Технологические компании и предприятия сейчас в моде. Инновационные технологии постоянно развиваются и совершенствуются. В результате, чтобы превзойти своих конкурентов, эти модные коммерческие предприятия должны следовать всем современным тенденциям. Новая руководящая должность - технический директор - появляется специально для того, чтобы контролировать технологическую составляющую развития.

Руководитель, известный как CTO, или главный технический директор, контролирует все существующие технологии и устанавливает соответствующие правила внутри компании. Основная обязанность CTO - принимать решения по технологическим вопросам, не забывая при этом об уникальных бизнес-целях. Сейчас я собираюсь подчеркнуть значение технических директоров в организациях, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Роль технического директора

Точная роль технического директора может сильно варьироваться от компании к компании. Она также зависит от конкретного технологического выбора организации и может меняться по мере роста компании. Для определения точной роли технического директора важно оценить бизнес-потребности компании.

В целом, роль технического директора можно разделить на два основных аспекта:

Техническое руководство

Отвечая на вопрос, нужны ли техническому директору навыки кодирования, вы должны понимать конкретные обязанности технического директора в компании. Техническим директорам, нанятым для надзора за техническими аспектами компании, рекомендуется иметь навыки кодирования и быть знакомыми с процедурами разработки.

Технических директоров, обладающих техническим лидерством и техническим образованием, можно отнести к категории программистов. Они обладают техническим образованием в области разработки программного обеспечения и техническим образованием в различных областях ИТ. Этих технических директоров можно рассматривать как руководителей групп программистов, которые следят за процессом разработки и сами выполняют разработку.

Некоторые из важных технических областей, в которых технический директор играет неотъемлемую роль в технологических компаниях, следующие:

Кодирование и стратегии развития.

Наем новых разработчиков и инженеров-программистов.

Разработка и внедрение программного обеспечения.

Оптимизация бизнес-процедур в соответствии с потребностями бизнеса и стратегическим видением.

Оперативное управление

Технические директора, осуществляющие контроль над операциями управления, могут обладать знаниями о механизмах разработки и навыками кодирования. Они не имеют опыта разработки. Такие технические директора часто обладают знаниями в следующих областях:

Стратегическое мышление для использования таких технологий, как машинное обучение, и реализации наилучшего решения.

Опыт работы в инженерных организациях и технологических компаниях.

Разработка и реализация маркетинговых стратегий для привлечения потенциальных клиентов и получения конкурентного преимущества.

Эти технические директора должны контролировать процесс разработки и разрабатывать технологические стратегии, если у первой категории технических директоров есть опыт в обязанностях, связанных с разработкой. Это полностью зависит от технологических компаний и их деловых потребностей, чтобы выбрать правильного технического директора и гарантировать, что потенциальные клиенты придут к ним.

Нужно ли кодировать, чтобы стать техническим директором?

Главный вопрос, связанный с работой главного технического директора, заключается в том, должен ли он или она уметь кодировать. Как правило, это зависит от компании, в которую вы устраиваетесь. Давайте рассмотрим некоторые обобщенные параметры, которые могут помочь найти ответ на этот вопрос. Технические директора по-прежнему уделяют много времени развитию стартапов и небольших компаний. Поскольку они часто изобретают сам бизнес, похоже, что они по-прежнему активно участвуют в разработке ИТ-услуги или продукта.

По мере расширения компании становится легче отличить код, достаточно надежный для ведения бизнеса, от, возможно, более экспериментального кода на стадии прототипа. Несомненно, технический директор должен уделять особое внимание идейному лидерству в сфере ИТ, что помогает в разработке дорожной карты ИТ для использования таких технологий, как инструменты машинного обучения, и внедрения инноваций для успешного ведения бизнеса.

Нужны ли техническим директорам технические навыки?

Поскольку ожидается, что главный технический директор (CTO) будет находиться на уровне управления технологической организацией и руководить технологической командой, принято считать, что CTO должен обладать отличными техническими навыками. Однако лишь иногда от технического директора требуются навыки кодирования и технические знания. Предположим, технический директор нанят для оперативного управления технологической организацией. В этом случае вполне понятно, что компания не ожидает от этого сотрудника обширного технического опыта.

Технический лидер - это человек, который может мотивировать членов технологической команды на максимальную отдачу, вызывая при этом восхищение их технологическим мастерством и достижениями. Хотя разработчики, инженеры и руководители команд проектов по разработке программного обеспечения должны обладать техническими навыками и знаниями для кодирования, это не обязательно для каждого типа CTO.

Уникальность позиции технического директора

Позиция технического директора является уникальной, поскольку она охватывает бизнес, людей и технологии, поддерживая всю технологическую организацию и часто выступая в качестве ее лидера. Согласно определениям экспертов, технический директор должен оставаться технически ориентированным. Тем не менее, я согласен с теми, кто утверждает, что слишком технически ориентированный технический директор может уступать команде, не имея конкретной информации, или занимать место практических технических лидеров, препятствуя их продвижению и достижению результатов.

Хотя технический директор не обязан писать код для реального производственного программного обеспечения, он должен хорошо разбираться в архитектуре систем и уметь точно оценивать производительность команды. Большинство технических директоров обычно работают над проектами для домашних животных, чтобы поддерживать свои технические навыки в актуальном состоянии.

Технический директор должен совершенствовать свои способности к межличностному общению и продолжать пользоваться уважением технологической команды, чтобы завоевать такое же уважение со стороны остальных сотрудников организации. Он должен правильно оценивать, кто продвигает технологию, а кто ее сдерживает, а также опасности, сильные и слабые стороны отдельных людей, групп и систем. Технический директор нужен компании, чтобы привнести технические знания и показать, что достижимо, пока высшее руководство разрабатывает корпоративную стратегию в целом.

Насколько трудно быть техническим директором?

Быть отличным техническим директором - это довольно сложный путь, потому что для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, требуется большой опыт в различных областях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что быть техническим директором сложно, потому что это требует отличного знания современных технологий, таких как процедуры машинного обучения, и управленческих навыков. Как часть руководителей уровня "с", технический директор должен носить множество шляп и контролировать различные аспекты деятельности технологической компании. Вы должны обладать хорошими лидерскими качествами, даже если вы не умеете писать код.

Более того, постоянная эволюция роли CTO может быть сложной для многих людей. В этот момент роль технического директора меняется с той, в которой он занимается собственными разработками, на ту, в которой он руководит большой технической организацией. Понимание процесса разработки программного обеспечения и практики кодирования имеет решающее значение для успеха технического директора на этом пути, поэтому большинство технических директоров предпочитают со временем учиться и совершенствовать свои навыки кодирования, работая над проектами для домашних животных.

Поскольку технологии постоянно развиваются, роль технического директора заключается в участии на нескольких уровнях. Например, Infrastructure-as-Code, практика предоставления ИТ-ресурсов нижнего уровня в виде программно-определяемых облачных услуг, является одной из самых популярных разработок года в ИТ-секторе. Технический директор должен быть в курсе инженерных принципов, которые поддерживают такие сложные идеи, как абстрактные операции по балансировке нагрузки и всю связанную с ними динамику платформы.

Однако существуют и противоречивые мнения. Многие считают, что роль технического директора должна превратиться в роль наблюдателя за передовым опытом и инновационными методами работы. Некоторые утверждают, что современный технический директор должен взять на себя роль стратегического архитектора, а не каменщика в мире, где программная инженерия все чаще продается в готовом виде. Ожидания, возлагаемые на технологию, растут вместе с компанией. Кто-то должен стать арбитром в этих дискуссиях и проложить маршрут, который обеспечит баланс между коммерческими требованиями и технологическим потенциалом.

К сожалению, это требует проведения совещаний, которые нарушают время разработки. Вам придется решить, хотите ли вы участвовать в принятии решений или только исполнять результаты, если ваш вклад в организацию измеряется качеством вашего индивидуального кода.

