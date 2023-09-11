Tescilli Yazılım, geliştiricisinin veya sahibinin münhasıran sahip olduğu, kontrol ettiği ve bakımı yapılan belirli bir bilgisayar yazılımı kategorisini ifade eder. Yazılım Lisanslama ve Açık Kaynak bağlamında, özel mülk yazılım, kısıtlayıcı lisanslama koşulları, kaynak koduna erişim eksikliği ve özel sahiplik haklarıyla ayırt edilir. Tescilli yazılım genellikle doğası gereği ticari niteliktedir; bu tür yazılımların geliştiricileri veya sahipleri genellikle yazılımı kullanıcılara satarak veya lisanslayarak gelir elde etmeyi amaçlar. Özel mülk yazılım, ücretsiz dağıtım ve değiştirmenin yanı sıra şeffaflık ve işbirliği amacıyla kaynak koduna erişime izin veren açık kaynaklı yazılımla tezat oluşturur.

Bir kullanıcı özel mülk bir yazılım aldığında, kendisine genellikle bir lisans veya bir dizi lisans verilir ve bu, yazılımın geliştiricileri veya sahipleri tarafından belirtilen belirli şartlar ve koşullar altında yazılımı kullanmalarına olanak tanır. Bu lisanslama koşulları önemli ölçüde değişiklik gösterebilir ancak genellikle kullanıcının söz konusu yazılımı değiştirme, yeniden dağıtma veya başka şekilde değiştirme becerisine ilişkin kısıtlamalar içerir. Ayrıca, özel mülk yazılım lisansları genellikle yazılımın yüklenebileceği cihaz sayısını veya yazılıma aynı anda erişebilecek kullanıcı sayısını sınırlar. Çoğu durumda, bu tür lisanslar aynı zamanda, temeldeki kaynak koduna erişmek amacıyla yazılımın tersine mühendislik yapılmasını veya yazılımın derlemesinin çözülmesini de yasaklar.

Özel mülk yazılım geliştiricileri ve sahipleri genellikle kısıtlayıcı lisanslama modellerini ve kapalı kaynak doğasını, bu tür kısıtlamaların fikri mülkiyetlerini korumak, rekabet avantajını sürdürmek ve yazılımın devam eden gelişimini ve bakımını desteklemek için gelir elde etmek için gerekli olduğunu savunarak haklı çıkarırlar. International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre, özel mülk yazılıma yönelik dünya çapındaki pazarın 2018'de 260 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor; bu da hem işletmeler hem de tüketiciler arasında bu tür yazılımlara olan önemli talebi gösteriyor.

Özel mülk yazılımın popülaritesine rağmen, bazı doğal sınırlamalar ve potansiyel dezavantajlarla birlikte geldiğinin farkına varmak önemlidir. Özel mülk yazılımın kapalı kaynak yapısı, kullanıcıların yazılımı kendi özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirebilme veya değiştirebilme kapsamını sınırlayabilir, bu da yazılımın dağıtımı ve kullanımında esnekliğin azalmasına katkıda bulunur. Ayrıca, yazılımın kaynak koduna erişilememesi veya kaynak kodun incelenememesi, potansiyel güvenlik açıklarının, performans sorunlarının veya yazılımda mevcut olabilecek diğer kusurların tespit edilmesini ve ele alınmasını zorlaştırabilir. Son olarak, özel mülk yazılımlar genellikle satıcıya bağımlılığa dayanır; bu da kullanıcıların belirli bir yazılım satıcısına veya platforma bağımlı hale gelmesini gerektirir, bu da yüksek maliyetlere maruz kalmadan veya uyumluluk sorunları yaşamadan alternatif çözümlere geçmeyi zorlaştırır.

Bu potansiyel eksikliklere rağmen, özel mülk yazılım, çeşitli kullanıcılar ve kullanım durumları için popüler bir seçim olmaya devam etmektedir. Örneğin, AppMaster no-code platformu bağlamında kullanıcılar, güçlü görsel tasarım araçlarımız ve kusursuz entegrasyon yeteneklerimiz sayesinde, kolay ve verimli bir şekilde gelişmiş arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için özel teknolojilerden ve bileşenlerden yararlanabilirler. AppMaster güçlü platformu, yürütülebilir ikili dosyalar (Business ve Business+ aboneleri için) veya kaynak kodu (Enterprise aboneleri için) edinme ve uygulamaları şirket içinde dağıtma seçeneğiyle kullanıcıların hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. , ihyaç olduğu gibi.

AppMaster yazılım geliştirmeye yaklaşımı, Yazılım Lisanslama ve Açık Kaynak çerçevesi dahilinde özel mülkiyetli yazılımın faydalarını özetlemekte ve dinamik, verimli ve kullanıcı dostu bir geliştirme deneyimi sunmak için özel teknolojilerin ve bileşenlerin açık kaynak ilkeleriyle nasıl bir arada var olabileceğini göstermektedir. AppMaster platformu, özel yazılım bileşenlerini açık kaynak teknolojileriyle entegre ederek kullanıcıların sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olurken, aynı zamanda özel olarak kapalı kaynak veya açık kaynak geliştirme yaklaşımlarıyla ilişkili potansiyel dezavantajları en aza indirir.

Özetle özel mülk yazılım, kısıtlayıcı lisans koşulları, kapalı kaynak yapısı ve özel mülkiyet haklarıyla karakterize edilen bir bilgisayar yazılımı kategorisidir. Belirli sınırlamalar ve potansiyel zorluklarla birlikte gelse de özel mülk yazılım, dünya çapındaki yazılım pazarında önemli bir rol oynamaya devam ediyor; geliştiriciler ve kullanıcılar, arzu ettikleri hedeflere ulaşmak için güçlü yanlarından yararlanıyor. AppMaster no-code platformu gibi araçlar, hem özel hem de açık kaynaklı yazılım ilkelerinin en iyilerini birleştirerek, kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan güçlü, ölçeklenebilir uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.