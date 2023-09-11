GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), son kullanıcılara (bireyler, kuruluşlar ve şirketler) lisanslı yazılımı kullanma, inceleme, paylaşma (kopyalama) ve değiştirme özgürlüğünü garanti eden, yaygın olarak kullanılan ve oldukça popüler bir özgür yazılım lisansıdır. İlk olarak 1989 yılında GNU Projesi için Özgür Yazılım Vakfı'ndan (FSF) Richard Stallman tarafından yazılmıştır. O zamandan bu yana, GPL'nin 3. sürümü (GPLv3) ile en önemli açık kaynaklı yazılım lisanslarından biri haline gelmiştir. 2007'de yayınlanan son sürüm.

GPL'nin temel amacı açık kaynak hareketinin büyümesini desteklemek, yazılım geliştirmede işbirliğini, şeffaflığı ve adaleti teşvik etmektir. Bunu, yazarların kaynak kodlarını belirli şartlar ve koşullar altında paylaşmaları için yasal bir çerçeve oluşturarak gerçekleştirir. GPL'ye sıklıkla "copyleft" lisansı denir, çünkü kullanıcıların yazılımı kullanma ve dağıtma yeteneklerini kısıtlayan geleneksel telif hakkının aksine, GPL onlara daha fazla özgürlük verirken bu özgürlüklerin gelecekteki kullanıcılar için korunmasını da sağlar.

GPL kapsamında, yazılımın yazarı (lisans veren), yazılımın kullanıcılarına (lisans sahiplerine) belirli haklar verir. Bu haklar şu şekilde özetlenebilir:

Programı herhangi bir amaç için çalıştırma özgürlüğü. Yazılımı inceleme ve değiştirme özgürlüğü. Yazılımın değiştirilmemiş kopyalarını yeniden dağıtma özgürlüğü. Orijinal kodda yapılan değişikliklerin açıkça belirtilmesi ve değiştirilen kodun aynı GPL hüküm ve koşulları kapsamında yayınlanması koşuluyla, yazılımın değiştirilmiş sürümlerini dağıtma özgürlüğü.

GPL'nin önemli yönlerinden biri, türev çalışmaların (yani, lisanslı yazılımın değiştirilmiş sürümlerinin) aynı GPL koşulları altında yayınlanmasını gerektiren "benzer paylaşım" yapısıdır. Bu, GPL'nin açıklığının ve işbirlikçi ruhunun korunmasını sağlayarak yazılım geliştirme topluluğu içinde yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eder. Ek olarak GPL, yukarıda belirtilen dört özgürlük korunduğu sürece yazılımın bir ücret karşılığında dağıtımına açıkça izin verir. Bu esneklik, GPL lisanslı yazılımların oluşturulması, desteklenmesi ve dağıtılması etrafında kurulmuş başarılı bir işletme ekosisteminin oluşmasına yol açmıştır.

GPL kapsamında yayımlanan projelerin başlıca örneği, var olan en önemli açık kaynak projelerinden biri olan Linux işletim sistemi çekirdeğidir. Dünya çapında binlerce geliştirici ve kuruluş Linux çekirdeğine katkıda bulunarak, GPL'nin özgür yazılım ilkelerini desteklerken işbirliğini ve paylaşımı teşvik etme gücünü ve çok yönlülüğünü ortaya koyuyor.

GPL, ikili lisanslama da dahil olmak üzere çeşitli yazılım lisanslama modelleriyle uyumludur. Bu yaklaşım, yazılım yazarlarının çalışmalarını aynı anda birden fazla lisans altında sunmalarına olanak tanır. Örneğin bir geliştirici, yazılımını hem GPL (koşullarına uymayı tercih eden kullanıcılar için) hem de özel lisans (daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için) kapsamında dağıtmayı seçebilir. Bu esneklik, özellikle açık kaynaklı yazılıma dayalı ticari ürünler veya hizmetler geliştiren işletmeler için faydalıdır.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code platform olan AppMaster, GPL'nin ve açık kaynak hareketinin önemini biliyor ve takdir ediyoruz. AppMaster, geniş bir müşteri yelpazesine fayda sağlayacak güçlü, erişilebilir ve etkili bir araç sağlamaya kendini adamıştır. Platformumuz, tam kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturma kapasitesine sahip olup, işletmelerin teknik borç ödemeden açık kaynaklı yazılımı gerektiği gibi benimsemesine ve uyarlamasına olanak tanır. Açık kaynak ekosisteminin büyümesine ve sürdürülmesine katkıda bulunarak GPL lisanslı kitaplıkların ve çerçevelerin kullanılmasını destekliyoruz.

Özetle, GNU Genel Kamu Lisansı açık kaynak yazılım topluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve yazılım kullanıcılarının lisanslı çalışmaları kullanma, inceleme, değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne sahip olmasını sağlar. İşbirliğini, yeniliği ve şeffaflığı teşvik eden GPL, çok çeşitli projelere, işletmelere ve son kullanıcılara fayda sağlayan modern yazılım geliştirmenin temel taşı haline geldi. AppMaster platformumuzu bu ilkelerle uyumlu hale getirmeye çalışarak müşterilerimize ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve son teknoloji yazılım çözümleri oluşturma olanağı sağlıyoruz.