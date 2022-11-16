الشركات والمؤسسات القائمة على التكنولوجيا عصرية للغاية في الوقت الحالي. التكنولوجيا المبتكرة تتطور دائمًا وتتزايد. نتيجة لذلك ، من أجل التفوق على منافسيها ، يجب أن تتبع هذه المؤسسات التجارية العصرية جميع الاتجاهات الحالية. يبدو أن منصبًا تنفيذيًا جديدًا - CTO - يتحكم بشكل خاص في المكون التكنولوجي للتنمية.

يشرف المدير التنفيذي ، المعروف باسم CTO ، أو كبير مسؤولي التكنولوجيا ، على جميع التقنيات الحالية ويضع القواعد ذات الصلة داخل الشركة. تتمثل المسؤولية الرئيسية لـ CTO في اتخاذ قرار بشأن المسائل التقنية مع مراعاة أهداف العمل الفريدة. سأؤكد على قيمة المسؤولين التقنيين في مؤسسات تطوير البرمجيات في هذه اللحظة.

دور CTO

يمكن أن يختلف الدور الدقيق لـ CTO بشكل كبير من شركة إلى أخرى. كما أنه يعتمد على الخيارات التقنية المحددة لمنظمة ما ويمكن أن يتطور مع نمو الشركة. يعد تقييم احتياجات أعمال الشركة أمرًا مهمًا لتحديد الدور الدقيق لـ CTO.

بشكل عام ، يمكن تقسيم دور CTO إلى جانبين رئيسيين:

القيادة الفنية

عند الإجابة على سؤال حول ما إذا كان كبير موظفي التكنولوجيا يحتاج إلى مهارات تشفير ، يجب أن تفهم المسؤوليات المحددة لمدير التكنولوجيا في الشركة. يُنصح CTOs المعينين للإشراف على الجوانب الفنية للشركة بمهارات الترميز والإلمام بإجراءات التطوير.

يمكن تصنيف CTOs الذين يمتلكون القيادة التقنية والخلفية التقنية كمبرمجين. لديهم خلفية تقنية في تطوير البرمجيات وخلفية تقنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة. قد يُنظر إلى CTOs هؤلاء على أنهم قادة الفريق للمبرمجين الذين يشرفون على عملية التطوير ويقومون بالتطوير بأنفسهم.

فيما يلي بعض المجالات الفنية المهمة التي يلعب فيها دور CTO دورًا أساسيًا في شركات التكنولوجيا:

استراتيجيات الترميز والتطوير.

توظيف مطورين ومهندسي برمجيات جدد .

تطوير البرمجيات وتنفيذها.

تبسيط إجراءات العمل حسب احتياجات العمل والرؤية الإستراتيجية.

إدارة العمليات

يمكن أن يكون CTOs الذين يشرفون على عمليات الإدارة على دراية بأطر التطوير ومهارات الترميز. ليس لديهم خبرة سابقة في التطوير. غالبًا ما يتمتع CTO هؤلاء بالخبرة في المجالات التالية:

التفكير الاستراتيجي للاستفادة من التكنولوجيا مثل التعلم الآلي وتنفيذ أفضل الحلول.

خبرة في العمل في المنظمات الهندسية وشركات التكنولوجيا.

تصميم وتنفيذ استراتيجيات التسويق لجذب العملاء المحتملين واكتساب ميزة تنافسية.

يُطلب من كبار المسؤولين التنفيذيين مراقبة عملية التطوير وتصميم استراتيجيات التكنولوجيا إذا كانت الفئة الأولى من كبار المسؤولين التنفيذيين لديها خبرة في المسؤوليات المتعلقة بالتنمية. إنها تعتمد كليًا على شركات التكنولوجيا ، وتحتاج أعمالها إلى اختيار رئيس التكنولوجيا التنفيذي المناسب والتأكد من أن العملاء المحتملين سيأتون إليها.

هل أنت بحاجة إلى البرمجة لتكون رئيس قسم التكنولوجيا؟

السؤال الرئيسي المرتبط بوظيفة مسؤول التكنولوجيا الرئيسي هو ما إذا كان يجب أن يعرف كيفية البرمجة. بشكل عام ، يعتمد ذلك على الشركة التي تتقدم إليها. لنلقِ نظرة على بعض المعلمات المعممة التي يمكن أن تساعدنا في إيجاد إجابة لهذا السؤال. لا يزال كبار المسؤولين التنفيذيين يكرسون وقتًا طويلاً لتطوير الشركات الناشئة والشركات الصغيرة. نظرًا لأنهم غالبًا ما اخترعوا الأعمال التجارية نفسها ، يبدو أنهم ما زالوا يشاركون بنشاط في تطوير خدمة أو منتج تكنولوجيا المعلومات.

مع توسع الشركة ، يصبح من الأسهل التمييز بين الكود الموثوق به بدرجة كافية لتشغيل الأعمال التجارية وربما المزيد من التعليمات البرمجية التجريبية في مرحلة النموذج الأولي. يجب أن يؤكد كبير موظفي التكنولوجيا بلا شك على قيادة فكر تكنولوجيا المعلومات ، والتي تساعد في تطوير خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التكنولوجيا مثل أدوات التعلم الآلي وجلب الابتكار لإنجاح الأعمال.

هل يحتاج CTO إلى مهارات فنية؟

نظرًا لأنه من المتوقع أن يكون كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) على مستوى إدارة مؤسسة تقنية ويقود فريقًا تقنيًا ، فمن المفترض عمومًا أن يتمتع كبير مسؤولي التكنولوجيا بمهارات تقنية كبيرة. ومع ذلك ، من الضروري في بعض الأحيان فقط أن يكون لدى CTO مهارات الترميز والمعرفة الفنية. لنفترض أنه تم تعيين كبير مسؤولي التكنولوجيا لإدارة الإدارة التشغيلية لمؤسسة تقنية. في هذه الحالة ، من المفهوم أن الشركة لا تتوقع أن يكون لدى الفرد خبرة فنية واسعة.

القائد التقني هو الشخص الذي يمكنه تحفيز أعضاء التكنولوجيا على بذل قصارى جهدهم مع إثارة الإعجاب ببراعتهم وإنجازاتهم التكنولوجية. في حين أن المطورين والمهندسين وقادة فرق مشروعات هندسة البرمجيات يجب أن يتمتعوا بالمهارات والمعرفة التقنية للترميز ، إلا أنه ليس ضروريًا لكل نوع من كبار المسؤولين التنفيذيين.

تفرد منصب كبير التكنولوجيا

يعتبر منصب كبير مسؤولي التقنيات (CTO) مميزًا لأنه يشمل الأعمال والأفراد والتكنولوجيا ، ويدعم مؤسسة التكنولوجيا بأكملها ويعمل غالبًا كقائد لها. وفقًا لتعريفات الخبراء ، يجب أن يظل CTO موجهًا تقنيًا. ومع ذلك ، فأنا أتفق مع أولئك الذين يزعمون أن كبير موظفي التكنولوجيا ذو التوجه الفني المفرط قد يخمن الفريق بينما يفتقر إلى معلومات محددة أو يشغل مساحة القادة التقنيين العمليين ، مما يعيق قدرتهم على التقدم أو تحقيق النتائج.

على الرغم من أن CTO غير مطلوب لكتابة التعليمات البرمجية لبرامج الإنتاج الفعلية ، يجب أن يكون لديهم فهم قوي لهندسة الأنظمة وأن يكونوا قادرين على قياس إنتاجية الفريق بدقة. يميل معظم كبار المسؤولين التنفيذيين إلى العمل في مشاريع الحيوانات الأليفة للحفاظ على مهاراتهم الفنية محدثة.

يجب أن يحسن كبير موظفي التكنولوجيا قدراته الشخصية وأن يحافظ على احترام فريق التكنولوجيا لكسب نفس الاحترام من بقية المنظمة. يجب أن يقيّموا بشكل صحيح من يقوم بتطوير التكنولوجيا ومن يعيقها ، بالإضافة إلى المخاطر ونقاط القوة والضعف لدى الأفراد والجماعات والأنظمة. تحتاج الشركة إلى كبير مسؤولي التكنولوجيا للمساهمة بالمعرفة الفنية وإظهار ما يمكن تحقيقه بينما تقوم القيادة العليا بتطوير استراتيجية الشركة ككل.

ما مدى صعوبة أن تكون رئيسًا للتكنولوجيا؟

كونك مدير تقني ممتاز هو رحلة لا بأس بها لأنها تتطلب الكثير من الخبرة في مختلف المجالات لتكون جيدًا في وظيفتك. يتفق معظم الخبراء على أن كونك رئيسًا لتكنولوجيا المعلومات أمر صعب لأنه يتطلب معرفة ممتازة بالتكنولوجيا الحديثة ، مثل إجراءات التعلم الآلي ومهارات الإدارة. كجزء من المديرين التنفيذيين من المستوى c ، من المتوقع أن يرتدي كبير موظفي التكنولوجيا العديد من القبعات ويشرف على الجوانب المختلفة لشركة التكنولوجيا. يجب أن تمتلك مهارات قيادية جيدة حتى لو كنت لا تعرف كيفية كتابة التعليمات البرمجية.

علاوة على ذلك ، قد يكون التطور المستمر لدور CTO صعبًا على العديد من الأفراد. في تلك اللحظة ، يتحول دور CTO من دور يقومون فيه بالتطوير بأنفسهم إلى دور يقودون فيه مؤسسة تقنية كبيرة. يعد فهم عملية تطوير البرامج وممارسات الترميز أمرًا بالغ الأهمية لنجاح كبير مسؤولي التكنولوجيا على طول هذه الرحلة ، نظرًا لأن معظم كبار المسؤولين التنفيذيين يختارون التعلم وتحسين مهارات الترميز الخاصة بهم مع مرور الوقت من خلال العمل في مشاريع الحيوانات الأليفة.

نظرًا لأن التكنولوجيا تتطور دائمًا ، فإن دور CTOs يدور حول المشاركة على عدة مستويات. على سبيل المثال ، تعد Infrastructure-as-Code ، وهي ممارسة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى الأدنى كخدمات سحابية محددة بالبرمجيات ، أحد أكثر التطورات شيوعًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات هذا العام. سيكون من الحكمة أن يظل CTO على اطلاع دائم بالمبادئ الهندسية التي تدعم الأفكار المعقدة مثل عمليات موازنة الحمل المجردة وجميع ديناميكيات النظام الأساسي ذات الصلة.

ومع ذلك ، هناك آراء متناقضة أيضًا. يعتقد الكثير من الناس أن دور كبير موظفي التكنولوجيا يجب أن يتطور إلى دور المدافع المشرف عن أفضل الممارسات وأساليب العمل المبتكرة. يدعي البعض أن CTO المعاصر يجب أن يقبل دور المهندس الاستراتيجي بدلاً من دور الحجارة في عالم تُباع فيه هندسة البرمجيات بشكل متزايد معبأة مسبقًا. تزداد التوقعات المتعلقة بالتكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع الشركة. يتعين على شخص ما التحكيم في هذه المناقشات ورسم مسار يحقق التوازن بين المتطلبات التجارية والإمكانات التكنولوجية.

لسوء الحظ ، فإنه يستلزم اجتماعات ، مما يتداخل مع وقت التطوير. ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت ترغب في المشاركة في صنع القرار أو تنفيذ النتائج فقط إذا تم قياس مساهمتك في المنظمة من خلال جودة إخراج الكود الفردي الخاص بك.

المهارات الهامة ل CTO

هناك مجموعة واسعة من المهارات التي يجب أن يمتلكها كبير موظفي التكنولوجيا ليكون جيدًا في الوظيفة. بعض هذه المهارات الأكثر أهمية هي:

مهارات التواصل

يجب أن تكون قادرًا على تدريب فريقك والقيادة بالقدوة إذا كنت تريد أن تكون قائدًا فعالًا. سيكون من المفيد أيضًا أن تكون حافزًا قويًا لأن القيام بذلك سيمكن فريقك من الأداء في ذروته. ستتمكن أنت وفريقك من تحقيق أهداف العمل بفضل هذه القدرات القيادية. كونك متواصلًا فعالًا لأفكارك ومعرفتك التقنية أمر ضروري لكونك قائدًا قويًا ويساعدك في العثور على الإجابات الصحيحة.

مهارات القيادة

ستمنحك قدرتك على التفكير الاستراتيجي منظورًا أوسع لأهداف مشروع أو منظمة معينة. يجب أن تكون قادرًا على إجراء التحديدات بالإضافة إلى التخطيط. قد يكون اتخاذ قرارات بشأن فريقك أو مواردك أو حتى المواعيد النهائية والمهام التي يجب تنفيذها جزءًا من هذا. سيكون لعملية صنع القرار والتكتيكات التي تضعها تأثير على العمل.

الحس التجاري وإدارة الوقت

سيكون من الصعب التخطيط وإصدار الأحكام المناسبة بدون حكم عمل سليم. من ناحية أخرى ، فإن امتلاك حس تجاري جيد يعني أنك على دراية جيدة بالأعمال الداخلية للشركة والتحديات التي تواجهها. في مثل هذه الحالات ، أنت مؤهل لتقديم حلول لقضايا الأعمال.

نظرًا لأهمية هذا المنصب ، غالبًا ما يتم تعيين كمية كبيرة من العمل لك. يجب أن تكون بارعًا في إدارة الوقت إذا كنت ترغب في منع زيادة العبء. إن معرفة كيفية تنظيم الأنشطة والالتزام بالجداول الزمنية والوفاء بالمواعيد النهائية كلها مهارات ضرورية لإدارة الوقت بشكل فعال.

خبرة

يعد CTO جزءًا من المديرين التنفيذيين من المستوى c ، ويتطلب قدرًا كبيرًا من الخبرة العملية ، ويفضل أن يكون أكثر من 15 عامًا من المعرفة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى خلفيتك التعليمية وخبرتك ، قد يكون الحصول على الشهادات مفيدًا جدًا عند التقدم لهذا المنصب.

حلول بدون كود تساعد CTO

إذا كنت تتساءل عما إذا كانت الحلول التي لا تحتوي على كود يمكن أن تساعد CTOs أم لا ، فإن الإجابة هي أن الأنظمة الأساسية الحديثة التي لا تحتوي على كود مفيدة بالتأكيد لمدير التنفيذيين ليكونوا ممتازين في وظائفهم.

مع مزيد من الوقت والطاقة ، سيتمكن CTO من تحقيق التوازن المثالي في إدارة الأفراد والمنتجات والتكنولوجيا.

على سبيل المثال ، تقوم منصة شهيرة لا تحتوي على كود مثل AppMaster بكتابة كل الكود من تلقاء نفسها بلغة Go. كل ما عليك فعله هو استخدام ميزات السحب والإفلات وأدوات التحرير المرئية. كما يقدم ميزات التعاون. بصفتك مديرًا للتكنولوجيا ، عندما تدير فريقًا من المطورين ، ستتمكن بسهولة من الإشراف على عملهم وإجراء التغييرات بنفسك من خلال أدوات التحرير المرئية القوية لبرنامج AppMaster.

بعض العوامل الرئيسية الأخرى التي من خلالها تساعد حلول عدم وجود رمز CTOs:

تجعل أدوات عدم وجود تعليمات برمجية من إنشاء تطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لجعل علامة بارزة في الصناعة أسهل. يمكن للمدراء التنفيذيين استخدام هذه الأدوات لإدارة المشاريع في شركات التكنولوجيا بسهولة.

نظرًا لأن CTO يتحملون مسؤولية رئيسية في إدارة كل من الأشخاص التقنيين وغير التقنيين ، يمكنهم مطالبة أعضاء الفريق الذين ليس لديهم خبرة في التطوير باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية للعمل على تطبيق معين أو جزء من التطبيق.

يستغرق تعيين الأشخاص المناسبين وقتًا طويلاً وصعبًا ، خاصةً عند البحث عن مطور لديه خبرة في بعض لغات البرمجة أو إطار العمل المحدد. تعمل أدوات عدم وجود رمز على التخلص من هذه المشكلة حيث يمكن للرؤساء التنفيذيين تعيين وإدارة حتى الأشخاص غير التقنيين كمبدعين للتطبيق.

لذلك ، ليس هناك شك في حقيقة أن الحلول الخالية من التعليمات البرمجية يمكن أن تساعد بشكل كبير CTO في تطوير البرمجيات وإدارة فريق من الأشخاص التقنيين وغير التقنيين من أجل التطوير والبرمجة بكفاءة. بمرور الوقت ، من المتوقع أن يصبح دور الحلول الخالية من الأكواد أكثر شيوعًا في صناعة إنشاء التطبيقات.

استنتاج

بعض أهم النقاط التي يجب ملاحظتها حول كونك رئيس قسم التكنولوجيا ودور أدوات تطوير البرامج بدون كود مثل AppMaster هي: