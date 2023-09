Geschlossene Quelle

Im Zusammenhang mit Softwarelizenzierung und Open Source bezieht sich „Closed Source“ auf eine Art Softwareentwicklungs- und Vertriebsmodell, bei dem der Quellcode der Software nicht zur öffentlichen Einsichtnahme, Änderung oder Weiterverbreitung zugänglich gemacht wird. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zum Open-Source-Modell, bei dem Softwareentwickler ihren Quellcode jedem zur Ansicht, Nutzung und Änderung nach Bedarf zur Verfügung stellen. Closed-Source-Software, oft auch als proprietäre Software bezeichnet, ist durch Urheberrechtsgesetze und Geschäftsgeheimnisbestimmungen geschützt, die Beschränkungen für die Nutzung, das Kopieren, die Verbreitung und das Reverse Engineering der Software festlegen. Dieses Modell spiegelt einen traditionelleren Ansatz zur Softwareerstellung wider, bei dem Unternehmen oder einzelne Entwickler proprietäre Anwendungen erstellen und das ausschließliche Eigentum an ihrem geistigen Eigentum behalten.

Bei Closed-Source-Software erhalten die Endbenutzer in der Regel die kompilierten ausführbaren Binärdateien und nicht den ursprünglichen, für Menschen lesbaren Quellcode, wodurch Benutzer daran gehindert werden, auf die Software zuzugreifen, sie zu ändern oder das Innenleben der Software zu verstehen. Diese Einschränkung wurde bewusst eingeführt, um die Interessen des Entwicklers oder des Unternehmens zu schützen, das die Rechte an der Software besitzt. Durch die Geheimhaltung des Quellcodes behalten Closed-Source-Entwickler die Kontrolle über die Entwicklung ihres Produkts, beschränken den Zugriff auf dessen Funktionen und Technologie und generieren Einnahmen, indem sie den Kunden Lizenzen, Wartung und Support in Rechnung stellen.

Obwohl Closed-Source-Software im Vergleich zu Open-Source-Software weniger flexibel und anpassungsfähig sein kann, bietet sie mehrere Vorteile, die zu ihrer weiten Verbreitung auf dem Markt beitragen. Beispielsweise können Closed-Source-Entwickler die Qualität, Stabilität und Sicherheit ihrer Produkte sicherstellen, indem sie die volle Kontrolle über den Entwicklungszyklus und die Aktualisierungen behalten. Sie können ihren Kunden auch direkten technischen Support bieten, ihre innovativen Technologien vor der Konkurrenz schützen und sich durch Softwarelizenzgebühren und andere Monetarisierungsstrategien eine Einnahmequelle sichern.

Die no-code Plattform von AppMaster bietet Kunden eine problemlose Möglichkeit, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, indem sie in ihrem Enterprise-Abonnement generierten Quellcode für Anwendungen bereitstellt. Dadurch können Kunden ihre Anwendungen nach Bedarf weiterentwickeln und modifizieren. Obwohl der Quellcode der generierten Anwendungen den Kunden zur Verfügung gestellt werden kann, behält AppMaster die Rechte und das Eigentum an der zugrunde liegenden Plattform und Technologie. Die Plattform verwendet eine Kombination aus Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen, Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS zur Generierung der Anwendungen.

Trotz der wachsenden Beliebtheit von Open-Source-Projekten bleibt das Closed-Source-Modell in bestimmten Kontexten weit verbreitet, in denen es für Entwickler vorrangig ist, die Kontrolle zu behalten und ihr Einkommen zu sichern. Beispiele für erfolgreiche Closed-Source-Software sind Betriebssysteme wie Microsoft Windows und macOS sowie Desktop-Anwendungen wie Microsoft Office und Adobe Creative Suite. Diese Produkte zeichnen sich durch ihren proprietären Charakter aus und ihre Entwickler nutzen häufig unterschiedliche Lizenzmodelle, um sie zu vermarkten und an Kunden zu vertreiben.

Es ist wichtig anzumerken, dass Closed-Source-Software Gegenstand zahlreicher Debatten in der Softwarebranche war, insbesondere im Zusammenhang mit ihrem Open-Source-Pendant. Einige argumentieren, dass das Closed-Source-Modell Innovationen behindert, da es die gemeinsame Entwicklung nicht fördert und anderen Entwicklern verbietet, auf bestehenden Technologien aufzubauen. Andere behaupten, dass Closed-Source-Software eine bessere Stabilität, Qualität und Sicherheit bieten kann, da die Entwickler die volle Kontrolle über die Entwicklung der Software behalten und Schwachstellen intern beheben, bevor sie Updates für ihre Kunden veröffentlichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Closed-Source-Software ein besonderer Ansatz für die Softwareentwicklung und -verteilung ist, bei dem der Quellcode exklusiv, proprietär und vertraulich bleibt. Dieses Modell ermöglicht es Entwicklern, die Kontrolle über ihr Produkt zu behalten, ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen und Einnahmen durch Lizenzgebühren und andere Methoden zu generieren. Obwohl sie möglicherweise nicht das gleiche Maß an Zusammenarbeit oder Freiheit wie der Open-Source-Ansatz fördert, spielt Closed-Source-Software weiterhin eine wichtige Rolle in der Softwarebranche – sie stellt eine zuverlässige, markterprobte Alternative für Entwickler und Unternehmen zum Erstellen, Verteilen und Erstellen von Software dar ihre Softwareanwendungen monetarisieren.