Важные навыки технического директора

Существует широкий спектр навыков, которыми должен обладать технический директор, чтобы хорошо выполнять свою работу. Вот некоторые из этих наиболее важных навыков:

Коммуникативные навыки

Если вы хотите быть эффективным руководителем, вы должны уметь обучать свою команду и подавать пример. Будет полезно, если вы также будете сильным мотиватором, поскольку это позволит вашей команде работать с максимальной отдачей. Благодаря этим лидерским качествам вы и ваша команда сможете достичь целей бизнеса. Быть эффективным коммуникатором своих идей и технических знаний очень важно для того, чтобы быть сильным лидером, это поможет вам найти правильные ответы.

Лидерские качества

Ваша способность мыслить стратегически даст вам более широкий взгляд на цели определенного проекта или организации. В дополнение к планированию вы должны уметь делать выбор. Выбор в отношении команды, ресурсов или даже сроков и задач, которые необходимо выполнить, может быть частью этого. Ваше принятие решений и тактика, которую вы установите, окажут влияние на бизнес.

Деловой смысл и управление временем

Без здравого делового смысла будет трудно планировать и принимать соответствующие решения. С другой стороны, наличие хорошего делового чутья предполагает, что вы хорошо разбираетесь во внутреннем устройстве компании и проблемах, с которыми она сталкивается. В таких случаях вы компетентны в решении деловых вопросов.

Учитывая значимость этой должности, вам часто будет поручаться большой объем работы. Если вы хотите избежать перегруженности, вы должны уметь управлять временем. Умение организовать деятельность, придерживаться расписания и соблюдать сроки - все это необходимые навыки для эффективного управления временем.

Опыт работы

CTO относится к руководителям уровня c, что требует значительного практического опыта и, желательно, более 15 лет знаний в области ИТ. В дополнение к вашему образованию и опыту, получение сертификатов может оказаться весьма полезным при приеме на эту должность.

Решения без кода помогают CTO

Если вы задаетесь вопросом, могут ли решения no-code помочь техническим директорам или нет, ответ заключается в том, что современные платформы no-code определенно полезны для того, чтобы технические директора отлично справлялись со своей работой.

Имея больше времени и энергии, технический директор сможет найти идеальный баланс в управлении людьми, продуктами и технологиями.

Например, такая популярная платформа no-code, как AppMaster, сама пишет весь код на языке Go. Все, что вам нужно сделать, это использовать его функции перетаскивания и инструменты визуального редактирования. Она также предлагает функции совместной работы. Как технический директор, управляя командой разработчиков, вы легко сможете контролировать их работу и самостоятельно вносить изменения с помощью мощных инструментов визуального редактирования AppMaster.

К другим важным факторам, благодаря которым решения no-code помогают техническим директорам, относятся:

No-code инструменты облегчают создание инновационных приложений и ИТ-решений, позволяющих добиться значительного успеха в отрасли. Технические директора могут использовать эти инструменты для легкого управления проектами в технологических компаниях.

Поскольку на технических директоров возложена большая ответственность за управление как техническими, так и нетехническими специалистами, они могут попросить членов команды, не имеющих опыта разработки, использовать инструменты no-code для работы над конкретным приложением или его частью.

Наем нужных людей требует много времени и усилий, особенно если речь идет о разработчике с опытом работы на определенном языке программирования или фреймворке. Инструменты No-code устраняют эту проблему, поскольку технические директора могут нанимать и управлять даже нетехническими специалистами в качестве создателей приложений.

Поэтому нет никаких сомнений в том, что решения no-code могут значительно помочь техническому директору в разработке программного обеспечения и управлении командой технических и нетехнических специалистов для эффективной разработки и программирования. Ожидается, что со временем роль решений no-code станет более популярной в индустрии создания приложений.

Заключение

Некоторые из наиболее важных моментов, которые следует отметить, говоря о должности технического директора и роли в ней no-code инструментов разработки программного обеспечения, таких как AppMaster, следующие: