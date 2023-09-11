Apache Lisansı, yazılımı dağıtmak, değiştirmek ve yeniden kullanmak için esnek bir çerçeve sağlayan popüler, izin veren bir açık kaynaklı yazılım lisansıdır. MIT Lisansı ve Genel Kamu Lisansı (GPL) ile birlikte açık kaynaklı yazılım dünyasında en yaygın kullanılan lisanslardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu lisans, kullanıcılara önemli hak ve özgürlükler tanıyarak, koşulları kapsamında sunulan yazılım kaynaklarının geniş dağıtımını ve kullanımını teşvik eder.

Apache Yazılım Vakfı (ASF) tarafından oluşturulan ve bakımı yapılan Apache Lisansı, en yeni ve yaygın olarak kullanılan sürüm Apache Lisansı 2.0 olmak üzere çeşitli revizyonlardan geçmiştir. Bu sürüm, açık kaynaklı yazılımın geliştirilmesini ve dağıtımını daha iyi teşvik etmek, patent ihlali davalarına karşı daha iyi koruma sağlamak ve diğer lisanslarla uyumluluğu sağlamak için önceki sürüme (1.1) göre hayati açıklamalar ve iyileştirmeler sunmaktadır.

Apache Lisansı kapsamında yayımlanan yazılım, kullanıcılara lisanslı çalışmayı herhangi bir özel atıf veya kaynak kodu değişikliklerini yayınlama zorunluluğu olmaksızın kullanma, inceleme, değiştirme ve dağıtma özgürlüğünü verir. Sonuç olarak kullanıcılar, işlevsellik ekleyerek, değiştirerek veya kaldırarak yazılıma dayalı türev çalışmalar oluşturabilir ve bunları kapalı veya açık kaynaklı ürünler olarak yeniden dağıtabilirler. Bu esneklik, yeniliği ve açık kaynaklı yazılımın yaygın şekilde benimsenmesini teşvik eder.

Bununla birlikte, Apache Lisansı kapsamında yazılım kullanırken kullanıcıların uyması gereken temel mütevazı koşullar vardır. Bunlar, telif hakkı bildirimlerinin korunmasını, yazılımın herhangi bir yeniden dağıtımına lisansın bir kopyasının dahil edilmesini, lisanslı materyallerde yapılan herhangi bir değişikliğin şart koşulmasını ve yazılımla birlikte gelen herhangi bir NOTICE dosyasının çoğaltılmasını içerir. Bu gereklilikler öncelikle lisans verenlerin fikri mülkiyet haklarını korumayı amaçlar ve orijinal katkıda bulunanların yazılımın oluşturulmasındaki çabalarını takdir eder.

Apache Lisansı 2.0'ın önemli bir yönü de patent lisanslama koşullarıdır. Bu şartlar, kullanıcılara açık bir patent lisansı vererek onları yazılımın kullanımı ve dağıtımıyla ilgili patent davalarından korur. Ancak bu koruma, ASF'ye veya katkıda bulunanlara karşı patent davası başlatılması durumunda patent haklarının otomatik olarak feshedilmesi koşuluna bağlıdır. Bu dava maddesi, lisansı potansiyel olarak kötüye kullananlara karşı caydırıcı olarak hizmet ederek adil ve işbirliğine dayalı bir açık kaynak ekosistemi sağlar.

İşbirliğini teşvik etmek için lisans uyumluluğunun gerekli olduğu bir yazılım ekosisteminde Apache lisansı, yazılım entegrasyonundaki pratik veya yasal engelleri en aza indirecek şekilde diğer çeşitli lisanslarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin Apache Lisansı 2.0, bu lisanslar kapsamındaki projeler arasında kusursuz etkileşimi destekleyen GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3 (GPLv3) ile uyumludur. Ancak Apache Lisansının GPL sürüm 2 (GPLv2) ile uyumlu olmadığını ve bu durumun lisans kısıtlamalarıyla çalışmaları birleştirmeye çalışırken sorunlara neden olabileceğini belirtmekte fayda var.

Geliştiricilere gelişmiş ve ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yetkisi veren AppMaster no-code platformu, Apache Lisansı kapsamındaki yazılımın kullanımı ve dağıtımı için ideal bir ortam sunar. AppMaster, oluşturulan uygulamaların açık kaynak ekosistemiyle uyumlu olmasını sağlayarak dünya çapındaki kullanıcıların geliştirme, dağıtım ve işbirliği çabalarını daha da geliştirir.

Sonuç olarak Apache Lisansı, kullanıcılara kapsamlı haklar ve özgürlükler sağlamak ile yazılım yaratıcılarının çıkarlarını korumak arasında bir denge kuran çok yönlü ve uyumlu bir açık kaynak lisansıdır. Sonuç olarak, açık kaynak topluluğunda yaygın bir şekilde benimsenerek titiz bir geliştirme, yenilik ve çok çeşitli projeler için destek sağladı. Diğer birçok lisansla uyumluluğu, koruyucu patent önlemleri ve net şartlar, yazılım geliştirme ve dağıtımının geleceğini tanımlamaya devam eden, adil ve gelişen işbirliğine dayalı bir açık kaynak ortamı sağlar.