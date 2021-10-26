Günümüzde bir ürün veya hizmeti satmak, müşterilerinizi kazanmak için yeterli değildir. Benzer önermelerin bolluğu nedeniyle, müşteriler markayla etkileşime girerken kişileştirme ve verimli bir deneyim gibi daha fazlasını arıyorlar.

Bu, işletmelerin “müşteri odaklı” bir yaklaşımdan kaymasına neden oldu. Bu nedenle, Müşteri İlişkileri Yönetimi veya CRM, şirketlerin operasyonları içinde birleşir.

CRM çözümü nedir?

CRM, etkileşimler, satın alma geçmişi ve ad, telefon numarası, e-posta adresi ve tercihler gibi müşteri verileri dahil olmak üzere tüm verileri tek bir yerde toplar. Bu bilgiler genellikle birden çok çalışma kanalına dağıtılır ve bu da verilerin izlenmesini genellikle zorlaştırır. Bununla birlikte, bu sistem yalnızca tüketici açısından faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda organizasyonu bir bütün olarak iyileştirebilir: CRM, tüm verileri merkezileştirir ve pazarlama, satış, müşteri desteği ve diğerleri gibi çeşitli yönetim seviyelerine sunar.

Neden CRM'ye ihtiyacınız var?

Bir CRM sisteminin uygulanması, aşağıdakiler gibi en önemli iş sorunlarının birçoğunun çözülmesine yardımcı olacaktır:

Satın alma alışkanlıklarını ve müşteri davranışlarını takip etmeyi kolaylaştırmak ve ayrıca bir müşteri grubu oluşturabilmek ve doğru zamanda doğru pazarlama kampanyasını yönlendirebilmek için müşteri profilleri toplayın ve oluşturun.

Müşterinizle etkili ve kişiselleştirilmiş bir etkileşim oluşturun. Tüm veriler tek bir yerde toplandığından ve bulunduğundan, müşteriden aynı bilgileri birkaç kez istemeye gerek yoktur.

Verilen görevler, analitikler, strateji etkinliği vb. verileri paylaşarak kurumunuzda yanlış anlaşılmaları azaltın ve bilgilerin şeffaflığını sağlayın. Böylece şirketteki herkes tüm iş süreçlerini görme fırsatına sahip olur.

CRM Uygulamasını Etkileyen İç Faktörler

CRM, kuruluş için faydalı bir çözüm olsa da, bazı dahili faktörler, uygulamanın uygulanmasını etkileyebilir ve olağan iş akışını yeniden yapılandırabilir.

Yönetim taahhüdü — üst yönetimin, CRM'nin çalışanlar için tehdit edici bir kaynak olmadığını ve yalnızca iş sürecini optimize edeceğini etkin bir şekilde iletmesi gerekir. Bu tür bir destek, CRM uygulamasına bağlılığı gösteren faaliyetlere dahil olarak, iç çevrenin CRM'yi iş stratejisinin önemli bir unsuru olarak kabul etmesini sağlayacaktır.

Örgüt Kültürü — personelin CRM'yi ve arkasındaki organizasyon stratejilerini bilmesi ve anlaması gerekir. Yeni sistem, işbirlikçi çalışma kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır ve müşterilere şirketin ve ürünlerinin birleşik bir görünümünü sunmak için çalışanların bütünleştirici işbirliğine, iletişime ve her seviyedeki personelin katılımına yönelik tutumlarını değiştirmelerini gerektirecektir.

Finansman kaynakları - CRM sisteminin uygulanması, sürekli izlenmesi ve yükseltilmesi, her zaman şirketten sağlam finansal destek gerektirecektir. Bu, ekonomik durumun analiz edilmesini ve kuruluşun sistemi uzun vadede finanse edip edemeyeceğine karar vermeyi gerektirir.

Sistem geliştirme — Şirketler farklı özellikler, farklı otomasyon seviyeleri ve farklı kullanımlar gerektirdiğinden her organizasyonda bir CRM sistemi aynı değildir. CRM, bir kuruluşun stratejisine ulaşmak için bir araçtır, bu nedenle yönetim, sistemin her ayrıntısını düşünmeli ve mevcut tüm işlevleri dahil etmekten kaçınmalıdır, aksi takdirde CRM dağınık, karmaşık hale gelir ve gereksiz işlevler nedeniyle maliyet ekler.

CRM'nin Uygulanmasını Etkileyen Dış Faktörler

Bazı dış etkiler Müşteri İlişkileri Yönetim sistemini etkileyebilir.

Veri gizliliği düzenlemesi - firmaların tüketicilerin kişisel bilgilerini korumasını gerektirir, ancak bazen şirketlerin bu verileri tutmasına bile izin verilmez. Örneğin, AB müşteri verilerini toplayan pazarlamacılar, GDPR kapsamında açık rıza olmadan çerez verilerini, gösterim verilerini veya kişisel verileri toplayamaz ve kullanamaz. Müşterilerin, verilerinin toplanmasına ve amaçlanan her bir kullanıma onay vermeleri gerekir.

Bilgisayar korsanlarından kaynaklanan güvenlik ihlali — bu faktör, müşterilerin güvenini doğrudan etkiler ve gelecekte hedef pazardan veri toplanmasını engelleyebilir. Ayrıca, veri sızıntısı sadece şirketin itibarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dahili operasyonlarını da mahveder.

Teknolojik değişiklikler — her yıl, CRM yazılımını tamamlayabilecek yeni teknolojiler ortaya çıkıyor, ancak bunlar aynı zamanda bir organizasyonun işletim yapısının yeniden değişmesini gerektirecek.

Hazır bir CRM sistemi kurun veya kullanın?

CRM'yi uygularken, kuruluşlar her zaman bir seçenekle karşı karşıya kalırlar - hazır bir CRM sistemi (Zoho, Salesforce, Zendesk, vb.) kurmak veya yalnızca şirketlerinin gereksinimlerine göre yeni bir sistem oluşturmak.

Elbette hazır bir CRM çözümünün kurulumu biraz zaman alacaktır. Bununla birlikte, hazır sistemler genellikle farklı özelliklerle aşırı doygun hale gelir, bunun yalnızca %5'ini kullanırsınız ve kullanılmayan %95'i için fazla ödeme yaparsınız.

Yeni bir CRM oluşturmak aylar, hatta bir yıl sürebilir, çünkü bu süre özelleştirme düzeyine (erişim düzeyine, CRM'nize eklemek istediğiniz özelliklere ve CRM'ye taşınması gereken veri miktarına) bağlıdır. yeni sistem. Kendi CRM'iniz ile sadece ihtiyacınız olan fonksiyonları yükleyebilir ve kullanabilirsiniz, bu da aylık maliyetlerinizi buna bağlı olarak azaltır.

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