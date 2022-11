Les sociétés et entreprises basées sur la technologie sont très à la mode en ce moment. Les technologies innovantes ne cessent de se développer et de s'accroître. Par conséquent, afin de surpasser leurs rivaux, ces entreprises commerciales à la mode doivent suivre toutes les tendances actuelles. Un nouveau poste de direction - le CTO - apparaît spécifiquement pour contrôler la composante technologique du développement.

Ce cadre, connu sous le nom de CTO (Chief Technology Officer), supervise toutes les technologies existantes et établit des règles pertinentes au sein de l'entreprise. La principale responsabilité du CTO est de prendre des décisions sur les questions technologiques tout en gardant à l'esprit les objectifs commerciaux uniques. Je vais maintenant insister sur la valeur des responsables techniques dans les organisations de développement de logiciels.

Le rôle d'un CTO

Le rôle exact du CTO peut varier considérablement d'une entreprise à l'autre. Il dépend également des choix technologiques spécifiques d'une organisation et peut évoluer à mesure que l'entreprise se développe. Il est important d'évaluer les besoins commerciaux d'une entreprise pour déterminer le rôle exact d'un CTO.

En général, le rôle du CTO peut être divisé en deux aspects principaux :

Le leadership technique

Pour répondre à la question de savoir si un CTO doit avoir des compétences en codage, il faut comprendre les responsabilités spécifiques d'un CTO dans une entreprise. Il est recommandé aux CTO embauchés pour superviser les aspects techniques d'une entreprise de posséder des compétences en codage et de connaître les procédures de développement.

Les CTO qui possèdent un leadership technique et des connaissances techniques peuvent être considérés comme des programmeurs. Ils possèdent une formation technique en développement de logiciels et une formation technique dans différents domaines informatiques. Ces CTO peuvent être considérés comme les chefs d'équipe des programmeurs qui supervisent le processus de développement et effectuent eux-mêmes le développement.

Voici quelques-uns des domaines techniques importants dans lesquels le CTO joue un rôle essentiel dans les entreprises technologiques :

Le codage et les stratégies de développement.

Lerecrutement de nouveaux développeurs et ingénieurs logiciels.

Le développement et la mise en œuvre de logiciels.

Rationalisation des procédures commerciales en fonction des besoins de l'entreprise et de sa vision stratégique.

Gestion opérationnelle

Les CTO qui supervisent les opérations de gestion peuvent connaître les cadres de développement et les compétences de codage. Ils n'ont aucune expérience préalable du développement. Ces CTO ont souvent une expertise dans les domaines suivants :

Réflexion stratégique pour tirer parti de technologies telles que l'apprentissage automatique et mettre en œuvre la meilleure solution.

Expérience de travail dans des organisations d'ingénierie et des entreprises technologiques.

Conception et mise en œuvre de stratégies marketing pour attirer les clients potentiels et obtenir un avantage concurrentiel.

Ces CTO sont tenus de surveiller le processus de développement et de concevoir des stratégies technologiques si la première catégorie de CTO possède une expertise dans les responsabilités liées au développement. Le choix du bon CTO et l'assurance que les clients potentiels viendront à eux dépendent entièrement des entreprises technologiques et de leurs besoins commerciaux.

Faut-il savoir coder pour être CTO ?

Une question majeure associée au poste de directeur technique est de savoir s'il doit savoir coder. En général, cela dépend de l'entreprise à laquelle vous postulez. Examinons quelques paramètres généralisés qui peuvent nous aider à trouver la réponse à cette question. Les CTO consacrent toujours beaucoup de temps au développement des start-ups et des petites entreprises. Comme ils ont souvent inventé l'entreprise elle-même, il semble qu'ils soient toujours activement impliqués dans le développement du service ou du produit informatique.

À mesure qu'une entreprise se développe, il devient plus facile de faire la distinction entre un code suffisamment fiable pour faire fonctionner une entreprise et un code éventuellement plus expérimental au stade de prototype. Un CTO doit incontestablement mettre l'accent sur le leadership intellectuel en matière d'informatique, ce qui contribue à l'élaboration de la feuille de route informatique pour exploiter des technologies telles que les outils d'apprentissage automatique et apporter des innovations pour faire de l'entreprise un succès.

Le directeur technique doit-il posséder des compétences techniques ?

Étant donné qu'un directeur technique (CTO) est censé se situer au niveau de la direction d'une organisation technologique et diriger une équipe technologique, on suppose généralement qu'un CTO doit avoir de grandes compétences techniques. Cependant, il n'est que parfois nécessaire que le CTO ait des compétences en codage et des connaissances techniques. Supposons qu'un CTO soit engagé pour gérer la gestion opérationnelle d'une organisation technologique. Dans ce cas, il est compréhensible que l'entreprise n'attende pas de cette personne qu'elle ait une grande expérience technique.

Un leader technique est une personne capable de motiver les membres de l'équipe technologique à fournir le meilleur d'eux-mêmes tout en suscitant l'admiration pour leurs prouesses et réalisations technologiques. Si les développeurs, les ingénieurs et les chefs d'équipe des projets de génie logiciel doivent posséder des compétences et des connaissances techniques pour coder, cela n'est pas nécessaire pour tous les types de CTO.

Le caractère unique du poste de CTO

Le poste de CTO est particulier car il englobe les affaires, les personnes et la technologie, en soutenant l'ensemble de l'organisation technologique et en agissant souvent en tant que leader. Selon les définitions des experts, un CTO doit rester orienté techniquement. Cependant, je suis d'accord avec ceux qui affirment qu'un CTO trop orienté vers la technique peut donner des ordres à l'équipe tout en manquant d'informations spécifiques ou prendre la place des leaders techniques pratiques, ce qui entrave leur capacité à progresser ou à produire des résultats.

Bien qu'un CTO ne soit pas tenu d'écrire le code d'un logiciel de production réel, il doit avoir une solide connaissance de l'architecture des systèmes et être capable d'évaluer précisément la productivité d'une équipe. La plupart des CTO ont tendance à travailler sur des projets domestiques pour maintenir leurs compétences techniques à jour.

Un CTO doit améliorer ses capacités interpersonnelles et continuer à susciter le respect de l'équipe technologique afin de gagner le même respect de la part du reste de l'organisation. Il doit évaluer correctement qui fait avancer la technologie et qui la freine, ainsi que les risques et les forces et faiblesses des individus, des groupes et des systèmes. L'entreprise a besoin d'un CTO pour apporter des connaissances techniques et montrer ce qui est réalisable pendant que la direction générale élabore la stratégie de l'entreprise dans son ensemble.

Est-il difficile d'être un CTO ?

Devenir un excellent CTO est un véritable parcours du combattant, car il faut avoir beaucoup d'expérience dans différents domaines pour être bon dans son travail. La plupart des experts s'accordent à dire qu'il est difficile d'être un CTO car il faut avoir une excellente connaissance des technologies modernes, comme les procédures d'apprentissage automatique, et des compétences en gestion. Faisant partie des cadres de niveau c, un CTO est censé porter de nombreuses casquettes et superviser divers aspects d'une entreprise technologique. Vous devez posséder de bonnes compétences en matière de leadership, même si vous ne savez pas écrire du code.

En outre, l'évolution constante du rôle de CTO peut être difficile pour de nombreuses personnes. À ce moment-là, le rôle de CTO passe d'un rôle dans lequel il effectue son propre développement à un rôle dans lequel il dirige une grande organisation technique. La compréhension du processus de développement de logiciels et des pratiques de codage est cruciale pour la réussite d'un CTO tout au long de ce parcours, raison pour laquelle la plupart des CTO choisissent d'apprendre et d'améliorer leurs compétences en codage avec le temps en travaillant sur des projets d'animaux domestiques.

La technologie étant en constante évolution, le rôle du CTO consiste à s'impliquer à plusieurs niveaux. Par exemple, l'infrastructure en tant que code, qui consiste à offrir des ressources informatiques de niveau inférieur sous forme de services en nuage définis par logiciel, est l'une des évolutions les plus populaires de l'année dans le secteur informatique. Un directeur technique serait bien avisé de se tenir au courant des principes d'ingénierie qui soutiennent des idées complexes comme les opérations d'équilibrage de charge abstraites et toutes les dynamiques de plate-forme connexes.

Il existe toutefois des opinions contradictoires. Nombreux sont ceux qui pensent que le rôle du CTO devrait évoluer vers celui d'un défenseur des meilleures pratiques et des méthodes de travail innovantes. Certains affirment que le CTO contemporain devrait accepter le rôle d'architecte stratégique plutôt que celui de tailleur de pierre dans un monde où le génie logiciel est de plus en plus vendu préemballé. Les attentes placées dans la technologie augmentent en même temps que l'entreprise. Quelqu'un doit arbitrer ces discussions et tracer une voie qui trouve un équilibre entre les exigences commerciales et le potentiel technologique.

Malheureusement, cela nécessite des réunions, qui interfèrent avec le temps de développement. Vous devrez décider si vous voulez participer à la prise de décision ou seulement exécuter les résultats si votre contribution à l'organisation est mesurée par la qualité de votre code individuel.

Compétences importantes du CTO

Il existe un large éventail de compétences qu'un CTO doit posséder pour être bon dans son travail. Certaines de ces compétences les plus importantes sont les suivantes

Compétences en communication

Vous devez être capable d'encadrer votre équipe et de montrer l'exemple si vous voulez être un leader efficace. Il serait utile que vous soyez également un grand motivateur, car cela permettra à votre équipe de donner le meilleur d'elle-même. Vous et votre équipe serez en mesure d'atteindre les objectifs de l'entreprise grâce à ces capacités de leadership. Communiquer efficacement vos idées et vos connaissances techniques est essentiel pour être un bon leader et vous aide à trouver les bonnes réponses.

Compétences en matière de leadership

Votre capacité à penser stratégiquement vous donnera une perspective plus large sur les objectifs d'un certain projet ou d'une certaine organisation. Vous devez être capable de faire des choix en plus de la planification. Faire des choix concernant votre équipe, vos ressources, ou même les délais et les tâches à accomplir peut en faire partie. Votre prise de décision et les tactiques que vous établissez auront un effet sur l'entreprise.

Sens des affaires et gestion du temps

Il sera difficile de planifier et de prendre les décisions appropriées sans un bon sens des affaires. D'autre part, avoir un bon sens des affaires implique que vous connaissez bien les rouages de l'entreprise et les défis qu'elle rencontre. Dans ce cas, vous êtes compétent pour apporter des solutions aux problèmes de l'entreprise.

Compte tenu de l'importance de ce poste, on vous confiera souvent une quantité importante de travail. Vous devez être compétent en matière de gestion du temps si vous voulez éviter d'être surchargé. Savoir organiser les activités, respecter les horaires et les délais sont autant de compétences nécessaires à une gestion efficace du temps.

Expérience

Un directeur technique fait partie des cadres de niveau c, ce qui exige une grande expertise pratique et, de préférence, plus de 15 ans de connaissance du secteur informatique. En plus de votre formation et de votre expérience, l'obtention de certifications peut s'avérer très utile pour postuler à ce poste.

Les solutions "no-code" aident le directeur technique

Si vous vous demandez si les solutions no-code peuvent aider les directeurs des technologies ou non, la réponse est que les plates-formes no-code modernes sont définitivement utiles pour que les directeurs des technologies soient excellents dans leur travail.

Avec plus de temps et d'énergie, les CTO seront en mesure de trouver l'équilibre parfait dans la gestion des personnes, des produits et de la technologie.

Par exemple, une plateforme no-code populaire comme AppMaster écrit elle-même tout le code en langage Go. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser ses fonctions de glisser-déposer et ses outils d'édition visuelle. Elle offre également des fonctions de collaboration. En tant que directeur technique, lorsque vous gérez une équipe de développeurs, vous pourrez facilement superviser leur travail et effectuer les modifications vous-même grâce aux puissants outils d'édition visuelle d'AppMaster.

Les solutions no-code aident également les directeurs techniques :

Les outils no-code facilitent la création d'applications et de solutions informatiques innovantes afin de laisser une trace significative dans le secteur. Les CTO peuvent utiliser ces outils pour gérer facilement les projets dans les entreprises technologiques.

Puisque les CTO ont la responsabilité majeure de gérer des personnes à la fois techniques et non techniques, ils peuvent demander aux membres de l'équipe sans expérience de développement d'utiliser des outils no-code pour travailler sur une application spécifique ou une partie de l'application.

Recruter les bonnes personnes prend du temps et est difficile, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un développeur expérimenté dans un langage de programmation ou un cadre spécifique. Les outils no-code éliminent ce problème, car les directeurs des technologies de l'information sont en mesure d'embaucher et de gérer même des personnes non techniques en tant que créateurs d'applications.

Par conséquent, il ne fait aucun doute que les solutions no-code peuvent grandement aider les CTO à développer des logiciels et à gérer une équipe de personnes techniques et non techniques pour un développement et une programmation efficaces. Avec le temps, le rôle des solutions no-code devrait devenir plus populaire dans le secteur de la création d'applications.

Conclusion

Voici quelques-uns des points les plus importants à noter concernant le rôle de directeur technique et le rôle des outils de développement logiciel sans code comme AppMaster :