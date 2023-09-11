Berkeley Yazılım Dağıtımı (BSD) Lisansı, geliştiricilere yazılımı diledikleri gibi minimum kısıtlamayla kullanma, değiştirme, dağıtma ve alt lisanslama özgürlüğü sağlayan, izin veren bir açık kaynaklı yazılım lisansıdır. BSD Lisansı, ilk açık kaynak lisanslarından biridir ve yazılım lisanslama ortamının şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynamış ve MIT Lisansı, Apache Lisansı ve diğerleri gibi sonraki birçok lisansı etkilemiştir.

"BSD Lisansı" terimi aslında her bir varyasyonun aynı temel ilkeleri paylaştığı ancak içerdikleri belirli maddelerde farklılık gösterdiği bir lisans ailesini ifade eder. En yaygın formlar orijinal 4 Maddeli BSD Lisansı (FreeBSD Lisansı olarak da bilinir), 3 Maddeli BSD Lisansı (değiştirilmiş BSD Lisansı) ve 2 Maddeli BSD Lisansıdır (Basitleştirilmiş BSD Lisansı).

4 Maddeli BSD Lisansı dört ana hüküm içerir: telif hakkı bildirimi, ücretsiz kullanım ve yeniden dağıtım hakları veren bir madde, garanti reddi ve "reklam maddesi" olarak bilinen, herhangi bir reklamın yapılmasını gerektiren, daha az bilinen ve biraz tartışmalı bir madde. Yazılımı kullanan ürünlere ilişkin materyallerde telif hakkı sahiplerinden bahsedilecektir. OpenBSD işletim sistemi de dahil olmak üzere pek çok proje tarafından benimsenen 3 Maddeli BSD Lisansında reklam maddesi kaldırılmış ve o zamandan bu yana lisansın en yaygın kullanılan versiyonu haline gelmiştir. 2 Maddeli BSD Lisansı, onaylanmama maddesini kaldırarak sorunları daha da basitleştirir ve geliştiricilerin yazılımı kendi koşulları altında kullanmasını ve dağıtmasını daha da kolaylaştırır.

BSD Lisans ailesinin hoşgörülü doğası, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) gibi daha "koruyucu" lisanslarla karşılaştırıldığında yazılımın nasıl kullanılabileceği veya yeniden dağıtılabileceği konusunda çok az kısıtlama getirdiğinden, açık kaynaklı projeler arasında yaygın olarak benimsenmesine katkıda bulunmuştur. BSD Lisansını kullanan bazı popüler projeler arasında FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD işletim sistemleri, LLVM derleyici altyapı projesi ve React JavaScript kitaplığı yer alır.

BSD Lisansının çekiciliğinin temelinde geliştiriciler için özgürlük ve yasal koruma arasındaki denge yer almaktadır. Kullanıcılara yazılımı kullanma, değiştirme ve dağıtma konusunda geniş haklar tanıyan BSD Lisansı, işbirliğini ve fikir paylaşımını teşvik ederken, geliştiricilerin telif hakkı bildirimleri ve sorumluluk reddi yoluyla çıkarlarını korumalarına da olanak tanır. Açıklık ve yasal korumanın bu birleşimi, BSD Lisansını hem bireysel geliştiriciler hem de yazılımlarını açık kaynak lisansı altında yayınlamak isteyen kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirdi.

BSD Lisansının dikkate değer bir özelliği, ortaya çıkan ürünün açık kaynak lisansı altında piyasaya sürülmesine gerek kalmadan, BSD lisanslı kodun özel ürünlere entegrasyonuna izin vermesidir. Bu, fikri mülkiyetleri üzerindeki kontrolden ödün vermeden açık kaynak teknolojisinden yararlanabilen ticari geliştiricilere daha fazla esneklik sağlar. Sonuç olarak BSD Lisansı, eksiksiz işletim sistemlerinden ticari yazılımlara dahil edilen bireysel bileşenlere kadar geniş bir ürün yelpazesi geliştirmek için kullanıldı.

no-code güçlü bir geliştirme aracı olan AppMaster platformu bağlamında, farklı açık kaynak lisanslarının sonuçlarını anlamak, platform müşterilerin kendi oluşturdukları sunucu, web ve mobil uygulamalarını çeşitli bağımlılıklarla dağıtmalarına olanak tanıdığı için çok önemlidir. Bu bağımlılıklar, BSD Lisansı veya diğer açık kaynak lisansları kapsamında lisanslanan yazılım bileşenlerini içerebilir ve bu lisansların koşulları hakkında bilgi sahibi olmak, müşterilerin bunları projelerine entegre ederken gereksinimlerine uyabilmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca uygulamalar için kaynak kodu oluşturmak amacıyla AppMaster kullanan müşteriler, yazılımlarını BSD Lisansı gibi açık kaynaklı bir lisans altında yayınlamayı seçebilirler. Müşteriler, BSD Lisansı gibi izin verilen bir lisansı tercih ederek işbirliğini ve daha geniş geliştirici topluluğu içinde kod, bilgi ve kaynakların paylaşımını teşvik edebilir ve bu da sonuçta daha sağlam ve verimli çözümlere yol açabilir.

Özetle BSD Lisansı, geliştiricilere kodu kullanma, değiştirme ve dağıtma konusunda geniş haklar verirken, telif hakkı bildirimleri ve sorumluluk reddi yoluyla yasal koruma sağlayan, izin veren bir açık kaynak yazılım lisansları ailesidir. BSD Lisans ailesi, açık kaynak lisanslamanın gelişiminde etkili bir rol oynamış ve özgürlük ile yasal koruma arasındaki dengesi nedeniyle çeşitli projeler tarafından geniş çapta benimsenmiştir. BSD Lisansını ve sonuçlarını anlamak, yazılım lisanslaması ve açık kaynak bağımlılıklarının şartlarına uyum konusunda karar verme konusunda bilgi sağladığından, AppMaster gibi platformları kullanan hem bireysel geliştiriciler hem de kuruluşlar için değerli olabilir.