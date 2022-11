Technologiebasierte Firmen und Unternehmen liegen derzeit voll im Trend. Innovative Technologien werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Um ihre Konkurrenten zu übertreffen, müssen diese modischen Handelsunternehmen allen aktuellen Trends folgen. Eine neue Führungsposition - der CTO - soll speziell die technologische Komponente der Entwicklung steuern.

Die Führungskraft, die als CTO oder Chief Technology Officer bezeichnet wird, überwacht alle vorhandenen Technologien und legt die entsprechenden Regeln innerhalb eines Unternehmens fest. Die Hauptverantwortung eines CTO besteht darin, Entscheidungen über technologische Fragen zu treffen und dabei die jeweiligen Geschäftsziele im Auge zu behalten. Ich möchte an dieser Stelle den Wert von technischen Führungskräften in Softwareentwicklungsunternehmen hervorheben.

Die Rolle eines CTO

Die genaue Rolle des CTO kann sich von Unternehmen zu Unternehmen stark unterscheiden. Sie hängt auch von den spezifischen technologischen Entscheidungen einer Organisation ab und kann sich mit dem Wachstum eines Unternehmens weiterentwickeln. Um die genaue Rolle eines CTOs zu bestimmen, ist es wichtig, die geschäftlichen Anforderungen eines Unternehmens zu bewerten.

Im Allgemeinen kann die Rolle des CTO in zwei Hauptaspekte unterteilt werden:

Technische Leitung

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein CTO Programmierkenntnisse benötigt, müssen Sie die spezifischen Aufgaben eines CTO in einem Unternehmen verstehen. CTOs, die mit der Überwachung der technischen Aspekte eines Unternehmens betraut sind, sollten über Programmierkenntnisse verfügen und mit Entwicklungsverfahren vertraut sein.

CTOs, die über technische Führungsqualitäten und einen technischen Hintergrund verfügen, könnten als Programmierer eingestuft werden. Sie verfügen über einen technischen Hintergrund in der Softwareentwicklung und einen technischen Hintergrund in verschiedenen IT-Bereichen. Diese CTOs können als Teamleiter für die Programmierer angesehen werden, die den Entwicklungsprozess überwachen und die Entwicklung selbst durchführen.

Einige der wichtigen technischen Bereiche, in denen die CTO-Rolle in Tech-Unternehmen eine wesentliche Rolle spielt, sind:

Kodierung und Entwicklungsstrategien.

Einstellung neuer Entwickler und Softwareingenieure.

Softwareentwicklung und -implementierung.

Rationalisierung der Geschäftsabläufe entsprechend den Geschäftsanforderungen und der strategischen Vision.

Operatives Management

CTOs, die für das Management zuständig sind, können sich mit Entwicklungs-Frameworks und Kodierkenntnissen auskennen. Sie haben keine vorherige Erfahrung mit der Entwicklung. Diese CTOs verfügen häufig über Fachwissen in den folgenden Bereichen:

Strategisches Denken, um Technologien wie das maschinelle Lernen zu nutzen und die beste Lösung zu implementieren.

Erfahrung mit der Arbeit in technischen Organisationen und Technologieunternehmen.

Entwurf und Umsetzung von Marketingstrategien, um potenzielle Kunden zu gewinnen und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Diese CTOs müssen den Entwicklungsprozess überwachen und Technologiestrategien entwerfen, wenn die erste Kategorie von CTOs über Fachwissen in entwicklungsbezogenen Aufgaben verfügt. Es hängt ganz von den Technologieunternehmen und ihren geschäftlichen Anforderungen ab, den richtigen CTO auszuwählen und sicherzustellen, dass potenzielle Kunden zu ihnen kommen.

Muss man programmieren können, um CTO zu werden?

Eine wichtige Frage im Zusammenhang mit dem Job des Chief Technology Officers ist, ob er oder sie programmieren können sollte. Im Allgemeinen hängt dies von dem Unternehmen ab, bei dem Sie sich bewerben. Schauen wir uns einige allgemeine Parameter an, die uns helfen können, die Antwort auf diese Frage zu finden. CTOs widmen immer noch viel Zeit der Entwicklung von Start-ups und kleineren Unternehmen. Da sie oft das Unternehmen selbst erfunden haben, scheinen sie immer noch aktiv an der Entwicklung des IT-Dienstes oder -Produkts beteiligt zu sein.

Wenn ein Unternehmen expandiert, wird es einfacher, zwischen Code zu unterscheiden, der zuverlässig genug ist, um ein Unternehmen zu betreiben, und möglicherweise experimentellerem Code in der Prototypenphase. Ein CTO sollte zweifellos die Vordenkerrolle in der IT betonen, die bei der Entwicklung der IT-Roadmap hilft, um Technologien wie Tools für maschinelles Lernen zu nutzen und Innovationen zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Braucht ein CTO technische Fähigkeiten?

Da von einem Chief Technology Officer (CTO) erwartet wird, dass er sich auf der Managementebene einer Technologieorganisation befindet und ein Technologieteam leitet, wird gemeinhin angenommen, dass ein CTO über große technische Fähigkeiten verfügen muss. Es ist jedoch nur manchmal erforderlich, dass der CTO über Programmierkenntnisse und technisches Wissen verfügt. Angenommen, ein CTO wird eingestellt, um das operative Management eines Technologieunternehmens zu leiten. In diesem Fall ist es verständlich, dass das Unternehmen nicht erwartet, dass die Person über umfassende technische Erfahrung verfügt.

Eine technische Führungskraft ist jemand, der die technischen Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivieren kann und ihnen gleichzeitig Bewunderung für ihre technischen Fähigkeiten und Leistungen entgegenbringt. Während Entwickler, Ingenieure und Teamleiter von Software-Engineering-Projekten über technische Fähigkeiten und Kenntnisse in der Programmierung verfügen müssen, ist dies nicht für jede Art von CTO erforderlich.

Die Einzigartigkeit der CTO-Position

Die Position eines CTO ist einzigartig, da sie sich über die Bereiche Geschäft, Menschen und Technologie erstreckt, die gesamte Technologieorganisation unterstützt und oft als deren Leiter fungiert. Nach den Definitionen der Experten muss ein CTO technisch orientiert bleiben. Dennoch stimme ich mit denjenigen überein, die behaupten, dass ein zu technisch orientierter CTO das Team im Nachhinein beurteilen kann, während ihm spezifische Informationen fehlen, oder dass er den praktischen technischen Führungskräften den Platz wegnimmt, wodurch deren Fähigkeit, Fortschritte zu machen oder Ergebnisse zu erzielen, beeinträchtigt wird.

Obwohl ein CTO nicht verpflichtet ist, den Code für die eigentliche Produktionssoftware zu schreiben, sollte er über ein solides Verständnis der Systemarchitektur verfügen und in der Lage sein, die Produktivität eines Teams genau zu beurteilen. Die meisten CTOs neigen dazu, an kleinen Projekten zu arbeiten, um ihre technischen Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein CTO muss seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern und sich immer wieder den Respekt des Technologieteams verschaffen, um den gleichen Respekt vom Rest des Unternehmens zu erhalten. Er muss richtig einschätzen, wer die Technologie vorantreibt und wer sie behindert, und er muss die Gefahren sowie die Stärken und Schwächen von Einzelpersonen, Gruppen und Systemen erkennen. Das Unternehmen braucht einen CTO, der technisches Wissen einbringt und zeigt, was machbar ist, während die Unternehmensleitung die Unternehmensstrategie als Ganzes entwickelt.

Wie schwer ist es, ein CTO zu sein?

Ein hervorragender CTO zu sein, ist ein weiter Weg, denn man braucht viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen, um gut in seinem Job zu sein. Die meisten Experten sind sich einig, dass es schwierig ist, ein CTO zu sein, weil es exzellente Kenntnisse moderner Technologien, wie maschinelle Lernverfahren, und Managementfähigkeiten erfordert. Als Teil der C-Level-Führungskräfte wird von einem CTO erwartet, dass er viele Hüte trägt und verschiedene Aspekte eines Technologieunternehmens beaufsichtigt. Sie müssen über gute Führungsqualitäten verfügen, auch wenn Sie nicht wissen, wie man Code schreibt.

Außerdem kann die ständige Weiterentwicklung der CTO-Rolle für viele Personen schwierig sein. In diesem Moment wechselt die Rolle des CTO von einer Rolle, in der man selbst entwickelt, zu einer Rolle, in der man eine große technische Organisation leitet. Das Verständnis des Softwareentwicklungsprozesses und der Kodierungspraktiken ist für den Erfolg eines CTO auf diesem Weg entscheidend, weshalb sich die meisten CTOs dafür entscheiden, ihre Kodierungsfähigkeiten im Laufe der Zeit durch die Arbeit an kleinen Projekten zu erlernen und zu verbessern.

Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, muss der CTO auf mehreren Ebenen tätig sein. So ist beispielsweise Infrastructure-as-Code, die Praxis, IT-Ressourcen der unteren Ebene als softwaredefinierte Cloud-Services anzubieten, eine der beliebtesten Entwicklungen des Jahres im IT-Sektor. Ein CTO tut gut daran, sich über die technischen Grundlagen zu informieren, die komplexe Ideen wie abstrahierte Lastausgleichsoperationen und alle damit verbundenen Plattformdynamiken unterstützen.

Allerdings gibt es auch widersprüchliche Meinungen. Viele sind der Meinung, dass sich die Rolle des CTO zu der eines übergeordneten Befürworters von Best Practices und innovativen Arbeitsmethoden entwickeln sollte. Andere sind der Meinung, dass der CTO von heute eher die Rolle des strategischen Architekten als die des Steinmetzes in einer Welt übernehmen sollte, in der Software-Engineering zunehmend als Fertigpaket verkauft wird. Die Erwartungen an die Technologie steigen mit dem Unternehmen. Jemand muss diese Diskussionen schlichten und einen Weg aufzeigen, der ein Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen Anforderungen und dem technologischen Potenzial herstellt.

Leider sind dafür Besprechungen erforderlich, die die Entwicklungszeit beeinträchtigen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie sich an der Entscheidungsfindung beteiligen oder nur die Ergebnisse ausführen wollen, wenn Ihr Beitrag zum Unternehmen an der Qualität Ihres individuellen Code-Outputs gemessen wird.

Wichtige Fähigkeiten eines CTO

Es gibt eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die ein CTO besitzen sollte, um in diesem Job gut zu sein. Einige dieser wichtigsten Fähigkeiten sind:

Kommunikationsfähigkeiten

Sie müssen in der Lage sein, Ihr Team zu coachen und mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn Sie eine effektive Führungskraft sein wollen. Es wäre hilfreich, wenn Sie auch ein starker Motivator wären, da dies Ihr Team zu Höchstleistungen anspornt. Dank dieser Führungsqualitäten werden Sie und Ihr Team in der Lage sein, die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Die Fähigkeit, Ihre Ideen und Ihr technisches Wissen effektiv zu vermitteln, ist für eine starke Führungskraft unerlässlich und hilft Ihnen, die richtigen Antworten zu finden.

Führungsqualitäten

Ihre Fähigkeit, strategisch zu denken, wird Ihnen eine breitere Perspektive auf die Ziele eines bestimmten Projekts oder einer Organisation eröffnen. Sie müssen in der Lage sein, neben der Planung auch eine Auswahl zu treffen. Dazu gehören Entscheidungen in Bezug auf Ihr Team, Ihre Ressourcen oder auch die Fristen und Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Ihre Entscheidungen und die von Ihnen festgelegten Taktiken werden sich auf das Unternehmen auswirken.

Geschäftssinn und Zeitmanagement

Ohne ein gesundes unternehmerisches Urteilsvermögen wird es schwierig sein, zu planen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Andererseits setzt ein guter Geschäftssinn voraus, dass Sie das Innenleben des Unternehmens und die Herausforderungen, denen es gegenübersteht, gut kennen. In solchen Fällen sind Sie in der Lage, Lösungen für geschäftliche Probleme anzubieten.

In Anbetracht der Bedeutung dieser Position wird Ihnen häufig ein erhebliches Arbeitspensum zugewiesen. Um nicht überlastet zu werden, sollten Sie ein gutes Zeitmanagement haben. Sie müssen wissen, wie Sie Aktivitäten organisieren, Zeitpläne einhalten und Fristen einhalten können, um ein effektives Zeitmanagement zu gewährleisten.

Erfahrung

Ein CTO gehört zu den Führungskräften der C-Ebene, die ein hohes Maß an praktischem Fachwissen und vorzugsweise mehr als 15 Jahre Erfahrung in der IT-Branche mitbringen müssen. Zusätzlich zu Ihrem Bildungshintergrund und Ihrer Erfahrung können Zertifizierungen sehr hilfreich sein, wenn Sie sich für diese Position bewerben.

No-Code-Lösungen helfen dem CTO

Wenn Sie sich fragen, ob No-Code-Lösungen CTOs helfen können oder nicht, lautet die Antwort, dass moderne No-Code-Plattformen für CTOs auf jeden Fall nützlich sind, um ihre Arbeit hervorragend zu erledigen.

Mit mehr Zeit und Energie ist der CTO in der Lage, ein perfektes Gleichgewicht bei der Verwaltung von Mitarbeitern, Produkten und Technologie zu finden.

Eine beliebte No-Code-Plattform wie AppMaster schreibt beispielsweise den gesamten Code selbst in der Sprache Go. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Drag-and-Drop-Funktionen und die visuellen Bearbeitungswerkzeuge zu nutzen. Außerdem bietet sie Funktionen für die Zusammenarbeit. Wenn Sie als CTO ein Team von Entwicklern leiten, können Sie deren Arbeit leicht überwachen und mit Hilfe der leistungsstarken visuellen Bearbeitungstools von AppMaster selbst Änderungen vornehmen.

Einige der anderen wichtigen Faktoren, durch die No-Code-Lösungen CTOs helfen, sind:

No-Code-Tools erleichtern die Entwicklung innovativer Anwendungen und IT-Lösungen, die sich in der Branche einen Namen machen. CTOs können diese Tools nutzen, um Projekte in Technologieunternehmen einfach zu verwalten.

Da CTOs die Hauptverantwortung für die Verwaltung sowohl technischer als auch nicht-technischer Mitarbeiter tragen, können sie Teammitglieder ohne Entwicklungserfahrung bitten, mit No-Code-Tools an einer bestimmten App oder einem Teil der App zu arbeiten.

Die Rekrutierung der richtigen Mitarbeiter ist zeitaufwändig und schwierig, vor allem, wenn man einen Entwickler mit Erfahrung in einer bestimmten Programmiersprache oder einem bestimmten Framework sucht. Mit No-Code-Tools entfällt dieses Problem, da CTOs auch nichttechnische Mitarbeiter als App-Entwickler einstellen und verwalten können.

Es besteht also kein Zweifel daran, dass No-Code-Lösungen dem CTO bei der Softwareentwicklung und der Verwaltung eines Teams aus technischen und nichttechnischen Mitarbeitern für eine effiziente Entwicklung und Programmierung sehr helfen können. Es wird erwartet, dass die Rolle von No-Code-Lösungen mit der Zeit in der gesamten App-Entwicklungsbranche immer beliebter wird.

Fazit

Einige der wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt, wenn man CTO ist, und die Rolle von No-Code-Software-Entwicklungstools wie AppMaster dabei sind: