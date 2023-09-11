في سياق ترخيص البرامج والمصادر المفتوحة، يشير "المصدر المغلق" إلى نوع من نموذج تطوير وتوزيع البرامج حيث لا يكون الكود المصدري للبرنامج متاحًا للعرض العام أو التعديل أو إعادة التوزيع. يتناقض هذا النهج مع نموذج المصدر المفتوح، حيث يقوم مطورو البرامج بإتاحة كود المصدر الخاص بهم لأي شخص لعرضه واستخدامه وتعديله حسب الحاجة. البرمجيات مغلقة المصدر، والتي يشار إليها غالبًا بالبرمجيات الاحتكارية، محمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر وأحكام الأسرار التجارية التي تضع قيودًا على استخدام البرامج ونسخها وتوزيعها والهندسة العكسية لها. يعكس هذا النموذج نهجًا أكثر تقليدية لإنشاء البرمجيات، حيث تنتج الشركات أو المطورون الأفراد تطبيقات خاصة ويحتفظون بالملكية الحصرية لملكيتهم الفكرية.

في البرامج مغلقة المصدر، يتلقى المستخدمون النهائيون عادةً الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ المترجمة بدلاً من كود المصدر الأصلي الذي يمكن قراءته بواسطة الإنسان، مما يمنع المستخدمين من الوصول إلى الأعمال الداخلية للبرنامج أو تعديلها أو فهمها. تم وضع هذا القيد عمدًا لحماية مصالح المطور أو الشركة التي تمتلك حقوق البرنامج. من خلال الحفاظ على سرية كود المصدر، يحتفظ مطورو المصادر المغلقة بالسيطرة على تطوير منتجاتهم، وتقييد الوصول إلى ميزاتها وتقنياتها، وتحقيق الإيرادات عن طريق فرض رسوم على العملاء مقابل التراخيص والصيانة والدعم.

على الرغم من أن البرامج مغلقة المصدر يمكن أن تكون أقل مرونة وقابلية للتكيف مقارنة بالبرمجيات مفتوحة المصدر، إلا أنها توفر العديد من الفوائد التي تساهم في استخدامها على نطاق واسع في السوق. على سبيل المثال، يمكن لمطوري المصادر المغلقة ضمان جودة منتجاتهم واستقرارها وأمانها من خلال الحفاظ على التحكم الكامل في دورة التطوير والتحديثات. يمكنهم أيضًا تقديم الدعم الفني المباشر لعملائهم، وحماية تقنياتهم المبتكرة من المنافسين، وتأمين تدفق الإيرادات من خلال رسوم ترخيص البرامج واستراتيجيات تحقيق الدخل الأخرى.

توفر منصة AppMaster no-code طريقة خالية من المتاعب للعملاء لإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال توفير كود المصدر الذي تم إنشاؤه للتطبيقات في اشتراكهم المؤسسي. وهذا يسمح للعملاء بمواصلة تطوير وتعديل تطبيقاتهم حسب الحاجة. على الرغم من إمكانية إتاحة الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها للعملاء، AppMaster يحتفظ بحقوق وملكية النظام الأساسي والتكنولوجيا الأساسية. تستخدم المنصة مزيجًا من Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS في إنشاء التطبيقات.

على الرغم من الشعبية المتزايدة للمشاريع مفتوحة المصدر، إلا أن نموذج المصدر المغلق يظل سائدًا في سياقات محددة حيث يعطي المطورون الأولوية للحفاظ على السيطرة وتأمين دخلهم. تتضمن أمثلة البرامج مغلقة المصدر الناجحة أنظمة التشغيل مثل Microsoft Windows وmacOS، بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب مثل Microsoft Office وAdobe Creative Suite. تتميز هذه المنتجات بطبيعتها الخاصة، وغالبًا ما يستخدم مطوروها مجموعة متنوعة من نماذج الترخيص لتسويقها وتوزيعها على العملاء.

من الضروري أن نلاحظ أن البرمجيات مغلقة المصدر كانت موضوع العديد من المناقشات في صناعة البرمجيات، خاصة فيما يتعلق بنظيرتها مفتوحة المصدر. يجادل البعض بأن نموذج المصدر المغلق يعيق الابتكار، لأنه لا يشجع التطوير التعاوني ويمنع المطورين الآخرين من البناء على التقنيات الحالية. ويدعي آخرون أن البرامج مغلقة المصدر يمكن أن توفر استقرارًا وجودة وأمانًا أفضل، حيث يحتفظ المطورون بالسيطرة الكاملة على تطور البرنامج ومعالجة نقاط الضعف داخل الشركة قبل إصدار التحديثات لعملائهم.

في الختام، تعد البرمجيات مغلقة المصدر أسلوبًا مميزًا لتطوير البرمجيات وتوزيعها، حيث يظل كود المصدر حصريًا ومملوكًا وسريًا. يمكّن هذا النموذج المطورين من الحفاظ على السيطرة على منتجاتهم، وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، وتحقيق الإيرادات من خلال رسوم الترخيص وغيرها من الطرق. على الرغم من أنها قد لا تعزز نفس الدرجة من التعاون أو الحرية مثل النهج مفتوح المصدر، إلا أن البرمجيات مغلقة المصدر تستمر في لعب دور مهم في صناعة البرمجيات - حيث توفر بديلاً موثوقًا ومختبرًا في السوق للمطورين والشركات لإنشاء وتوزيع و تحقيق الدخل من تطبيقاتهم البرمجية.