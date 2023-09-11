Yazılım lisanslama ve açık kaynak bağlamında "çatallama", mevcut bir yazılım projesinin orijinal kaynak kodunu temel alarak yeni ve farklı bir versiyonunu oluşturma sürecini ifade eder. Bu uygulama, geliştiricilerin orijinal projeyi etkilemeden yazılımı kendi özel gereksinimlerine veya hedeflerine uygun olacak şekilde değiştirmelerine, genişletmelerine ve uyarlamalarına olanak tanır. Forking, işbirliğine, yenilikçiliğe ve özelleştirilebilir yazılım çözümlerine olan doğal desteği nedeniyle açık kaynak topluluğunun ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Çatallama, geliştiricilerin bir yazılım projesinin ana geliştirme yolundan ayrılarak farklı tasarım seçimlerini veya hedeflerini takip etmek için ayrı bir dal oluşturmaya karar vermesiyle ortaya çıkar. Bu dallar veya "çatallar", değişiklikleri ana projeye yeniden entegre etme amacıyla geçici olabilir veya ayrı ve bağımsız bir projenin kurulmasına yol açacak şekilde kalıcı olabilir. Çatallar iki ana kategoriye ayrılabilir:

Sert Çatal: Bu tür çatal, orijinal yazılım projesinden kalıcı ve uyumsuz bir ayrım oluşturarak ortak bir kod tabanını paylaşan iki bağımsız projeyle sonuçlanır. Sert çatallar genellikle geliştirici topluluğu içinde gelecekteki geliştirme yönleri veya hedefleri konusunda önemli anlaşmazlıklar ortaya çıktığında ortaya çıkar. Hard fork'un iyi bilinen bir örneği, 2017 yılında Bitcoin'den (BTC) Bitcoin Cash (BCH) kripto para biriminin yaratılmasıdır. Yumuşak Çatal: Öte yandan yumuşak çatal, nihai olarak ana projeye geri dönmeden önce yeni özellikler veya iyileştirmeler üzerinde işbirliği yapmak amacıyla ana projeden geçici olarak ayrılmadır. Yumuşak çatallar genellikle yeni fikirlerin ve yeniliklerin birincil kod tabanına entegre edilmeden önce test edilmesinin güvenli ve etkili bir yolu olarak ortaya çıkar.

Açık kaynak lisanslama modelinin çatallanma uygulamasında çok önemli bir rol oynadığını unutmamak önemlidir. Açık kaynak lisansları, geliştiricilere bir yazılım projesinin kaynak koduna erişme, bunları değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğü vererek çatalların yasal olarak oluşturulabilmesini ve sürdürülebilmesini sağlar. Bu nedenle çatallama, açık kaynaklı yazılım geliştirmenin hayati bir bileşenidir ve geliştiricilere kendi vizyonları ve hedefleri doğrultusunda mevcut projelere uyum sağlama ve geliştirme yapma yetkisi verir.

Yazılım geliştirme ortamında çatallama, yeniliği yönlendirmede, geliştirme sürecini hızlandırmada ve özelleştirilebilir yazılım çözümlerinin yaygın olarak kullanılabilirliğini sağlamada önemli bir rol oynadı. Örneğin, Linux işletim sistemi birden çok kez çatallanmıştır ve bunun sonucunda çeşitli kullanım senaryolarına, sektörlere ve kullanıcı tercihlerine hitap eden çok sayıda dağıtım (dağıtım) ortaya çıkmıştır. Bu Linux dağıtımları ekosistemi, farklı gereksinimleri karşılamanın ve yazılım geliştirmede kapsayıcı bir büyüme ortamını teşvik etmenin bir yolu olarak çatallanmanın gücünü göstermektedir.

Arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına yönelik lider bir no-code geliştirme çözümü olan AppMaster platformu, modern yazılım geliştirme ekosisteminde çatallanmanın önemini kabul etmektedir. AppMaster öncelikle sezgisel görsel tasarım araçlarını kullanarak yeni uygulamalar oluşturmaya odaklanırken, Business+ ve Enterprise aboneliği müşterileri, projelerinin kaynak kodu paketlerini edinebilir ve bağımsız geliştirme yollarını takip etmek için gerektiğinde çatallama uygulamalarını benimseyebilir.

Kullanıcılar, arka uç uygulamaları için oluşturulan Go (golang) kaynak kodunu veya web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS kodunu veya mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose veya SwiftUI kodunu kullanarak, farklı ihtiyaçlara veya hedeflere hitap eden çatallar oluşturabilir. , AppMaster no-code ortamının kapsamı dışındadır. Bu esneklik, AppMaster müşterilerinin çatallama uygulamalarının avantajlarından yararlanmasına olanak tanırken, platformun no-code özelliklerinin sağladığı hızlı uygulama geliştirmeden de yararlanmaya devam ediyor.

Özetle, çatallama, geliştiricilerin orijinal kaynak kodundan yararlanarak mevcut yazılım projelerinin yeni sürümlerini oluşturmasına olanak tanıyan, yazılım lisanslama ve açık kaynak bağlamında önemli bir uygulamadır. Yeniliği teşvik eder, geliştirme sürecini hızlandırır ve yazılım çözümlerinin belirli gereksinimleri veya hedefleri karşılayacak şekilde özelleştirilebilmesini sağlar. AppMaster platformu, çağdaş yazılım geliştirmede çatallanmanın önemini kabul eder, müşterilere oluşturulmuş kaynak kodu paketleri sağlar ve gerektiğinde çatallama uygulamaları aracılığıyla bağımsız geliştirme yolları izlemelerine olanak tanır.