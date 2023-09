In de context van softwarelicenties en open source verwijst 'Gesloten Bron' naar een type softwareontwikkelings- en distributiemodel waarbij de broncode van de software niet toegankelijk wordt gemaakt voor openbare weergave, wijziging of herdistributie. Deze aanpak staat in contrast met het open source-model, waarbij softwareontwikkelaars hun broncode voor iedereen beschikbaar stellen om deze te bekijken, te gebruiken en indien nodig aan te passen. Closed source-software, vaak propriëtaire software genoemd, wordt beschermd door auteursrechtwetten en bepalingen over handelsgeheimen die beperkingen stellen aan het gebruik, kopiëren, distribueren en reverse-engineering van de software. Dit model weerspiegelt een meer traditionele benadering van softwarecreatie, waarbij bedrijven of individuele ontwikkelaars propriëtaire applicaties produceren en het exclusieve eigendom van hun intellectuele eigendommen behouden.

Bij gesloten bronsoftware ontvangen de eindgebruikers doorgaans de gecompileerde uitvoerbare binaire bestanden in plaats van de originele, voor mensen leesbare broncode, waardoor gebruikers de interne werking van de software niet kunnen openen, wijzigen of begrijpen. Deze beperking is opzettelijk ingevoerd om de belangen van de ontwikkelaar of het bedrijf dat de rechten op de software bezit te beschermen. Door de broncode vertrouwelijk te houden, behouden closed source-ontwikkelaars de controle over de ontwikkeling van hun product, beperken ze de toegang tot de functies en technologie ervan en genereren ze inkomsten door klanten kosten in rekening te brengen voor licenties, onderhoud en ondersteuning.

Hoewel closed source-software minder flexibel en aanpasbaar kan zijn in vergelijking met open source-software, biedt het verschillende voordelen die bijdragen aan het wijdverbreide gebruik ervan op de markt. Closed source-ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van hun producten garanderen door de volledige controle over de ontwikkelingscyclus en updates te behouden. Ze kunnen hun klanten ook directe technische ondersteuning bieden, hun innovatieve technologieën beschermen tegen concurrenten en een inkomstenstroom veiligstellen via softwarelicentiekosten en andere strategieën om inkomsten te genereren.

Het no-code platform van AppMaster biedt klanten een probleemloze manier om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren door gegenereerde broncode te leveren voor applicaties in hun Enterprise-abonnement. Hierdoor kunnen klanten hun applicaties verder ontwikkelen en indien nodig aanpassen. Hoewel de broncode van de gegenereerde applicaties beschikbaar kan worden gesteld aan de klanten, behoudt AppMaster de rechten en eigendom van het onderliggende platform en de technologie. Het platform maakt gebruik van een combinatie van Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, Kotlin en Jetpack Compose voor Android, en SwiftUI voor iOS bij het genereren van de applicaties.

Ondanks de groeiende populariteit van open source-projecten blijft het closed source-model gangbaar in specifieke contexten waarin ontwikkelaars prioriteit geven aan het behouden van controle en het veiligstellen van hun inkomsten. Voorbeelden van succesvolle closed source-software zijn besturingssystemen zoals Microsoft Windows en macOS, maar ook desktopapplicaties zoals Microsoft Office en Adobe Creative Suite. Deze producten worden gekenmerkt door hun eigen karakter, en hun ontwikkelaars gebruiken vaak verschillende licentiemodellen om ze op de markt te brengen en onder klanten te distribueren.

Het is essentieel op te merken dat closed source-software het onderwerp is geweest van talloze debatten in de software-industrie, vooral met betrekking tot de open source-tegenhanger ervan. Sommigen beweren dat het closed source-model innovatie belemmert, omdat het gezamenlijke ontwikkeling niet aanmoedigt en andere ontwikkelaars verbiedt voort te bouwen op bestaande technologieën. Anderen beweren dat closed source-software betere stabiliteit, kwaliteit en veiligheid kan bieden, omdat de ontwikkelaars de volledige controle behouden over de evolutie van de software en kwetsbaarheden intern aanpakken voordat ze updates aan hun klanten vrijgeven.

Concluderend is closed source-software een onderscheidende benadering van softwareontwikkeling en -distributie, waarbij de broncode exclusief, bedrijfseigen en vertrouwelijk blijft. Dit model stelt ontwikkelaars in staat de controle over hun product te behouden, hun intellectuele eigendomsrechten te beschermen en inkomsten te genereren via licentiekosten en andere methoden. Hoewel het misschien niet dezelfde mate van samenwerking of vrijheid bevordert als de open source-aanpak, blijft closed source-software een belangrijke rol spelen in de software-industrie – het biedt een betrouwbaar, op de markt getest alternatief voor ontwikkelaars en bedrijven om te creëren, distribueren en geld verdienen met hun softwareapplicaties.