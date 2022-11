Czy szukasz automatycznego systemu zarządzania operacyjnego dla swoich aplikacji? Jeśli tak, Kubernetes może być Twoim wyborem i w połączeniu z AppMaster, pomoże w hostingu aplikacji przy użyciu no-code platforma i Kubernetes funkcje. Ale najpierw trzeba wiedzieć, co Kubernetes jest, jak jego cyfrowa transformacja jest znacząca i jak działa.

Kubernetes jest również określany jako krótka forma K8s lub Kube. ostatecznie pomaga w automatyzacji aplikacji, a każde polecenie obecne wewnątrz wdrażanych aplikacji, jak postępowanie ze zmianami, i skalowanie parametrów przez transformację cyfrową, wymaga potrzeb, utrzymywanie oka na zdrowie aplikacji, a co nie, staje się łatwiejsze z Kubernetes. Ponadto, Kubernetes jest open-source aplikacji automatyzacji oprogramowania do wdrażania i zarządzania. Wiązane z ich zależności i ustaleń, kontenery są często używane do budowania nowoczesnych aplikacji.

Czym są Kubernetes klastry?

Zbiór urządzeń węzłowych obsługiwanych w celu obsługi skalowania skonteneryzowanych aplikacji, znany również jako Kubernetes klastrami. A Kubernetes Klaster musi zawierać płaszczyznę sterowania i jeden lub więcej węzłów, które są urządzeniami obliczeniowymi. Ta płaszczyzna kontrolna musi następnie obsługiwać preferowaną formę klastra, w tym aktywne aplikacje korporacyjne i obrazy kontenerów, które wykorzystują. Węzły zarządzają obciążeniami roboczymi i aplikacjami korporacyjnymi lub skonteneryzowanymi.

Zdolność do organizowania i zarządzania kontenerami w całym zespole komputerów może być wirtualna, czyli w chmurze, lub fizyczna, czyli w siedzibie firmy; oba leżą u podstaw korzyści Kubernetes. Kontenery w Kubernetes nie są przywiązane do konkretnych urządzeń. Są one nieco rozdzielone w całym klastrze.

Kto przyczynia się do. Kubernetes?

Inżynierowie z Google stworzyli i początkowo rozwijali Kubernetes. Google otwarcie mówi o tym, jak wszystko jest uruchamiane w kontenerach w firmie i był jednym z pionierów w rozwoju technologii kontenerowej Linux. (Technologia ta leży u podstaw oferty Google w zakresie budowania chmur).

Wewnętrzna platforma Google, Borg, zasila ponad 2 miliardy wdrożeń kontenerowych tygodniowo. Cyfrowa transformacja i innowacje stojące za dużą częścią Kubernetes zostały opracowane z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych podczas konstruowania Borg, prekursora Kubernetes.

Co można zrobić z Kubernetes?

Z systemem można zrobić wiele rzeczy Kubernetes które popychają niemożliwe do obsłużenia i są cyfrową transformacją i cyfrową innowacją dla Kubernetes klastrów do automatycznego działania, orkiestracji kontenerów w wielu innogy oraz optymalizacji wykorzystania pomocy poprzez konstruowanie bardziej akceptowalnego wykorzystania infrastruktury i interfejsu.

Rozwijanie i wycofywanie

Kubernetes deployment pozwala stopniowo wdrażać modyfikacje w konfiguracji lub kodzie aplikacji, jednocześnie śledząc zdrowie aplikacji, aby zapobiec masowemu zakończeniu instancji. Kubernetes Wdrożenie spowoduje cofnięcie modyfikacji, jeśli coś pójdzie nie tak. Korzystaj z rozwijającego się ekosystemu strategii wdrażania.

Równoważenie obciążeń

Twoja aplikacja nie musi być zmieniona, aby użyć nieznanego mechanizmu wykrywania usług. Pods otrzymują unikalne adresy IP przez Kubernetes, umożliwiając równoważenie obciążenia w grupie Pods pod jedną nazwą DNS.

Orkiestracja depozytów

Automatycznie wznosi się do systemu repozytorium preferowanego przez użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to magazyn prowincjonalny, technika przechowywania sieciowego, taka jak iSCSI, Cinder, NFS, lub Ceph lub ogólny dostawca budowy chmury, taki jak AWS.

Nadzór nad konfiguracją

Wdrażaj i poprawiaj enigmy, rozmieszczenie aplikacji i formatowanie bez rekonstrukcji obrazu lub ujawniania sekretów w kompozycji stosu.

Pakowanie pojemników

Automatycznie pozycjonuj kontenery przy zachowaniu dostępności w oparciu o zapotrzebowanie na zasoby i inne ograniczenia. Łącz obciążenia krytyczne i best-effort, aby zwiększyć wykorzystanie i zaoszczędzić jeszcze więcej zasobów.

Wykonanie wsadowe

Kubernetes może obsługiwać twoje zestawy kontenerów i CI obciążenia robocze i dostarczać pomoc, zwracając nieudane kontenery w razie potrzeby.

Skalowanie poziome

Możesz szybko skalować swoją aplikację w górę lub w dół za pomocą polecenia, interfejsu użytkownika lub automatycznie na podstawie wykorzystania CPU.

Samoregeneracja

Zabija kontenery, które nie reagują na zdefiniowaną przez użytkownika kontrolę stanu, restartuje uszkodzone kontenery, zastępuje i zmienia harmonogram kontenerów, gdy węzły umierają, i nie reklamuje kontenerów klientom, dopóki nie są one przygotowane do obsługi.

Zaprojektowany z myślą o rozszerzalności

Ze względu na dużą rozciągliwość, możesz dodawać funkcje do swojego Kubernetes klaster bez konieczności zmiany kodu źródłowego upstream.

IPv4 i IPv6 dual-stack

Wydawanie strąków lub usług takich jak adresy IPv4 i IPv6.

Jak Kubernetes działa?

Klaster Kubernetes klaster jest funkcjonalnym Kubernetes konfiguracja. Płaszczyzna sterowania i węzły obliczeniowe, czyli uczenie maszynowe, mogą być postrzegane jako dwa odrębne składniki Kubernetes klastra. Każdy węzeł, który może być systemem fizycznym lub wirtualnym, ma swoje własne środowisko Linux. Pods, które składają się z kontenerów, są wykonywane przez każdy węzeł. Płaszczyzna sterowania musi utrzymywać pożądany stan klastra, w tym aktywne aplikacje i obrazy kontenerów, które wykorzystują. Skonteneryzowane aplikacje i obciążenia są uruchamiane na maszynach obliczeniowych.

System operacyjny (taki jak Enterprise Linux), który Kubernetes działa na szczycie. Komunikuje się on ze strąkami uruchomionych kontenerów na węzłach. Płaszczyzna kontrolna Kubernetes płaszczyzna kontrolna dostarcza polecenia do maszyny obliczeniowej po otrzymaniu ich od administratora (lub DevOps zespołu). Ten handoff wykorzystuje różne usługi, aby automatycznie określić, który węzeł jest najbardziej odpowiedni dla danego zadania. Pożądane zadanie jest następnie przypisywane do strąków węzła po przydzieleniu zasobów.

Pożądany stan klastra Kubernetes klaster określa, jakie obciążenia lub aplikacje powinny być uruchomione wraz z obrazami, których powinny używać, zasobami, do których powinny mieć dostęp, i innymi podobnymi informacjami konfiguracyjnymi. Niewiele się zmieniło w zakresie infrastruktury, jeśli chodzi o zarządzanie kontenerami. Po prostu masz większą kontrolę nad kontenerami, ponieważ możesz zarządzać aplikacjami na wyższym poziomie bez obsługi każdego pojedynczego kontenera lub węzła.

Jesteś odpowiedzialny za definiowanie węzłów Kubernetes, strąków i kontenerów, które rezydują w nich. Kontenery są orkiestrowane za pomocą Kubernetes. To od Ciebie zależy, gdzie uruchomisz Kubernetes. Można to zrobić na serwerach fizycznych, wirtualnych maszynach uczących się, chmurach publicznych, chmurach prywatnych i chmurach hybrydowych. Fakt, że Kubernetes API działa na różnych typach infrastruktury jest jedną z jego głównych zalet.

Czy Kubernetes to samo co Docker?

Istnieje zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania o nazwie Docker do budowania, udostępniania i wykonywania poszczególnych kontenerów. Kubernetes jest rozwiązaniem do wdrażania skonteneryzowanych aplikacji w skali. Rozważ kontenery jako standardowe opakowanie dla mikroserwisów, które zawiera wszystkie niezbędne zależności i kod aplikacji. Docker jest odpowiedzialny za budowę tych skonteneryzowanych aplikacji. Wszędzie tam, gdzie może działać kontener, w tym na lokalnych serwerach, hybrydowych technologiach cloud-native, laptopach, a nawet urządzeniach brzegowych.

W nowoczesnych aplikacjach występuje wiele kontenerów. Kubernetes API odpowiada za ich uruchamianie w rzeczywistej produkcji. Skonteneryzowane aplikacje mogą autoskalować, rozszerzając lub zmniejszając moce przetwarzania, aby spełnić żądania użytkowników, ponieważ replikacja kontenerów jest prosta. Przez większość czasu, Kubernetes i Docker są technologiami komplementarnymi. Jednak, Docker oferuje również rozwiązanie znane jako Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - do uruchamiania wielkoskalowych aplikacji skonteneryzowanych.

Czym jest infrastruktura Kubernetes-native?

Zbiór zasobów (w tym serwerów, rzeczywistych lub wirtualnych maszyn, hybrydowych platform cloud-native i innych), które stanowią podstawę środowiska Kubernetes środowisko jest znane jako Kubernetes infrastruktura. Proces automatyzacji wielu operacji operacyjnych niezbędnych w czasie życia kontenera, od wdrożenia do wycofania, jest znany jako orkiestracja kontenera. Jedną z popularnych platform open-source do tego celu jest Kubernetes.

Pod maską infrastruktura i architektura Kubernetes opierają się na idei klastra, który jest zbiorem komputerów określanych jako "nodes" w tym języku. Kubernetes API pozwala na wdrażanie skonteneryzowanych obciążeń roboczych na klastrze. Węzły to komputery, które wykonują twoje skonteneryzowane obciążenia robocze, które mogą być rzeczywistymi lub wirtualnymi maszynami. Chociaż klaster często ma wiele lub więcej węzłów roboczych, każdy Kubernetes Każdy klaster zawiera węzeł kontrolny i co najmniej jeden z tych węzłów.

Kolejnym kluczowym pojęciem jest "pod". Kubernetes pojęcie; według oficjalnej dokumentacji jest to najmniejsza jednostka do wdrożenia i działa na węzłach klastra. Mówiąc inaczej, strąki stoją w różnych częściach twojej aplikacji. Chociaż czasami może uruchomić więcej niż jeden kontener, strąk zazwyczaj uruchamia tylko jeden.

Płaszczyzna sterowania jest kolejnym istotnym elementem architektury klastra. Kubernetes architektury klastra. Składa się ona z serwera API i czterech dodatkowych elementów, które skutecznie zarządzają aplikacjami i Twoimi węzłami (lub maszynami) według stanu, którego potrzebujesz.

Jakie są korzyści z infrastruktury Kubernetes-native?

Istnieje wiele korzyści płynących z infrastruktury Kubernetes infrastruktury natywnej dla przedsiębiorstw, z których niektóre wymieniono poniżej.

Agility

Agility i prostota publicznych, hybrydowych chmur natywnych technologii on-premises, aby zmniejszyć konflikt między operacjami IT i produktywnością deweloperów.

Efektywność kosztowa

Możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy i sprawić, że Twój biznes będzie opłacalny jak tylko możesz. Oszczędza pieniądze, ponieważ nie wymaga oddzielnej warstwy hiperwizora do uruchomienia VMs.

Elastyczność

Enterprise Kubernetes umożliwia produktywność deweloperów do wdrażania kontenerów, bezserwerowych aplikacji korporacyjnych i VMs, skalowanie aplikacji i infrastruktury, które sprawiają, że jest najbardziej elastyczna.

Rozszerzalność

Rozszerzalność hybrydowej chmury-natywy z wykorzystaniem Kubernetes jako warstwy fundamentalnej zarówno dla chmur prywatnych, jak i publicznych sprawia, że jest ona najbardziej rozciągliwa.

Dlaczego potrzebujesz. Kubernetes?

Możesz dystrybuować i zarządzać skonteneryzowanymi, starszymi, cloud-native i aplikacjami korporacyjnymi, które są refaktoryzowane na mikroserwisy za pomocą Kubernetes. Twój zespół rozwoju aplikacji musi być w stanie szybko opracować nowe aplikacje i usługi, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby firmy. Zaczynając od mikroserwisów w kontenerach, rozwój aplikacji w chmurze umożliwia szybsze tworzenie aplikacji i ułatwia konwersję i optymalizację istniejących programów. Wiele hostów serwerowych musi być używanych do wdrażania kontenerów, które makeupują produkcyjne aplikacje korporacyjne. Narzędzia do orkiestracji i zarządzania są dostępne dzięki Kubernetes aby wdrożyć kontenery dla tych obciążeń w skali.

Przypadek użycia w czasie rzeczywistym

Załóżmy, że stworzyłeś narzędzie do cyfrowej transformacji i zakupów online. I zamierzasz użyć kontenera do wdrożenia tej aplikacji. Docker kontenera do wdrożenia tej aplikacji. Stworzyłeś Docker obraz dla aplikacji i wdrożyłeś go jako Docker kontener. Wszystko działa bezproblemowo. W wyniku rosnącej popularności aplikacji, twoja baza klientów wzrosła. Z powodu dużego zapotrzebowania na aplikację, twój serwer ulega awarii. W tej chwili masz zaplanowaną konfigurację klastra. Więc, wyprodukowałeś pięć (5) instancji aplikacji używając Docker na jednym komputerze. Serwer może łatwo obsługiwać ruch teraz, że obciążenie zostało rozłożone. Po raz kolejny, więcej osób korzysta z twojej aplikacji. Jeden komputer nie może obsługiwać pięciu instancji jednocześnie. Zamierzałeś dodać więcej komputerów do Docker klastra kontenerów. Prawdziwy problem pojawia się właśnie tutaj.

Na jednym komputerze, Docker kontenery mogą się łatwo komunikować. Nie może jednak replikować się na wielu komputerach.

kontenery mogą się łatwo komunikować. Nie może jednak replikować się na wielu komputerach. Replikacja wymaga pewnego wysiłku. Aby stworzyć instancję N, musimy ją przerobić.

Docker nie jest w stanie określić, czy aktywny kontener uległ awarii.

nie jest w stanie określić, czy aktywny kontener uległ awarii. Musimy ponownie uruchomić kontener, jeśli jedna z nich ulegnie awarii ręcznie. Nie jest zdolny do samoleczenia.

Jak wspomniano wcześniej, potrzebujemy rozwiązania orkiestracji kontenerów, aby rozwiązać ten problem. Kubernetes jest to, że. Narzędzia do orkiestracji kontenerów są obfite. Ale wielu devów używa Kubernetes. Aplikacja dla klastrów to. Kubernetes. Podobnie jak w przypadku węzłów głównych i pomocniczych. Węzły robotnicze będą wykonywały Docker kontenery. Węzeł kontrolera przechowuje klucz-wartość meta-danych na temat Docker kontenerów, które aktualnie działają.

Kubernetes oraz DevOps

Zespoły rozwoju aplikacji i operacji są połączone w jedną grupę poprzez technikę rozwoju oprogramowania znaną jako DevOps. Technologia orkiestracji open-source o nazwie Kubernetes została stworzona, aby pomóc w zarządzaniu wdrożeniami kontenerów w skali. Istnieje jednak związek pomiędzy Kubernetes a DevOps.

Główne punkty

Kubernetes jest doskonała do tworzenia, wdrażania i rozszerzania aplikacji korporacyjnych i DevOps rurociągów ze względu na swoje funkcje i możliwości. Dzięki tym możliwościom zespoły mogą zautomatyzować ręczną pracę, której wymaga orkiestracja. Zespoły potrzebują tej automatyzacji, aby zwiększyć wydajność lub, co ważniejsze, jakość.

Możesz zbudować całą swoją infrastrukturę z Kubernetes. Kubernetes może uzyskać dostęp do swoich narzędzi i aplikacji, w tym do baz danych, portów i kontroli dostępu. Konfiguracje środowiska mogą być również zarządzane jako kod. Podczas wdrażania nowego środowiska nie zawsze trzeba uruchamiać skrypt, zamiast tego można podać Kubernetes repozytorium źródłowe zawierające pliki konfiguracyjne.

Podczas orkiestracji potoku za pomocą Kubernetes, możesz obsługiwać drobnoziarniste kontrole. Pozwala to na ograniczenie określonym rolom lub aplikacjom możliwości wykonywania określonych czynności. Na przykład, można ograniczyć testerów do budowania, a klientów do procesów wdrażania lub przeglądania.

Programiści mogą budować infrastrukturę na żądanie dzięki funkcji samoobsługowego katalogu Kubernetes. Obejmuje to usługi budowania w chmurze udostępniane za pośrednictwem otwartych standardów usług i serwerów API, takie jak AWS zasoby. Usługi te są oparte na ustawieniach, z których członkowie operacji mogą korzystać, co pomaga zachować bezpieczeństwo i kompatybilność.

Można wdrażać nowe wydania Kubernetes zasobów bez żadnych przestojów dzięki funkcjom automatycznego cofania i aktualizowania. Możesz użyć Kubernetes do dystrybucji ruchu pomiędzy dostępnymi usługami, aktualizując jeden klaster na raz, zamiast wyłączać środowiska produkcyjne i ponownie wdrażać zaktualizowane. Dzięki tym funkcjom możesz sprawnie realizować wdrożenia blue/green. Dodatkowo możesz przeprowadzić testy A/B, aby upewnić się, że funkcje produktu są pożądane i szybciej nadać priorytet nowym funkcjom klienta. Podsumowując, Kubernetes i DevOps nie są idealnie dopasowane, ale Kubernetes mogą być bardzo skutecznym narzędziem przy odpowiedniej konfiguracji. Wystarczy uważać, aby nie dać się wciągnąć zbyt głęboko i zdać sobie sprawę, że K8s nie jest uniwersalną poprawką.

AppMaster i Kubernetes

AppMaster jest no-code platforma, która umożliwia rozwój aplikacji i wszelkiego rodzaju aplikacji. Pomaga hostować aplikacje użytkowników w Kubernetes, co dodatkowo ułatwi i usprawni aplikacje dla przedsiębiorstw oraz zarządzanie tymi aplikacjami.

Dolna linia

Ponieważ Kubernetes jest open source, nie ma ustalonego systemu wsparcia dla niego, przynajmniej nie taki, który czułby się komfortowo mając swoją firmę polegać. Prawdopodobnie czułbyś się zirytowany, gdyby wystąpił problem z twoją Kubernetes z konfiguracją, gdy była ona używana w produkcji.

Wyobraź sobie Kubernetes jako silnik samochodowy. Chociaż silnik może funkcjonować samodzielnie, staje się częścią działającego pojazdu dopiero po połączeniu ze skrzynią biegów, osiami i kołami. Instalacja strony Kubernetes aby stworzyć platformę nadającą się do produkcji jest niewystarczająca. Aby Kubernetes aby działała z maksymalnym potencjałem, potrzebne są dodatkowe części. Narzędzia do obsługi sieci, bezpieczeństwa, monitorowania, zarządzania logami i uwierzytelniania muszą być dodane.

Tu właśnie wkracza AppMaster - cały samochód. Kubernetes dla firm to AppMaster. Łączy w sobie wszystkie różne technologie, w tym rejestr, sieć, telemetrię, bezpieczeństwo, automatyzację i usługi, które czynią Kubernetes solidne i praktyczne w miejscu pracy.

Twoi programiści mogą tworzyć zupełnie nowe aplikacje internetowe i korporacyjne od podstaw, hostować je i wdrażać w chmurze-natywnej ze skalowalnością, uprawnieniami i orkiestracją wymaganą do przekształcenia dobrego pomysłu w nowy biznes szybko. To wszystko jest możliwe dzięki AppMaster.

Wykorzystanie najnowszej no-code technologie i drag-and-drop interfejs runtime kontenera z solidnym backendem, możesz spróbować użyć AppMaster aby zautomatyzować operacje kontenerowe z Kubernetes projektu i stworzyć swoją aplikację mobilną lub internetową od podstaw.