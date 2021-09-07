" AppMaster.io platformunu kullanarak bütçeyi 10 kattan fazla azalttık ve çözümü 6 ay yerine 4 haftadan kısa bir sürede kullanıma sunduk ." — Anton Smirnov, CAD Systems CEO'su

CAD Sistemleri Hakkında

CAD Systems , son 15 yıldır Autodesk Inc yazılım çözümlerinin Orta Asya'daki bölgesel distribütörüdür. Dahili önlemlerle şirket, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da СAD çözümlerinin satış ve uygulamalarının %75'inden fazlasını kapsıyor. CAD Systems, bu bölgelerde 50'den fazla ortakla çalışmakta ve her yıl 1.000'den fazla siparişle ilgilenmektedir.

Sorun: bir sipariş sisteminin başlatılması

Şirket son birkaç yılda hızla büyüyor ve artan sipariş miktarı nispeten küçük ekip üzerinde baskı oluşturuyor. Siparişler ortaklardan manuel olarak alındı ve çalışanlar tarafından elle işlendi. Şirketin CEO'su Anton, bu iş akışının sürdürülebilir olmadığı konusunda endişeliydi ve personel üzerindeki yükü azaltmanın yollarını arıyordu.

Ayrıca, çalışanların belirli bir tarihten önce yanlışlıkla Autodesk'e sipariş göndermemelerini veya bir lisansı etkinleştirmemelerini sağlamak için her sipariş için yeni bir doğrulama süreci başlatmak istedi. Siparişin bir çalışan tarafından oluşturulması ve ardından bir yönetici tarafından onaylanması gerekir.

"Sistemimizdeki hem insani hem de teknik hataları en aza indirdiğimizden ve sürecin çalışanlarımıza zaman kazandıracak şekilde düzenlendiğinden emin olmak istedik." — Anton Smirnov, CEO

2021'in başında CAD Systems, iş ortağı hizmetlerini iyileştirmek ve çalışmalarını Autodesk ile kolaylaştırmak için otomatik bir sipariş yönetim sistemi oluşturmaya başladı. Anton, projeyi geleneksel yazılım geliştirme araçlarını ve tekniklerini kullanarak yürütmek için birkaç geliştirici kiralamayı planladı. Ancak proje planlama aşamasından sonra Anton'a geliştirme aşamasını riske atan iki temel sorun sunuldu:

#1 Bütçe

Şirketin geliştirme için sınırlı bir bütçesi vardı ve projeyi yürütmek için birden fazla geleneksel yazılım geliştiricisine ihtiyaç duyacaktı. Covid sonrası ortamda maliyet sorunu daha da ön plana çıktı.

“Proje başlangıcında, maliyetlerini karşılamak için birçok geliştiriciye ve uygun bir bütçeye ihtiyacımız olacağını biliyorduk. Harcamalarımızı kısmanın, proje geliştirmeye devam etmenin yollarını arıyorduk.” — Svetlana Enina, CFO

#2 Zamanlama

Müşteri taleplerini karşılamak ve şirketin kârını riske atmamak için geliştirmenin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. TOO CAD Systems, ilk sonuçları görmek için aylarca beklemenin bir seçenek olmayacağını biliyordu.

“Sipariş yönetim sistemi, esneklik ve çok sayıda farklı iş vakasını ele alma becerisi gerektirir. Böyle karmaşık bir işlevi uygulamak için, en azından MVP'yi yapmak için sağlam birkaç ay gerekir." — Ibraghim Ushurbakiyev, Proje Lideri

Çözüm: AppMaster.io'da iş süreci otomasyonu

Veri tabanı tasarımı

Ekip, veritabanı tasarımına başladı. Platformda siparişleri, sipariş kalemlerini, ürünleri ve ülkeler, fiyatlar ve etkinlikler gibi diğer ilgili bilgileri temsil eden birden çok tablo oluşturdular. Ayrıca, daha sonra platforma giriş yapacak ve siparişleri oluşturacak ortaklar hakkında bilgi depolamak için bir tablo oluşturdular.

Görsel tasarımcıyı kullanarak bu tabloları ilişkilerle (bire bir ve bire çok) bağladılar. Ayrıca alanların her biri için bir veri türü atamışlardır.

AppMaster.io'daki veritabanı motoru PostgreSQL 13'ü kullanır; bu, CAD Sistemlerinin onu AWS veya Azure gibi herhangi bir PostgreSQL uyumlu buluta yükleyebileceği anlamına gelir.

İş mantığı

Ekip daha sonra iş mantığında farklı senaryoları temsil eden 40'tan fazla özel iş süreci yarattı. Örneğin, ortaklarından gelen verileri doğrulamak, ürünler için fiyatları ve indirimleri hesaplamak ve yeni siparişleri veri tabanında depolamak için süreçler geliştirdiler.

CAD Systems, AppMaster.io geliştiricilerinden, hemen geliştirilen Autodesk API ile yeni bir entegrasyon oluşturmalarını istedi. Daha sonra Autodesk modülünü bağlayabildiler ve sadece birkaç tıklamayla API'yi kullanmaya başladılar.

Ayrıca, müşteri bilgilerini güncellemek veya yeni bir lisansı etkinleştirmek için Autodesk API'ye danışmak gibi yaygın olarak kullanılan birkaç işlemi ayrı iş süreçlerine (yazılım geliştirmede genellikle "soyutlama yoluyla kod yeniden düzenleme" olarak adlandırılır) dahil ettiler. Daha sonra bu işlemleri, her seferinde tüm işlevleri yeniden oluşturmak zorunda kalmadan diğer iş süreçlerinde bloklar olarak kullanabildiler.

Web Panosu

Ön uçla ilgili olarak, ekibin 2 web uygulaması geliştirmesi gerekiyordu: biri distribütör için (CAD Sistemlerinin kendisi), diğeri ise ortakları için.

Distribütör portalı, toplam sipariş ve ortak sayısı gibi tüm ana metrikleri ve işlenmekte olan siparişleri içeren bir tabloyu içeren bir gösterge panosu içeriyordu. Birkaç sayfa daha oluşturuldu: tüm siparişleri görüntülemek, ürünleri, fiyatları ve ülkeleri yönetmek ve ayrıca ortakların sisteme erişimini yönetmek için bir sayfa.

Ekip ayrıca bir siparişin tüm ayrıntılarını görüntülemek için bir sayfa oluşturdu. Siparişi düzenlemek, yeni bir sipariş öğesi eklemek, Autodesk API aracılığıyla fiyatları güncellemek ve lisansları etkinleştirmek için özel iş süreçlerine birkaç düğme bağladılar.

CAD Systems daha sonra ortakların gösterge panosunu hızlı bir şekilde ayarlamak için Kimlik Doğrulama modülünü kullandı. Bir ortak tarafından oluşturulan tüm siparişleri gösterme, yeni siparişler oluşturma ve fiyat listesini güncelleme işlevine sahipti.

Ekip ayrıca Kimlik Doğrulama modülünde iki kullanıcı rolü tanımladı: yöneticiler ve standart kullanıcılar, belirli işlevleri (API ayarlarındaki uç noktaların ara yazılımı aracılığıyla) yalnızca belirtilen personelle sınırlandırdı.

dağıtım

CAD Systems daha sonra AppMaster.io bulutunda 2 dağıtım planı oluşturdu: biri geliştirme ve diğeri üretim için. Geliştirme planı artık yeni özellikleri test etmek için kullanılırken, üretim planı halihazırda 20'den fazla ortağına hizmet veriyor. İstatistik panosu ile uygulamalarının performansını izleyebilirler.

Anton, CAD Sistemlerinin AppMaster.io bulutundan tamamen bağımsız olduğunu bilerek de rahat uyuyabilir. Ekip, herhangi bir anda ikili dosyaları başka herhangi bir bulut sağlayıcısına veya şirket içi sunuculara taşıyabilir ve ihtiyaç duyulursa kaynak kodunu dışa aktarabilir ve geliştirmeye kendi başlarına devam edebilir (arka uç Go dili ile oluşturulurken, ön uç Vue 2 çerçevesi ile oluşturulmuştur).

Sonuçlar: 10 kat daha ucuz ve <1 ayda

AppMaster.io uzmanlarının desteğiyle CAD Systems, projelerini tamamladı ve bir aydan kısa bir sürede çözümü başlattı. Firma, platformda bulunan otomasyon, modüller ve hata algılama özellikleri sayesinde bu proje için maliyet, personel ve zaman tasarrufu sağlamıştır.

#1 İşlevsellik

“Sipariş yönetimi sürecinde, AppMaster.io platformunda bir projede uygulayabildiğimiz çok sayıda farklı iş vakasını ele almak için büyük esnekliğe ihtiyacımız var . Teknik olmayan çalışanlar için bile herhangi bir anda herhangi birini değiştirmek ve çoğaltmak son derece kolaydır.” — Ibraghim Ushurbakiyev, Proje Lideri

#2 Hepsi bir arada

" AppMaster.io platformunu Integromat veya Zapier gibi diğer kodsuz çözümlerle karşılaştırıldığında bizim için farklı kılan şey, her şeyi tek bir yerde geliştirme yeteneğiydi. Farklı araçları nasıl bağlayacağımızı bulmak zorunda değildik ve bu entegrasyonlardan herhangi birinin bir noktada bozulacağından korkuyorduk. Uygulamayı yerel sunucularımıza dağıtma ve kaynak kodunu dışa aktarma yeteneğine de büyük değer verdik.” — Anton Smirnov, CEO

#3 Son teslim tarihi ve bütçe dahilinde

“Projeye bir bütün olarak baktığımızda, AppMaster.io platformunu kullanarak geliştirme bütçesini 10 kattan fazla azaltıp rekor sürede çözümü kullanıma sunduğumuz aşikar. Bu kodsuz platform olmasaydı, geliştirme en az altı ay sürerdi." - Svetlana Enina, CFO

Sonuç olarak, CAD Systems ekibi, yeni bir otomatik sipariş yönetim sistemi ile çalışanlarının üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltmayı başardı ve bu süreçte hiçbir yeni iş fırsatını kaçırmadı.