在软件许可和开源的背景下，“闭源”是指一种软件开发和分发模型，其中软件的源代码不可供公众查看、修改或重新分发。这种方法与开源模型形成鲜明对比，在开源模型中，软件开发人员将其源代码提供给任何人查看、使用和根据需要进行修改。闭源软件通常称为专有软件，受版权法和商业秘密条款的保护，这些条款对软件的使用、复制、分发和逆向工程设置了限制。这种模型反映了一种更传统的软件创建方法，即公司或个人开发人员生产专有应用程序并保留其知识产权的专有所有权。

在闭源软件中，最终用户通常收到编译后的可执行二进制文件，而不是原始的人类可读源代码，这阻止了用户访问、修改或理解软件的内部工作原理。此限制是有意设置的，以保护开发者或拥有软件权利的公司的利益。通过对源代码保密，闭源开发人员可以保持对其产品开发的控制，限制对其功能和技术的访问，并通过向客户收取许可、维护和支持费用来创收。

尽管与开源软件相比，闭源软件的灵活性和适应性较差，但它提供了多种优势，有助于其在市场上的广泛使用。例如，闭源开发人员可以通过保持对开发周期和更新的完全控制来确保其产品的质量、稳定性和安全性。他们还可以向客户提供直接技术支持，保护其创新技术免受竞争对手的侵害，并通过软件许可费和其他货币化策略确保收入流。

AppMaster的no-code平台通过为企业订阅中的应用程序提供生成的源代码，为客户提供了一种轻松创建后端、Web 和移动应用程序的方式。这使得客户可以根据需要进一步开发和修改他们的应用程序。尽管生成的应用程序的源代码可能会提供给客户，但AppMaster保留底层平台和技术的权利和所有权。该平台结合使用Go（golang）作为后端应用程序，使用Vue3框架和JS/TS作为Web应用程序，使用Kotlin和Jetpack Compose （适用于Android）以及SwiftUI （适用于iOS）来生成应用程序。

尽管开源项目越来越受欢迎，但在开发人员优先考虑保持控制和确保收入的特定环境中，闭源模型仍然普遍存在。成功的闭源软件的例子包括 Microsoft Windows 和 macOS 等操作系统，以及 Microsoft Office 和 Adob​​e Creative Suite 等桌面应用程序。这些产品的特点是其专有性质，其开发人员经常使用各种许可模式来营销并将其分发给客户。

值得注意的是，闭源软件一直是软件行业中众多争论的主题，特别是相对于开源软件而言。一些人认为闭源模型阻碍了创新，因为它不鼓励协作开发并禁止其他开发人员基于现有技术进行构建。其他人则声称，闭源软件可以提供更好的稳定性、质量和安全性，因为开发人员保留对软件发展的完全控制，并在向客户发布更新之前解决内部漏洞。

总之，闭源软件是一种独特的软件开发和分发方法，其中源代码保持排他性、专有性和机密性。这种模式使开发者能够保持对其产品的控制，保护其知识产权，并通过许可费和其他方式产生收入。虽然它可能无法促进与开源方法相同程度的协作或自由，但闭源软件仍然在软件行业中发挥着重要作用——为开发人员和企业提供可靠的、经过市场检验的替代方案来创建、分发和发布软件。通过他们的软件应用程序获利。