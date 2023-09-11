Copyleft, açık kaynaklı yazılım alanında kullanıcılara, geliştiricilere ve dağıtıcılara haklarını vermek ve korumak için yasal bir çerçeve sağlayan bir yazılım lisanslama konseptidir. Copyleft lisansının temel amacı, yazılımın açık kaynak yapısının yeniden dağıtım ve değişiklikler boyunca korunmasını sağlayarak maksimum kullanım, çalışma, uyarlama ve paylaşım özgürlüğü sağlamaktır. Korunan çalışmanın kullanımına ve değiştirilmesine kısıtlamalar getiren geleneksel telif hakkı modelinin aksine, copyleft lisansları bireylere ve kuruluşlara açık kaynak geliştirmenin işbirlikçi gücünü kullanma ve katkıda bulunma yetkisi verirken, çalışmalarının özel, kapalı amaçlarla tahsis edilmesini önler. -kaynak uygulamaları.

Copyleft kavramının temelinde, copyleft lisanslı yazılımda yapılacak herhangi bir değişikliğin veya bundan türetilen çalışmaların aynı lisans koşulları altında dağıtılması ve kaynak kodunun kamuya açık ve erişilebilir kalmasının sağlanması şartı yer alır. Bu özyinelemeli özellik, yeniliklerin ve iyileştirmelerin ortak alanda kalmasını sağlayarak, merkezi kontrole veya ticari teşviklere ihtiyaç duymadan zengin özelliklere sahip yazılımların geliştirilmesini teşvik eden işbirliğine dayalı bir ekosistemi teşvik eder.

Copyleft lisanslaması, 1980'lerde, o zamandan beri dünyada en yaygın kullanılan copyleft lisanslarından biri haline gelen GNU Genel Kamu Lisansı'nın (GPL) oluşturulmasıyla ön plana çıktı. Özgür Yazılım Vakfı'nın himayesinde Richard Stallman tarafından geliştirilen GPL, kullanıcıların yazılımı çalıştırmasına, incelemesine, değiştirmesine ve dağıtmasına izin verirken, türev çalışmaların aynı lisans koşulları altında kalmasını zorunlu kılar. Bu önemli, çığır açan lisans, günümüzde kullanılan hem copyleft hem de izin veren diğer birçok açık kaynak lisansının temelini oluşturdu.

Tüm açık kaynak lisanslarının copyleft lisanslar olarak kabul edilmediğini belirtmekte fayda var. Tüm açık kaynak lisansları kullanıcılara belirli özgürlükler tanırken, yeniden dağıtım ve değişikliklere getirdikleri kısıtlamalar bakımından farklılık gösterir. İzin verilen lisanslar olarak bilinen BSD, MIT ve Apache gibi lisanslar, değişikliklerin veya türev çalışmaların aynı lisans koşulları altında yayınlanmasını gerektirmemekte, ticari ve özel yazılımların açık kaynak kodunu minimum kısıtlamalarla içermesine olanak tanımaktadır. Bu lisanslar, açık kaynaklı yazılımların, özel uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda kullanımını ve dağıtımını teşvik eder. Buna karşılık, copyleft lisansları, değişikliklerin aynı koşullar altında yayınlanmasını zorunlu kılarak yazılımın açık kaynak yapısını korumayı, böylece işbirliğini ve paylaşılan yeniliği teşvik eden bir ekosistemi sürdürmeyi amaçlar.

Yazılım lisanslamanın doğası gereği karmaşık olması nedeniyle geliştiricilerin, kullanıcıların ve kuruluşların, özellikle açık kaynaklı projelerde kullanılanlar olmak üzere çeşitli lisanslarla ilgili sonuçların ve yükümlülüklerin farkında olması önemlidir. Copyleft ve izin veren lisanslar arasındaki farkları ve bunların ilgili yasal sonuçlarını anlamak, belirli bir proje için uygun bir lisans seçerken veya diğer projelerden bileşenleri dahil ederken hayati önem taşır. Bu tür hususlar, farklı abonelik paketleri kapsamında arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu ve çalıştırılabilir dosyalar üreten AppMaster gibi bir platformla çalışırken özellikle geçerlidir.

AppMaster platformu kullanılarak geliştirilen çözümlere copyleft lisanslı bileşenleri dahil ederken, geliştiricilerin ilgili lisans koşullarına uygunluğu sağlamaları gerekir. AppMaster oluşturduğu uygulamalar seçilen abonelik planına göre kullanılabildiğinden ve yeniden dağıtılabildiğinden, tüm açık kaynaklı yazılımların lisans sözleşmelerine uymak gerekir. Kullanıcıların copyleft bileşenlerle çalışırken, değiştirilmiş sürümleri aynı copyleft lisansı altında dağıtarak, kaynak kodunun kullanılabilirliğini sağlayarak ve belgelere uygun telif hakkı ve lisans bildirimlerini dahil ederek lisans koşullarına uyması gerekir.

Son kullanıcılara minimum kısıtlamayla kaynak koduna erişme, değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğü tanıyan copyleft lisansları, açık kaynak topluluğunun işbirlikçi gücünden yararlanarak kaliteli yazılımın geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu bağlamda, AppMaster gibi güçlü bir no-code platformun kullanılması, yazılım geliştirmeyi demokratikleştirerek ve bireylerin ve kuruluşların kendi benzersiz gereksinimlerine göre tasarlanmış sağlam, güvenli ve verimli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olarak copyleft lisanslamanın faydalarını çoğaltabilir.