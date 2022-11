As empresas de base tecnológica e as empresas estão bastante na moda neste momento. A tecnologia inovadora está sempre a desenvolver-se e a aumentar. Como resultado, a fim de ultrapassarem os seus rivais, estas empresas comerciais da moda têm de seguir todas as tendências actuais. Uma nova posição executiva - a CTO - aparece especificamente para controlar a componente tecnológica do desenvolvimento.

O executivo, conhecido como CTO, ou director de tecnologia, supervisiona todas as tecnologias existentes e estabelece regras pertinentes dentro de uma empresa. A principal responsabilidade de um CTO é decidir sobre questões tecnológicas, tendo em mente os objectivos empresariais únicos. Neste momento, vou enfatizar o valor dos responsáveis técnicos nas organizações de desenvolvimento de software.

O papel de um CTO

O papel exacto do CTO pode variar muito de empresa para empresa. Depende também das escolhas tecnológicas específicas de uma organização e pode evoluir à medida que uma empresa cresce. Avaliar as necessidades comerciais de uma empresa é importante para determinar o papel exacto de um CTO.

Geralmente, o papel de um CTO pode ser dividido em dois aspectos principais:

Liderança técnica

Ao responder à questão de saber se um CTO necessita de capacidades de codificação, é preciso compreender as responsabilidades específicas de um CTO numa empresa. Os CTOs contratados para supervisionar os aspectos técnicos de uma empresa são recomendados para terem competências de codificação e estarem familiarizados com os procedimentos de desenvolvimento.

Os CTOs que possuem liderança técnica e formação técnica podem ser categorizados como programadores. Possuem uma formação técnica em desenvolvimento de software e formação técnica em diferentes áreas informáticas. Estes CTOs podem ser considerados como os chefes de equipa dos programadores que supervisionam o processo de desenvolvimento e executam eles próprios o desenvolvimento.

Algumas das áreas técnicas importantes em que o papel de CTO desempenha um papel integral nas empresas tecnológicas são:

Codificação e estratégias de desenvolvimento.

Contratação de novos programadores e engenheiros de software.

Desenvolvimento e implementação de software.

Racionalização dos procedimentos empresariais de acordo com as necessidades e visão estratégica da empresa.

Gestão operacional

Os CTOs que supervisionam as operações de gestão podem ter conhecimentos sobre quadros de desenvolvimento e capacidades de codificação. Não têm experiência prévia com o desenvolvimento. Estes CTOs têm frequentemente experiência nas seguintes áreas:

Pensamento estratégico para alavancar tecnologia como a aprendizagem de máquinas e implementar a melhor solução.

Experiência de trabalho em organizações de engenharia e empresas de tecnologia.

Concepção e implementação de estratégias de marketing para atrair potenciais clientes e obter uma vantagem competitiva.

Estes CTOs são necessários para monitorizar o processo de desenvolvimento e estratégias tecnológicas de concepção se a primeira categoria de CTOs tiver conhecimentos especializados em responsabilidades relacionadas com o desenvolvimento. É completamente dependente das empresas de tecnologia, e o seu negócio precisa de escolher o CTO certo e assegurar que os potenciais clientes lhes venham ao encontro.

Precisa de codificar para ser um CTO?

Uma questão importante associada ao cargo de director de tecnologia é se ele ou ela deve saber como codificar. Geralmente, depende da empresa a que se candidata. Vejamos alguns parâmetros generalizados que nos podem ajudar a encontrar a resposta a esta pergunta. Os CTOs ainda dedicam tempo considerável ao desenvolvimento de startups e empresas de menor dimensão. Uma vez que inventaram frequentemente o próprio negócio, parece que ainda estão activamente envolvidos no desenvolvimento do serviço ou produto informático.

À medida que uma empresa se expande, torna-se mais fácil distinguir entre código suficientemente fiável para operar um negócio e possivelmente mais código experimental na fase de protótipo. Uma CTO deve inquestionavelmente enfatizar a liderança do pensamento IT, o que ajuda a desenvolver o roteiro IT para alavancar tecnologia como ferramentas de aprendizagem de máquinas e trazer inovação para fazer do negócio um sucesso.

O CTO precisa de competências técnicas?

Uma vez que se espera que um CTO (Chief Technology Officer) esteja ao nível da gestão de uma organização tecnológica e lidere uma equipa tecnológica, presume-se geralmente que um CTO deve ter grandes competências técnicas. Contudo, só por vezes é necessário que o CTO possua competências de codificação e conhecimentos técnicos. Suponha-se que um CTO é contratado para gerir a gestão operacional de uma organização tecnológica. Nesse caso, é compreensível que a empresa não esteja à espera que o indivíduo tenha uma vasta experiência técnica.

Um líder técnico é alguém que pode motivar os membros da tecnologia a fornecer os seus melhores esforços, ao mesmo tempo que suscita admiração pelas suas proezas e realizações tecnológicas. Embora os programadores, engenheiros e chefes de equipa de projectos de engenharia de software devam ter competências técnicas e conhecimentos para a codificação, não é necessário para todo o tipo de CTO.

A singularidade da posição da CTO

A posição de um CTO é distinta, uma vez que abrange negócios, pessoas, e tecnologia, apoiando toda a organização tecnológica e actuando frequentemente como seu líder. De acordo com as definições dos peritos, um CTO deve permanecer tecnicamente orientado. Ainda assim, concordo com aqueles que afirmam que um CTO excessivamente orientado tecnicamente pode adivinhar a equipa enquanto carece de informação específica ou ocupa o espaço dos líderes técnicos práticos, impedindo a sua capacidade de avançar ou produzir resultados.

Embora um CTO não seja obrigado a escrever código para um software de produção real, eles devem ter um sólido domínio da arquitectura de sistemas e ser capazes de avaliar com precisão a produtividade de uma equipa. A maioria dos CTOs tende a trabalhar em projectos de animais de estimação para manter as suas competências técnicas actualizadas.

Um CTO deve melhorar as suas capacidades interpessoais e manter o respeito da equipa de tecnologia, a fim de ganhar o mesmo respeito do resto da organização. Devem avaliar devidamente quem está a avançar com a tecnologia e quem a está a reter, bem como os perigos e os pontos fortes e fracos de indivíduos, grupos e sistemas. A empresa precisa de um CTO para contribuir com conhecimentos técnicos e mostrar o que é realizável enquanto a liderança sénior desenvolve a estratégia da empresa como um todo.

Quão difícil é ser um CTO?

Ser um excelente CTO é uma viagem e tanto, porque requer muita experiência em diferentes campos para ser bom no seu trabalho. A maioria dos especialistas concorda que ser um CTO é difícil porque requer um excelente conhecimento da tecnologia moderna, tais como procedimentos de aprendizagem de máquinas, e competências de gestão. Como parte dos executivos de nível c, espera-se que um CTO use muitos chapéus e supervisione vários aspectos de uma empresa de tecnologia. Deve possuir boas capacidades de liderança, mesmo que não saiba escrever código.

Além disso, a constante evolução do papel do CTO pode ser difícil para muitos indivíduos. Nesse momento, um papel de CTO muda de um em que estão a fazer o seu próprio desenvolvimento para um em que estão a liderar uma grande organização técnica. A compreensão do processo de desenvolvimento de software e das práticas de codificação é crucial para o sucesso de uma CTO ao longo desta jornada, devido ao qual a maioria dos CTOs opta por aprender e melhorar as suas capacidades de codificação com o tempo, trabalhando em projectos de animais de estimação.

Porque a tecnologia está sempre a evoluir, o papel dos CTOs gira em torno do envolvimento a vários níveis. Por exemplo, Infrastructure-as-Code, a prática de oferecer recursos TI de nível inferior como serviços em nuvem definidos por software, é um dos desenvolvimentos mais populares do ano no sector das TI. Um CTO seria sensato manter-se actualizado sobre os princípios de engenharia que suportam ideias complexas como operações de equilíbrio de carga abstraídas e todas as dinâmicas de plataforma relacionadas.

Existem, contudo, opiniões contraditórias também. Muitas pessoas acreditam que o papel da CTO deve evoluir para o de um defensor supervisor das melhores práticas e métodos de trabalho inovadores. Alguns afirmam que a CTO contemporânea deveria aceitar o papel do arquitecto estratégico e não de um pedreiro num mundo onde a engenharia de software é cada vez mais vendida pré-embalada. As expectativas colocadas na tecnologia aumentam juntamente com a empresa. Alguém tem de arbitrar estas discussões e traçar uma rota que estabeleça um equilíbrio entre as exigências comerciais e o potencial tecnológico.

Infelizmente, isso requer reuniões, que interferem com o tempo de desenvolvimento. Terá de decidir se quer participar na tomada de decisões ou apenas executar os resultados se a sua contribuição para a organização for medida pela qualidade do seu código individual de saída.

Competências importantes do CTO

Existe uma vasta gama de competências que um CTO deve possuir para ser bom no trabalho. Algumas destas aptidões mais importantes são:

Competências de comunicação

Deve ser capaz de treinar a sua equipa e liderar pelo exemplo se quiser ser um líder eficaz. Ajudaria se fosse também um forte motivador, uma vez que ao fazê-lo permitirá que a sua equipa tenha um bom desempenho. Você e a sua equipa serão capazes de realizar os objectivos do negócio graças a estas capacidades de liderança. Ser um comunicador eficaz das suas ideias e conhecimentos técnicos é essencial para ser um líder forte e ajuda-o a encontrar as respostas correctas.

Capacidades de liderança

A sua capacidade de pensar estrategicamente dar-lhe-á uma perspectiva mais ampla sobre os objectivos de um determinado projecto ou organização. Tem de ser capaz de fazer selecções para além do planeamento. Fazer escolhas relativamente à sua equipa, recursos, ou mesmo os prazos e tarefas que devem ser executadas, pode fazer parte disto. A sua tomada de decisão e as tácticas que estabelecer terão um efeito no negócio.

Sentido empresarial e gestão do tempo

Será difícil planear e fazer os julgamentos apropriados sem um bom juízo comercial. Por outro lado, ter um bom senso empresarial implica estar bem versado no funcionamento interno da empresa e nos desafios que esta encontra. Nesses casos, é competente para fornecer soluções de questões empresariais.

Dado o significado desta posição, ser-lhe-á frequentemente atribuída uma quantidade substancial de trabalho. Deve ser proficiente na gestão do tempo, se quiser evitar ser sobrecarregado. Saber organizar actividades, cumprir horários, e cumprir prazos são todas as competências necessárias para uma gestão eficaz do tempo.

Experiência

Um CTO é uma parte dos executivos de nível c, exigindo uma quantidade substancial de conhecimentos práticos e, de preferência, mais de 15 anos de conhecimento da indústria de TI. Para além da sua formação e experiência, a obtenção de certificações pode ser bastante útil para a candidatura a este cargo.

Soluções sem código ajudam o CTO

Se estiver a pensar se as soluções sem código podem ou não ajudar os CTOs, a resposta é que as plataformas modernas sem código são definitivamente úteis para que os CTOs sejam excelentes no seu trabalho.

Com mais tempo e energia, os CTOs poderão atingir o equilíbrio perfeito na gestão de pessoas, produtos, e tecnologia.

Por exemplo, uma plataforma popular sem código como a AppMaster escreve todo o código por si só na língua Go. Tudo o que tem de fazer é utilizar as suas funcionalidades de arrastar e largar e as suas ferramentas de edição visual. Também oferece funcionalidades de colaboração. Como CTO, ao gerir uma equipa de programadores, poderá facilmente supervisionar o seu trabalho e fazer as alterações por si próprio através das poderosas ferramentas de edição visual do AppMaster.

Alguns dos outros factores principais através dos quais as soluções sem código ajudam os CTOs são:

As ferramentas sem código tornam mais fácil a construção de aplicações inovadoras e soluções informáticas para deixar uma marca significativa na indústria. Os CTOs podem utilizar estas ferramentas para gerir facilmente projectos em empresas de tecnologia.

Uma vez que os CTOs têm uma grande responsabilidade na gestão tanto de pessoal técnico como não técnico, podem pedir aos membros da equipa sem experiência de desenvolvimento que utilizem ferramentas sem código para trabalhar numa aplicação específica ou numa parte da aplicação.

Recrutar as pessoas certas é demorado e difícil, especialmente quando se procura um programador com experiência em alguma linguagem ou estrutura de programação específica. As ferramentas sem código eliminam esta questão, uma vez que os CTOs são capazes de contratar e gerir mesmo pessoas não-técnicas como criadores de aplicações.

Por conseguinte, não há dúvida sobre o facto de que as soluções sem código podem ajudar muito os CTOs no desenvolvimento de software e na gestão de uma equipa de pessoas técnicas e não técnicas para um desenvolvimento e programação eficientes. Com o tempo, espera-se que o papel das soluções sem código se torne mais popular em toda a indústria de criação de aplicações.

Conclusão

Alguns dos pontos mais importantes a salientar sobre ser um CTO e o papel de ferramentas de desenvolvimento de software sem código como o AppMaster, são: