Op technologie gebaseerde bedrijven en ondernemingen zijn momenteel heel trendy. Innovatieve technologie is altijd in ontwikkeling en neemt toe. Bijgevolg moeten deze modieuze commerciële ondernemingen alle huidige trends volgen om hun rivalen te overtreffen. Een nieuwe leidinggevende positie - de CTO - verschijnt speciaal om de technologische component van de ontwikkeling te controleren.

De leidinggevende, bekend als de CTO, of chief technology officer, houdt toezicht op alle bestaande technologieën en stelt relevante regels vast binnen een bedrijf. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een CTO is het nemen van beslissingen over technologische zaken terwijl hij de unieke bedrijfsdoelstellingen in gedachten houdt. Ik ga nu de nadruk leggen op de waarde van technische functionarissen in softwareontwikkelingsorganisaties.

De rol van een CTO

De exacte rol van de CTO kan sterk variëren van bedrijf tot bedrijf. Het is ook afhankelijk van de specifieke technologie keuzes van een organisatie en kan evolueren als een bedrijf groeit. Het evalueren van de zakelijke behoeften van een bedrijf is belangrijk om de exacte rol van een CTO te bepalen.

In het algemeen kan de rol van CTO worden onderverdeeld in twee belangrijke aspecten:

Technisch leiderschap

Bij het beantwoorden van de vraag of een CTO coderingsvaardigheden nodig heeft, moet je de specifieke verantwoordelijkheden van een CTO bij een bedrijf begrijpen. CTO's die zijn ingehuurd om toezicht te houden op de technische aspecten van een bedrijf worden aanbevolen om coderingsvaardigheden te hebben en bekend te zijn met ontwikkelingsprocedures.

CTO's met technisch leiderschap en een technische achtergrond kunnen worden gecategoriseerd als programmeurs. Zij hebben een technische achtergrond in softwareontwikkeling en een technische achtergrond in verschillende IT-gebieden. Deze CTO's kunnen worden beschouwd als de teamleiders voor de programmeurs die toezicht houden op het ontwikkelingsproces en de ontwikkeling zelf uitvoeren.

Enkele van de belangrijke technische gebieden waarin de CTO rol een integrale rol speelt in tech bedrijven zijn:

Codering en ontwikkelingsstrategieën.

Het inhuren van nieuwe ontwikkelaars en software engineers.

Software ontwikkeling en implementatie.

Het stroomlijnen van de zakelijke procedures volgens de zakelijke behoeften en strategische visie.

Operationeel beheer

CTO's die toezicht houden op de bedrijfsvoering kunnen kennis hebben van ontwikkelingskaders en codeervaardigheden. Zij hebben geen voorafgaande ervaring met ontwikkeling. Deze CTO's hebben vaak expertise in de volgende gebieden:

Strategisch denken om technologie zoals machine learning te benutten en de beste oplossing te implementeren.

Ervaring met het werken bij engineeringorganisaties en techbedrijven.

Het ontwerpen en implementeren van marketingstrategieën om potentiële klanten aan te trekken en een concurrentievoordeel te behalen.

Deze CTO's moeten het ontwikkelingsproces controleren en technologiestrategieën ontwerpen als de eerste categorie CTO's expertise heeft in ontwikkelingsgerelateerde verantwoordelijkheden. Het is volledig afhankelijk van de techbedrijven en hun zakelijke behoeften om de juiste CTO te kiezen en ervoor te zorgen dat prospectieve klanten naar hen toe komen.

Moet je coderen om een CTO te zijn?

Een belangrijke vraag in verband met de functie van chief technology officer is of hij of zij moet weten hoe te coderen. In het algemeen hangt dat af van het bedrijf waar je solliciteert. Laten we eens kijken naar enkele algemene parameters die ons kunnen helpen het antwoord op deze vraag te vinden. CTO's besteden nog steeds veel tijd aan de ontwikkeling van startups en kleinere bedrijven. Aangezien zij vaak het bedrijf zelf hebben uitgevonden, lijkt het erop dat zij nog steeds actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de IT-dienst of het product.

Naarmate een bedrijf zich uitbreidt, wordt het gemakkelijker om onderscheid te maken tussen code die betrouwbaar genoeg is om een bedrijf op te runnen en eventueel meer experimentele code in het prototypestadium. Een CTO moet ontegenzeggelijk de nadruk leggen op IT thought leadership, wat helpt bij het ontwikkelen van de IT-roadmap om technologie zoals machine learning tools te benutten en innovatie te brengen om het bedrijf tot een succes te maken.

Heeft een CTO technische vaardigheden nodig?

Aangezien van een chief technology officer (CTO) wordt verwacht dat hij zich op het managementniveau van een technologieorganisatie bevindt en een technologieteam leidt, wordt algemeen aangenomen dat een CTO over grote technische vaardigheden moet beschikken. Het is echter slechts soms noodzakelijk dat de CTO codeervaardigheden en technische kennis heeft. Stel dat een CTO wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering van een tech-organisatie te leiden. In dat geval is het begrijpelijk dat het bedrijf niet verwacht dat het individu uitgebreide technische ervaring heeft.

Een technisch leider is iemand die technologische leden kan motiveren om hun beste inspanningen te leveren, terwijl hij ook bewondering opwekt voor hun technologische bekwaamheid en prestaties. Terwijl ontwikkelaars, ingenieurs en teamleiders van software engineering projecten technische vaardigheden en kennis voor codering moeten hebben, is dit niet noodzakelijk voor elk type CTO.

Het unieke van de CTO positie

De positie van een CTO is onderscheidend omdat het zaken, mensen en technologie omspant, de hele technologische organisatie ondersteunt en vaak optreedt als de leider ervan. Volgens de definities van deskundigen, moet een CTO technisch georiënteerd blijven. Toch ben ik het eens met degenen die beweren dat een al te technisch georiënteerde CTO het team kan second-guesseren terwijl specifieke informatie ontbreekt of de ruimte inneemt van hands-on technische leiders, waardoor hun vermogen om vooruitgang te boeken of resultaten te produceren wordt belemmerd.

Hoewel een CTO niet verplicht is om code te schrijven voor daadwerkelijke productiesoftware, moet hij een stevige greep hebben op de systeemarchitectuur en de productiviteit van een team nauwkeurig kunnen inschatten. De meeste CTO's hebben de neiging te werken aan projecten om hun technische vaardigheden up-to-date te houden.

Een CTO moet zijn of haar interpersoonlijke vaardigheden verbeteren en het respect van het technologie team blijven afdwingen om hetzelfde respect te winnen van de rest van de organisatie. Hij moet goed beoordelen wie de technologie bevordert en wie deze tegenhoudt, evenals de gevaren en de sterke en zwakke punten van individuen, groepen en systemen. Het bedrijf heeft een CTO nodig om technische kennis in te brengen en te laten zien wat haalbaar is, terwijl de hogere leiding de bedrijfsstrategie als geheel ontwikkelt.

Hoe moeilijk is het om een CTO te zijn?

Een uitstekende CTO zijn is een hele reis, want het vereist veel ervaring op verschillende gebieden om goed te zijn in je werk. De meeste experts zijn het erover eens dat een CTO moeilijk is omdat het uitstekende kennis vereist van moderne technologie, zoals machine learning procedures, en managementvaardigheden. Als onderdeel van de c-level executives wordt van een CTO verwacht dat hij vele petten draagt en toezicht houdt op verschillende aspecten van een techbedrijf. Je moet over goede leiderschapsvaardigheden beschikken, zelfs als je niet weet hoe je code moet schrijven.

Bovendien kan de constante evolutie van de CTO-rol voor veel mensen moeilijk zijn. Op dat moment verschuift een CTO-rol van een rol waarin ze hun eigen ontwikkeling doen naar een rol waarin ze leiding geven aan een grote technische organisatie. Inzicht in het softwareontwikkelingsproces en codeerpraktijken is cruciaal voor het succes van een CTO tijdens deze reis, waardoor de meeste CTO's ervoor kiezen om te leren en hun codeervaardigheden met de tijd te verbeteren door te werken aan projecten van huisdieren.

Omdat technologie altijd in ontwikkeling is, draait de rol van de CTO om betrokkenheid op verschillende niveaus. Infrastructure-as-Code bijvoorbeeld, de praktijk van het aanbieden van lagere IT-middelen als softwaregedefinieerde clouddiensten, is een van de populairste ontwikkelingen van het jaar in de IT-sector. Een CTO doet er verstandig aan op de hoogte te blijven van de engineeringprincipes die complexe ideeën als geabstraheerde load-balancing operaties en alle gerelateerde platformdynamiek ondersteunen.

Er zijn echter ook tegenstrijdige meningen. Veel mensen geloven dat de CTO rol zich moet ontwikkelen tot dat van een toezichthoudende advocaat voor beste praktijken en innovatieve werkmethoden. Sommigen beweren dat de hedendaagse CTO de rol van de strategische architect moet accepteren in plaats van een steenhouwer in een wereld waar software engineering steeds meer voorverpakt wordt verkocht. De verwachtingen die aan de technologie worden gesteld stijgen samen met het bedrijf. Iemand moet deze discussies arbitreren en een route uitstippelen die een evenwicht vindt tussen commerciële eisen en technologisch potentieel.

Helaas zijn daarvoor vergaderingen nodig, die de ontwikkelingstijd verstoren. U zult moeten beslissen of u wilt deelnemen aan de besluitvorming of alleen de resultaten wilt uitvoeren als uw bijdrage aan de organisatie wordt afgemeten aan de kwaliteit van uw individuele code-output.

Belangrijke vaardigheden van CTO

Er is een breed scala aan vaardigheden die een CTO moet bezitten om goed te zijn in het werk. Enkele van deze belangrijkste vaardigheden zijn:

Communicatieve vaardigheden

U moet uw team kunnen coachen en het goede voorbeeld kunnen geven als u een effectieve leider wilt zijn. Het zou helpen als u ook een sterke motivator bent, omdat uw team dan optimaal kan presteren. U en uw team zullen de doelstellingen van het bedrijf kunnen bereiken dankzij deze leiderschapscapaciteiten. Uw ideeën en technische kennis effectief overbrengen is essentieel om een sterke leider te zijn en helpt u de juiste antwoorden te vinden.

Leiderschapsvaardigheden

Uw vermogen om strategisch te denken geeft u een breder perspectief op de doelstellingen van een bepaald project of organisatie. Je moet naast plannen ook keuzes kunnen maken. Keuzes maken met betrekking tot je team, middelen, of zelfs de deadlines en taken die moeten worden uitgevoerd kunnen hier deel van uitmaken. Uw besluitvorming en de tactiek die u vaststelt, zullen effect hebben op het bedrijf.

Zakelijk inzicht en tijdmanagement

Zonder gezond zakelijk inzicht zal het moeilijk zijn om te plannen en de juiste beslissingen te nemen. Anderzijds impliceert een goed zakelijk inzicht dat u goed op de hoogte bent van de interne werking van het bedrijf en de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd. In dergelijke gevallen bent u in staat oplossingen te bieden voor zakelijke problemen.

Gezien het belang van deze functie krijgt u vaak een aanzienlijke hoeveelheid werk toegewezen. U moet vaardig zijn in timemanagement als u wilt voorkomen dat u overbelast raakt. Weten hoe je activiteiten moet organiseren, je aan schema's houden en deadlines halen zijn allemaal noodzakelijke vaardigheden voor effectief timemanagement.

Ervaring

Een CTO maakt deel uit van de c-level executives en vereist een aanzienlijke hoeveelheid praktische expertise en, bij voorkeur, meer dan 15 jaar kennis van de IT-industrie. Naast uw educatieve achtergrond en ervaring, kan het behalen van certificeringen heel nuttig zijn bij het solliciteren naar deze functie.

No-code oplossingen helpen CTO

Als u zich afvraagt of no-code oplossingen CTO's kunnen helpen of niet, is het antwoord dat moderne no-code platforms zeker nuttig zijn voor CTO's om uitstekend te zijn in hun werk.

Met meer tijd en energie, zal CTO in staat zijn om de perfecte balans te vinden in het beheer van mensen, producten en technologie.

Een populair no-code platform als AppMaster schrijft bijvoorbeeld alle code zelf in de taal Go. U hoeft alleen maar de drag-and-drop functies en visuele bewerkingstools te gebruiken. Het biedt ook samenwerkingsfuncties. Wanneer u als CTO een team van ontwikkelaars aanstuurt, kunt u gemakkelijk toezicht houden op hun werk en zelf wijzigingen aanbrengen met de krachtige visuele bewerkingstools van AppMaster.

Enkele andere belangrijke factoren waardoor no-code oplossingen CTO's helpen zijn:

No-code tools maken het bouwen van innovatieve apps en IT-oplossingen om een belangrijke stempel te drukken op de industrie gemakkelijker. CTO's kunnen deze tools gebruiken om projecten in tech bedrijven gemakkelijk te beheren.

Aangezien CTO's een grote verantwoordelijkheid hebben om zowel technische als niet-technische mensen te managen, kunnen ze teamleden zonder ontwikkelingservaring vragen om no-code tools te gebruiken om aan een specifieke app of een deel van de app te werken.

Het werven van de juiste mensen is tijdrovend en moeilijk, vooral wanneer men een ontwikkelaar zoekt met ervaring in een specifieke programmeertaal of framework. No-code tools nemen dit probleem weg omdat CTO's zelfs niet-technische mensen kunnen inhuren en beheren als app-makers.

Daarom is er geen twijfel over het feit dat no-code oplossingen CTO enorm kunnen helpen bij softwareontwikkeling en het beheren van een team van technische en niet-technische mensen voor efficiënte ontwikkeling en programmering. Mettertijd zal de rol van no-code oplossingen naar verwachting populairder worden in de hele app creatie industrie.

Conclusie

Enkele van de belangrijkste punten om op te merken over het zijn van een CTO en de rol van no-code softwareontwikkelingstools zoals AppMaster daarin zijn: