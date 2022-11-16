Teknoloji tabanlı şirketler ve girişimler şu sıralar oldukça moda. Yenilikçi teknoloji her zaman gelişmekte ve artmaktadır. Sonuç olarak bu modaya uygun ticari işletmelerin rakiplerini geride bırakabilmeleri için tüm güncel trendleri takip etmeleri gerekmektedir. Yeni bir yönetici pozisyonu - CTO - özellikle geliştirmenin teknoloji bileşenini kontrol ediyor gibi görünüyor.

CTO veya baş teknoloji sorumlusu olarak bilinen yönetici, mevcut tüm teknolojileri denetler ve bir firma içinde ilgili kuralları belirler. Bir CTO'nun ana sorumluluğu, benzersiz iş hedeflerini göz önünde bulundurarak teknoloji konularında karar vermektir. Şu anda yazılım geliştirme organizasyonlarında teknik görevlilerin değerini vurgulayacağım.

Bir CTO'nun rolü

CTO'nun tam rolü şirketten şirkete büyük ölçüde değişebilir. Aynı zamanda bir organizasyonun belirli teknoloji seçeneklerine bağlıdır ve bir şirket büyüdükçe gelişebilir. Bir CTO'nun tam rolünü belirlemek için bir şirketin iş ihtiyaçlarını değerlendirmek önemlidir.

Genel olarak, CTO'nun rolü iki ana yöne ayrılabilir:

Teknik liderlik

Bir CTO'nun kodlama becerilerine ihtiyacı olup olmadığı sorusunu yanıtlarken, bir şirketteki CTO'nun kendine özgü sorumluluklarını anlamanız gerekir. Bir şirketin teknik yönlerini denetlemek üzere işe alınan CTO'ların kodlama becerilerine sahip olmaları ve geliştirme prosedürlerine aşina olmaları önerilir.

Teknik liderliğe ve teknik geçmişe sahip olan CTO'lar, programcılar olarak kategorize edilebilir. Yazılım geliştirmede teknik geçmişe ve farklı BT alanlarında teknik geçmişe sahiptirler. Bu CTO'lar, geliştirme sürecini denetleyen ve geliştirmeyi kendileri yürüten programcılar için takım liderleri olarak düşünülebilir.

CTO rolünün teknoloji şirketlerinde ayrılmaz bir rol oynadığı önemli teknik alanlardan bazıları şunlardır:

Kodlama ve geliştirme stratejileri.

Yeni geliştiriciler ve yazılım mühendisleri işe almak .

Yazılım geliştirme ve uygulama.

İş gereksinimlerine ve stratejik vizyona göre iş prosedürlerini düzene koymak.

operasyonel yönetim

Yönetim operasyonlarını denetleyen CTO'lar, geliştirme çerçeveleri ve kodlama becerileri hakkında bilgi sahibi olabilir. Geliştirme ile ilgili önceden deneyimleri yoktur. Bu CTO'lar genellikle aşağıdaki alanlarda uzmanlığa sahiptir:

Makine öğrenimi gibi teknolojilerden yararlanmak ve en iyi çözümü uygulamak için stratejik düşünme.

Mühendislik organizasyonlarında ve teknoloji şirketlerinde çalışma deneyimi.

Potansiyel müşterileri çekmek ve rekabet avantajı elde etmek için pazarlama stratejileri tasarlamak ve uygulamak.

Bu CTO'ların, ilk CTO kategorisinin geliştirmeyle ilgili sorumluluklarda uzmanlığa sahip olması durumunda, geliştirme sürecini izlemesi ve teknoloji stratejileri tasarlaması gerekir. Tamamen teknoloji şirketlerine bağlıdır ve işletmelerinin doğru CTO'yu seçmesi ve olası müşterilerin kendilerine gelmesini sağlaması gerekir.

CTO olmak için kodlamaya ihtiyacınız var mı?

