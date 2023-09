Origine chiusa

Nel contesto delle licenze software e dell'open source, "Closed Source" si riferisce a un tipo di modello di sviluppo e distribuzione del software in cui il codice sorgente del software non è reso accessibile per la visualizzazione, la modifica o la ridistribuzione pubblica. Questo approccio è in contrasto con il modello open source, in cui gli sviluppatori di software rendono disponibile il proprio codice sorgente affinché chiunque possa visualizzarlo, utilizzarlo e modificarlo secondo necessità. Il software closed source, spesso definito software proprietario, è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni sui segreti commerciali che stabiliscono restrizioni sull'uso, la copia, la distribuzione e il reverse engineering del software. Questo modello riflette un approccio più tradizionale alla creazione di software, in cui le aziende o i singoli sviluppatori producono applicazioni proprietarie e mantengono la proprietà esclusiva delle loro proprietà intellettuali.

Nel software closed source, gli utenti finali in genere ricevono i file binari eseguibili compilati anziché il codice sorgente originale leggibile dall'uomo, il che impedisce agli utenti di accedere, modificare o comprendere il funzionamento interno del software. Questa limitazione è stata adottata intenzionalmente per proteggere gli interessi dello sviluppatore o della società che detiene i diritti sul software. Mantenendo riservato il codice sorgente, gli sviluppatori closed source mantengono il controllo sullo sviluppo del loro prodotto, limitano l'accesso alle sue funzionalità e tecnologia e generano entrate addebitando ai clienti licenze, manutenzione e supporto.

Sebbene il software closed source possa essere meno flessibile e adattabile rispetto al software open source, offre numerosi vantaggi che contribuiscono al suo utilizzo diffuso sul mercato. Ad esempio, gli sviluppatori closed source possono garantire la qualità, la stabilità e la sicurezza dei propri prodotti mantenendo il pieno controllo del ciclo di sviluppo e degli aggiornamenti. Possono anche fornire supporto tecnico diretto ai propri clienti, salvaguardare le proprie tecnologie innovative dalla concorrenza e garantire un flusso di entrate attraverso tariffe di licenza software e altre strategie di monetizzazione.

La piattaforma no-code di AppMaster offre ai clienti un modo semplice per creare applicazioni backend, web e mobili fornendo il codice sorgente generato per le applicazioni nel loro abbonamento Enterprise. Ciò consente ai clienti di sviluppare e modificare ulteriormente le proprie applicazioni secondo necessità. Sebbene il codice sorgente delle applicazioni generate possa essere reso disponibile ai clienti, AppMaster conserva i diritti e la proprietà della piattaforma e della tecnologia sottostanti. La piattaforma utilizza una combinazione di Go (golang) per le applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni web, Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nella generazione delle applicazioni.

Nonostante la crescente popolarità dei progetti open source, il modello closed source rimane prevalente in contesti specifici in cui gli sviluppatori danno priorità al mantenimento del controllo e alla garanzia dei propri guadagni. Esempi di software closed source di successo includono sistemi operativi come Microsoft Windows e macOS, nonché applicazioni desktop come Microsoft Office e Adobe Creative Suite. Questi prodotti sono caratterizzati dalla loro natura proprietaria e i loro sviluppatori spesso utilizzano una varietà di modelli di licenza per commercializzarli e distribuirli ai clienti.

È essenziale notare che il software closed source è stato oggetto di numerosi dibattiti nell'industria del software, in particolare in relazione alla sua controparte open source. Alcuni sostengono che il modello closed source ostacoli l'innovazione, poiché non incoraggia lo sviluppo collaborativo e impedisce ad altri sviluppatori di basarsi sulle tecnologie esistenti. Altri sostengono che il software closed source può offrire migliore stabilità, qualità e sicurezza, poiché gli sviluppatori mantengono il pieno controllo dell'evoluzione del software e risolvono le vulnerabilità internamente prima di rilasciare aggiornamenti ai propri clienti.

In conclusione, il software closed source è un approccio distintivo allo sviluppo e alla distribuzione del software, in cui il codice sorgente rimane esclusivo, proprietario e confidenziale. Questo modello consente agli sviluppatori di mantenere il controllo del proprio prodotto, proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale e generare entrate attraverso tariffe di licenza e altri metodi. Anche se potrebbe non favorire lo stesso grado di collaborazione o libertà dell’approccio open source, il software closed source continua a svolgere un ruolo significativo nell’industria del software, fornendo a sviluppatori e aziende un’alternativa affidabile e testata sul mercato per creare, distribuire e monetizzare le loro applicazioni software.