Le aziende e le imprese basate sulla tecnologia sono di gran moda in questo momento. La tecnologia innovativa è in continuo sviluppo e aumento. Di conseguenza, per superare i loro rivali, queste imprese commerciali alla moda devono seguire tutte le tendenze attuali. Una nuova posizione dirigenziale - il CTO - è stata creata appositamente per controllare la componente tecnologica dello sviluppo.

Il dirigente, noto come CTO o Chief Technology Officer, supervisiona tutte le tecnologie esistenti e stabilisce le regole pertinenti all'interno dell'azienda. La responsabilità principale di un CTO è quella di decidere sulle questioni tecnologiche tenendo conto degli obiettivi aziendali specifici. In questo momento sottolineerò il valore dei responsabili tecnici nelle organizzazioni di sviluppo software.

Il ruolo del CTO

Il ruolo esatto del CTO può variare notevolmente da azienda ad azienda. Dipende anche dalle scelte tecnologiche specifiche di un'organizzazione e può evolversi con la crescita dell'azienda. Per determinare il ruolo esatto di un CTO è importante valutare le esigenze aziendali.

In generale, il ruolo di CTO può essere suddiviso in due aspetti principali:

Leadership tecnica

Per rispondere alla domanda se un CTO debba avere competenze di codifica, è necessario comprendere le responsabilità specifiche di un CTO in un'azienda. Ai CTO assunti per supervisionare gli aspetti tecnici di un'azienda si raccomanda di avere competenze di codifica e di conoscere le procedure di sviluppo.

I CTO che possiedono una leadership tecnica e un background tecnico possono essere classificati come programmatori. Possiedono un background tecnico nello sviluppo di software e un background tecnico in diverse aree IT. Questi CTO possono essere considerati come i team leader dei programmatori che supervisionano il processo di sviluppo e portano avanti lo sviluppo stesso.

Alcune delle aree tecniche importanti in cui il CTO svolge un ruolo integrale nelle aziende tecnologiche sono:

Strategie di codifica e sviluppo.

Assunzione di nuovi sviluppatori e ingegneri software.

Sviluppo e implementazione del software.

Razionalizzazione delle procedure aziendali in base alle esigenze aziendali e alla visione strategica.

Gestione operativa

I CTO che supervisionano le operazioni di gestione possono conoscere i framework di sviluppo e le competenze di codifica. Non hanno alcuna esperienza precedente di sviluppo. Questi CTO hanno spesso competenze nelle seguenti aree:

Pensiero strategico per sfruttare tecnologie come l'apprendimento automatico e implementare la soluzione migliore.

Esperienza di lavoro in organizzazioni di ingegneria e aziende tecnologiche.

Progettazione e implementazione di strategie di marketing per attrarre clienti potenziali e ottenere un vantaggio competitivo.

Questi CTO sono chiamati a monitorare il processo di sviluppo e a progettare strategie tecnologiche se la prima categoria di CTO ha esperienza nelle responsabilità legate allo sviluppo. Dipende completamente dalle aziende tecnologiche e dalle loro esigenze commerciali scegliere il CTO giusto e assicurarsi che i potenziali clienti si rivolgano a loro.

Bisogna saper codificare per essere un CTO?

Una domanda importante associata al lavoro del Chief Technology Officer è se deve saper codificare. In generale, dipende dall'azienda a cui ci si candida. Vediamo alcuni parametri generalizzati che possono aiutarci a trovare la risposta a questa domanda. I CTO dedicano ancora molto tempo allo sviluppo di startup e piccole imprese. Poiché spesso hanno inventato l'azienda stessa, sembra che siano ancora attivamente coinvolti nello sviluppo del servizio o del prodotto IT.

Man mano che un'azienda si espande, diventa più facile distinguere tra il codice sufficientemente affidabile per il funzionamento di un'azienda e quello eventualmente più sperimentale in fase di prototipo. Un CTO deve indubbiamente porre l'accento sulla leadership di pensiero dell'IT, che aiuta a sviluppare la roadmap IT per sfruttare la tecnologia, come gli strumenti di apprendimento automatico, e portare l'innovazione per il successo dell'azienda.

Il CTO deve avere competenze tecniche?

Dal momento che un Chief Technology Officer (CTO) dovrebbe essere al livello dirigenziale di un'organizzazione tecnologica e guidare un team tecnologico, si ritiene comunemente che un CTO debba avere grandi competenze tecniche. Tuttavia, solo a volte è necessario che il CTO abbia competenze di codifica e conoscenze tecniche. Supponiamo che un CTO venga assunto per gestire l'operatività di un'organizzazione tecnologica. In questo caso, è comprensibile che l'azienda non si aspetti che l'individuo abbia una vasta esperienza tecnica.

