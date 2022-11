Bent u op zoek naar een automatisch operationeel beheersysteem voor uw toepassingen? Zo ja, Kubernetes kan uw keuze zijn en, gecombineerd met AppMaster, zal de applicatie hosting met behulp van een no-code platform en Kubernetes functies. Maar eerst is het essentieel om te weten wat Kubernetes is, hoe de digitale transformatie ervan significant is en hoe het werkt.

Kubernetes is ook aangeduid als een korte vorm K8s of Kube. Het helpt uiteindelijk in de automatisering van uw toepassing, en elke opdracht aanwezig binnen de inzet van toepassingen, zoals het doorgaan met de wijzigingen, en schalen parameters door digitale transformatie, vereist behoeften, het houden van een oogje op de gezondheid van uw aanvraag, en wat niet, wordt gemakkelijker met Kubernetes. Bovendien, Kubernetes is een open-source applicatie automatiserende software voor implementatie en beheer. Gebundeld met hun betrouwbaarheid en regelingen, worden containers vaak gebruikt om moderne toepassingen te bouwen.

Wat zijn Kubernetes clusters?

Een stel node-apparaten die worden gebruikt voor het schalen van gecontaineriseerde toepassingen, ook bekend als Kubernetes clusters. A Kubernetes cluster moet een control plane bevatten en één of meer nodes, die computerapparaten zijn. Dat control plane moet dan de voorkeursvorm van het cluster ondersteunen, inclusief de actieve enterprise apps en de container pictures die ze gebruiken. Nodes beheren workloads en enterprise apps of gecontaineriseerde applicaties.

De capaciteit om containers te organiseren en te beheren op een verzameling computers kan bestaan uit virtuele machines, dat wil zeggen in de cloud, of fysieke machines, dat wil zeggen op locatie; beide liggen aan de basis van het voordeel van Kubernetes. Containers in Kubernetes zijn niet gebonden aan specifieke apparaten. Ze zijn enigszins gescheiden over het hele cluster.

Wie draagt bij aan Kubernetes?

Ingenieurs bij Google creëerden en ontwikkelden aanvankelijk Kubernetes. Google heeft openlijk besproken hoe alles in containers wordt uitgevoerd binnen het bedrijf en was een van de pioniers in de ontwikkeling van Linux-containertechnologie. (Deze technologie ligt ten grondslag aan Google's aanbod voor cloud-builds).

Google's interne platform, Borg, drijft wekelijks meer dan 2 miljard containerimplementaties aan. De digitale transformatie en innovatie achter een groot deel van Kubernetes werden ontwikkeld met behulp van de lessen die werden geleerd tijdens de bouw van Borg, de voorloper van Kubernetes.

Wat kunt u doen met Kubernetes?

Je kunt tal van dingen doen met het Kubernetes systeem dat het onmogelijke aan kan en een digitale transformatie en digitale innovatie voor Kubernetes clusters automatisch werken, containers orkestreren over tal van innholders en het gebruik van hulp optimaliseren door een aanvaardbaarder gebruik van infrastructuur en interface te construeren.

Rollouts en rollbacks

Kubernetes Met deployment kunt u geleidelijk wijzigingen in de configuratie of code van uw applicatie implementeren terwijl u de gezondheid van uw applicatie in de gaten houdt om massale beëindiging van instanties te voorkomen. Kubernetes deployment zal de wijziging terugdraaien als er iets fout gaat. Profiteer van het groeiende ecosysteem van implementatiestrategieën.

Belasting balanceren

Uw applicatie hoeft niet veranderd te worden om een onbekend service discovery mechanisme te gebruiken. Pods krijgen unieke IP-adressen door Kubernetes, waardoor load balancing over een groep Pods onder één DNS-naam mogelijk is.

Depository orkestratie

Stijgt automatisch op naar het opslagsysteem van uw voorkeur, of dat nu een provinciale opslagplaats is, een webopslagtechniek zoals iSCSI, Cinder, NFS, of Ceph of een algemene cloud build provider zoals AWS.

Configuratiebewaking

Implementeer en corrigeer enigma's, toepassingsindeling en opmaak zonder de image te reconstrueren of geheimen in uw stacksamenstelling prijs te geven.

Bak inpakken

Plaats containers automatisch met behoud van beschikbaarheid op basis van resourcebehoeften en andere beperkingen. Combineer kritische en best-effort workloads om het gebruik te verhogen en nog meer resources te besparen.

Batch uitvoering

Kubernetes kan uw containerset en CI workloads afhandelen en assistentie verlenen, en indien nodig mislukte containers terugsturen.

Horizontaal schalen

U kunt uw applicatie snel omhoog of omlaag schalen met behulp van een commando, een gebruikersinterface of automatisch op basis van CPU gebruik.

Zelfherstellende

Het doodt containers die niet reageren op uw door de gebruiker gedefinieerde gezondheidscontrole, herstart mislukte containers, vervangt en herschikt containers wanneer nodes sterven, en adverteert containers niet aan clients totdat ze klaar zijn om te dienen.

Ontworpen voor uitbreidbaarheid

Door de grote uitbreidbaarheid kunt u functies toevoegen aan uw Kubernetes cluster toevoegen zonder de upstream broncode te wijzigen.

IPv4 en IPv6 dual-stack

Uitgifte van pods of diensten zoals IPv4 en IPv6 adressen.

Hoe werkt Kubernetes werkt?

Het Kubernetes cluster is een functionele Kubernetes opstelling. Het besturingsvlak en de rekenknooppunten, of machine learning, kunnen worden gezien als de twee onderscheiden componenten van een Kubernetes cluster. Elk knooppunt, dat een fysiek of virtueel systeem kan zijn, heeft zijn eigen Linux-omgeving. Pods, die bestaan uit containers, worden door elk knooppunt uitgevoerd. Het besturingsvlak moet de gewenste toestand van het cluster handhaven, inclusief de actieve toepassingen en de container images die ze gebruiken. Gecontaineriseerde toepassingen en workloads worden uitgevoerd op het computationele

Besturingssysteem (zoals Enterprise Linux) dat Kubernetes bovenop draait. Het communiceert met pods van draaiende containers op de knooppunten. De Kubernetes control plane levert de commando's aan de compute machine learning na ontvangst van een beheerder (of DevOps team). Deze handoff gebruikt verschillende diensten om automatisch te bepalen welk knooppunt het meest geschikt is voor de taak. De gewenste taak wordt vervolgens toegewezen aan de pods van de node wanneer deze middelen krijgt toegewezen.

De gewenste toestand van een Kubernetes cluster specificeert welke workloads of apps moeten draaien, samen met de images die ze moeten gebruiken, de resources waartoe ze toegang moeten hebben en andere soortgelijke configuratie-informatie. Qua infrastructuur is er weinig veranderd als het gaat om het beheer van containers. Simpel gezegd heb je meer controle over containers omdat je apps op een hoger niveau kunt beheren zonder elke individuele container of node te behandelen.

U bent verantwoordelijk voor het definiëren van Kubernetes' nodes, pods en de containers die zich daarin bevinden. De containers worden georkestreerd met behulp van Kubernetes. U bepaalt zelf waar u Kubernetes. Dit kan op fysieke servers, virtuele machine-learning, publieke clouds, private clouds en hybride clouds. Het feit dat Kubernetes API draait op verschillende soorten infrastructuur is een van de belangrijkste voordelen.

Is Kubernetes hetzelfde als Docker?

Er is een set van software ontwikkelings tools genaamd Docker om individuele containers te bouwen, te delen en uit te voeren. Kubernetes is een oplossing voor het implementeren van gecontaineriseerde apps op schaal. Beschouw containers als een gestandaardiseerde verpakking voor microservices die alle noodzakelijke afhankelijkheden en applicatiecode bevat. Docker is belast met de bouw van deze gecontaineriseerde apps. Overal kan een container draaien, inclusief lokale servers, hybride cloud-native technologieën, laptops en zelfs edge devices.

Er zijn talrijke containers in moderne toepassingen. Kubernetes API is belast met het draaien ervan in daadwerkelijke productie. Gecontaineriseerde toepassingen kunnen automatisch schalen door de verwerkingscapaciteiten uit te breiden of te verminderen om te voldoen aan de verzoeken van gebruikers, omdat het repliceren van containers eenvoudig is. Het merendeel van de tijd, Kubernetes en Docker zijn complementaire technologieën. Echter, Docker biedt ook een oplossing die bekend staat als Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - voor het draaien van grootschalige gecontaineriseerde toepassingen.

Wat is Kubernetes-native infrastructuur?

De verzameling middelen (waaronder servers, echte of virtuele machine learning, hybride cloud-native platforms, en meer) die een Kubernetes omgeving staat bekend als Kubernetes infrastructuur. Het proces van het automatiseren van de vele operationele handelingen die nodig zijn voor de levensduur van een container, van implementatie tot buitengebruikstelling, staat bekend als containerorkestratie. Een geliefd open-source platform hiervoor is Kubernetes.

Onder de motorkap zijn de infrastructuur en architectuur van Kubernetes gebaseerd op het idee van een cluster, een verzameling computers die in die taal "nodes" worden genoemd. Kubernetes Met de API kunt u gecontaineriseerde workloads inzetten op de cluster. Knooppunten zijn de computers die uw gecontaineriseerde workloads uitvoeren, wat echte of virtuele machines kunnen zijn. Hoewel een cluster vaak meerdere of meer worker nodes heeft, bevat elk Kubernetes cluster bevat een controller node en ten minste één van deze worker nodes.

De "pod" is een ander cruciaal Kubernetes begrip; volgens de officiële documentatie is het de kleinste inzetbare eenheid en draait het op de knooppunten van de cluster. Anders gezegd, de pods staan voor de verschillende onderdelen van uw applicatie. Hoewel het soms meer dan één container kan draaien, draait een pod er meestal maar één.

Het controlevlak is nog een andere essentiële component van de Kubernetes clusterarchitectuur. Deze bestaat uit de API-server en vier bijkomende elementen die apps en uw nodes (of machines) efficiënt beheren volgens de staat die u nodig hebt.

Wat zijn de voordelen van Kubernetes-native infrastructuur?

Er zijn veel voordelen van enterprise Kubernetes native infrastructuur, waarvan sommige hieronder worden opgesomd.

Behendigheid

Wendbaarheid en eenvoud van de publieke, hybride cloud native technologieën on-premises om het conflict tussen IT-operaties en de productiviteit van ontwikkelaars te verminderen.

Kostenefficiënt

U kunt veel geld besparen en uw bedrijf zo kosteneffectief mogelijk maken. Het bespaart geld doordat er geen aparte hypervisorlaag nodig is om VMs te draaien.

Flexibel

Enterprise Kubernetes maakt de productiviteit van ontwikkelaars mogelijk om containers, serverloze enterprise apps en VMs in te zetten, waarbij applicaties en infrastructuur zo flexibel mogelijk worden geschaald.

Uitbreidbaarheid

De uitbreidbaarheid van de hybride cloud-native met behulp van Kubernetes als basislaag voor zowel private als publieke clouds maakt het het meest uitbreidbaar.

Waarom heeft u Kubernetes?

U kunt gecontaineriseerde, legacy, cloud-native en enterprise-apps die worden geherstructureerd tot microservices distribueren en beheren met behulp van Kubernetes. Uw app-ontwikkelteam moet snel nieuwe toepassingen en diensten kunnen ontwikkelen om aan de veranderende bedrijfsbehoeften te voldoen. Beginnend met microservices in containers, maakt cloud-native app-ontwikkeling snellere app-ontwikkeling mogelijk en wordt het eenvoudiger om bestaande programma's om te zetten en te optimaliseren. Er moeten meerdere server hosts worden gebruikt om de containers in te zetten die de productie enterprise apps maken. U beschikt over de benodigde orkestratie- en beheertools met Kubernetes om containers in te zetten voor deze workloads op schaal.

Real-time gebruik

Laten we zeggen dat u een tool hebt gemaakt voor digitale transformatie en online winkelen. En u bent van plan een Docker container te implementeren. U maakte een Docker image voor de applicatie en zette deze uit als een Docker container. Alles verloopt soepel. Door de groeiende populariteit van de applicatie is uw klantenbestand gegroeid. Door de grote vraag naar de applicatie crasht uw server. Op dit moment heeft u een cluster setup gepland. Dus, u produceerde vijf (5) instanties van de toepassing met behulp van Docker op een enkele computer. De server kan het verkeer gemakkelijk aan nu de belasting is gespreid. Nogmaals, meer mensen gebruiken uw toepassing. Eén computer kan geen vijf instanties tegelijk ondersteunen. U bent van plan meer computers toe te voegen aan het Docker container cluster. Het echte probleem ontstaat hier.

Op een enkele computer, Docker kunnen containers gemakkelijk communiceren. Het kan zichzelf echter niet repliceren over vele computers.

kunnen containers gemakkelijk communiceren. Het kan zichzelf echter niet repliceren over vele computers. Replicatie vergt enige inspanning. Om een N instance te maken, moeten we die opnieuw maken.

Docker kan niet bepalen of een actieve container is gecrasht.

kan niet bepalen of een actieve container is gecrasht. We moeten de container opnieuw opstarten als er een handmatig crasht. Hij kan zichzelf niet herstellen.

Zoals eerder vermeld, hebben we een container orkestratie oplossing nodig om het probleem op te lossen. Kubernetes is dat. Tools voor container orkestratie zijn er in overvloed. Maar veel ontwikkelaars gebruiken Kubernetes. Een toepassing voor clusters is Kubernetes. Vergelijkbaar met de master en secundaire nodes. De worker nodes voeren Docker containers. Een controller node key-value store van meta-data over de Docker containers die momenteel draaien.

Kubernetes en DevOps

App-ontwikkelings- en operationele teams worden gecombineerd in één groep via de softwareontwikkelingstechniek die bekend staat als DevOps. Een open-source orkestratietechnologie genaamd Kubernetes werd gecreëerd om te helpen bij het beheer van container deployments op schaal. Er is echter een verband tussen Kubernetes en DevOps.

Hoofdpunten

Kubernetes is uitstekend geschikt voor het ontwikkelen, implementeren en uitbreiden van bedrijfsapps en DevOps pipelines vanwege zijn functies en mogelijkheden. Dankzij deze mogelijkheden kunnen teams het handmatige werk dat orkestratie vereist automatiseren. Teams hebben deze automatisering nodig om de output of, nog belangrijker, de kwaliteit te verhogen.

U kunt uw hele infrastructuur bouwen met Kubernetes. Kubernetes toegang hebben tot uw tools en applicaties, inclusief databases, poorten en toegangscontroles. Omgevingsconfiguraties kunnen ook als code worden beheerd. Wanneer u een nieuwe omgeving implementeert, hoeft u niet altijd een script te draaien; in plaats daarvan kunt u Kubernetes een bron repository die de configuratie bestanden bevat.

Bij het orkestreren van uw pijplijn met Kuberneteskunt u fijnkorrelige controles uitvoeren. Hiermee kunt u het vermogen van specifieke rollen of applicaties om bepaalde activiteiten uit te voeren beperken. U kunt bijvoorbeeld testers beperken tot builds en klanten tot deployment of review processen.

Ontwikkelaars kunnen infrastructuur op aanvraag bouwen met de self-service catalogusfunctionaliteit van Kubernetes. Dit omvat cloud build services die beschikbaar zijn gesteld via open service- en API-serverstandaarden, zoals AWS resources. Deze diensten zijn gebaseerd op de instellingen die operations-leden mogen gebruiken, wat helpt om de beveiliging en compatibiliteit te handhaven.

U kunt nieuwe releases van Kubernetes resources inzetten zonder downtime, dankzij de automatische rollback- en rolling upgrades-functies. U kunt Kubernetes om het verkeer tussen uw toegankelijke diensten te verdelen, waarbij u één cluster tegelijk upgradet in plaats van dat u productieomgevingen moet afsluiten en bijgewerkte omgevingen opnieuw moet implementeren. U kunt efficiënt blue/green implementaties uitvoeren dankzij deze functies. Bovendien kunt u A/B-tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat productfuncties gewenst zijn en sneller prioriteit geven aan nieuwe klantfuncties. Tot besluit, Kubernetes en DevOps zijn niet perfect, maar Kubernetes kan een zeer effectief hulpmiddel zijn met een geschikte configuratie. Pas alleen op dat u er niet te diep in wordt gezogen en besef dat K8s geen universele oplossing is.

AppMaster en Kubernetes

AppMaster is een no-code platform dat app-ontwikkeling en allerlei soorten toepassingen mogelijk maakt. Het helpt bij het hosten van de gebruikersapplicaties in Kubernetes, waardoor bedrijfsapps en het beheer van deze apps verder gemakkelijker en beter worden.

De kern van de zaak

Aangezien Kubernetes open source is, is er geen gevestigd ondersteuningssysteem voor, althans niet een waar u zich comfortabel bij voelt om uw bedrijf op te laten vertrouwen. U zou het waarschijnlijk vervelend vinden als er een probleem was met uw Kubernetes als het in productie gebruikt wordt.

Stel u voor Kubernetes als een automotor. Hoewel een motor zelfstandig kan functioneren, wordt hij pas een deel van een werkend voertuig wanneer hij gekoppeld wordt aan een transmissie, assen en wielen. Het installeren van Kubernetes om een platform te creëren dat geschikt is voor productie is onvoldoende. Voor Kubernetes om maximaal te functioneren, zijn extra onderdelen nodig. Tools voor netwerken, beveiliging, monitoring, logboekbeheer en authenticatie moeten worden toegevoegd.

Dat is waar AppMaster - de hele auto - om de hoek komt kijken. Kubernetes voor bedrijven is AppMaster. Het omvat alle verschillende technologieën, waaronder register, netwerken, telemetrie, beveiliging, automatisering en diensten, die de Kubernetes solide en praktisch zijn voor de werkplek.

Uw ontwikkelaars kunnen gloednieuwe web- en bedrijfsapps vanaf nul creëren, ze hosten en ze in de cloud-native implementeren met de schaalbaarheid, autoriteit en orkestratie die nodig zijn om van een goed concept snel een nieuw bedrijf te maken. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de AppMaster.

Met behulp van de meest recente no-code technologie en drag-and-drop container runtime interface met een robuuste backend, kunt u proberen met behulp van AppMaster om uw container operaties te automatiseren met het Kubernetes project en uw mobiele of webapplicatie vanaf nul te creëren.