken, çeşitli kullanıcıların ve kullanım durumlarının farklı ihtiyaçlarını karşılayan, yazılım lisanslamasına yönelik stratejik ve pragmatik bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yazılım geliştiricileri ve yayıncılar, birden fazla lisanslama seçeneği sunarak, hem açık kaynak hem de özel mülk yazılım kullanıcılarının özel gereksinimlerini karşılayarak daha kapsayıcı ve esnek bir ekosistemi teşvik edebilir.