Un leader tecnico è una persona in grado di motivare i membri del team tecnologico a dare il meglio di sé, suscitando al contempo ammirazione per le loro prodezze e i loro risultati tecnologici. Sebbene gli sviluppatori, gli ingegneri e i team leader di progetti di ingegneria del software debbano possedere competenze e conoscenze tecniche per la codifica, ciò non è necessario per ogni tipo di CTO.

L'unicità della posizione di CTO

La posizione di un CTO è peculiare in quanto abbraccia business, persone e tecnologia, supportando l'intera organizzazione tecnologica e spesso agendo come leader. Secondo le definizioni degli esperti, un CTO deve rimanere orientato alla tecnica. Tuttavia, concordo con coloro che sostengono che un CTO eccessivamente orientato alla tecnica può dare ordini al team senza informazioni specifiche o occupare lo spazio dei leader tecnici pratici, ostacolando la loro capacità di avanzare o produrre risultati.

Anche se il CTO non è tenuto a scrivere il codice del software di produzione, deve avere una solida conoscenza dell'architettura dei sistemi ed essere in grado di valutare con precisione la produttività del team. La maggior parte dei CTO tende a lavorare su progetti di nicchia per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche.

Un CTO deve migliorare le proprie capacità interpersonali e mantenere il rispetto del team tecnologico per ottenere lo stesso rispetto dal resto dell'organizzazione. Deve valutare correttamente chi fa progredire la tecnologia e chi la frena, nonché i rischi e i punti di forza e di debolezza di individui, gruppi e sistemi. L'azienda ha bisogno di un CTO che contribuisca con le sue conoscenze tecniche e mostri ciò che è realizzabile mentre la dirigenza sviluppa la strategia aziendale nel suo complesso.

Quanto è difficile essere un CTO?

Diventare un eccellente CTO è un percorso piuttosto impegnativo, perché richiede una grande esperienza in diversi campi per essere bravi nel proprio lavoro. La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che essere un CTO è difficile perché richiede un'eccellente conoscenza della tecnologia moderna, come le procedure di apprendimento automatico, e capacità di gestione. Come parte dei dirigenti di livello C, un CTO deve indossare molti cappelli e supervisionare vari aspetti di un'azienda tecnologica. È necessario possedere buone capacità di leadership anche se non si sa scrivere codice.

Inoltre, la costante evoluzione del ruolo di CTO può essere difficile per molti individui. In quel momento, il ruolo di CTO passa da quello di sviluppatore autonomo a quello di leader di una grande organizzazione tecnica. La comprensione del processo di sviluppo del software e delle pratiche di codifica è fondamentale per il successo di un CTO in questo percorso, per cui la maggior parte dei CTO sceglie di imparare e migliorare le proprie capacità di codifica con il tempo, lavorando su progetti domestici.

Poiché la tecnologia è in continua evoluzione, il ruolo del CTO si basa sul coinvolgimento a diversi livelli. Ad esempio, Infrastructure-as-Code, la pratica di offrire risorse IT di livello inferiore come servizi cloud definiti dal software, è uno degli sviluppi più popolari dell'anno nel settore IT. Un CTO farebbe bene a tenersi aggiornato sui principi ingegneristici che supportano idee complesse come le operazioni di bilanciamento del carico astratto e tutte le dinamiche di piattaforma correlate.

Esistono tuttavia anche opinioni contraddittorie. Molti ritengono che il ruolo del CTO debba trasformarsi in quello di un sostenitore della supervisione delle best practice e dei metodi di lavoro innovativi. Alcuni sostengono che il CTO contemporaneo dovrebbe accettare il ruolo di architetto strategico piuttosto che di scalpellino, in un mondo in cui l'ingegneria del software è sempre più venduta preconfezionata. Le aspettative riposte nella tecnologia aumentano insieme all'azienda. Qualcuno deve arbitrare queste discussioni e tracciare un percorso che trovi un equilibrio tra le esigenze commerciali e il potenziale tecnologico.

Purtroppo, ciò richiede riunioni che interferiscono con i tempi di sviluppo. Dovrete decidere se volete partecipare al processo decisionale o limitarvi a eseguire i risultati, se il vostro contributo all'organizzazione si misura in base alla qualità del vostro codice individuale.

Competenze importanti del CTO

Esiste un'ampia gamma di competenze che un CTO deve possedere per svolgere bene il proprio lavoro. Alcune di queste competenze più importanti sono

Capacità di comunicazione

Se volete essere un leader efficace, dovete essere in grado di allenare il vostro team e dare l'esempio. Sarebbe utile se foste anche un forte motivatore, perché in questo modo il vostro team potrà dare il meglio di sé. Voi e il vostro team sarete in grado di raggiungere gli obiettivi dell'azienda grazie a queste capacità di leadership. Essere un comunicatore efficace delle proprie idee e conoscenze tecniche è essenziale per essere un leader forte e aiuta a trovare le risposte corrette.

Capacità di leadership

La vostra capacità di pensare in modo strategico vi darà una prospettiva più ampia sugli obiettivi di un determinato progetto o organizzazione. Oltre a pianificare, dovete essere in grado di fare delle scelte. Le scelte relative al team, alle risorse o anche alle scadenze e ai compiti da svolgere possono rientrare in questo ambito. Il vostro processo decisionale e le tattiche che stabilite avranno un effetto sull'azienda.

Senso degli affari e gestione del tempo

Sarà difficile pianificare e prendere le decisioni appropriate senza un buon senso degli affari. D'altra parte, avere un buon senso degli affari implica una conoscenza approfondita del funzionamento interno dell'azienda e delle sfide che deve affrontare. In questi casi, siete in grado di fornire soluzioni ai problemi aziendali.

Data l'importanza di questa posizione, vi verrà spesso assegnata una notevole quantità di lavoro. Per evitare di essere sovraccaricati, dovrete essere abili nella gestione del tempo. Saper organizzare le attività, rispettare gli orari e le scadenze sono tutte abilità necessarie per una gestione efficace del tempo.

L'esperienza

Un CTO fa parte dei dirigenti di livello C e richiede una notevole esperienza pratica e, preferibilmente, più di 15 anni di conoscenza del settore IT. Oltre alla formazione e all'esperienza, l'ottenimento di certificazioni può essere molto utile per candidarsi a questa posizione.

Le soluzioni no-code aiutano il CTO

Se vi state chiedendo se le soluzioni no-code possono aiutare i CTO o meno, la risposta è che le moderne piattaforme no-code sono sicuramente utili ai CTO per essere eccellenti nel loro lavoro.

Con più tempo ed energia, il CTO sarà in grado di trovare il perfetto equilibrio nella gestione di persone, prodotti e tecnologia.

Ad esempio, una famosa piattaforma no-code come AppMaster scrive da sola tutto il codice in linguaggio Go. Tutto ciò che si deve fare è utilizzare le sue funzioni di drag-and-drop e gli strumenti di editing visivo. Offre anche funzioni di collaborazione. In qualità di CTO, quando gestite un team di sviluppatori, potrete facilmente supervisionare il loro lavoro e apportare le modifiche da soli grazie ai potenti strumenti di editing visivo di AppMaster.

Alcuni degli altri fattori principali attraverso i quali le soluzioni no-code aiutano i CTO sono:

Gli strumenti no-code facilitano la creazione di applicazioni e soluzioni IT innovative per lasciare un segno significativo nel settore. I CTO possono utilizzare questi strumenti per gestire facilmente i progetti delle aziende tecnologiche.

Poiché i CTO hanno la grande responsabilità di gestire persone sia tecniche che non tecniche, possono chiedere ai membri del team che non hanno esperienza di sviluppo di utilizzare gli strumenti no-code per lavorare su un'applicazione specifica o su una parte dell'applicazione.

Il reclutamento delle persone giuste richiede tempo e difficoltà, soprattutto quando si cerca uno sviluppatore con esperienza in un linguaggio di programmazione o in un framework specifico. Gli strumenti no-code eliminano questo problema, in quanto i CTO sono in grado di assumere e gestire anche persone non tecniche come creatori di app.

Pertanto, non c'è dubbio sul fatto che le soluzioni no-code possono aiutare notevolmente il CTO nello sviluppo del software e nella gestione di un team di persone tecniche e non tecniche per uno sviluppo e una programmazione efficienti. Con il tempo, si prevede che il ruolo delle soluzioni no-code diventerà sempre più popolare nel settore della creazione di app.

Conclusioni

Alcuni dei punti più importanti da sottolineare sulla figura del CTO e sul ruolo degli strumenti di sviluppo software no-code come AppMaster sono: