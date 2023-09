No contexto de licenciamento de software e código aberto, "Código Fechado" refere-se a um tipo de modelo de desenvolvimento e distribuição de software em que o código-fonte do software não é disponibilizado para visualização pública, modificação ou redistribuição. Essa abordagem contrasta com o modelo de código aberto, onde os desenvolvedores de software disponibilizam seu código-fonte para qualquer pessoa visualizar, utilizar e modificar conforme necessário. O software de código fechado, muitas vezes referido como software proprietário, é protegido por leis de direitos autorais e disposições de segredo comercial que estabelecem restrições ao uso, cópia, distribuição e engenharia reversa do software. Este modelo reflete uma abordagem mais tradicional à criação de software, onde empresas ou desenvolvedores individuais produzem aplicações proprietárias e retêm a propriedade exclusiva das suas propriedades intelectuais.

No software de código fechado, os usuários finais normalmente recebem os arquivos binários executáveis ​​compilados em vez do código-fonte original legível por humanos, o que impede os usuários de acessar, modificar ou compreender o funcionamento interno do software. Esta limitação é intencionalmente implementada para proteger os interesses do desenvolvedor ou da empresa que detém os direitos do software. Ao manter o código-fonte confidencial, os desenvolvedores de código fechado mantêm o controle sobre o desenvolvimento de seus produtos, restringem o acesso aos seus recursos e tecnologia e geram receita cobrando dos clientes licenças, manutenção e suporte.

Embora o software de código fechado possa ser menos flexível e adaptável em comparação ao software de código aberto, ele oferece diversos benefícios que contribuem para seu uso generalizado no mercado. Por exemplo, os desenvolvedores de código fechado podem garantir a qualidade, estabilidade e segurança de seus produtos, mantendo controle total do ciclo de desenvolvimento e das atualizações. Podem também fornecer suporte técnico direto aos seus clientes, proteger as suas tecnologias inovadoras dos concorrentes e garantir um fluxo de receitas através de taxas de licenciamento de software e outras estratégias de monetização.

A plataforma no-code do AppMaster oferece uma maneira descomplicada para os clientes criarem aplicativos back-end, web e móveis, fornecendo código-fonte gerado para aplicativos em sua assinatura Enterprise. Isso permite que os clientes desenvolvam e modifiquem ainda mais seus aplicativos conforme necessário. Embora o código-fonte dos aplicativos gerados possa ser disponibilizado aos clientes, AppMaster retém os direitos e a propriedade da plataforma e tecnologia subjacentes. A plataforma emprega uma combinação de Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS na geração dos aplicativos.

Apesar da crescente popularidade dos projetos de código aberto, o modelo de código fechado continua predominante em contextos específicos onde os desenvolvedores priorizam a manutenção do controle e a garantia de sua renda. Exemplos de software de código fechado bem-sucedido incluem sistemas operacionais como Microsoft Windows e macOS, bem como aplicativos de desktop como Microsoft Office e Adobe Creative Suite. Esses produtos são caracterizados por sua natureza proprietária e seus desenvolvedores costumam usar uma variedade de modelos de licenciamento para comercializá-los e distribuí-los aos clientes.

É essencial observar que o software de código fechado tem sido objeto de numerosos debates na indústria de software, especialmente em relação ao seu equivalente de código aberto. Alguns argumentam que o modelo de código fechado dificulta a inovação, pois não incentiva o desenvolvimento colaborativo e proíbe outros desenvolvedores de desenvolverem tecnologias existentes. Outros afirmam que o software de código fechado pode oferecer melhor estabilidade, qualidade e segurança, pois os desenvolvedores mantêm o controle total da evolução do software e abordam as vulnerabilidades internamente antes de lançar atualizações para seus clientes.

Concluindo, o software de código fechado é uma abordagem distinta para o desenvolvimento e distribuição de software, em que o código-fonte permanece exclusivo, proprietário e confidencial. Este modelo permite que os desenvolvedores mantenham o controle de seus produtos, protejam seus direitos de propriedade intelectual e gerem receita por meio de taxas de licenciamento e outros métodos. Embora possa não promover o mesmo grau de colaboração ou liberdade que a abordagem de código aberto, o software de código fechado continua a desempenhar um papel significativo na indústria de software – fornecendo uma alternativa confiável e testada no mercado para desenvolvedores e empresas criarem, distribuírem e monetizar seus aplicativos de software.