Baş teknoloji görevlisinin işiyle ilgili önemli bir soru, nasıl kod yazılacağını bilmesi gerekip gerekmediğidir. Genel olarak, başvurduğunuz şirkete bağlıdır. Bu sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilecek bazı genelleştirilmiş parametrelere bakalım. CTO'lar, startup'ları ve daha küçük işletmeleri geliştirmeye hala önemli ölçüde zaman ayırıyor. Genellikle işi kendileri icat ettikleri için, BT hizmetinin veya ürününün geliştirilmesinde hala aktif olarak yer alıyorlar gibi görünüyor.

Bir şirket genişledikçe, bir işi yürütmek için yeterince güvenilir olan kod ile muhtemelen prototip aşamasındaki daha deneysel kod arasında ayrım yapmak daha kolay hale gelir. Bir CTO, makine öğrenimi araçları gibi teknolojilerden yararlanmak ve işletmeyi başarıya ulaştırmak için yenilik getirmek üzere BT yol haritasının geliştirilmesine yardımcı olan BT düşünce liderliğini tartışmasız bir şekilde vurgulamalıdır.

CTO'nun teknik becerilere ihtiyacı var mı?

Bir baş teknoloji yetkilisinin (CTO) bir teknoloji organizasyonunun yönetim seviyesinde olması ve bir teknoloji ekibine liderlik etmesi beklendiğinden, genellikle bir CTO'nun büyük teknik becerilere sahip olması gerektiği varsayılır. Ancak, CTO'nun kodlama becerilerine ve teknik bilgiye sahip olması yalnızca bazen gereklidir. Bir teknoloji kuruluşunun operasyonel yönetimini yönetmek için bir CTO'nun işe alındığını varsayalım. Bu durumda şirketin, kişinin kapsamlı teknik deneyime sahip olmasını beklememesi anlaşılır bir durumdur.

Teknik lider, teknoloji üyelerini ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için motive ederken aynı zamanda onların teknolojik yetenekleri ve başarıları için hayranlık uyandıran kişidir. Yazılım mühendisliği projelerinin geliştiricileri, mühendisleri ve ekip liderlerinin kodlama için teknik becerilere ve bilgiye sahip olması gerekirken, her tür CTO için gerekli değildir.

CTO pozisyonunun benzersizliği

Bir CTO'nun konumu, işi, insanları ve teknolojiyi kapsadığı, tüm teknoloji organizasyonunu desteklediği ve çoğu zaman onun lideri olarak hareket ettiği için ayırt edicidir. Uzmanların tanımlarına göre, bir CTO teknik yönelimli kalmalıdır. Yine de, aşırı derecede teknik odaklı bir CTO'nun, belirli bilgilerden yoksunken ekibi ikinci kez tahmin edebileceğini veya uygulamalı teknik liderlerin yerini alarak ilerleme veya sonuç üretme yeteneklerini engelleyebileceğini iddia edenlere katılıyorum.

Bir CTO'nun gerçek üretim yazılımı için kod yazması gerekmese de, sistem mimarisini sağlam bir şekilde kavraması ve bir ekibin üretkenliğini tam olarak ölçebilmesi gerekir. CTO'ların çoğu, teknik becerilerini güncel tutmak için evcil hayvan projeleri üzerinde çalışma eğilimindedir.

Bir CTO, kişilerarası becerilerini geliştirmeli ve kuruluşun geri kalanından aynı saygıyı kazanmak için teknoloji ekibinin saygısını kazanmaya devam etmelidir. Teknolojiyi kimin ilerlettiğini ve kimin engellediğini, ayrıca tehlikeleri ve bireylerin, grupların ve sistemlerin güçlü ve zayıf yönlerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerekir. Üst düzey liderlik bir bütün olarak kurumsal stratejiyi geliştirirken, firmanın teknik bilgiye katkıda bulunacak ve neyin başarılabileceğini gösterecek bir CTO'ya ihtiyacı vardır.

CTO olmak ne kadar zor?

Mükemmel bir CTO olmak uzun bir yolculuktur çünkü işinizde iyi olmak için farklı alanlarda bol miktarda deneyim gerekir. Çoğu uzman, CTO olmanın zor olduğu konusunda hemfikir çünkü makine öğrenimi prosedürleri ve yönetim becerileri gibi mükemmel modern teknoloji bilgisi gerektiriyor. C seviyesindeki yöneticilerin bir parçası olarak, bir CTO'nun birçok şapka takması ve bir teknoloji şirketinin çeşitli yönlerini denetlemesi beklenir. Kod yazmayı bilmeseniz bile iyi liderlik becerilerine sahip olmalısınız.

Ayrıca, CTO rolünün sürekli gelişimi birçok kişi için zor olabilir. O anda bir CTO rolü, kendi geliştirmelerini yaptıkları bir rolden, büyük bir teknik organizasyona liderlik ettikleri bir role geçer. Yazılım geliştirme sürecini ve kodlama uygulamalarını anlamak, bir CTO'nun bu yolculuktaki başarısı için çok önemlidir, çünkü çoğu CTO, evcil hayvan projeleri üzerinde çalışarak zamanla kodlama becerilerini öğrenmeyi ve geliştirmeyi tercih eder.

Teknoloji her zaman geliştiği için, CTO'nun rolü birkaç düzeyde dahil olma etrafında döner. Örneğin, alt düzey BT kaynaklarını yazılım tanımlı bulut hizmetleri olarak sunma uygulaması olan Infrastructure-as-Code, BT sektöründe yılın en popüler gelişmelerinden biridir. Bir CTO'nun, soyutlanmış yük dengeleme işlemleri ve ilgili tüm platform dinamikleri gibi karmaşık fikirleri destekleyen mühendislik ilkeleri konusunda güncel kalması akıllıca olacaktır.

Ancak birbiriyle çelişen görüşler de var. Pek çok insan, CTO rolünün, en iyi uygulamalar ve yenilikçi çalışma yöntemleri için nezaret eden bir savunucuya dönüşmesi gerektiğine inanıyor. Bazıları, çağdaş CTO'nun, yazılım mühendisliğinin giderek artan bir şekilde önceden paketlenmiş olarak satıldığı bir dünyada taş ustası yerine stratejik mimar rolünü kabul etmesi gerektiğini iddia ediyor. Şirketle birlikte teknolojiye yönelik beklentiler de artıyor. Birisinin bu tartışmalarda arabuluculuk yapması ve ticari gereklilikler ile teknolojik potansiyel arasında bir denge kuran bir yol çizmesi gerekiyor.

Ne yazık ki, geliştirme süresine müdahale eden toplantılar gerektiriyor. Karar verme sürecine katılmak isteyip istemediğinize veya yalnızca kuruluşa katkınız bireysel kod çıktınızın kalitesiyle ölçülüyorsa sonuçları uygulamak isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekecektir.

CTO'nun önemli becerileri

Bir CTO'nun işinde iyi olması için sahip olması gereken çok çeşitli beceriler vardır. Bu en önemli becerilerden bazıları şunlardır:

İletişim yetenekleri

Etkili bir lider olmak istiyorsanız, ekibinize koçluk yapabilmeli ve örnek olarak liderlik edebilmelisiniz. Aynı zamanda güçlü bir motive edici olmanız da yardımcı olacaktır, çünkü bunu yapmak ekibinizin zirvede performans göstermesini sağlayacaktır. Siz ve ekibiniz, bu liderlik yetenekleri sayesinde işletmenin hedeflerini gerçekleştirebileceksiniz. Fikirlerinizi ve teknik bilginizi etkili bir şekilde ileten biri olmak, güçlü bir lider olmak için gereklidir ve doğru cevapları bulmanıza yardımcı olur.

Liderlik özellikleri

Stratejik düşünme yeteneğiniz, size belirli bir proje veya organizasyonun hedefleri hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayacaktır. Planlamaya ek olarak seçimler de yapabilmelisiniz. Takımınız, kaynaklarınız ve hatta teslim tarihleri ve yerine getirilmesi gereken görevlerle ilgili seçimler yapmak bunun bir parçası olabilir. Karar verme süreciniz ve kurduğunuz taktikler iş üzerinde etkili olacaktır.

İş anlayışı ve zaman yönetimi

Sağlam bir iş muhakemesi olmadan planlamak ve uygun kararları vermek zor olacaktır. Öte yandan, iyi bir iş anlayışına sahip olmak, şirketin iç işleyişi ve karşılaştığı zorluklar konusunda bilgili olduğunuz anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, işle ilgili sorun çözümleri sağlama konusunda yetkinsiniz.

Bu pozisyonun önemi göz önüne alındığında, size genellikle önemli miktarda iş atanır. Aşırı yüklenmeyi önlemek istiyorsanız, zaman yönetimi konusunda yetkin olmalısınız. Etkinlikleri nasıl düzenleyeceğinizi bilmek, programlara uymak ve son teslim tarihlerini karşılamak, etkili zaman yönetimi için gerekli becerilerdir.

Deneyim

Bir CTO, önemli miktarda pratik uzmanlık ve tercihen 15 yıldan fazla BT sektörü bilgisi gerektiren c düzeyindeki yöneticilerin bir parçasıdır. Eğitim geçmişinize ve deneyiminize ek olarak, bu pozisyona başvururken sertifika almak oldukça yardımcı olabilir.

Kodsuz çözümler CTO'ya yardımcı olur

Kodsuz çözümlerin CTO'lara yardımcı olup olamayacağını merak ediyorsanız, cevap, modern kodsuz platformların CTO'ların işlerinde mükemmel olmaları için kesinlikle yararlı olduğudur.

Daha fazla zaman ve enerji ile CTO, insanların, ürünlerin ve teknolojinin yönetiminde mükemmel dengeyi kurabilecektir.

Örneğin, AppMaster gibi popüler bir kodsuz platform, tüm kodu kendi başına Go dilinde yazar. Tek yapmanız gereken sürükle bırak özelliklerini ve görsel düzenleme araçlarını kullanmak. Ayrıca işbirliği özellikleri sunar. Bir CTO olarak, bir geliştiriciler ekibini yönettiğinizde, AppMaster'ın güçlü görsel düzenleme araçlarıyla onların çalışmalarını kolayca denetleyebilecek ve değişiklikleri kendi başınıza yapabileceksiniz.

Kodsuz çözümlerin CTO'lara yardımcı olduğu diğer önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

Kod gerektirmeyen araçlar, sektörde önemli bir iz bırakmak için yenilikçi uygulamalar ve BT çözümleri oluşturmayı kolaylaştırır. CTO'lar, teknoloji şirketlerindeki projeleri kolayca yönetmek için bu araçları kullanabilir.

CTO'ların hem teknik hem de teknik olmayan kişileri yönetme konusunda büyük bir sorumluluğu olduğundan, geliştirme deneyimi olmayan ekip üyelerinden belirli bir uygulamada veya uygulamanın bir bölümünde çalışmak için kodsuz araçlar kullanmalarını isteyebilirler.

Doğru insanları işe almak, özellikle belirli bir programlama dili veya çerçevesinde deneyime sahip bir geliştirici ararken, zaman alıcı ve zordur. CTO'lar teknik olmayan kişileri bile uygulama yaratıcısı olarak işe alıp yönetebildiğinden, kodsuz araçlar bu sorunu ortadan kaldırır.

Bu nedenle, kodsuz çözümlerin verimli geliştirme ve programlama için yazılım geliştirmede ve teknik ve teknik olmayan kişilerden oluşan bir ekibi yönetmede CTO'ya büyük ölçüde yardımcı olabileceğine şüphe yoktur. Zamanla, kodsuz çözümlerin rolünün uygulama oluşturma endüstrisinde daha popüler hale gelmesi bekleniyor.

Çözüm

CTO olmak ve AppMaster gibi kodsuz yazılım geliştirme araçlarının buradaki rolü hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bazıları şunlardır: