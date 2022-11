Sind Sie auf der Suche nach einem automatischen Betriebsmanagementsystem für Ihre Anwendungen? Wenn ja, Kubernetes Ihre Wahl sein und kann in Kombination mit AppMasterdem Anwendungshosting mit einer no-code Plattform und Kubernetes Funktionen. Aber zunächst ist es wichtig zu wissen, was Kubernetes ist, welche Bedeutung die digitale Transformation hat und wie sie funktioniert.

Kubernetes wird auch als Kurzform K8s oder Kube bezeichnet. Es hilft letztendlich bei der Automatisierung Ihrer Anwendung, und jeder Befehl, der innerhalb der bereitstellenden Anwendungen vorhanden ist, wie das Fortfahren mit den Änderungen und Skalierungsparametern durch die digitale Transformation, benötigt, ein Auge auf die Gesundheit Ihrer Anwendung zu haben, und was nicht, wird einfacher mit Kubernetes. Darüber hinaus, Kubernetes ist eine Open-Source-Anwendungsautomatisierungssoftware für die Bereitstellung und Verwaltung. In Verbindung mit ihren Abhängigkeiten und Arrangements werden Container häufig zum Aufbau moderner Anwendungen verwendet.

Was sind Kubernetes Cluster?

Ein Bündel von Knotengeräten, die für die Skalierung von containerisierten Anwendungen betrieben werden, auch bekannt als Kubernetes Clustern. A Kubernetes Cluster muss eine Steuerungsebene und einen oder mehrere Knoten enthalten, bei denen es sich um Computergeräte handelt. Diese Steuerungsebene muss dann die bevorzugte Form des Clusters unterstützen, einschließlich der aktiven Unternehmensanwendungen und der von ihnen verwendeten Container-Bilder. Die Knoten verwalten Workloads und Unternehmensanwendungen oder containerisierte Anwendungen.

Die Fähigkeit, Container über eine Ansammlung von Computern zu organisieren und zu verwalten, können virtuelle Maschinen, d. h. in der Cloud, oder physische Computer, d. h. vor Ort, sein; beide liegen dem Nutzen von Kubernetes zugrunde. Container in Kubernetes sind nicht an bestimmte Geräte gebunden. Sie sind über den gesamten Cluster verteilt.

Wer trägt bei zu Kubernetes?

Google-Ingenieure kreierten und entwickelten zunächst Kubernetes. Google hat offen darüber gesprochen, wie alles innerhalb des Unternehmens in Containern ausgeführt wird, und war einer der Pioniere bei der Entwicklung der Linux-Container-Technologie. (Diese Technologie liegt den Cloud-Angeboten von Google zugrunde.)

Googles interne Plattform, Borg, steuert wöchentlich über 2 Milliarden Container-Bereitstellungen. Die digitale Transformation und Innovation, die hinter einem großen Teil der Kubernetes wurden auf der Grundlage der Erfahrungen entwickelt, die bei der Entwicklung von Borg, dem Vorläufer von Kubernetes, gemacht wurden.

Was können Sie tun mit Kubernetes?

Man kann mit dem System zahlreiche Dinge tun Kubernetes System tun, die das Unmögliche möglich machen und eine digitale Transformation und digitale Innovation für Kubernetes Cluster automatisch arbeiten zu lassen, Container über zahlreiche Hosts hinweg zu orchestrieren und die Nutzung der Hilfe zu optimieren, indem man eine akzeptablere Nutzung der Infrastruktur und der Schnittstelle aufbaut.

Rollouts und Rollbacks

Kubernetes Mit Deployment können Sie schrittweise Änderungen an der Konfiguration oder am Code Ihrer Anwendung bereitstellen und dabei den Zustand Ihrer Anwendung im Auge behalten, um ein massenhaftes Beenden der Instanzen zu verhindern. Kubernetes Deployment macht die Änderungen rückgängig, wenn etwas schief läuft. Profitieren Sie von dem wachsenden Ökosystem an Bereitstellungsstrategien.

Lastausgleich

Ihre Anwendung muss nicht geändert werden, um einen unbekannten Service-Erkennungsmechanismus zu verwenden. Pods erhalten eindeutige IP-Adressen von KubernetesDies ermöglicht den Lastausgleich über eine Gruppe von Pods unter einem einzigen DNS-Namen.

Orchestrierung von Depots

Steigt automatisch auf das von Ihnen bevorzugte Repository-System auf, sei es ein provinzielles Lagerhaus, eine Webspeichertechnik wie iSCSI, Cinder, NFS oder Ceph oder ein allgemeiner Cloud-Build-Anbieter wie AWS.

Überwachung der Konfiguration

Bereitstellung und Korrektur von Rätseln, Anwendungsanordnung und Formatierung, ohne das Image zu rekonstruieren oder Geheimnisse in der Stack-Zusammensetzung zu enthüllen.

Container-Verpackung

Automatische Positionierung von Containern bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit auf der Grundlage des Ressourcenbedarfs und anderer Beschränkungen. Kombinieren Sie kritische und Best-Effort-Workloads, um die Auslastung zu erhöhen und noch mehr Ressourcen zu sparen.

Batch-Ausführung

Kubernetes kann Ihre Containersätze und CI Workloads verwalten und Hilfe leisten, indem es fehlgeschlagene Container bei Bedarf zurückgibt.

Horizontale Skalierung

Sie können Ihre Anwendung über einen Befehl, eine Benutzeroberfläche oder automatisch auf der Grundlage der Nutzung von CPU schnell nach oben oder unten skalieren.

Selbstheilung

Container, die nicht auf Ihre benutzerdefinierte Zustandsprüfung reagieren, werden beendet, ausgefallene Container werden neu gestartet, Container werden ersetzt und neu geplant, wenn Knoten sterben, und Container werden erst dann an Clients weitergegeben, wenn sie bereit sind.

Entwickelt für Erweiterbarkeit

Aufgrund seiner hohen Erweiterbarkeit können Sie Ihrem Cluster Funktionen hinzufügen Kubernetes Cluster hinzufügen, ohne den Upstream-Quellcode zu verändern.

IPv4 und IPv6 Dual-Stack

Ausgabe von Pods oder Diensten wie IPv4 und IPv6 Adressen.

Wie funktioniert Kubernetes funktioniert?

Der Kubernetes Cluster ist eine funktionale Kubernetes Aufbau. Die Steuerebene und die Rechenknoten oder das maschinelle Lernen können als die beiden unterschiedlichen Komponenten eines Kubernetes Clusters betrachtet werden. Jeder Knoten, der ein physisches oder virtuelles System sein kann, verfügt über eine eigene Linux-Umgebung. Pods, die aus Containern bestehen, werden von jedem Knoten ausgeführt. Die Steuerebene muss den gewünschten Zustand des Clusters aufrechterhalten, einschließlich der aktiven Anwendungen und der Container-Images, die sie verwenden. Containerisierte Anwendungen und Workloads werden auf einem maschinellen Lernsystem ausgeführt.

Betriebssystem (z. B. Enterprise Linux), das Kubernetes auf dem es läuft. Es kommuniziert mit Pods von laufenden Containern auf den Nodes. Die Kubernetes Steuerebene liefert die Befehle an die Compute Machine Learning, nachdem sie von einem Administrator (oder einem Team) empfangen wurden. DevOps Team). Bei dieser Übergabe werden verschiedene Dienste genutzt, um automatisch zu ermitteln, welcher Knoten für die Aufgabe am besten geeignet ist. Die gewünschte Aufgabe wird dann bei der Ressourcenzuweisung den Pods des Knotens zugewiesen.

Der gewünschte Zustand eines Kubernetes Clusters gibt an, welche Arbeitslasten oder Anwendungen zusammen mit den Images, die sie verwenden sollen, den Ressourcen, auf die sie zugreifen sollen, und anderen ähnlichen Konfigurationsinformationen ausgeführt werden sollen. In Bezug auf die Infrastruktur hat sich bei der Verwaltung von Containern wenig geändert. Einfach ausgedrückt: Sie haben mehr Kontrolle über Container, da Sie Anwendungen auf einer höheren Ebene verwalten können, ohne sich um jeden einzelnen Container oder Knoten kümmern zu müssen.

Sie sind für die Definition der Kubernetes-Knoten, Pods und der darin befindlichen Container verantwortlich. Die Container werden orchestriert mit Kubernetes. Es liegt an Ihnen, wo Sie Kubernetes. Dies kann auf physischen Servern, virtuellen Maschinen, öffentlichen, privaten und hybriden Clouds geschehen. Die Tatsache, dass Kubernetes API auf einer Vielzahl von Infrastrukturtypen läuft, ist einer ihrer Hauptvorteile.

Ist Kubernetes das gleiche wie Docker?

Es gibt eine Reihe von Softwareentwicklungswerkzeugen namens Docker zur Erstellung, Freigabe und Ausführung einzelner Container. Kubernetes ist eine Lösung für die Implementierung von containerisierten Anwendungen im großen Maßstab. Betrachten Sie Container als standardisierte Verpackung für Microservices, die alle notwendigen Abhängigkeiten und den Anwendungscode enthält. Docker ist für die Erstellung dieser containerisierten Anwendungen zuständig. Ein Container kann überall ausgeführt werden, einschließlich lokaler Server, hybrider Cloud-nativer Technologien, Laptops und sogar Edge-Geräte.

In modernen Anwendungen gibt es zahlreiche Container. Kubernetes Die API ist dafür zuständig, sie in der tatsächlichen Produktion auszuführen. Containerisierte Anwendungen können automatisch skaliert werden, indem die Verarbeitungskapazitäten erweitert oder verringert werden, um Benutzeranforderungen zu erfüllen, da die Replikation von Containern einfach ist. Die meiste Zeit über, Kubernetes und Docker sind komplementäre Technologien. Allerdings, Docker bietet jedoch auch eine Lösung an, die als Docker Swarm - Kubernetes vs Docker Swarm - für die Ausführung umfangreicher containerisierter Anwendungen.

Was ist eine Kubernetes-native Infrastruktur?

Die Sammlung von Ressourcen (einschließlich Servern, realem oder virtuellem maschinellem Lernen, hybriden Cloud-nativen Plattformen und mehr), die eine Kubernetes Umgebung ist bekannt als Kubernetes Infrastruktur. Der Prozess der Automatisierung vieler Betriebsabläufe, die für die Lebensdauer eines Containers erforderlich sind, von der Bereitstellung bis zur Außerbetriebnahme, wird als Container-Orchestrierung bezeichnet. Eine beliebte Open-Source-Plattform für diese Aufgabe ist Kubernetes.

Die Infrastruktur und Architektur von Kubernetes basiert auf der Idee eines Clusters, einer Sammlung von Computern, die in dieser Sprache als "nodes" bezeichnet wird. Kubernetes Die API ermöglicht es Ihnen, containerisierte Arbeitslasten auf dem Cluster bereitzustellen. Knoten sind die Computer, die Ihre containerisierten Arbeitslasten ausführen, bei denen es sich um reale oder virtuelle Maschinen handeln kann. Obwohl ein Cluster oft mehrere oder mehr Worker Nodes hat, enthält jeder Kubernetes Cluster enthält einen Controllerknoten und mindestens einen dieser Arbeitsknoten.

Die "pod" ist ein weiterer entscheidender Kubernetes Begriff; laut der offiziellen Dokumentation ist er die kleinste einsetzbare Einheit und läuft auf den Knoten des Clusters. Mit anderen Worten, die Pods stehen für die verschiedenen Teile Ihrer Anwendung. Obwohl gelegentlich mehr als ein Container ausgeführt werden kann, führt ein Pod normalerweise nur einen aus.

Die Steuerungsebene ist eine weitere wesentliche Komponente der Kubernetes Cluster-Architektur. Sie besteht aus dem API-Server und vier weiteren Elementen, die Anwendungen und Ihre Knoten (oder Maschinen) effizient nach dem von Ihnen benötigten Zustand verwalten.

Was sind die Vorteile der nativen Kubernetes-Infrastruktur?

Es gibt viele Vorteile einer unternehmenseigenen Kubernetes native Infrastruktur, von denen einige im Folgenden aufgeführt sind.

Agilität

Agilität und Einfachheit der öffentlichen, hybriden, nativen Cloud-Technologien vor Ort, um den Konflikt zwischen IT-Betrieb und Entwicklerproduktivität zu verringern.

Kosteneffizient

Sie können eine Menge Geld sparen und Ihr Unternehmen so kosteneffizient wie möglich machen. Es spart Geld, da keine separate Hypervisor-Schicht für die Ausführung von VMerforderlich ist.

Flexibel

Unternehmen Kubernetes ermöglicht die Produktivität von Entwicklern bei der Bereitstellung von Containern, serverlosen Unternehmensanwendungen und VMs, die Skalierung von Anwendungen und Infrastrukturen, die sie am flexibelsten macht.

Erweiterbarkeit

Die Erweiterbarkeit der hybriden Cloud-Native mit Kubernetes als grundlegende Schicht für private und öffentliche Clouds macht sie am ausbaufähigsten.

Warum brauchen Sie Kubernetes?

Sie können containerisierte, Legacy-, Cloud-Native- und Unternehmensanwendungen, die in Microservices umgewandelt werden, mit Hilfe von Kubernetes. Ihr App-Entwicklungsteam muss in der Lage sein, schnell neue Anwendungen und Dienste zu entwickeln, um die sich ändernden Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Ausgehend von Microservices in Containern ermöglicht die Cloud-native App-Entwicklung eine schnellere App-Entwicklung und vereinfacht die Konvertierung und Optimierung bestehender Programme. Für die Bereitstellung der Container, aus denen die produktiven Unternehmensanwendungen bestehen, müssen mehrere Server-Hosts verwendet werden. Sie haben die Orchestrierungs- und Verwaltungstools, die Sie benötigen, um Kubernetes um Container für diese Arbeitslasten in großem Umfang bereitzustellen.

Anwendungsfall in Echtzeit

Nehmen wir an, Sie haben ein Tool für die digitale Transformation und das Online-Shopping entwickelt. Und Sie beabsichtigen die Verwendung eines Docker Container für die Bereitstellung dieser Anwendung zu verwenden. Sie erstellten ein Docker Image für die Anwendung erstellt und das Bild als Docker Container. Alles läuft reibungslos. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit der Anwendung ist Ihr Kundenstamm gewachsen. Aufgrund der hohen Anwendungsnachfrage stürzt Ihr Server ab. Im Moment haben Sie ein Cluster-Setup geplant. Sie haben also fünf (5) Instanzen der Anwendung mit Docker auf einem einzigen Computer. Der Server kann den Datenverkehr problemlos bewältigen, da die Last nun verteilt ist. Und noch einmal: Mehr Menschen nutzen Ihre Anwendung. Ein Computer kann nicht fünf Instanzen auf einmal unterstützen. Sie beabsichtigen, dem Container-Cluster weitere Computer hinzuzufügen Docker Container-Cluster hinzufügen. Das eigentliche Problem entsteht genau hier.

Auf einem einzigen Computer, Docker können Container problemlos kommunizieren. Sie können sich jedoch nicht über viele Computer hinweg replizieren.

können Container problemlos kommunizieren. Sie können sich jedoch nicht über viele Computer hinweg replizieren. Die Replikation erfordert einen gewissen Aufwand. Um eine N-Instanz zu erstellen, müssen wir sie überarbeiten.

Docker Das System kann nicht feststellen, ob ein aktiver Container abgestürzt ist.

Das System kann nicht feststellen, ob ein aktiver Container abgestürzt ist. Wenn ein Container abstürzt, müssen wir ihn manuell neu starten. Er ist nicht in der Lage, sich selbst zu heilen.

Wie bereits erwähnt, benötigen wir eine Container-Orchestrierungslösung, um das Problem zu lösen. Kubernetes ist das. Tools für die Container-Orchestrierung gibt es zuhauf. Aber viele Entwickler verwenden Kubernetes. Eine Anwendung für Cluster ist Kubernetes. Ähnlich wie bei den Master- und Sekundärknoten. Die Worker Nodes führen Docker Container. Ein Controller-Knoten speichert Metadaten über die Container Docker Container, die gerade in Betrieb sind.

Kubernetes und DevOps

App-Entwicklungs- und Betriebsteams werden durch die Software-Entwicklungstechnik, die als DevOps. Eine Open-Source-Orchestrierungs-Technologie namens Kubernetes wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung von Container-Einsätzen in großem Umfang zu unterstützen. Es gibt jedoch eine Verbindung zwischen Kubernetes und . DevOps.

Die wichtigsten Punkte

Kubernetes eignet sich hervorragend für die Entwicklung, Bereitstellung und Erweiterung von Unternehmensanwendungen und DevOps Pipelines aufgrund seiner Funktionen und Möglichkeiten. Dank dieser Funktionen können Teams die für die Orchestrierung erforderliche manuelle Arbeit automatisieren. Teams brauchen diese Automatisierung, um den Output oder - noch wichtiger - die Qualität zu steigern.

Sie können Ihre gesamte Infrastruktur mit Kubernetes. Kubernetes können Sie auf Ihre Tools und Anwendungen zugreifen, einschließlich Datenbanken, Ports und Zugriffskontrollen. Umgebungskonfigurationen können auch als Code verwaltet werden. Wenn Sie eine neue Umgebung bereitstellen, müssen Sie nicht immer ein Skript ausführen; stattdessen können Sie Kubernetes ein Quell-Repository mit den Konfigurationsdateien angeben.

Bei der Orchestrierung Ihrer Pipeline mit Kuberneteskönnen Sie feinkörnige Steuerungen vornehmen. So können Sie die Fähigkeit bestimmter Rollen oder Anwendungen einschränken, bestimmte Aktivitäten auszuführen. So können Sie beispielsweise die Tester auf Builds beschränken und die Kunden auf Bereitstellungs- oder Überprüfungsprozesse.

Entwickler können mit der Self-Service-Katalogfunktion von Kubernetes Infrastrukturen nach Bedarf aufbauen. Dies umfasst Cloud-Build-Services, die über offene Service- und API-Server-Standards verfügbar sind, wie z. B. AWS Ressourcen. Diese Dienste basieren auf den Einstellungen, die Betriebsmitglieder verwenden dürfen, was zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Kompatibilität beiträgt.

Sie können neue Versionen von Kubernetes Ressourcen können Sie dank der automatischen Rollback- und Rolling-Upgrade-Funktionen ohne Ausfallzeiten bereitstellen. Sie können Kubernetes können Sie den Datenverkehr auf Ihre zugänglichen Dienste verteilen, indem Sie einen Cluster nach dem anderen aktualisieren, anstatt Produktionsumgebungen herunterzufahren und aktualisierte Umgebungen erneut bereitzustellen. Dank dieser Funktionen können Sie Blue/Green Deployments effizient durchführen. Außerdem können Sie A/B-Tests durchführen, um sicherzustellen, dass Produktfunktionen erwünscht sind, und neue Kundenfunktionen schneller priorisieren. Zusammengefasst, Kubernetes und DevOps sind zwar nicht perfekt geeignet, aber Kubernetes mit einer geeigneten Konfiguration ein sehr effektives Werkzeug sein. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich nicht zu sehr verstricken und sich darüber im Klaren sind, dass K8s kein Allheilmittel ist.

AppMaster und Kubernetes

AppMaster ist eine no-code Plattform, die App-Entwicklung und alle Arten von Anwendungen ermöglicht. Sie hilft dabei, die Benutzeranwendungen in KubernetesDas macht Unternehmensanwendungen und die Verwaltung dieser Anwendungen einfacher und besser.

Die Quintessenz

Da Kubernetes Open Source ist, gibt es kein etabliertes Supportsystem dafür, zumindest keins, auf das Sie sich mit Ihrem Unternehmen verlassen könnten. Sie würden sich wahrscheinlich ärgern, wenn es ein Problem mit Ihrer Kubernetes wenn es in der Produktion eingesetzt würde.

Stellen Sie sich Kubernetes als einen Automotor. Obwohl ein Motor unabhängig funktionieren kann, wird er erst dann zu einem Teil eines funktionierenden Fahrzeugs, wenn er mit einem Getriebe, Achsen und Rädern gekoppelt ist. Der Einbau von Kubernetes um eine produktionstaugliche Plattform zu schaffen, ist unzureichend. Damit Kubernetes um sein maximales Potenzial auszuschöpfen, werden zusätzliche Teile benötigt. Tools für Netzwerke, Sicherheit, Überwachung, Protokollverwaltung und Authentifizierung müssen hinzugefügt werden.

Hier kommt AppMaster - das ganze Auto - ins Spiel. Kubernetes für Unternehmen ist AppMaster. Er umfasst alle verschiedenen Technologien, einschließlich Registrierung, Vernetzung, Telemetrie, Sicherheit, Automatisierung und Dienste, die eine Kubernetes solide und praktisch für den Arbeitsplatz.

Ihre Entwickler können brandneue Web- und Unternehmensanwendungen von Grund auf erstellen, sie hosten und in der Cloud-nativ bereitstellen - mit der Skalierbarkeit, Autorität und Orchestrierung, die erforderlich sind, um ein gutes Konzept schnell in ein neues Unternehmen zu verwandeln. Dies alles wird ermöglicht durch die AppMaster.

Durch die Nutzung der neuesten no-code Technologie und drag-and-drop Container-Laufzeit-Schnittstelle mit einem robusten Backend, können Sie versuchen AppMaster um Ihre Container-Operationen mit dem Kubernetes Projekt zu automatisieren und Ihre mobile oder Web-Anwendung von Grund auf zu erstellen.