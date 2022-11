¿Busca un sistema de gestión operativa automática para sus aplicaciones? En caso afirmativo, Kubernetes puede ser su elección y, combinado con AppMaster, ayudará al alojamiento de aplicaciones utilizando una no-code plataforma y Kubernetes características. Pero antes, es imprescindible saber qué Kubernetes es, qué importancia tiene su transformación digital y cómo funciona.

Kubernetes también se conoce como una forma corta K8s o Kube. En última instancia, ayuda en la automatización de su aplicación, y cada comando presente dentro de las aplicaciones de despliegue, como proceder a los cambios, y los parámetros de escala por la transformación digital, requiere necesidades, mantener un ojo en la salud de su aplicación, y lo que no, se hace más fácil con Kubernetes. Además, Kubernetes es un software de automatización de aplicaciones de código abierto para el despliegue y la gestión. Junto con sus confianzas y arreglos, los contenedores se utilizan a menudo para construir aplicaciones modernas.

¿Qué son los Kubernetes clústeres?

Un grupo de dispositivos de nodos operados para manejar el escalado de aplicaciones en contenedores, también conocidos como Kubernetes clústeres. A Kubernetes clúster debe contener un plano de control y uno o más nodos, que son dispositivos informáticos. Ese plano de control debe soportar la forma preferida del clúster, incluyendo las aplicaciones empresariales activas y las imágenes de contenedores que emplean. Los nodos gestionan las cargas de trabajo y las apps empresariales o las aplicaciones en contenedores.

La capacidad de organizar y gestionar contenedores a través de un conjunto de ordenadores puede ser máquinas virtuales, es decir, en la construcción de la nube o físicas, es decir, en las instalaciones; ambas se encuentran en la raíz del beneficio de Kubernetes. Los contenedores en Kubernetes no están atados a dispositivos específicos. Están algo separados en todo el clúster.

¿Quién contribuye a Kubernetes?

Los ingenieros de Google crearon y desarrollaron inicialmente Kubernetes. Google ha hablado abiertamente de cómo se ejecuta todo en contenedores dentro de la empresa y fue uno de los pioneros en el desarrollo de la tecnología de contenedores de Linux. (Esta tecnología es la base de las ofertas de construcción en la nube de Google).

La plataforma interna de Google, Borg, impulsa más de 2.000 millones de despliegues de contenedores semanales. La transformación digital y la innovación que hay detrás de una gran parte de Kubernetes se desarrollaron utilizando las lecciones aprendidas durante la construcción de Borg, el precursor de Kubernetes.

¿Qué se puede hacer con Kubernetes?

Se pueden hacer numerosas cosas con el Kubernetes sistema que impulsan lo imposible de manejar y ser una transformación digital e innovación digital para Kubernetes los clústeres para que funcionen automáticamente, orquestar los contenedores entre numerosos titulares y optimizar el uso de la ayuda construyendo un uso más aceptable de la infraestructura y la interfaz.

Despliegues y retrocesos

Kubernetes El despliegue le permite desplegar gradualmente las modificaciones en la configuración o el código de su aplicación, al tiempo que mantiene un seguimiento de la salud de su aplicación para evitar la terminación masiva de instancias. Kubernetes El despliegue hará retroceder la modificación si ocurre algo inexacto. Benefíciese del creciente ecosistema de estrategias de despliegue.

Equilibrio de carga

No es necesario modificar su aplicación para utilizar un mecanismo de descubrimiento de servicios desconocido. Los pods reciben direcciones IP únicas por Kubernetes, lo que permite el equilibrio de carga en un grupo de Pods bajo un único nombre DNS.

Orquestación de depósitos

Asciende automáticamente al sistema de repositorio de su preferencia, ya sea un almacén provincial, una técnica de almacenamiento web como iSCSI, Cinder, NFS, o Ceph o un proveedor general de construcción en la nube como AWS.

Vigilancia de la configuración

Despliegue y corrección de enigmas, disposición de aplicaciones y formato sin reconstruir la imagen ni revelar secretos en la composición de su pila.

Embalaje de contenedores

Posicione automáticamente los contenedores manteniendo la disponibilidad en función de las necesidades de recursos y otras limitaciones. Combine las cargas de trabajo críticas y de mejor esfuerzo para aumentar la utilización y ahorrar aún más recursos.

Ejecución por lotes

Kubernetes puede manejar su conjunto de contenedores y las cargas de trabajo de CI y ofrecer asistencia, devolviendo los contenedores fallidos si es necesario.

Escalado horizontal

Puede escalar rápidamente su aplicación hacia arriba o hacia abajo mediante un comando, una interfaz de usuario o automáticamente en función del uso de CPU.

Autorreparación

Elimina los contenedores que no responden a la comprobación de estado definida por el usuario, reinicia los contenedores que fallan, sustituye y reprograma los contenedores cuando los nodos mueren y no anuncia los contenedores a los clientes hasta que estén preparados para servir.

Diseñado para la extensibilidad

Debido a su alta extensibilidad, puede añadir características a su Kubernetes sin necesidad de alterar el código fuente.

IPv4 y IPv6 dual-stack

Emisión de pods o servicios como direcciones IPv4 y IPv6.

¿Cómo funciona Kubernetes funciona?

El clúster Kubernetes clúster es una configuración Kubernetes funcional. El plano de control y los nodos de computación, o aprendizaje automático, pueden verse como los dos componentes distintos de un Kubernetes clúster. Cada nodo, que puede ser un sistema físico o virtual, tiene su propio entorno Linux. Los pods, que se componen de contenedores, son ejecutados por cada nodo. El plano de control debe mantener el estado deseado del clúster, incluyendo las aplicaciones activas y las imágenes de contenedores que utilizan. Las aplicaciones y cargas de trabajo en contenedores se ejecutan en el

Sistema operativo (como Enterprise Linux) que Kubernetes se ejecuta encima. Se comunica con los pods de contenedores en ejecución en los nodos. El Kubernetes plano de control entrega los comandos a la máquina de computación de aprendizaje después de recibirlos de un administrador (o DevOps equipo). Este traspaso utiliza una serie de servicios para determinar qué nodo es el más adecuado para la tarea de forma automática. La tarea deseada se asigna posteriormente a los pods del nodo cuando se le asignan recursos.

El estado deseado de un Kubernetes cluster especifica qué cargas de trabajo o aplicaciones deben ejecutarse junto con las imágenes que deben utilizar, los recursos a los que deben acceder y otra información de configuración similar. Poco ha cambiado en términos de infraestructura cuando se trata de gestionar contenedores. Simplemente, tienes más control sobre los contenedores, ya que puedes gestionar las aplicaciones a un nivel superior sin tener que manejar cada contenedor o nodo individual.

Usted es responsable de definir los nodos de Kubernetes, los pods y los contenedores que residen dentro de ellos. Los contenedores se orquestan utilizando Kubernetes. Depende de dónde se ejecute Kubernetes. Esto puede hacerse en servidores físicos, aprendizaje de máquinas virtuales, nubes públicas, nubes privadas y nubes híbridas. El hecho de que la Kubernetes API se ejecute en una variedad de tipos de infraestructura es uno de sus principales beneficios.

¿Es Kubernetes lo mismo que Docker?

Existe un conjunto de herramientas de desarrollo de software llamado Docker para construir, compartir y ejecutar contenedores individuales. Kubernetes es una solución para implementar aplicaciones en contenedores a escala. Considera los contenedores como un embalaje estandarizado para microservicios que contiene todas las dependencias necesarias y el código de la aplicación. Docker se encarga de construir estas aplicaciones en contenedores. Un contenedor puede ejecutarse en cualquier lugar, incluidos los servidores locales, las tecnologías nativas de la nube híbrida, los ordenadores portátiles e incluso los dispositivos de borde.

Hay numerosos contenedores en las aplicaciones modernas. Kubernetes La API se encarga de ejecutarlos en la producción real. Las aplicaciones en contenedores pueden autoescalar ampliando o reduciendo las capacidades de procesamiento para satisfacer las peticiones de los usuarios, ya que la replicación de los contenedores es sencilla. La mayoría de las veces Kubernetes y Docker son tecnologías complementarias. Sin embargo, Docker también ofrece una solución conocida como Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - para ejecutar aplicaciones en contenedores a gran escala.

¿Qué es la infraestructura nativa de Kubernetes?

El conjunto de recursos (incluyendo servidores, aprendizaje de máquinas reales o virtuales, plataformas híbridas nativas de la nube, y más) que sustentan un Kubernetes entorno se conoce como Kubernetes infraestructura. El proceso de automatización de muchas operaciones operativas necesarias para la vida de un contenedor, desde su despliegue hasta su retirada, se conoce como orquestación de contenedores. Una plataforma de código abierto muy apreciada para esto es Kubernetes.

Bajo el capó, la infraestructura y la arquitectura de Kubernetes se basan en la idea de un clúster, que es una colección de ordenadores denominada "nodes" en ese lenguaje. Kubernetes La API permite desplegar cargas de trabajo en contenedores en el clúster. Los nodos son los ordenadores que ejecutan sus cargas de trabajo en contenedores, que pueden ser máquinas reales o virtuales. Aunque un clúster suele tener varios o más nodos trabajadores, cada Kubernetes clúster contiene un nodo controlador y al menos uno de estos nodos trabajadores.

El "pod" es otra noción crucial Kubernetes noción; según la documentación oficial, es la unidad desplegable más pequeña y se ejecuta en los nodos del clúster. Dicho de otro modo, los pods sustituyen a las distintas partes de su aplicación. Aunque ocasionalmente puede ejecutar más de un contenedor, un pod normalmente sólo ejecuta uno.

El plano de control es otro componente esencial de la arquitectura de Kubernetes arquitectura del clúster. Está formado por el servidor de la API y cuatro elementos adicionales que gestionan eficazmente las aplicaciones y sus nodos (o máquinas) según el estado que necesite.

¿Cuáles son las ventajas de la infraestructura nativa de Kubernetes?

Son muchas las ventajas de la infraestructura nativa de la empresa Kubernetes nativa de la empresa, algunas de las cuales se enumeran a continuación.

Agilidad

Agilidad y simplicidad de las tecnologías nativas de la nube pública e híbrida en las instalaciones para disminuir el conflicto entre las operaciones de TI y la productividad de los desarrolladores.

Eficiencia de costes

Puede ahorrar mucho dinero y hacer que su empresa sea lo más rentable posible. Ahorra dinero al no necesitar una capa de hipervisor independiente para ejecutar VMs.

Flexible

Empresa Kubernetes permite la productividad del desarrollador para desplegar contenedores, aplicaciones empresariales sin servidor y VMs, escalando las aplicaciones y la infraestructura que la hace más flexible.

Extensibilidad

La extensibilidad de la nube híbrida-nativa utilizando Kubernetes como capa fundacional tanto para nubes privadas como públicas la hace la más extensible.

¿Por qué necesita Kubernetes?

Puede distribuir y gestionar aplicaciones en contenedores, heredadas, nativas de la nube y empresariales que se están refactorizando en microservicios con la ayuda de Kubernetes. Su equipo de desarrollo de aplicaciones debe ser capaz de desarrollar rápidamente nuevas aplicaciones y servicios para satisfacer las cambiantes necesidades de la empresa. Empezando por los microservicios en contenedores, el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube permite un desarrollo más rápido de las aplicaciones y simplifica la conversión y optimización de los programas existentes. Es necesario utilizar varios hosts de servidor para desplegar los contenedores que componen las aplicaciones empresariales de producción. Tiene las herramientas de orquestación y gestión que necesita con Kubernetes para desplegar contenedores para estas cargas de trabajo a escala.

Caso de uso en tiempo real

Supongamos que ha creado una herramienta para la transformación digital y las compras en línea. Y pretendes utilizar un Docker contenedor para desplegar esta aplicación. Hiciste una Docker imagen para la aplicación y desplegaste la imagen como un Docker contenedor. Todo funciona sin problemas. Como resultado de la creciente popularidad de la aplicación, su base de clientes ha crecido. Debido a la alta demanda de la aplicación, su servidor se bloquea. En este momento, tienes planeada una configuración de clúster. Entonces, usted produjo cinco (5) instancias de la aplicación usando Docker en un solo ordenador. El servidor puede manejar fácilmente el tráfico ahora que la carga se ha repartido. Una vez más, más personas están utilizando su aplicación. Un ordenador no puede soportar cinco instancias a la vez. Usted tiene la intención de añadir más ordenadores al Docker clúster de contenedores. El verdadero problema surge aquí.

En un solo ordenador Docker los contenedores pueden comunicarse fácilmente. Sin embargo, no puede replicarse en muchos ordenadores.

los contenedores pueden comunicarse fácilmente. Sin embargo, no puede replicarse en muchos ordenadores. La replicación requiere cierto esfuerzo. Para hacer una instancia N, tenemos que rehacerla.

Docker es incapaz de determinar si un contenedor activo se ha colapsado.

es incapaz de determinar si un contenedor activo se ha colapsado. Tenemos que reiniciar el contenedor si uno se cuelga manualmente. No es capaz de auto-repararse.

Como se mencionó anteriormente, necesitamos una solución de orquestación de contenedores para resolver el problema. Kubernetes es que. Las herramientas para la orquestación de contenedores son abundantes. Pero muchos desarrolladores utilizan Kubernetes. Una aplicación para clusters es Kubernetes. Similar a los nodos maestro y secundario. Los nodos trabajadores ejecutarán Docker contenedores. Un nodo controlador almacén de valores clave de metadatos sobre los Docker contenedores que están operando en ese momento.

