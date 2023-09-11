В контексте лицензирования программного обеспечения и открытого исходного кода «закрытый исходный код» относится к типу модели разработки и распространения программного обеспечения, при которой исходный код программного обеспечения не доступен для публичного просмотра, модификации или распространения. Этот подход отличается от модели с открытым исходным кодом, где разработчики программного обеспечения делают свой исходный код доступным для просмотра, использования и изменения по мере необходимости. Программное обеспечение с закрытым исходным кодом, часто называемое проприетарным программным обеспечением, защищено законами об авторском праве и положениями о коммерческой тайне, которые устанавливают ограничения на использование, копирование, распространение и обратное проектирование программного обеспечения. Эта модель отражает более традиционный подход к созданию программного обеспечения, при котором компании или отдельные разработчики создают проприетарные приложения и сохраняют исключительное право собственности на свою интеллектуальную собственность.

В программном обеспечении с закрытым исходным кодом конечные пользователи обычно получают скомпилированные исполняемые двоичные файлы, а не исходный, удобочитаемый исходный код, что не позволяет пользователям получать доступ, изменять или понимать внутреннюю работу программного обеспечения. Это ограничение введено намеренно для защиты интересов разработчика или компании, владеющей правами на программное обеспечение. Сохраняя конфиденциальность исходного кода, разработчики с закрытым исходным кодом сохраняют контроль над разработкой своего продукта, ограничивают доступ к его функциям и технологиям и получают доход, взимая с клиентов плату за лицензии, обслуживание и поддержку.

Хотя программное обеспечение с закрытым исходным кодом может быть менее гибким и адаптируемым по сравнению с программным обеспечением с открытым исходным кодом, оно предлагает ряд преимуществ, которые способствуют его широкому использованию на рынке. Например, разработчики с закрытым исходным кодом могут гарантировать качество, стабильность и безопасность своих продуктов, сохраняя полный контроль над циклом разработки и обновлений. Они также могут предоставлять прямую техническую поддержку своим клиентам, защищать свои инновационные технологии от конкурентов и обеспечивать поток доходов за счет лицензионных сборов за программное обеспечение и других стратегий монетизации.

Платформа AppMaster no-code предлагает клиентам простой способ создания серверных, веб- и мобильных приложений, предоставляя сгенерированный исходный код для приложений в их корпоративной подписке. Это позволяет клиентам продолжать разработку и модификацию своих приложений по мере необходимости. Хотя исходный код созданных приложений может быть доступен клиентам, AppMaster сохраняет за собой права и право собственности на базовую платформу и технологию. Платформа использует комбинацию Go (golang) для серверных приложений, инфраструктуры Vue3 и JS/TS для веб-приложений, Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS при создании приложений.

Несмотря на растущую популярность проектов с открытым исходным кодом, модель с закрытым исходным кодом остается распространенной в определенных контекстах, где разработчики отдают приоритет сохранению контроля и обеспечению своего дохода. Примеры успешного программного обеспечения с закрытым исходным кодом включают операционные системы, такие как Microsoft Windows и macOS, а также настольные приложения, такие как Microsoft Office и Adobe Creative Suite. Эти продукты характеризуются запатентованным характером, и их разработчики часто используют различные модели лицензирования для продвижения на рынок и распространения их среди клиентов.

Важно отметить, что программное обеспечение с закрытым исходным кодом было предметом многочисленных дебатов в индустрии программного обеспечения, особенно в отношении его аналога с открытым исходным кодом. Некоторые утверждают, что модель с закрытым исходным кодом препятствует инновациям, поскольку она не поощряет совместную разработку и запрещает другим разработчикам использовать существующие технологии. Другие утверждают, что программное обеспечение с закрытым исходным кодом может обеспечить лучшую стабильность, качество и безопасность, поскольку разработчики сохраняют полный контроль над развитием программного обеспечения и устраняют уязвимости собственными силами, прежде чем выпускать обновления для своих клиентов.

В заключение отметим, что программное обеспечение с закрытым исходным кодом представляет собой особый подход к разработке и распространению программного обеспечения, при котором исходный код остается эксклюзивным, проприетарным и конфиденциальным. Эта модель позволяет разработчикам сохранять контроль над своим продуктом, защищать свои права интеллектуальной собственности и получать доход за счет лицензионных сборов и других методов. Хотя оно, возможно, и не способствует такой же степени сотрудничества или свободы, как подход с открытым исходным кодом, программное обеспечение с закрытым исходным кодом продолжает играть значительную роль в индустрии программного обеспечения, предоставляя разработчикам и предприятиям надежную, проверенную на рынке альтернативу для создания, распространения и монетизировать свои программные приложения.