Está à procura de um sistema de gestão operacional automático para as suas aplicações? Se Sim, Kubernetes pode ser a sua escolha e, combinado com AppMaster, irá ajudar o alojamento da aplicação utilizando um no-code plataforma e Kubernetes características. Mas primeiro, é essencial saber o que Kubernetes é, como a sua transformação digital é significativa e como funciona.

Kubernetes é também referido como um pequeno formulário K8s ou Kube. Em última análise, ajuda na automatização da sua aplicação, e cada comando presente dentro das aplicações de implantação, como proceder às alterações, e escalar parâmetros por transformação digital, requer necessidades, mantendo-se atento à saúde da sua aplicação, e o que não for, torna-se mais fácil com Kubernetes. Além disso, Kubernetes é uma aplicação de código aberto que automatiza software para implementação e gestão. Agrupados com as suas dependências e arranjos, os contentores são frequentemente utilizados para construir aplicações modernas.

O que são Kubernetes clusters?

Um grupo de dispositivos de nódulos operados para lidar com aplicações em contentores em escala, também conhecidos como Kubernetes clusters. A Kubernetes cluster deve conter um plano de controlo e um ou mais nós, que são dispositivos informáticos. Esse plano de controlo deve então suportar a forma preferida do aglomerado, incluindo as aplicações empresariais activas e as imagens do contentor que empregam. Os nós gerem cargas de trabalho e aplicações empresariais ou aplicações contentorizadas.

A capacidade de organizar e gerir contentores através de um conjunto de computadores pode ser máquinas virtuais, isto é, na construção de nuvens ou físicas, isto é, no local; ambas estão na raiz do benefício de Kubernetes. Os contentores em Kubernetes não estão ligados a dispositivos específicos. Estão de certa forma separados em todo o agrupamento.

Quem contribui para Kubernetes?

Engenheiros no Google criaram e desenvolveram inicialmente Kubernetes. O Google discutiu abertamente como tudo é gerido em contentores dentro da empresa e foi um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia de contentores Linux. (Esta tecnologia está subjacente às ofertas de construção de nuvens da Google).

A plataforma interna da Google, Borg, alimenta semanalmente mais de 2 mil milhões de contentores. A transformação e inovação digital por detrás de uma grande parte de Kubernetes foram desenvolvidos utilizando as lições aprendidas durante a construção Borg, precursor de Kubernetes.

O que se pode fazer com Kubernetes?

Pode fazer numerosas coisas com o Kubernetes que empurram o impossível para o impossível e ser uma transformação digital e uma inovação digital para Kubernetes clusters para trabalharem automaticamente, orquestrar contentores em inúmeros innholders, e optimizar a utilização da ajuda através da construção de uma utilização mais aceitável da infra-estrutura e da interface.

Rollouts e rollbacks

Kubernetes A implementação permite-lhe implementar gradualmente modificações na configuração ou no código da sua aplicação, mantendo ao mesmo tempo um registo da saúde da sua aplicação para evitar o encerramento de instâncias em massa. Kubernetes A implementação irá fazer retroceder a modificação se algo correr mal. Lucrar com o ecossistema em expansão das estratégias de implementação.

Balanceamento de carga

A sua aplicação não precisa de ser modificada para utilizar um mecanismo de descoberta de serviços desconhecido. As cápsulas recebem endereços IP únicos por Kubernetes, permitindo o equilíbrio de carga num grupo de Pods sob um único nome DNS.

Orquestração depositária

Ascende automaticamente ao sistema de repositório da sua preferência, quer seja um armazém provincial, uma técnica de armazenamento web como iSCSI, Cinder, NFS, ou Ceph ou um fornecedor geral de construção de nuvens como AWS.

Vigilância da configuração

Implantar e corrigir enigmas, arranjos de aplicação e formatação sem reconstruir a imagem ou revelar segredos na composição da sua pilha.

Embalagem do contentor

Posiciona automaticamente os contentores mantendo a disponibilidade com base nas necessidades de recursos e outras restrições. Combinar cargas de trabalho críticas e de melhor esforço para aumentar a utilização e poupar ainda mais recursos.

Execução em lote

Kubernetes pode manusear o seu conjunto de contentores e CI cargas de trabalho e prestar assistência, devolvendo contentores avariados se necessário.

Escala horizontal

Pode escalar rapidamente a sua aplicação para cima ou para baixo utilizando um comando, uma interface de utilizador, ou automaticamente com base na utilização de CPU.