Kubernetes y DevOps

Los equipos de desarrollo de aplicaciones y de operaciones se combinan en un solo grupo mediante la técnica de desarrollo de software conocida como DevOps. Una tecnología de orquestación de código abierto llamada Kubernetes fue creada para ayudar a gestionar los despliegues de contenedores a escala. Sin embargo, existe un vínculo entre Kubernetes y DevOps.

Puntos principales

Kubernetes es excelente para desarrollar, desplegar y ampliar aplicaciones empresariales y DevOps pipelines debido a sus características y capacidades. Gracias a estas capacidades, los equipos pueden automatizar el trabajo manual que requiere la orquestación. Los equipos necesitan esta automatización para aumentar la producción o, lo que es más importante, la calidad.

Puede construir toda su infraestructura con Kubernetes. Kubernetes puede acceder a sus herramientas y aplicaciones, incluidas las bases de datos, los puertos y los controles de acceso. Las configuraciones del entorno también pueden gestionarse como código. Al desplegar un nuevo entorno, no siempre es necesario ejecutar un script; en su lugar, puede dar Kubernetes un repositorio de fuentes que contenga los archivos de configuración.

Al orquestar su canalización con Kubernetespuede manejar controles de grano fino. Esto le permite restringir la capacidad de roles o aplicaciones específicas para realizar determinadas actividades. Por ejemplo, puede restringir a los probadores a las construcciones, mientras que limita a los clientes a los procesos de despliegue o revisión.

Los desarrolladores pueden construir infraestructura bajo demanda con la funcionalidad de catálogo de autoservicio de Kubernetes. Esto cubre los servicios de construcción en la nube que se ponen a disposición a través de los estándares de servicios abiertos y servidores de API, como AWS recursos. Estos servicios se basan en las configuraciones que los miembros de las operaciones están autorizados a utilizar, lo que ayuda a mantener la seguridad y la compatibilidad.

Puede desplegar nuevas versiones de Kubernetes recursos sin ningún tiempo de inactividad gracias a sus funciones de reversión y actualizaciones automáticas. Puede utilizar Kubernetes para distribuir el tráfico entre sus servicios accesibles, actualizando un clúster a la vez en lugar de tener que apagar los entornos de producción y volver a desplegar los actualizados. Gracias a estas características, puede completar eficientemente los despliegues azul/verde. Además, puede realizar pruebas A/B para asegurarse de que las características del producto son las deseadas y priorizar las nuevas características del cliente más rápidamente. En conclusión, Kubernetes y DevOps no son un ajuste perfecto, pero Kubernetes pueden ser una herramienta muy eficaz con una configuración adecuada. Sólo hay que tener cuidado de no dejarse llevar demasiado y darse cuenta de que K8s no es una solución universal.

AppMaster y Kubernetes

AppMaster es una no-code plataforma que permite el desarrollo de apps y todo tipo de aplicaciones. Ayuda a alojar las aplicaciones de los usuarios en Kubernetes, lo que facilitará y mejorará las aplicaciones de empresa y la gestión de las mismas.

El resultado final

Dado que Kubernetes es de código abierto, no hay un sistema de soporte establecido para él, al menos no uno con el que te sientas cómodo para que tu empresa confíe. Probablemente se sentiría molesto si hubiera un problema con su Kubernetes cuando se utilizara en producción.

Imagine Kubernetes como un motor de automóvil. Aunque un motor puede funcionar de forma independiente, sólo se convierte en parte de un vehículo en funcionamiento cuando se acopla con una transmisión, ejes y ruedas. La instalación de Kubernetes para crear una plataforma apta para la producción es insuficiente. Para que Kubernetes que funcione a su máximo potencial, se necesitan piezas adicionales. Hay que añadir herramientas para la creación de redes, la seguridad, la supervisión, la gestión de registros y la autenticación.

Ahí es donde entra AppMaster, el coche completo. Kubernetes para las empresas es AppMaster. Incorpora todas las diferentes tecnologías, incluyendo el registro, la red, la telemetría, la seguridad, la automatización y los servicios, que hacen Kubernetes sólido y práctico para el lugar de trabajo.

Sus desarrolladores pueden crear nuevas aplicaciones web y empresariales desde cero, alojarlas y desplegarlas en la nube nativa con la escalabilidad, autoridad y orquestación necesarias para convertir un buen concepto en un nuevo negocio rápidamente. Todo esto es posible gracias a la AppMaster.

Utilizando la más reciente no-code tecnología y drag-and-drop interfaz de tiempo de ejecución de contenedores con un robusto backend, puede intentar utilizar AppMaster para automatizar sus operaciones de contenedor con el Kubernetes proyecto y crear su aplicación móvil o web desde cero.