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Kaynak Kodu

Eyl 11, 2023

Yazılım lisanslaması ve açık kaynak bağlamında kaynak kodu, bir bilgisayar programının C++, Java, Go, Python veya JavaScript gibi bir programlama dilinde yazılmış, insan tarafından okunabilen, metin tabanlı biçimini ifade eder. Kaynak kodu, yazılım uygulamalarının temel yapı taşı olarak hizmet eder ve geliştiricilerin programın davranışını, mantığını, kontrol yapılarını ve veri manipülasyonunu tanımlamasına olanak tanır.

Kaynak kodu, derleyiciler, yorumlayıcılar veya derleyiciler için onu makine koduna (bir bilgisayarın donanımı veya sanal makine tarafından doğrudan yürütülebilen ikili talimatlar) çeviren birincil girdi olduğundan, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde hayati öneme sahiptir. Derleme olarak bilinen bu çeviri işlemi, yüksek seviyeli, insan tarafından okunabilen kaynak kodunu, düşük seviyeli, çalıştırılabilir makine talimatlarına dönüştürmek için gereklidir.

Kaynak koduna erişim, MIT Lisansı veya GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) gibi izin verilen lisanslar kapsamında yazılım kodunun sınırsız paylaşılmasını ve değiştirilmesini savunan açık kaynak yazılım hareketinin çok önemli bir yönüdür. Bu lisanslar kullanıcılara kaynak kodunu inceleme, değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğü vererek yazılım topluluğunda işbirliğini, yeniliği ve bilginin gelişimini teşvik eder.

Buna karşılık, özel mülkiyetli veya kapalı kaynaklı yazılım, kaynak koduna erişimi kısıtlayarak onu özel yasal haklarla korur ve yalnızca orijinal yazarın veya hak sahibinin yazılımı değiştirmesine ve dağıtmasına izin verir. Derlenmiş, çalıştırılabilir form genellikle ikili dosya olarak yayınlanır ve bunun tersine mühendislik yapılması ve anlaşılması zordur. Bu yaklaşımın yararları vardır; yazılım satıcılarının fikri mülkiyetlerini korumalarına, ürünlerinin dağıtımını ve kalitesini kontrol etmelerine ve lisans ücretleri veya abonelik modelleri yoluyla potansiyel olarak gelir elde etmelerine yardımcı olur.

AppMaster platformumuz hem açık kaynaklı hem de özel yazılım geliştirme iş akışları için paha biçilmez bir araç olarak hizmet vermektedir. Güçlü bir no-code yaklaşım kullanan AppMaster, müşterilerin arka uç hizmetlerinden web ve mobil kullanıcı arayüzlerine kadar karmaşık uygulamaları tek bir satır kaynak kodu bile yazmadan görsel olarak tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Bu, görsel düzenleyicilerin, drag-and-drop arayüzlerinin ve önceden oluşturulmuş bileşenlerin yenilikçi kullanımıyla elde edilir.

Temelde AppMaster, her müşterinin ihtiyaçlarına göre, seçtikleri platform ve programlama diline göre uyarlanmış kaynak kodu üretir. Arka uç uygulamaları Go (Golang) kullanılarak oluşturulur, web uygulamaları Vue.js çerçevesine ve JavaScript veya TypeScript'e dayanır ve mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI üzerine kurulu AppMaster sunucu odaklı çerçeveyi kullanır. Bu süreç yalnızca geliştirme sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda gereksinimlerde yapılan değişikliklerin her zaman eksiksiz, yeni oluşturulmuş uygulamalarla sonuçlanmasını sağlayarak teknik borcu da ortadan kaldırır.

AppMaster çeşitli veritabanlarını barındırır ve Postgresql uyumlu sistemler birincil seçenek olarak hizmet verir. Bu geniş uyumluluk, farklı teknolojiler ve platformlarla kusursuz entegrasyon sağlayarak, farklı boyut ve gereksinimlere sahip işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar. AppMaster Go ile oluşturulan durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları, olağanüstü ölçeklenebilirlik sunar ve yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarında kusursuz performans gösterir.

AppMaster, Business ve Business+ abonelikleri olan müşteriler için yürütülebilir ikili dosyalar oluşturmanın yanı sıra, Kurumsal aboneler için kaynak kodu oluşturma avantajını da sunarak onların uygulamaları şirket içinde barındırmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (OpenAPI) belgelerini otomatik olarak oluşturarak geliştirme sürecinde gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

AppMaster yazılım geliştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımı, geleneksel yöntemlere göre çok sayıda avantaja sahiptir; bu da onu geniş bir müşteri yelpazesi için 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. Vatandaş geliştiricilere, sağlam arka uçlar, sezgisel web arayüzleri ve ilgi çekici yerel mobil uygulamalarla tamamlanan kapsamlı, uçtan uca yazılım çözümleri oluşturma yetkisi verir. İşletmeler ve geliştiriciler, AppMaster yeteneklerinden yararlanarak projelerinin kontrolünü ele alabilir ve benzersiz ihtiyaç ve hedeflerine bağlı olarak açık kaynaklı veya özel yazılım lisanslama modellerinden en iyi şekilde yararlanabilirler.

Daha fazla terimi keşfedin:
Apache Lisansı Açık Kaynak Yazılım (OSS) Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Lisansı Kamu Alanı Kapalı Kaynak Katılımcı Lisans Sözleşmesi (CLA) Kaynak Kodu Lisans İhlali MIT Lisansı Telif hakkı Tescilli Yazılım Yazılım Denetimi Yazılım Patenti Çatallama Çift Lisanslama Özgür Yazılım

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