Self-healing

Mata contentores que não respondem ao seu controlo de saúde definido pelo utilizador, reinicia contentores falhados, substitui e reescalona contentores quando os nós morrem, e não anuncia contentores aos clientes até que estes estejam preparados para servir.

Concebido para extensibilidade

Devido à sua elevada extensibilidade, pode acrescentar características ao seu Kubernetes cluster sem alterar o código fonte a montante.

IPv4 e IPv6 dual-stack

Emissão de cápsulas ou serviços como IPv4 e IPv6 endereços.

Como é que o Kubernetes trabalho?

O Kubernetes é um aglomerado funcional Kubernetes configuração. O plano de controlo e os nós de computação, ou aprendizagem de máquinas, podem ser vistos como os dois componentes distintos de uma Kubernetes de grupo. Cada nó, que pode ser um sistema físico ou virtual, tem o seu próprio ambiente Linux. As cápsulas, que são compostas por contentores, são executadas por cada nó. O plano de controlo deve manter o estado desejado do cluster, incluindo as aplicações activas e as imagens dos contentores que utilizam. As aplicações contentorizadas e as cargas de trabalho são executadas na aprendizagem da máquina de computação.

Sistema operativo (como o Enterprise Linux) que Kubernetes funciona em cima de. Comunica com as cápsulas de contentores em funcionamento nos nós. O Kubernetes plano de controlo entrega os comandos à aprendizagem da máquina de computação depois de os receber de um administrador (ou DevOps equipa). Esta entrega utiliza uma variedade de serviços para determinar qual o nó mais apropriado para a tarefa automaticamente. A tarefa desejada é subsequentemente atribuída às cápsulas do nó quando são atribuídos recursos.

O estado desejado de um Kubernetes cluster especifica que cargas de trabalho ou aplicações devem ser executadas juntamente com as imagens que devem utilizar, os recursos a que devem aceder, e outras informações de configuração semelhantes. Pouco mudou em termos de infra-estrutura quando se trata de gerir contentores. Simplificando, tem mais controlo sobre os contentores uma vez que pode gerir aplicações a um nível superior sem manusear cada contentor ou nó individual.

É responsável por definir os nós, as cápsulas e os contentores de Kubernetes que residem no seu interior. Os contentores são orquestrados utilizando Kubernetes. É a si que compete onde corre Kubernetes. Isto pode ser feito em servidores físicos, aprendizagem de máquinas virtuais, nuvens públicas, nuvens privadas, e nuvens híbridas. O facto de que Kubernetes O API funciona com uma variedade de tipos de infra-estruturas é um dos seus principais benefícios.

É Kubernetes o mesmo que Docker?

Existe um conjunto de ferramentas de desenvolvimento de software chamado Docker para construir, partilhar e executar contentores individuais. Kubernetes é uma solução para a implementação de aplicações contentorizadas à escala. Considere os recipientes como embalagens padronizadas para microserviços que contenham todas as dependências e código de aplicação necessários. Docker está encarregue de construir estas aplicações contentorizadas. Em qualquer lugar onde um contentor possa funcionar, incluindo servidores locais, tecnologias híbridas nativas de nuvens, computadores portáteis e até dispositivos de borda.

Existem numerosos contentores em aplicações modernas. Kubernetes A API está encarregue de os executar na produção real. As aplicações de contentores podem ser auto-escalonadas, expandindo ou diminuindo as capacidades de processamento para satisfazer os pedidos dos utilizadores, porque a replicação de contentores é simples. A maioria das vezes, Kubernetes e Docker são tecnologias complementares. No entanto, Docker também oferece uma solução conhecida como Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - para a execução de aplicações em grande escala em contentores.

O que é a infra-estrutura Kubernetes-nativa?

A colecção de recursos (incluindo servidores, aprendizagem de máquinas reais ou virtuais, plataformas híbridas nativas de nuvens, e mais) que sustentam uma Kubernetes ambiente é conhecido como Kubernetes infra-estruturas. O processo de automatização de muitas operações operacionais necessárias para a vida útil de um contentor, desde o seu lançamento até à sua reforma, é conhecido como orquestração de contentores. Uma plataforma de código-fonte aberto muito apreciada para o efeito é Kubernetes.

Sob o capô, a infra-estrutura e a arquitectura de Kubernetes baseiam-se na ideia de um cluster, que é uma colecção de computadores referida como "nodes" nessa língua. Kubernetes A API permite a distribuição de cargas de trabalho em contentores para o cluster. Os nós são os computadores que executam as suas cargas de trabalho em contentor, que podem ser máquinas reais ou virtuais. Embora um cluster tenha frequentemente vários ou mais nós de trabalhadores, cada Kubernetes cluster contém um nó controlador e pelo menos um destes nós trabalhadores.

O "pod" é outro ponto crucial Kubernetes noção; de acordo com a documentação oficial, é a mais pequena unidade destacável e funciona nos nós do aglomerado. Colocando de outra forma, as cápsulas substituem as várias partes da sua aplicação. Embora ocasionalmente possa funcionar com mais do que um contentor, uma cápsula normalmente só funciona com um.

O plano de controlo é ainda outro componente essencial do Kubernetes arquitectura de clusters. Esta consiste no servidor API e quatro elementos adicionais que gerem eficientemente as aplicações e os seus nós (ou máquinas) pelo estado de que necessita.

Quais são os benefícios das infra-estruturas nativas Kubernetes?

Há muitos benefícios da empresa Kubernetes infra-estruturas nativas, algumas das quais são enumeradas abaixo.

Agilidade

Agilidade e simplicidade do público, tecnologias híbridas nativas da nuvem no local para diminuir o conflito entre as operações de TI e a produtividade dos desenvolvedores.

Eficiência de custos

Pode poupar muito dinheiro e tornar o seu negócio tão rentável quanto possível. Poupa dinheiro ao não necessitar de uma camada hipervisora separada para gerir VMs.

Flexível

Empresa Kubernetes permite a produtividade do desenvolvedor para implementar contentores, aplicações empresariais sem servidor, e VMs, aplicações e infra-estruturas de escala que a tornam mais flexível.

Extensibilidade

A extensibilidade da nuvem híbrida nativa utilizando Kubernetes uma vez que a camada fundacional tanto para as nuvens privadas como públicas a torna a mais extensível.

Porque é que precisa de Kubernetes?

Pode distribuir e gerir aplicações contentorizadas, legadas, nativas das nuvens e empresariais que estão a ser refacturadas em micro-serviços com a ajuda de Kubernetes. A sua equipa de desenvolvimento de aplicações deve ser capaz de desenvolver rapidamente novas aplicações e serviços para satisfazer as necessidades das empresas em mudança. Começando com microserviços em contentores, o desenvolvimento de aplicações nativas da nuvem permite um desenvolvimento mais rápido de aplicações e torna mais simples a conversão e optimização dos programas existentes. Devem ser utilizados múltiplos anfitriões de servidores para implementar os contentores que compõem as aplicações empresariais de produção. Dispõe das ferramentas de orquestração e gestão de que necessita com Kubernetes para distribuir contentores para estas cargas de trabalho à escala.

Caso de utilização em tempo real

Digamos que criou uma ferramenta para a transformação digital e as compras em linha. E pretendia utilizar um Docker contentor para a implantação desta aplicação. Fez um Docker imagem para a aplicação e implantou a imagem como um Docker contentor. Tudo está a funcionar bem. Como resultado da popularidade crescente da aplicação, a sua base de clientes tem crescido. Devido à elevada procura de aplicações, o seu servidor trava. Neste momento, tem uma configuração de cluster planeada. Assim, produziu cinco (5) instâncias da aplicação usando Docker num único computador. O servidor pode facilmente lidar com o tráfego agora que a carga foi distribuída. Mais uma vez, mais pessoas estão a utilizar a sua aplicação. Um computador não pode suportar cinco instâncias ao mesmo tempo. Pretendia adicionar mais computadores ao Docker aglomerado de contentores. A verdadeira questão surge aqui mesmo.

Num único computador, Docker os contentores podem facilmente comunicar. No entanto, não se pode replicar em muitos computadores.

os contentores podem facilmente comunicar. No entanto, não se pode replicar em muitos computadores. A replicação requer algum esforço. Para fazer uma N instância, temos de a retrabalhar.

Docker é incapaz de determinar se um contentor activo se avariou.

é incapaz de determinar se um contentor activo se avariou. Temos de reiniciar o contentor se um se avariar manualmente. Não é capaz de se auto-regenerar.

Como mencionado anteriormente, necessitamos de uma solução de orquestração de contentores para resolver o problema. Kubernetes é isso. As ferramentas para a orquestração de contentores são abundantes. Mas muitos dispositivos utilizam Kubernetes. Uma aplicação para clusters é Kubernetes. Semelhante aos nós principais e secundários. Os nós de trabalhadores executarão Docker contentores. Um armazém de meta-dados sobre o valor do nó controlador de Docker contentores que estão actualmente em funcionamento.

Kubernetes e DevOps

As equipas de desenvolvimento e operação de aplicações são combinadas num único grupo através da técnica de desenvolvimento de software conhecida como DevOps. Uma tecnologia de orquestração de código aberto chamada Kubernetes foi criado para o assistir na gestão de destacamentos de contentores em escala. No entanto, existe uma ligação entre Kubernetes e DevOps.

Pontos principais

Kubernetes é excelente para desenvolver, implantar e expandir aplicações empresariais e DevOps gasodutos, devido às suas características e capacidades. Graças a estas capacidades, as equipas podem automatizar o trabalho manual que a orquestração requer. As equipas precisam desta automatização para aumentar a produção ou, mais significativamente, a qualidade.

Pode construir toda a sua infra-estrutura com Kubernetes. Kubernetes pode aceder às suas ferramentas e aplicações, incluindo bases de dados, portos, e controlos de acesso. As configurações ambientais também podem ser geridas como código. Ao implementar um novo ambiente, nem sempre precisa de executar um script; em vez disso, pode dar Kubernetes um repositório de fontes com os ficheiros de configuração.

Ao orquestrar o seu pipeline com Kubernetespode manusear controlos de granulometria fina. Isto permite-lhe restringir funções específicas ou a capacidade das aplicações para realizar actividades específicas. Por exemplo, restringiu os testadores à construção, limitando os clientes a processos de implementação ou revisão.

Os programadores podem construir infra-estruturas a pedido com a funcionalidade do catálogo de auto-atendimento da Kubernetes. Isto abrange serviços de construção de nuvens disponibilizados através de padrões de serviço aberto e de servidor API, tais como AWS recursos. Estes serviços baseiam-se nas configurações que os membros das operações estão autorizados a utilizar, o que ajuda a manter a segurança e a compatibilidade.

É possível implementar novas versões de Kubernetes recursos sem qualquer tempo de paragem graças às suas características de rollback e de actualização de rolamento automatizados. Pode utilizar Kubernetes para distribuir o tráfego entre os seus serviços acessíveis, actualizando um agrupamento de cada vez em vez de ter de desligar os ambientes de produção e de voltar a instalar os actualizados. Pode completar eficazmente as implantações azul/verde graças a estas características. Além disso, pode fazer testes A/B para assegurar que as características do produto são desejadas e dar prioridade a novas características do cliente mais rapidamente. Em conclusão, Kubernetes e DevOps não são um ajuste perfeito, mas Kubernetes pode ser uma ferramenta muito eficaz com uma configuração adequada. Basta ter cuidado para não ser sugado demasiado fundo e perceber que K8s não é uma solução universal.

AppMaster e Kubernetes

AppMaster é um no-code plataforma que permite o desenvolvimento de aplicações e todo o tipo de aplicações. Ajuda a alojar as aplicações dos utilizadores em Kubernetesque tornará ainda mais fáceis e melhores as aplicações empresariais e a gestão destas aplicações.

O resultado final

Desde Kubernetes é de fonte aberta, não existe um sistema de apoio estabelecido para ele, pelo menos não um em que se sinta à vontade para ter a sua empresa a contar. Sentir-se-ia provavelmente incomodado se houvesse um problema com a sua empresa. Kubernetes configuração quando estava a ser utilizado na produção.

Imagine Kubernetes como um motor de automóvel. Embora um motor possa funcionar independentemente, só se torna parte de um veículo de trabalho quando acoplado a uma transmissão, eixos, e rodas. Instalando Kubernetes para criar uma plataforma apta para a produção é insuficiente. Para Kubernetes para operar no seu potencial máximo, são necessárias peças adicionais. Devem ser acrescentadas ferramentas para a ligação em rede, segurança, monitorização, gestão de registos e autenticação.

É aí que entra o AppMaster - o carro todo -. Kubernetes para as empresas é AppMaster. Incorpora todas as diferentes tecnologias, incluindo registo, redes, telemetria, segurança, automatização e serviços, que fazem Kubernetes sólido e prático para o local de trabalho.

Os seus criadores podem criar aplicações web e empresariais novinhas em folha, hospedá-las e implementá-las na nuvem - com a escalabilidade, autoridade e orquestração necessárias para transformar rapidamente um bom conceito num novo negócio. Tudo isto é possível graças à AppMaster.

Utilizando a mais recente no-code tecnologia e drag-and-drop interface de tempo de execução de contentores com um backend robusto, pode tentar usar AppMaster para automatizar as suas operações de contentores com o Kubernetes e criar o seu telemóvel ou aplicação web a partir do zero.