Firmy i przedsiębiorstwa oparte na technologii są teraz dość modne. Innowacyjna technologia stale się rozwija i zwiększa. W związku z tym, aby wyprzedzić swoich rywali, te modne przedsiębiorstwa komercyjne muszą podążać za wszystkimi aktualnymi trendami. Nowe stanowisko kierownicze - CTO - pojawia się specjalnie po to, aby kontrolować technologiczny komponent rozwoju.

Osoba ta, znana jako CTO, czyli Chief Technology Officer, nadzoruje wszystkie istniejące technologie i ustanawia odpowiednie zasady wewnątrz firmy. Głównym zadaniem CTO jest podejmowanie decyzji w sprawach technologicznych przy zachowaniu unikalnych celów biznesowych. W tym momencie zamierzam podkreślić wartość oficerów technicznych w organizacjach zajmujących się rozwojem oprogramowania.

Rola CTO

Dokładna rola CTO może się znacznie różnić w zależności od firmy. Jest ona również zależna od konkretnych wyborów technologicznych organizacji i może ewoluować w miarę rozwoju firmy. Ocena potrzeb biznesowych firmy jest ważne, aby określić dokładną rolę CTO.

Ogólnie rzecz biorąc, rola CTO może być podzielona na dwa główne aspekty:

Przywództwo techniczne

Odpowiadając na pytanie, czy CTO potrzebuje umiejętności kodowania, musisz zrozumieć konkretne obowiązki CTO w firmie. CTO zatrudnionym do nadzorowania technicznych aspektów firmy zaleca się posiadanie umiejętności kodowania i znajomość procedur rozwoju.

CTO, którzy posiadają techniczne przywództwo i techniczne zaplecze, mogą być zakwalifikowani jako programiści. Posiadają oni techniczne wykształcenie w zakresie tworzenia oprogramowania oraz techniczne wykształcenie w różnych obszarach IT. Ci CTO mogą być postrzegani jako liderzy zespołu dla programistów, którzy nadzorują proces rozwoju i sami go realizują.

Niektóre z ważnych obszarów technicznych, w których rola CTO odgrywa integralną rolę w firmach technologicznych to:

Strategie kodowania i rozwoju.

Zatrudnianie nowych programistów i inżynierów oprogramowania.

Rozwój i wdrażanie oprogramowania.

Usprawnianie procedur biznesowych zgodnie z potrzebami biznesowymi i wizją strategiczną.

Zarządzanie operacyjne

CTO, którzy nadzorują operacje zarządzania, mogą posiadać wiedzę na temat frameworków programistycznych i umiejętności kodowania. Nie mają wcześniejszego doświadczenia w rozwoju. Ci CTO często posiadają wiedzę w następujących obszarach:

Myślenie strategiczne w celu wykorzystania technologii, takich jak uczenie maszynowe, i wdrożenia najlepszego rozwiązania.

Doświadczenie w pracy w organizacjach inżynieryjnych i firmach technologicznych.

Projektowanie i wdrażanie strategii marketingowych w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Ci CTO są zobowiązani do monitorowania procesu rozwoju i projektowania strategii technologicznych, jeśli pierwsza kategoria CTO ma doświadczenie w zakresie obowiązków związanych z rozwojem. Jest to całkowicie zależne od firm technologicznych i ich potrzeb biznesowych, aby wybrać odpowiednie CTO i zapewnić, że potencjalni klienci przyjdą do nich.

Czy trzeba kodować, aby zostać CTO?

Głównym pytaniem związanym z pracą chief technology officera jest to, czy powinien on umieć kodować. Ogólnie rzecz biorąc, zależy to od firmy, do której aplikujesz. Przyjrzyjmy się kilku uogólnionym parametrom, które mogą pomóc nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. CTO wciąż poświęcają sporo czasu na rozwój startupów i mniejszych firm. Ponieważ często sami wymyślili biznes, wydaje się, że nadal są aktywnie zaangażowani w rozwój usługi lub produktu IT.

W miarę rozwoju firmy łatwiej jest odróżnić kod, który jest na tyle niezawodny, że można na nim prowadzić biznes, od ewentualnie bardziej eksperymentalnego kodu na etapie prototypu. CTO powinien bezsprzecznie kłaść nacisk na przywództwo myślowe IT, co pomaga w opracowaniu mapy drogowej IT, aby wykorzystać technologie, takie jak narzędzia uczenia maszynowego, i wprowadzić innowacje, aby biznes odniósł sukces.

Czy CTO potrzebuje umiejętności technicznych?

Ponieważ oczekuje się, że chief technology officer (CTO) będzie na poziomie zarządzania organizacją technologiczną i będzie kierował zespołem technologicznym, powszechnie zakłada się, że CTO musi mieć duże umiejętności techniczne. Jednak tylko czasami konieczne jest, aby CTO posiadał umiejętności kodowania i wiedzę techniczną. Załóżmy, że CTO jest zatrudniony do zarządzania operacyjnego organizacją technologiczną. W takim przypadku zrozumiałe jest, że firma nie oczekuje od tej osoby szerokiego doświadczenia technicznego.

Lider techniczny to osoba, która potrafi zmotywować członków zespołu technologicznego do jak najlepszych wysiłków, a jednocześnie wzbudza podziw dla ich technologicznej sprawności i osiągnięć. Podczas gdy programiści, inżynierowie i liderzy zespołów w projektach inżynierii oprogramowania muszą posiadać umiejętności techniczne i wiedzę w zakresie kodowania, nie jest to konieczne dla każdego typu CTO.

Wyjątkowość stanowiska CTO

Pozycja CTO jest charakterystyczna, ponieważ obejmuje biznes, ludzi i technologię, wspierając całą organizację technologiczną i często pełniąc rolę jej lidera. Zgodnie z definicjami ekspertów, CTO musi pozostać zorientowany technicznie. Zgadzam się jednak z tymi, którzy twierdzą, że nadmiernie zorientowany technicznie CTO może odgadywać zespół, nie posiadając konkretnych informacji, lub zajmować miejsce praktycznych liderów technicznych, ograniczając ich możliwości rozwoju i osiągania wyników.

Chociaż CTO nie jest zobowiązany do pisania kodu dla rzeczywistego oprogramowania produkcyjnego, powinien mieć solidne zrozumienie architektury systemów i być w stanie dokładnie ocenić produktywność zespołu. Większość CTO ma tendencję do pracy nad projektami petów, aby utrzymać swoje umiejętności techniczne na bieżąco.

CTO musi poprawić swoje zdolności interpersonalne i zachować szacunek zespołu technologicznego, aby zdobyć taki sam szacunek od reszty organizacji. Muszą one prawidłowo ocenić, kto jest postęp technologii i kto jest zatrzymanie go, jak również zagrożenia i mocne i słabe strony osób, grup i systemów. Firma potrzebuje CTO, aby wnieść wiedzę techniczną i pokazać, co jest osiągalne, podczas gdy starsze kierownictwo rozwija strategię korporacyjną jako całość.

Jak trudno jest być CTO?

Bycie doskonałym CTO to nie lada podróż, ponieważ wymaga wielu doświadczeń w różnych dziedzinach, aby być dobrym w swojej pracy. Większość ekspertów zgadza się, że bycie CTO jest trudne, ponieważ wymaga doskonałej znajomości nowoczesnych technologii, takich jak procedury uczenia maszynowego, oraz umiejętności zarządzania. Jako część kadry kierowniczej poziomu c, od CTO oczekuje się noszenia wielu kapeluszy i nadzorowania różnych aspektów firmy technologicznej. Musisz posiadać dobre umiejętności przywódcze, nawet jeśli nie wiesz, jak pisać kod.

Ponadto, ciągła ewolucja roli CTO może być trudna dla wielu osób. W tym momencie rola CTO zmienia się z takiej, w której robią swój własny rozwój na taką, w której przewodzą dużej organizacji technicznej. Zrozumienie procesu tworzenia oprogramowania i praktyk kodowania jest kluczowe dla sukcesu CTO na tej drodze, dlatego większość CTO decyduje się na naukę i doskonalenie swoich umiejętności kodowania z czasem poprzez pracę nad projektami zwierząt domowych.

Ponieważ technologia stale się rozwija, rola CTO polega na zaangażowaniu na kilku poziomach. Na przykład Infrastructure-as-Code, czyli praktyka oferowania zasobów IT niższego poziomu jako usług w chmurze definiowanych programowo, jest jednym z najpopularniejszych wydarzeń tego roku w sektorze IT. CTO byłby mądry, aby pozostać na bieżąco z zasadami inżynierii, które wspierają złożone idee, takie jak abstrakcyjne operacje równoważenia obciążenia i wszystkie powiązane dynamiki platformy.

Istnieją jednak również sprzeczne opinie. Wiele osób uważa, że rola CTO powinna przekształcić się w rolę nadzorującego orędownika najlepszych praktyk i innowacyjnych metod pracy. Niektórzy twierdzą, że współczesny CTO powinien przyjąć rolę strategicznego architekta, a nie kamieniarza w świecie, w którym inżynieria oprogramowania jest coraz częściej sprzedawana w pakiecie. Oczekiwania wobec technologii rosną wraz z firmą. Ktoś musi arbitrować te dyskusje i wytyczać drogę, która zapewni równowagę między wymaganiami komercyjnymi a potencjałem technologicznym.

Niestety, wymaga to spotkań, które zakłócają czas rozwoju. Będziesz musiał zdecydować, czy chcesz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, czy tylko wykonywać wyniki, jeśli twój wkład w organizację jest mierzony jakością twojego indywidualnego kodu wyjściowego.

Ważne umiejętności CTO

Istnieje szeroki zakres umiejętności, które CTO powinien posiadać, aby być dobrym w tej pracy. Niektóre z tych najważniejszych umiejętności to:

Umiejętności komunikacyjne.

Jeśli chcesz być skutecznym liderem, musisz umieć coachować swój zespół i dawać przykład. Pomogłoby to, gdybyś był również silnym motywatorem, ponieważ dzięki temu twój zespół będzie mógł wykonywać swoje zadania na najwyższym poziomie. Dzięki tym zdolnościom przywódczym Ty i Twój zespół będziecie w stanie osiągnąć cele firmy. Skuteczne przekazywanie swoich pomysłów i wiedzy technicznej jest niezbędne do bycia silnym liderem i pomaga znaleźć właściwe odpowiedzi.

Umiejętności przywódcze

Twoja zdolność do strategicznego myślenia da ci szerszą perspektywę na cele danego projektu lub organizacji. Musisz być w stanie dokonywać wyborów oprócz planowania. Dokonywanie wyborów dotyczących zespołu, zasobów, a nawet terminów i zadań, które muszą być wykonane, może być częścią tego. Twoje podejmowanie decyzji i taktyka, którą ustalisz, będą miały wpływ na biznes.

Rozsądek biznesowy i zarządzanie czasem

Trudno będzie planować i podejmować odpowiednie decyzje bez zdrowego osądu biznesowego. Z drugiej strony, posiadanie dobrego zmysłu biznesowego oznacza, że jesteś dobrze zorientowany w wewnętrznych działaniach firmy i wyzwaniach, które napotyka. W takich przypadkach, jesteś kompetentny, aby zapewnić rozwiązania problemów biznesowych.

Ze względu na znaczenie tego stanowiska, często będziesz miał do wykonania znaczną ilość pracy. Aby uniknąć przeciążenia, należy biegle zarządzać czasem. Umiejętność organizowania działań, przestrzegania harmonogramów i dotrzymywania terminów to umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania czasem.

Doświadczenie

CTO należy do kadry kierowniczej poziomu c, co wymaga znacznej ilości praktycznej wiedzy i najlepiej ponad 15 lat znajomości branży IT. Oprócz wykształcenia i doświadczenia, uzyskanie certyfikatów może być bardzo pomocne przy ubieganiu się o to stanowisko.

Rozwiązania typu no-code pomagają CTO

Jeśli zastanawiasz się, czy rozwiązania no-code mogą pomóc CTO, czy nie, odpowiedź brzmi: nowoczesne platformy no-code są zdecydowanie przydatne dla CTO, aby być doskonałym w swojej pracy.

Mając więcej czasu i energii, CTO będzie w stanie osiągnąć idealną równowagę w zarządzaniu ludźmi, produktami i technologią.

Na przykład, popularna platforma no-code jak AppMaster pisze cały kod samodzielnie w języku Go. Wszystko, co musisz zrobić, to użyć jego funkcji drag-and-drop i narzędzi do edycji wizualnej. Oferuje również funkcje współpracy. Jako CTO, kiedy zarządzasz zespołem programistów, będziesz mógł łatwo nadzorować ich pracę i wprowadzać zmiany samodzielnie dzięki potężnym narzędziom do edycji wizualnej AppMaster.

Niektóre z innych głównych czynników, poprzez które rozwiązania no-code pomagają CTO to:

Narzędzia no-code ułatwiają budowanie innowacyjnych aplikacji i rozwiązań informatycznych, które mają odcisnąć znaczące piętno w branży. CTO mogą używać tych narzędzi do łatwego zarządzania projektami w firmach technologicznych.

Ponieważ na CTO spoczywa duża odpowiedzialność za zarządzanie zarówno osobami technicznymi, jak i nietechnicznymi, mogą oni poprosić członków zespołu bez doświadczenia programistycznego o korzystanie z narzędzi no-code do pracy nad konkretną aplikacją lub jej częścią.

Rekrutacja odpowiednich osób jest czasochłonna i trudna, zwłaszcza gdy szukamy dewelopera z doświadczeniem w jakimś konkretnym języku programowania lub frameworku. Narzędzia no-code eliminują ten problem, ponieważ CTO są w stanie zatrudnić i zarządzać nawet nietechnicznymi osobami jako twórcami aplikacji.

Nie ma więc wątpliwości co do tego, że rozwiązania no-code mogą znacznie pomóc CTO w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu zespołem osób technicznych i nietechnicznych dla efektywnego rozwoju i programowania. Z czasem oczekuje się, że rola rozwiązań no-code stanie się bardziej popularna w całej branży tworzenia aplikacji.

Wnioski

Niektóre z najważniejszych punktów, które należy zauważyć o byciu CTO i roli narzędzi do rozwoju oprogramowania no-code, takich jak AppMaster w nim, to: