Êtes-vous à la recherche d'un système de gestion opérationnelle automatique pour vos applications ? Si oui, Kubernetes peut être votre choix et, combiné à AppMaster, aidera l'hébergement d'applications utilisant une no-code plate-forme et Kubernetes fonctionnalités. Mais d'abord, il est essentiel de savoir ce qu'est Kubernetes est, l'importance de sa transformation numérique et son fonctionnement.

Kubernetes est également appelé K8s ou Kube. Il contribue en fin de compte à l'automatisation de votre application, et chaque commande présente dans les applications de déploiement, comme procéder aux changements, et la mise à l'échelle des paramètres par la transformation numérique, les besoins requis, garder un œil sur la santé de votre application, et ainsi de suite, devient plus facile avec le système de gestion de l'application. Kubernetes. De plus, Kubernetes est un logiciel open-source d'automatisation des applications pour le déploiement et la gestion. Avec leur fiabilité et leurs dispositions, les conteneurs sont souvent utilisés pour construire des applications modernes.

Que sont les Kubernetes clusters ?

Un groupe de dispositifs de nœuds exploités pour gérer la mise à l'échelle des applications conteneurisées, également connu sous le nom de Kubernetes clusters. A Kubernetes cluster doit contenir un plan de contrôle et un ou plusieurs nœuds, qui sont des dispositifs informatiques. Ce plan de contrôle doit ensuite prendre en charge la forme préférée du cluster, y compris les applications d'entreprise actives et les images de conteneurs qu'elles utilisent. Les nœuds gèrent les charges de travail et les applications d'entreprise ou les applications conteneurisées.

La capacité d'organiser et de gérer des conteneurs sur un ensemble d'ordinateurs, qu'il s'agisse de machines virtuelles, c'est-à-dire dans le nuage, ou physiques, c'est-à-dire sur site, est à l'origine des avantages de Kubernetes. Les conteneurs en Kubernetes ne sont pas liés à des dispositifs spécifiques. Ils sont quelque peu séparés dans le cluster.

Qui contribue à Kubernetes?

Les ingénieurs de Google ont créé et développé initialement Kubernetes. Google a ouvertement discuté de la façon dont tout est exécuté dans des conteneurs au sein de l'entreprise et a été l'un des pionniers du développement de la technologie des conteneurs Linux. (Cette technologie est à la base des offres de construction de nuages de Google).

La plateforme interne de Google, Borg, alimente plus de 2 milliards de déploiements de conteneurs par semaine. La transformation numérique et l'innovation à l'origine d'une grande partie de Kubernetes ont été développées à partir des enseignements tirés de la construction de Borg, le précurseur de Kubernetes.

Que pouvez-vous faire avec Kubernetes?

Vous pouvez faire de nombreuses choses avec le Kubernetes système qui pousse l'impossible à gérer et à être une transformation numérique et une innovation numérique pour les Kubernetes clusters de fonctionner automatiquement, d'orchestrer des conteneurs sur de nombreux titulaires, et d'optimiser l'utilisation de l'aide en construisant une utilisation plus acceptable de l'infrastructure et de l'interface.

Déploiement et retour en arrière

Kubernetes le déploiement vous permet de déployer progressivement les modifications apportées à la configuration ou au code de votre application tout en assurant le suivi de l'état de santé de votre application afin d'éviter l'arrêt massif des instances. Kubernetes le déploiement annulera la modification si quelque chose d'imprécis se produit. Profitez de l'écosystème en expansion des stratégies de déploiement.

Équilibrage de charge

Votre application n'a pas besoin d'être modifiée pour utiliser un mécanisme de découverte de services inconnu. Les pods reçoivent des adresses IP uniques par KubernetesLes pods reçoivent des adresses IP uniques, ce qui permet d'équilibrer la charge d'un groupe de pods sous un seul nom DNS.

Orchestration des dépôts

Remonte automatiquement le système de dépôt de votre choix, qu'il s'agisse d'un entrepôt provincial, d'une technique de stockage Web comme iSCSI, Cinder, NFS ou Ceph ou d'un fournisseur de construction en nuage général comme AWS.

Surveillance de la configuration

Déployez et corrigez les énigmes, la disposition des applications et le formatage sans reconstruire l'image ni révéler les secrets de la composition de votre pile.

Positionnement des conteneurs

Positionnez automatiquement les conteneurs tout en maintenant la disponibilité en fonction des besoins en ressources et d'autres contraintes. Combinez les charges de travail critiques et celles du meilleur effort pour augmenter l'utilisation et économiser encore plus de ressources.

Exécution par lots

Kubernetes peut gérer votre ensemble de conteneurs et les charges de travail de CI et fournir une assistance, en renvoyant les conteneurs défaillants si nécessaire.

Mise à l'échelle horizontale

Vous pouvez rapidement faire évoluer votre application vers le haut ou vers le bas à l'aide d'une commande, d'une interface utilisateur ou automatiquement en fonction de l'utilisation de CPU.

Auto-réparation

Il tue les conteneurs qui ne répondent pas à votre contrôle de santé défini par l'utilisateur, redémarre les conteneurs défaillants, remplace et réordonnance les conteneurs lorsque les nœuds meurent, et n'annonce pas les conteneurs aux clients tant qu'ils ne sont pas prêts à servir.

Conçu pour être extensible

Grâce à sa grande extensibilité, vous pouvez ajouter des fonctionnalités à votre cluster de Kubernetes sans modifier le code source en amont.

IPv4 et IPv6 dual-stack

Délivrance de pods ou de services comme les adresses IPv4 et IPv6.

Le cluster Kubernetes cluster est une Kubernetes fonctionnelle. Le plan de contrôle et les nœuds de calcul, ou l'apprentissage machine, peuvent être considérés comme les deux composants distincts d'un Kubernetes cluster. Chaque nœud, qui peut être un système physique ou virtuel, possède son propre environnement Linux. Les pods, qui sont composés de conteneurs, sont exécutés par chaque nœud. Le plan de contrôle doit maintenir l'état souhaité du cluster, y compris les applications actives et les images de conteneurs qu'elles utilisent. Les applications et charges de travail conteneurisées sont exécutées sur l'apprentissage automatique.

Système d'exploitation (tel que Enterprise Linux) qui Kubernetes fonctionne par-dessus. Il communique avec les pods de conteneurs en cours d'exécution sur les nœuds. Le plan de contrôle de Kubernetes plan de contrôle transmet les commandes à la machine de calcul après les avoir reçues d'un administrateur (ou d'une équipe). DevOps équipe). Ce transfert utilise une variété de services pour déterminer automatiquement le nœud le plus approprié pour la tâche. La tâche souhaitée est ensuite attribuée aux pods du nœud lorsque des ressources lui sont allouées.

L'état souhaité d'un Kubernetes spécifie les charges de travail ou les applications qui doivent être exécutées, ainsi que les images qu'elles doivent utiliser, les ressources auxquelles elles doivent accéder et d'autres informations de configuration similaires. Peu de choses ont changé en termes d'infrastructure lorsqu'il s'agit de gérer les conteneurs. En termes simples, vous avez davantage de contrôle sur les conteneurs, car vous pouvez gérer les applications à un niveau supérieur sans avoir à manipuler chaque conteneur ou nœud individuel.

Vous êtes responsable de la définition des nœuds et des pods de Kubernetes, ainsi que des conteneurs qui y résident. Les conteneurs sont orchestrés à l'aide de Kubernetes. C'est à vous de décider où vous exécutez Kubernetes. Cela peut se faire sur des serveurs physiques, des machines virtuelles d'apprentissage, des clouds publics, des clouds privés et des clouds hybrides. Le fait que l Kubernetes API fonctionne sur divers types d'infrastructure est l'un de ses principaux avantages.

Est-ce que Kubernetes la même chose que Docker?

Il existe un ensemble d'outils de développement logiciel appelés Docker pour construire, partager et exécuter des conteneurs individuels. Kubernetes est une solution pour mettre en œuvre des applications conteneurisées à l'échelle. Les conteneurs sont considérés comme des emballages standardisés pour les microservices qui contiennent toutes les dépendances et le code d'application nécessaires. Docker est en charge de la construction de ces applications conteneurisées. Partout où un conteneur peut s'exécuter, y compris sur des serveurs locaux, des technologies cloud-natives hybrides, des ordinateurs portables et même des périphériques.

Il existe de nombreux conteneurs dans les applications modernes. Kubernetes L'API est chargée de les exécuter en production réelle. Les applications conteneurisées peuvent s'auto-échelonner en augmentant ou en diminuant les capacités de traitement pour répondre aux demandes des utilisateurs, car la réplication des conteneurs est simple. La plupart du temps, Kubernetes et Docker sont des technologies complémentaires. Cependant, Docker offre également une solution connue sous le nom de Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - pour l'exécution d'applications conteneurisées à grande échelle.

Qu'est-ce qu'une infrastructure native Kubernetes ?

L'ensemble des ressources (y compris les serveurs, les machines réelles ou virtuelles, les plates-formes hybrides "cloud-native", etc. Kubernetes environnement est appelé Kubernetes l'infrastructure. Le processus d'automatisation de nombreuses opérations opérationnelles nécessaires pendant la durée de vie d'un conteneur, du déploiement au retrait, est appelé orchestration de conteneurs. L'une des plateformes open-source les plus appréciées à cet égard est la suivante Kubernetes.

Sous le capot, l'infrastructure et l'architecture de Kubernetes sont basées sur l'idée d'un cluster, qui est un ensemble d'ordinateurs appelés "nodes" dans ce langage. Kubernetes L'API vous permet de déployer des charges de travail conteneurisées sur le cluster. Les nœuds sont les ordinateurs qui exécutent vos charges de travail conteneurisées, qui peuvent être des machines réelles ou virtuelles. Bien qu'un cluster comporte souvent plusieurs nœuds de travail ou plus, chaque cluster contient un nœud de contrôleur et au moins un nœud de contrôle. Kubernetes cluster contient un nœud contrôleur et au moins un de ces nœuds travailleurs.

Le "pod" est une autre notion cruciale Kubernetes Selon la documentation officielle, il s'agit de la plus petite unité déployable et elle fonctionne sur les nœuds du cluster. En d'autres termes, les pods représentent les différentes parties de votre application. Bien qu'il puisse occasionnellement exécuter plus d'un conteneur, un pod n'en exécute généralement qu'un seul.

Le plan de contrôle est un autre composant essentiel de l'architecture du Kubernetes cluster. Il se compose du serveur API et de quatre éléments supplémentaires qui gèrent efficacement les applications et vos nœuds (ou machines) selon l'état dont vous avez besoin.

Quels sont les avantages de l'infrastructure native Kubernetes ?

L'infrastructure native d'entreprise présente de nombreux avantages. Kubernetes native, dont certains sont énumérés ci-dessous.

Agilité

Agilité et simplicité des technologies natives du cloud public et hybride sur site pour atténuer les conflits entre les opérations informatiques et la productivité des développeurs.

Rentabilité

Vous pouvez économiser beaucoup d'argent et rendre votre entreprise rentable autant que possible. Il permet d'économiser de l'argent en ne nécessitant pas une couche d'hyperviseur distincte pour exécuter VMs.

Flexible

Entreprise Kubernetes permet la productivité des développeurs pour déployer des conteneurs, des applications d'entreprise sans serveur et VMs, en mettant à l'échelle les applications et l'infrastructure les plus flexibles.

Extensibilité

L'extensibilité de l'hybride cloud-native utilisant Kubernetes comme couche de base pour les clouds privés et publics en fait le plus extensible.

Pourquoi avez-vous besoin de Kubernetes?

Vous pouvez distribuer et gérer des applications conteneurisées, anciennes, natives et d'entreprise qui sont remaniées en microservices à l'aide des technologies suivantes Kubernetes. Votre équipe de développement d'applications doit être en mesure de développer rapidement de nouvelles applications et de nouveaux services pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise. En commençant par les microservices dans les conteneurs, le développement d'applications natives en nuage permet d'accélérer le développement d'applications et de simplifier la conversion et l'optimisation des programmes existants. Plusieurs hôtes serveurs doivent être utilisés pour déployer les conteneurs qui composent les applications d'entreprise de production. Vous disposez des outils d'orchestration et de gestion dont vous avez besoin avec Kubernetes pour déployer des conteneurs pour ces charges de travail à l'échelle.

Cas d'utilisation en temps réel

Disons que vous avez créé un outil de transformation numérique et d'achat en ligne. Et vous avez l'intention d'utiliser un Docker conteneur pour déployer cette application. Vous avez créé une Docker image pour l'application et déployé l'image en tant que Docker conteneur. Tout fonctionne sans problème. En raison de la popularité croissante de l'application, votre clientèle a augmenté. En raison de la forte demande de l'application, votre serveur tombe en panne. À l'heure actuelle, vous avez prévu une configuration en cluster. Ainsi, vous avez produit cinq (5) instances de l'application en utilisant Docker sur un seul ordinateur. Le serveur peut facilement gérer le trafic maintenant que la charge a été répartie. Une fois de plus, plus de personnes utilisent votre application. Un seul ordinateur ne peut pas supporter cinq instances à la fois. Vous avez l'intention d'ajouter d'autres ordinateurs au Docker cluster de conteneurs. Le vrai problème se pose ici.

Sur un seul ordinateur, Docker les conteneurs peuvent facilement communiquer. En revanche, il ne peut pas se répliquer sur plusieurs ordinateurs.

les conteneurs peuvent facilement communiquer. En revanche, il ne peut pas se répliquer sur plusieurs ordinateurs. La réplication demande un certain effort. Pour créer une instance N, nous devons la retravailler.

Docker est incapable de déterminer si un conteneur actif s'est écrasé.

est incapable de déterminer si un conteneur actif s'est écrasé. Nous devons redémarrer le conteneur si l'un d'eux tombe en panne manuellement. Il n'est pas capable de s'auto-réparer.

Comme mentionné précédemment, nous avons besoin d'une solution d'orchestration de conteneurs pour résoudre le problème. Kubernetes c'est que. Les outils d'orchestration de conteneurs sont nombreux. Mais beaucoup de développeurs utilisent Kubernetes. Une application pour les clusters est Kubernetes. Similaire aux nœuds maître et secondaire. Les nœuds ouvriers exécuteront Docker conteneurs. Un nœud de contrôleur qui stocke des méta-données sur les conteneurs en cours d'exécution. Docker conteneurs qui sont en cours d'exécution.

Kubernetes et DevOps

Les équipes de développement et d'exploitation des applications sont réunies en un seul groupe grâce à la technique de développement logiciel connue sous le nom de DevOps. Une technologie d'orchestration open-source appelée Kubernetes a été créée pour vous aider à gérer les déploiements de conteneurs à l'échelle. Cependant, il existe un lien entre Kubernetes et DevOps.

Points essentiels

Kubernetes est excellent pour développer, déployer et étendre les applications d'entreprise et les pipelines. DevOps pipelines d'entreprise grâce à ses fonctionnalités et ses capacités. Grâce à ces capacités, les équipes peuvent automatiser le travail manuel que nécessite l'orchestration. Les équipes ont besoin de cette automatisation pour augmenter le rendement ou, plus important encore, la qualité.

Vous pouvez construire toute votre infrastructure avec Kubernetes. Kubernetes peut accéder à vos outils et applications, y compris les bases de données, les ports et les contrôles d'accès. Les configurations d'environnement peuvent également être gérées en tant que code. Lors du déploiement d'un nouvel environnement, vous n'avez pas toujours besoin d'exécuter un script ; vous pouvez plutôt donner à . Kubernetes un référentiel de sources contenant les fichiers de configuration.

Lorsque vous orchestrez votre pipeline avec Kubernetesvous pouvez gérer des contrôles à granularité fine. Cela vous permet de restreindre la capacité de certains rôles ou applications à effectuer certaines activités. Par exemple, vous avez limité les testeurs aux constructions et les clients aux processus de déploiement ou de révision.

Les développeurs peuvent construire une infrastructure à la demande grâce à la fonctionnalité de catalogue en libre-service de Kubernetes. Celle-ci couvre les services de construction en nuage mis à disposition par le biais de services ouverts et de normes de serveur API, tels que les AWS ressources. Ces services sont basés sur les paramètres que les membres des opérations sont autorisés à utiliser, ce qui contribue à maintenir la sécurité et la compatibilité.

Vous pouvez déployer de nouvelles versions de Kubernetes ressources sans aucun temps d'arrêt grâce à ses fonctions de retour en arrière et de mise à niveau automatique. Vous pouvez utiliser Kubernetes pour répartir le trafic entre vos services accessibles, en mettant à niveau un cluster à la fois plutôt que d'avoir à fermer les environnements de production et à redéployer ceux qui ont été mis à jour. Vous pouvez réaliser efficacement des déploiements bleu/vert grâce à ces fonctionnalités. En outre, vous pouvez effectuer des tests A/B pour vous assurer que les fonctionnalités du produit sont souhaitées et donner plus rapidement la priorité aux nouvelles fonctionnalités client. En conclusion, Kubernetes et DevOps ne sont pas parfaitement adaptés, mais Kubernetes peuvent être un outil très efficace avec une configuration adaptée. Veillez simplement à ne pas vous laisser entraîner trop profondément et à réaliser que K8s n'est pas une solution universelle.

AppMaster et Kubernetes

AppMaster est une no-code plateforme qui permet le développement d'applications et de toutes sortes d'applications. Elle permet d'héberger les applications de l'utilisateur dans KubernetesLes applications d'entreprise et la gestion de ces applications seront ainsi plus faciles et plus efficaces.

Le point essentiel

Puisque Kubernetes est un logiciel libre, il n'existe pas de système de support établi, du moins pas un sur lequel votre entreprise pourrait se reposer. Vous seriez probablement ennuyé s'il y avait un problème avec votre installation lorsqu'elle est utilisée en production. Kubernetes installation lorsqu'elle est utilisée en production.

Imaginez Kubernetes comme un moteur d'automobile. Bien qu'un moteur puisse fonctionner indépendamment, il ne devient une partie d'un véhicule en état de marche que lorsqu'il est couplé à une transmission, des essieux et des roues. L'installation de Kubernetes pour créer une plate-forme adaptée à la production est insuffisante. Pour que Kubernetes fonctionne au maximum de son potentiel, des pièces supplémentaires sont nécessaires. Des outils de mise en réseau, de sécurité, de surveillance, de gestion des journaux et d'authentification doivent être ajoutés.

C'est là qu'intervient AppMaster, la voiture complète. Kubernetes pour les entreprises est AppMaster. Il intègre toutes les différentes technologies, y compris le registre, la mise en réseau, la télémétrie, la sécurité, l'automatisation et les services, qui font de AppMaster une solution solide et pratique pour le lieu de travail. Kubernetes solide et pratique pour le lieu de travail.

Vos développeurs peuvent créer de toutes pièces de toutes nouvelles applications web et d'entreprise, les héberger et les déployer dans le cloud-native avec l'évolutivité, l'autorité et l'orchestration nécessaires pour transformer rapidement un bon concept en une nouvelle entreprise. Tout cela est rendu possible par la solution AppMaster.

En utilisant les plus récentes no-code technologie et drag-and-drop l'interface du runtime de conteneur avec un backend robuste, vous pouvez essayer d'utiliser AppMaster pour automatiser vos opérations de conteneur avec le projet . Kubernetes et créer votre application mobile ou web à partir de zéro.